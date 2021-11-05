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Кулуари Ради планують відремонтувати за 42 млн грн, - ЗМІ

Кулуари Ради планують відремонтувати за 42 млн грн, - ЗМІ

Управління справами Апарату Верховної Ради України 2 листопада за результатами тендера замовило у ТОВ "Діамант Груп" ремонт кулуарів за 41,50 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на дані у Прозорро.

Цьогоріч компанія виконає реставраційний ремонт кулуарів третього поверху будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 у частині облаштування пресцентру.

Нагадаємо, у травні 2021 року Управління замовило проєкт цього ремонту в ТОВ "Грін Маєток" за 1,30 млн грн. Зокрема він передбачає прес-центр на 50 місць, президію на п’ять мобільних робочих місць, дві мобільні трибуни, кімнату для роботи преси з шафами на замках, інформаційні стійки, кабінет працівників прес-центру, копі-центр, місця для неформального спілкування та швидких інтерв’ю, мережеву інфраструктуру та інше.

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За підсумковою відомістю ресурсів без ПДВ і доставки, дві припливно-витяжні установки Wolf (Німеччина) купили по 7,35 млн грн., два комплекти автоматики для них – по 578 тис грн., а конструкцію з алюмінієвих ферм – 1,33 млн грн. Два довгі столи індивідуального виготовлення з травою замовили по 35 100 грн., шість сидінь біля вікна індивідуального виготовлення – по 17 541 грн., а 60 стільчиків для гостей зі столиками – по 5 417 грн.

Ковролін Balsan Bolero класу зносостійкості 32 товщиною 8 мм обійдеться у 1 696 грн./кв. м. На ринку його можна знайти гуртом від 100 кв. м трохи дешевше – по 1 617 грн./кв. м.

Приймачі Shure DR 6004 коштують 4 806 грн., а на ринку дещо дорожче – від 5 332 грн.

"За виділену на створення прес-центру суму можна придбати 10-кімнатний будинок у елітному котеджному містечку у Києві з землею на березі Дніпра – з власним причалом, басейном, сауною, джакузі, домашнім кінотеатром, побутовою технікою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ціна угоди всього на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 41,52 млн грн. Конкурентами були вищезгаданий проектувальник "Грін Маєток" і ФОП Каримов Олександр Вікторович зі Києва, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Столичною "Бриліантс Груп" володіє і керує Дмитро Поляков із Луганська. Він також є засновником і директором ТОВ "Енергія навколишнього середовища", зареєстрованим там само. Першозасновницями переможця в 2016 році були Ірина Михалік з Волині та Ольга Панченко з Ірпеня. Із 2017 року переможець отримав підрядів на 61,24 млн грн.

"Грін Маєток" із села Глибоке біля Борисполя належить директору Павлу Красенку із Білгород-Дністровського на Одещині. Ще він є засновником ТОВ "Київ Девелоп Груп" зі Світланою Шелест. Усього з 2016 року суперник отримав підрядів на 202,52 млн грн.

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ВР (15077) ремонт (2333)


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Топ коментарі
+13
Это после того фака потерпевший убежал в кулуары и их теперь срочно надо ремонтировать
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05.11.2021 10:08 Відповісти
+12
Хороший кислородный концетратор стоит около 1000-1100 баксов, т.е. до 30 тыс грн. Сколько жизней можно было спасти за эти 42 млн.гр в то время, когда клиники стонут без медицинского кислорода?
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05.11.2021 10:12 Відповісти
+9
О,Велике кулуарство...
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05.11.2021 10:07 Відповісти
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О,Велике кулуарство...
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05.11.2021 10:07 Відповісти
Это почти столько же сколько вывел зеленский в свой офшер, только не в долларах, а гривнах
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05.11.2021 10:13 Відповісти
Батьки дітей самі скидуються на ремонт школи, а депутати хай самі скидуються на ремонт парламенту!
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05.11.2021 10:25 Відповісти
при разумкову такого не було
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05.11.2021 10:14 Відповісти
це почалося при разумкові і з його згоди ще в 20 році
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05.11.2021 10:44 Відповісти
ми бачимо, коли воно почалось...про це написано вище...
ще так жеж само пишуть, що неготовність до цієї зими почалася при арсенові яценюку
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05.11.2021 10:48 Відповісти
Йолопе, я тобі скажу ексклюзивно, як дуже близько знайомий з компаніями-виконавцями, ця вся каша почалася не вчора.

Бо спочатку був перший тендер на розробку проекту, який супроводжувався довгою тяганиною з архітектурним бюро, оскільки треба було узгоджувати деякі конструктивні зміни у архітектуру будівлі.
Були публічні слухання з господарським комітетом апарату управління Ради, які проходили регулярно ще десь з червня.
І аж на початку осені приблизно почалася процедура на виконавчий тендер, знову ж таки, погоджена зі спікером ВР Разумковим.

А кошторис під це все формувався ще у минулому році, коли приймався буджет.
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05.11.2021 11:05 Відповісти
Проект почався пророблятися з 16 року ще при Пороху, хоч погугліть.....
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05.11.2021 11:09 Відповісти
от він нехай і реалізовує, а не подібний до тебе дятел тут буде пояснювати за нього..
він зможе, а ти дзузьки
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05.11.2021 11:12 Відповісти
Твої слова "при разумкову такого не було". Бо ти головою не думало, не знало і лохонулося: якраз пан Розумков особисто підписував цей проект ))))
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05.11.2021 11:21 Відповісти
дзузьки, ти не зможеш, йолопе
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05.11.2021 11:27 Відповісти
Так, нажаль ні я ні лікарі не зможуть вилікувати твою тупість
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05.11.2021 11:38 Відповісти
от, невгамовний
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05.11.2021 11:43 Відповісти
И это в воющей стране! В стране, где пенсии значительно ниже прожиточного минимума, где изношена инфраструктура, где не работают законы, где на оборону собирают смсками..
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05.11.2021 10:34 Відповісти
Это после того фака потерпевший убежал в кулуары и их теперь срочно надо ремонтировать
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05.11.2021 10:08 Відповісти
полы менять теперь прийдется)
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05.11.2021 10:10 Відповісти
Та и стены перекрашивать, потолок перебеливать
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05.11.2021 10:10 Відповісти
щоб там було, як дома після лєнкіних ремонтів...
всьо просто, ні позолоти, ні лєпніни, сірі стіни...
сіренько, шоб було, нєброско, щоб ніхто й дорікнути не посмів за тих 42 млн
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05.11.2021 10:20 Відповісти
Так так... Потерпілий так дристав цеглою, що побов не тільки підлогу і стіни а і стелю
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05.11.2021 10:11 Відповісти
прозоррый Брыйлянт...
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05.11.2021 10:10 Відповісти
Пздц. При загибелі воїна виплачується ажжж 1.3 млн грн. А тут на те распешитесь. Кожен рік "ремонти" на сотні мільйонів
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05.11.2021 10:10 Відповісти
Брилинтс Групс будет украшать кулуары бриллиантами, а клоЗЕт ЗЕлёными сапфирами
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05.11.2021 10:10 Відповісти
Хороший кислородный концетратор стоит около 1000-1100 баксов, т.е. до 30 тыс грн. Сколько жизней можно было спасти за эти 42 млн.гр в то время, когда клиники стонут без медицинского кислорода?
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05.11.2021 10:12 Відповісти
Слуги должны працюваты в комфорте!!! А то их хазяям будет еще хуже!!!
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05.11.2021 10:15 Відповісти
А святкування Дня Незалежності, це вам не хухри-мухри. До сих пір не розумію, н@хера воно було треба, окрім як вкрасти гроші. Ремонт клозетів важливіший за Війська та концентратори.
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05.11.2021 10:20 Відповісти
Проект почав пророблюватися ще з 16 року при пороху, коли головою ВР був пан Парубій...
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05.11.2021 11:10 Відповісти
Какие концентраторы??? Тут "потолки давно не беленые"!
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05.11.2021 12:02 Відповісти
Столы с травой? Подходи, закуривай?
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05.11.2021 10:14 Відповісти
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05.11.2021 10:15 Відповісти
Кулуари чогось подорожчали. З чого би це? Невже мікрофонів натикають?
Тепер Опущенець всіх буде посилати не в сраку а в Кулуари
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05.11.2021 10:19 Відповісти
Кроме этого два длинных стола индивидуального изготовления с травой заказали за 35 100 грн., шесть сидений у окна индивидуального изготовления - за 17 541 грн....! Карл, блин, столы уже идут в комплекте с ТРАВОЙ! И главное, как это вовремя! Какая там пандемия, сидения у окна важнее. Классический пир упырей во время ЗЕчумы.
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05.11.2021 10:24 Відповісти
Депутаты - это люди, которых выбрали ВЫ, чтобы они представляли ВАШИ интересы, например, против "шахтеров дамбаса", стучащих касками по асфальту Крещатика за деньги зв'ягильского-ахметова-гудка.
Идиоты, посмотревшие сериал, вы считаете, что этих людей надо расстрелять? Ублюдку зеленскому с его быдлопапой?
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05.11.2021 10:26 Відповісти
А ремонт дверної ручки, впавшої на голівоньку нардепки, в скільки обійшовся? Одні тільки збитки з тими ремонтами, то двері ОПи, то двері і кулуари Ради, ще черга і до крісла спікера дійте, навряд чи воно довго витримає підвищене навантаження.
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05.11.2021 10:35 Відповісти
лучше в туалете клеьку-кассу поставьте
и посадите туда АруХамскую
-чтобы "прислугам олигархов деньги выдавал
на "правильные" голосования
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05.11.2021 10:43 Відповісти
Прокляті, цинічні мразі........
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05.11.2021 10:46 Відповісти
В кулуарах мартышки так набzдели, что аж окна запотели.
Без ремонта никак.
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05.11.2021 11:45 Відповісти
Ремонт за счет нардепов и их помощников. Не обеднеют.
Классы в школе ремонтируют родители, собрав свои деньги.
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05.11.2021 11:49 Відповісти
"...Два длинных стола индивидуального изготовления с травой..."

Що за "трава"?
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05.11.2021 16:52 Відповісти
 
 