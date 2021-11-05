Кабмін не встигне вчасно подати до Ради проєкт Держбюджету-2022, - Корнієнко

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко припускає, що уряд може не встигнути подати до 15 листопада до парламенту проєкт бюджету до другого читання.

Про це, як павідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.

"Справді, одного тижня замало для обробки (поправок. - ред.). Фактично три дні ця робота ведеться. Ми підганятимемо Міністерство фінансів. Не хотіли б "заходити" до бюджету в грудні, тому що у нас там залишається лише дві пленарки", – зазначив перший віцеспікер.

Корнієнко підкреслив, що у Верховній Раді утворився "затор" із законопроєктів: "У нас зараз "затор", як на дорозі, із законів, тому що ми довго займалися бюджетом у першому читанні, цього тижня багато часу було присвячено кадровим питанням. Але вони важливі, тому їх треба було вирішити.

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Він звернув увагу, що вчора в парламенті також було проголосовано ще одне важливе питання: "Це законопроєкт про часткове відшкодування кредитів фермерам. Це останній законопроєкт із "земельного пакету". Тому можна сказати, що земельну реформу завершено".