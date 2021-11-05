Комиссия стратегического партнерства Украины и США проведет заседание 10 ноября, - Госдеп

Государственный департамент США официально анонсировал дату заседания Комиссии стратегического партнерства Украины и США, которое состоится 10 ноября во главе с главами внешнеполитических ведомств Энтони Блинкеном и Дмитрием Кулебой.

С соответствующим заявлением выступил в четверг представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы рады сообщить, что госсекретарь Блинкен примет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на следующей неделе для проведения заседания Комиссии стратегического партнерства США-Украина, которое состоится 10 ноября", - отметил представитель Госдепа.

Он напомнил, что эта комиссия была создана в 2008 году и назвал ее важным механизмом взаимодействия двух стран.

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"За 13 лет двусторонние отношения между США и Украиной укрепились и созрели, что привело к необходимости обновить Хартию (стратегического партнерства – ред.), чтобы ответить на вызовы ХХІ века и отразить расширенное двустороннее партнерство, которое мы имеем с Украиной", - отметил Прайс .

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Украина намерены продолжать продвижение двусторонних приоритетов, определенных в совместном заявлении от 1 сентября о стратегическом партнерстве.

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Прайс также обратил внимание, что сейчас в Киеве находится помощница госсекретаря по Европе и Евразии Карен Донфрид, которая встречается с представителями украинской власти.

"Встречи (в Киеве – ред.) на этой и на следующей неделе является возможностью подтвердить нашу преданность и поддержку независимости Украины, ее суверенитета и ее территориальной целостности, в том числе на фоне нынешней агрессии со стороны РФ",- подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства США.

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