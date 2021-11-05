Кулуары Рады планируют отремонтировать за 42 млн грн, - СМИ

Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины 2 ноября по результатам тендера заказало у ООО "Брилиантс Груп" ремонт кулуаров за 41,50 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в Прозорро.

В этом году компания выполнит реставрационный ремонт кулуаров третьего этажа здания Верховной Рады по ул. Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра.

Напомним, в мае 2021 года Управление заказало проект этого ремонта у ООО "Грін Маєток" за 1,30 млн грн. В частности, он предусматривает пресс-центр на 50 мест, президиум на пять мобильных рабочих мест, две мобильные трибуны, комнату для работы прессы со шкафами на замках, информационные стойки, кабинет работников пресс-центра, копи-центр, места для неформального общения и быстрых интервью, сетевую инфраструктуру и прочее.

Читайте: Рада приняла закон о внедрении учета газа в энергетических единицах: киловатт-часы вместо кубометров

По итоговой ведомости ресурсов без НДС и доставки две приточно-вытяжные установки Wolf (Германия) купили за 7,35 млн грн., два комплекта автоматики для них - за 578 тыс грн., а конструкцию из алюминиевых ферм - 1,33 млн грн. Два длинных стола индивидуального изготовления с травой заказали за 35 100 грн., шесть сидений у окна индивидуального изготовления - за 17 541 грн., а 60 стульчиков для гостей со столиками - за 5 417 грн.

Ковролин Balsan Bolero класса износостойкости 32 толщиной 8 мм обойдется в 1696 грн./кв. м. На рынке его можно найти в общей сложности от 100 кв. м чуть дешевле - по 1617 грн./кв. м.

Приемники Shure DR 6004 стоят 4806 грн., а на рынке несколько дороже - от 5332 грн.

"За выделенную для создания пресс-центра сумму можно приобрести 10-комнатный дом в элитном коттеджном городке в Киеве с землей на берегу Днепра - с собственным причалом, бассейном, сауной, джакузи, домашним кинотеатром, бытовой техникой", - говорится в сообщении.

Также читайте: В этом году спасатели восстановили 320 домов жителей прифронтового Донбасса, - МВД

Отмечается, что цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн. Конкурентами были вышеупомянутый проектировщик "Грін Маєток" и ФОП Каримов Александр Викторович из Киева, причем никто не снижал цену во время аукциона.

Столичной "Бриліантс Груп" владеет и руководит Дмитрий Поляков из Луганска. Он также является основателем и директором ООО "Энергия окружающей среды", зарегистрированным там же. Первоосновательницами победителя в 2016 году были Ирина Михалик из Волыни и Ольга Панченко из Ирпеня. С 2017 года победитель получил подряды на 61,24 млн грн.

"Грін Маєток" из села Глубокое возле Борисполя принадлежит директору Павлу Красенко из Белгород-Днестровского в Одесской области. Еще он является основателем ООО "Киев Девелоп Групп" со Светланой Шелест. Всего с 2016 года соперник получил подряды на 202,52 млн грн.

Также читайте: Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения", - программа "Схемы". ВИДЕО