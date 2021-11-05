Комісія стратегічного партнерства України та США проведе засідання 10 листопада, - Держдеп

Державний департамент США офіційно анонсував дату засідання Комісії стратегічного партнерства України та США, яке відбудеться 10 листопада на чолі з головами зовнішньополітичних відомств Ентоні Блінкеном та Дмитром Кулебою.

З відповідною заявою виступив у четвер представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми раді повідомити, що держсекретар Блінкен прийме міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу наступного тижня для проведення засідання Комісії стратегічного партнерства США-Україна, яке відбудеться 10 листопада",- зауважив представник Держдепу.

Він нагадав, що ця комісія була створена у 2008 році та назвав її "важливим механізмом" взаємодії двох країн.

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"За 13 років двосторонні відносини між США й Україною зміцнилися та дозріли, що призвело до необхідності оновити Хартію (стратегічного партнерства – ред.), щоби відповісти на виклики ХХІ століття та відобразити розширене двостороннє партнерство, яке ми маємо з Україною",- зауважив Прайс.

Він підкреслив, що Сполучені Штати й Україна мають намір продовжувати просування двосторонніх пріоритетів, визначених у спільній заяві від 1 вересня про стратегічне партнерство.

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Прайс також звернув увагу, що зараз у Києві перебуває помічниця держсекретаря з питань Європи та Євразії Карен Донфрід, яка зустрічається з представниками української влади.

"Зустрічі (в Києві. – Ред.) цього й наступного тижня є можливістю підтвердити нашу відданість і підтримку незалежності України, її суверенітету та її територіальній цілісності, в тому числі на тлі нинішньої агресії з боку РФ",- підкреслив речник зовнішньополітичного відомства США.