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Новини Земельна реформа Ринок землі Бюджет-2022
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Кабмін не встигне вчасно подати до Ради проєкт Держбюджету-2022, - Корнієнко

Кабмін не встигне вчасно подати до Ради проєкт Держбюджету-2022, - Корнієнко

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко припускає, що уряд може не встигнути подати до 15 листопада до парламенту проєкт бюджету до другого читання.

Про це, як павідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.

"Справді, одного тижня замало для обробки (поправок. - ред.). Фактично три дні ця робота ведеться. Ми підганятимемо Міністерство фінансів. Не хотіли б "заходити" до бюджету в грудні, тому що у нас там залишається лише дві пленарки", – зазначив перший віцеспікер.

Корнієнко підкреслив, що у Верховній Раді утворився "затор" із законопроєктів: "У нас зараз "затор", як на дорозі, із законів, тому що ми довго займалися бюджетом у першому читанні, цього тижня багато часу було присвячено кадровим питанням. Але вони важливі, тому їх треба було вирішити.

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Він звернув увагу, що вчора в парламенті також було проголосовано ще одне важливе питання: "Це законопроєкт про часткове відшкодування кредитів фермерам. Це останній законопроєкт із "земельного пакету". Тому можна сказати, що земельну реформу завершено".

Автор: 

бюджет (3040) держбюджет (2425) Кабмін (14189) Корнієнко Олександр (666)


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не договорились бедолаги кто, сколько оторвет
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05.11.2021 13:12 Відповісти
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05.11.2021 13:14 Відповісти
не успеет потому как
"дурбо-режим зеленого цвета"
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05.11.2021 13:15 Відповісти
и шож такое случилось с бе шенным принтером?
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05.11.2021 13:16 Відповісти
Нові міністри поки ввійдуть в курс справи, настане Новий рік.
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05.11.2021 13:24 Відповісти
Поголіть хто-небудь цього алкаша з його пивним пузякою! Бо дивлячись на цю червону набряклу пику, навідь непитущим хочецця опохмелитися! І волосся хай помиє, бо вже має вигляд, як манька-танцюристка з міду мордору!
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05.11.2021 13:30 Відповісти
Не треба, зі спікером - "двоє із одного ларца".
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05.11.2021 13:48 Відповісти
А что он когда-то успевал?
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05.11.2021 13:44 Відповісти
Депутаты - помните - если вы проголосуете за бюджет с прожиточным минимумом для пенсионеров на уровне 2000гр. - вы и ваши дети будут прокляты миллионами украинских пенсионеров ! Думайте,если есть чем !!!
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05.11.2021 14:03 Відповісти
 
 