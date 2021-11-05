Кулуары Рады планируют отремонтировать за 42 млн грн, - СМИ
Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины 2 ноября по результатам тендера заказало у ООО "Брилиантс Груп" ремонт кулуаров за 41,50 млн грн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в Прозорро.
В этом году компания выполнит реставрационный ремонт кулуаров третьего этажа здания Верховной Рады по ул. Грушевского, 5 в части обустройства пресс-центра.
Напомним, в мае 2021 года Управление заказало проект этого ремонта у ООО "Грін Маєток" за 1,30 млн грн. В частности, он предусматривает пресс-центр на 50 мест, президиум на пять мобильных рабочих мест, две мобильные трибуны, комнату для работы прессы со шкафами на замках, информационные стойки, кабинет работников пресс-центра, копи-центр, места для неформального общения и быстрых интервью, сетевую инфраструктуру и прочее.
По итоговой ведомости ресурсов без НДС и доставки две приточно-вытяжные установки Wolf (Германия) купили за 7,35 млн грн., два комплекта автоматики для них - за 578 тыс грн., а конструкцию из алюминиевых ферм - 1,33 млн грн. Два длинных стола индивидуального изготовления с травой заказали за 35 100 грн., шесть сидений у окна индивидуального изготовления - за 17 541 грн., а 60 стульчиков для гостей со столиками - за 5 417 грн.
Ковролин Balsan Bolero класса износостойкости 32 толщиной 8 мм обойдется в 1696 грн./кв. м. На рынке его можно найти в общей сложности от 100 кв. м чуть дешевле - по 1617 грн./кв. м.
Приемники Shure DR 6004 стоят 4806 грн., а на рынке несколько дороже - от 5332 грн.
"За выделенную для создания пресс-центра сумму можно приобрести 10-комнатный дом в элитном коттеджном городке в Киеве с землей на берегу Днепра - с собственным причалом, бассейном, сауной, джакузи, домашним кинотеатром, бытовой техникой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 41,52 млн грн. Конкурентами были вышеупомянутый проектировщик "Грін Маєток" и ФОП Каримов Александр Викторович из Киева, причем никто не снижал цену во время аукциона.
Столичной "Бриліантс Груп" владеет и руководит Дмитрий Поляков из Луганска. Он также является основателем и директором ООО "Энергия окружающей среды", зарегистрированным там же. Первоосновательницами победителя в 2016 году были Ирина Михалик из Волыни и Ольга Панченко из Ирпеня. С 2017 года победитель получил подряды на 61,24 млн грн.
"Грін Маєток" из села Глубокое возле Борисполя принадлежит директору Павлу Красенко из Белгород-Днестровского в Одесской области. Еще он является основателем ООО "Киев Девелоп Групп" со Светланой Шелест. Всего с 2016 года соперник получил подряды на 202,52 млн грн.
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ще так жеж само пишуть, що неготовність до цієї зими почалася при арсенові яценюку
Бо спочатку був перший тендер на розробку проекту, який супроводжувався довгою тяганиною з архітектурним бюро, оскільки треба було узгоджувати деякі конструктивні зміни у архітектуру будівлі.
Були публічні слухання з господарським комітетом апарату управління Ради, які проходили регулярно ще десь з червня.
І аж на початку осені приблизно почалася процедура на виконавчий тендер, знову ж таки, погоджена зі спікером ВР Разумковим.
А кошторис під це все формувався ще у минулому році, коли приймався буджет.
він зможе, а ти дзузьки
всьо просто, ні позолоти, ні лєпніни, сірі стіни...
сіренько, шоб було, нєброско, щоб ніхто й дорікнути не посмів за тих 42 млн
Тепер Опущенець всіх буде посилати не в сраку а в Кулуари
Идиоты, посмотревшие сериал, вы считаете, что этих людей надо расстрелять? Ублюдку зеленскому с его быдлопапой?
и посадите туда АруХамскую
-чтобы "прислугам олигархов деньги выдавал
на "правильные" голосования
Без ремонта никак.
Классы в школе ремонтируют родители, собрав свои деньги.
Що за "трава"?