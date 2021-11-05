Кулуари Ради планують відремонтувати за 42 млн грн, - ЗМІ
Управління справами Апарату Верховної Ради України 2 листопада за результатами тендера замовило у ТОВ "Діамант Груп" ремонт кулуарів за 41,50 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у Прозорро.
Цьогоріч компанія виконає реставраційний ремонт кулуарів третього поверху будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у частині облаштування пресцентру.
Нагадаємо, у травні 2021 року Управління замовило проєкт цього ремонту в ТОВ "Грін Маєток" за 1,30 млн грн. Зокрема він передбачає прес-центр на 50 місць, президію на п’ять мобільних робочих місць, дві мобільні трибуни, кімнату для роботи преси з шафами на замках, інформаційні стійки, кабінет працівників прес-центру, копі-центр, місця для неформального спілкування та швидких інтерв’ю, мережеву інфраструктуру та інше.
За підсумковою відомістю ресурсів без ПДВ і доставки, дві припливно-витяжні установки Wolf (Німеччина) купили по 7,35 млн грн., два комплекти автоматики для них – по 578 тис грн., а конструкцію з алюмінієвих ферм – 1,33 млн грн. Два довгі столи індивідуального виготовлення з травою замовили по 35 100 грн., шість сидінь біля вікна індивідуального виготовлення – по 17 541 грн., а 60 стільчиків для гостей зі столиками – по 5 417 грн.
Ковролін Balsan Bolero класу зносостійкості 32 товщиною 8 мм обійдеться у 1 696 грн./кв. м. На ринку його можна знайти гуртом від 100 кв. м трохи дешевше – по 1 617 грн./кв. м.
Приймачі Shure DR 6004 коштують 4 806 грн., а на ринку дещо дорожче – від 5 332 грн.
"За виділену на створення прес-центру суму можна придбати 10-кімнатний будинок у елітному котеджному містечку у Києві з землею на березі Дніпра – з власним причалом, басейном, сауною, джакузі, домашнім кінотеатром, побутовою технікою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ціна угоди всього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 41,52 млн грн. Конкурентами були вищезгаданий проектувальник "Грін Маєток" і ФОП Каримов Олександр Вікторович зі Києва, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.
Столичною "Бриліантс Груп" володіє і керує Дмитро Поляков із Луганська. Він також є засновником і директором ТОВ "Енергія навколишнього середовища", зареєстрованим там само. Першозасновницями переможця в 2016 році були Ірина Михалік з Волині та Ольга Панченко з Ірпеня. Із 2017 року переможець отримав підрядів на 61,24 млн грн.
"Грін Маєток" із села Глибоке біля Борисполя належить директору Павлу Красенку із Білгород-Дністровського на Одещині. Ще він є засновником ТОВ "Київ Девелоп Груп" зі Світланою Шелест. Усього з 2016 року суперник отримав підрядів на 202,52 млн грн.
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ще так жеж само пишуть, що неготовність до цієї зими почалася при арсенові яценюку
Бо спочатку був перший тендер на розробку проекту, який супроводжувався довгою тяганиною з архітектурним бюро, оскільки треба було узгоджувати деякі конструктивні зміни у архітектуру будівлі.
Були публічні слухання з господарським комітетом апарату управління Ради, які проходили регулярно ще десь з червня.
І аж на початку осені приблизно почалася процедура на виконавчий тендер, знову ж таки, погоджена зі спікером ВР Разумковим.
А кошторис під це все формувався ще у минулому році, коли приймався буджет.
він зможе, а ти дзузьки
всьо просто, ні позолоти, ні лєпніни, сірі стіни...
сіренько, шоб було, нєброско, щоб ніхто й дорікнути не посмів за тих 42 млн
Тепер Опущенець всіх буде посилати не в сраку а в Кулуари
Идиоты, посмотревшие сериал, вы считаете, что этих людей надо расстрелять? Ублюдку зеленскому с его быдлопапой?
и посадите туда АруХамскую
-чтобы "прислугам олигархов деньги выдавал
на "правильные" голосования
Без ремонта никак.
Классы в школе ремонтируют родители, собрав свои деньги.
Що за "трава"?