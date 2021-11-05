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Кулуары Рады планируют отремонтировать за 42 млн грн, - СМИ

Кулуары Рады планируют отремонтировать за 42 млн грн, - СМИ

Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины 2 ноября по результатам тендера заказало у ООО "Брилиантс Груп" ремонт кулуаров за 41,50 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в Прозорро.

В этом году компания выполнит реставрационный ремонт кулуаров третьего этажа здания Верховной Рады по ул. Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра.

Напомним, в мае 2021 года Управление заказало проект этого ремонта у ООО "Грін Маєток" за 1,30 млн грн. В частности, он предусматривает пресс-центр на 50 мест, президиум на пять мобильных рабочих мест, две мобильные трибуны, комнату для работы прессы со шкафами на замках, информационные стойки, кабинет работников пресс-центра, копи-центр, места для неформального общения и быстрых интервью, сетевую инфраструктуру и прочее.

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По итоговой ведомости ресурсов без НДС и доставки две приточно-вытяжные установки Wolf (Германия) купили за 7,35 млн грн., два комплекта автоматики для них - за 578 тыс грн., а конструкцию из алюминиевых ферм - 1,33 млн грн. Два длинных стола индивидуального изготовления с травой заказали за 35 100 грн., шесть сидений у окна индивидуального изготовления - за 17 541 грн., а 60 стульчиков для гостей со столиками - за 5 417 грн.

Ковролин Balsan Bolero класса износостойкости 32 толщиной 8 мм обойдется в 1696 грн./кв. м. На рынке его можно найти в общей сложности от 100 кв. м чуть дешевле - по 1617 грн./кв. м.

Приемники Shure DR 6004 стоят 4806 грн., а на рынке несколько дороже - от 5332 грн.

"За выделенную для создания пресс-центра сумму можно приобрести 10-комнатный дом в элитном коттеджном городке в Киеве с землей на берегу Днепра - с собственным причалом, бассейном, сауной, джакузи, домашним кинотеатром, бытовой техникой", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн. Конкурентами были вышеупомянутый проектировщик "Грін Маєток" и ФОП Каримов Александр Викторович из Киева, причем никто не снижал цену во время аукциона.

Столичной "Бриліантс Груп" владеет и руководит Дмитрий Поляков из Луганска. Он также является основателем и директором ООО "Энергия окружающей среды", зарегистрированным там же. Первоосновательницами победителя в 2016 году были Ирина Михалик из Волыни и Ольга Панченко из Ирпеня. С 2017 года победитель получил подряды на 61,24 млн грн.

"Грін Маєток" из села Глубокое возле Борисполя принадлежит директору Павлу Красенко из Белгород-Днестровского в Одесской области. Еще он является основателем ООО "Киев Девелоп Групп" со Светланой Шелест. Всего с 2016 года соперник получил подряды на 202,52 млн грн.

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ВР (29302) ремонт (1184)


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Топ комментарии
+13
Это после того фака потерпевший убежал в кулуары и их теперь срочно надо ремонтировать
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05.11.2021 10:08 Ответить
+12
Хороший кислородный концетратор стоит около 1000-1100 баксов, т.е. до 30 тыс грн. Сколько жизней можно было спасти за эти 42 млн.гр в то время, когда клиники стонут без медицинского кислорода?
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05.11.2021 10:12 Ответить
+9
О,Велике кулуарство...
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05.11.2021 10:07 Ответить
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О,Велике кулуарство...
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05.11.2021 10:07 Ответить
Это почти столько же сколько вывел зеленский в свой офшер, только не в долларах, а гривнах
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05.11.2021 10:13 Ответить
Батьки дітей самі скидуються на ремонт школи, а депутати хай самі скидуються на ремонт парламенту!
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05.11.2021 10:25 Ответить
при разумкову такого не було
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05.11.2021 10:14 Ответить
це почалося при разумкові і з його згоди ще в 20 році
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05.11.2021 10:44 Ответить
ми бачимо, коли воно почалось...про це написано вище...
ще так жеж само пишуть, що неготовність до цієї зими почалася при арсенові яценюку
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05.11.2021 10:48 Ответить
Йолопе, я тобі скажу ексклюзивно, як дуже близько знайомий з компаніями-виконавцями, ця вся каша почалася не вчора.

Бо спочатку був перший тендер на розробку проекту, який супроводжувався довгою тяганиною з архітектурним бюро, оскільки треба було узгоджувати деякі конструктивні зміни у архітектуру будівлі.
Були публічні слухання з господарським комітетом апарату управління Ради, які проходили регулярно ще десь з червня.
І аж на початку осені приблизно почалася процедура на виконавчий тендер, знову ж таки, погоджена зі спікером ВР Разумковим.

А кошторис під це все формувався ще у минулому році, коли приймався буджет.
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05.11.2021 11:05 Ответить
Проект почався пророблятися з 16 року ще при Пороху, хоч погугліть.....
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05.11.2021 11:09 Ответить
от він нехай і реалізовує, а не подібний до тебе дятел тут буде пояснювати за нього..
він зможе, а ти дзузьки
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05.11.2021 11:12 Ответить
Твої слова "при разумкову такого не було". Бо ти головою не думало, не знало і лохонулося: якраз пан Розумков особисто підписував цей проект ))))
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05.11.2021 11:21 Ответить
дзузьки, ти не зможеш, йолопе
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05.11.2021 11:27 Ответить
Так, нажаль ні я ні лікарі не зможуть вилікувати твою тупість
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05.11.2021 11:38 Ответить
от, невгамовний
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05.11.2021 11:43 Ответить
И это в воющей стране! В стране, где пенсии значительно ниже прожиточного минимума, где изношена инфраструктура, где не работают законы, где на оборону собирают смсками..
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05.11.2021 10:34 Ответить
Это после того фака потерпевший убежал в кулуары и их теперь срочно надо ремонтировать
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05.11.2021 10:08 Ответить
полы менять теперь прийдется)
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05.11.2021 10:10 Ответить
Та и стены перекрашивать, потолок перебеливать
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05.11.2021 10:10 Ответить
щоб там було, як дома після лєнкіних ремонтів...
всьо просто, ні позолоти, ні лєпніни, сірі стіни...
сіренько, шоб було, нєброско, щоб ніхто й дорікнути не посмів за тих 42 млн
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05.11.2021 10:20 Ответить
Так так... Потерпілий так дристав цеглою, що побов не тільки підлогу і стіни а і стелю
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05.11.2021 10:11 Ответить
прозоррый Брыйлянт...
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05.11.2021 10:10 Ответить
Пздц. При загибелі воїна виплачується ажжж 1.3 млн грн. А тут на те распешитесь. Кожен рік "ремонти" на сотні мільйонів
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05.11.2021 10:10 Ответить
Брилинтс Групс будет украшать кулуары бриллиантами, а клоЗЕт ЗЕлёными сапфирами
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05.11.2021 10:10 Ответить
Хороший кислородный концетратор стоит около 1000-1100 баксов, т.е. до 30 тыс грн. Сколько жизней можно было спасти за эти 42 млн.гр в то время, когда клиники стонут без медицинского кислорода?
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05.11.2021 10:12 Ответить
Слуги должны працюваты в комфорте!!! А то их хазяям будет еще хуже!!!
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05.11.2021 10:15 Ответить
А святкування Дня Незалежності, це вам не хухри-мухри. До сих пір не розумію, н@хера воно було треба, окрім як вкрасти гроші. Ремонт клозетів важливіший за Війська та концентратори.
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05.11.2021 10:20 Ответить
Проект почав пророблюватися ще з 16 року при пороху, коли головою ВР був пан Парубій...
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05.11.2021 11:10 Ответить
Какие концентраторы??? Тут "потолки давно не беленые"!
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05.11.2021 12:02 Ответить
Столы с травой? Подходи, закуривай?
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05.11.2021 10:14 Ответить
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05.11.2021 10:15 Ответить
Кулуари чогось подорожчали. З чого би це? Невже мікрофонів натикають?
Тепер Опущенець всіх буде посилати не в сраку а в Кулуари
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05.11.2021 10:19 Ответить
Кроме этого два длинных стола индивидуального изготовления с травой заказали за 35 100 грн., шесть сидений у окна индивидуального изготовления - за 17 541 грн....! Карл, блин, столы уже идут в комплекте с ТРАВОЙ! И главное, как это вовремя! Какая там пандемия, сидения у окна важнее. Классический пир упырей во время ЗЕчумы.
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05.11.2021 10:24 Ответить
Депутаты - это люди, которых выбрали ВЫ, чтобы они представляли ВАШИ интересы, например, против "шахтеров дамбаса", стучащих касками по асфальту Крещатика за деньги зв'ягильского-ахметова-гудка.
Идиоты, посмотревшие сериал, вы считаете, что этих людей надо расстрелять? Ублюдку зеленскому с его быдлопапой?
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05.11.2021 10:26 Ответить
А ремонт дверної ручки, впавшої на голівоньку нардепки, в скільки обійшовся? Одні тільки збитки з тими ремонтами, то двері ОПи, то двері і кулуари Ради, ще черга і до крісла спікера дійте, навряд чи воно довго витримає підвищене навантаження.
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05.11.2021 10:35 Ответить
лучше в туалете клеьку-кассу поставьте
и посадите туда АруХамскую
-чтобы "прислугам олигархов деньги выдавал
на "правильные" голосования
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05.11.2021 10:43 Ответить
Прокляті, цинічні мразі........
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05.11.2021 10:46 Ответить
В кулуарах мартышки так набzдели, что аж окна запотели.
Без ремонта никак.
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05.11.2021 11:45 Ответить
Ремонт за счет нардепов и их помощников. Не обеднеют.
Классы в школе ремонтируют родители, собрав свои деньги.
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05.11.2021 11:49 Ответить
"...Два длинных стола индивидуального изготовления с травой..."

Що за "трава"?
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05.11.2021 16:52 Ответить
 
 