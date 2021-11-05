Зеленський підписав закон про олігархів
Президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу у суспільному житті (олігархів)".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Закон, який отримав № 1780-ІХ, направлений для офіційного опублікування.
Документ був розроблений на виконання ключового завдання державної політики, а саме: забезпечення реальної трансформації держави в інтересах усього суспільства та реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.
"В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році", – зазначив Володимир Зеленський.
Антиолігархічний закон забезпечує правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу привілейованих (олігархічних) інтересів на економічне життя України.
Встановлюються чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.
Зокрема, особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:
1) бере участь у політичному житті;
2) має значний вплив на засоби масової інформації;
3) є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;
4) підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.
Закон дає великому бізнесу достатній час для адаптації та відмови від практик старої олігархічної системи. Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.
"Великий бізнес є в будь-якій демократичній державі. Але яким би великим не був бізнесмен, він має працювати за законом та нарівні з іншими економічними суб’єктами. Якщо хтось звик купувати політиків, щоб вони дозволяли обійти закон, то доведеться прощатися з такою звичкою навіть найбагатшим", – наголосив Президент.
Глава держави нагадав, що ухваленню антиолігархічного закону чинили спротив десятки впливових осіб, які залежать від олігархів.
"Спротив був. Далі буде ще більше спротиву від тих, хто заробив мільярди на державі. Але іншого варіанту, крім демонтажу олігархічної системи, бути не може. Без цього просто неможливо перемогти бідність в Україні та повноцінно приєднатися до європейської спільноти", – зазначив Володимир Зеленський.
Закон, який отримав № 1780-ІХ, направлений для офіційного опублікування.
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Зеленський підписав так званий «закон про деолігархізацію».
Смішно? Мені теж. Навіть дуже.
Чекаю рішення РНБО по самому Зеленському, який отримував на свої офшори десятки мільйонів доларів від «шефа» Коломойського.
Чи такого рішення не буде?
Можливо воно буде по улюбленому олігарху Коломойському? Ой сумніваюсь. Як же без Мосійчук та 1+1.
Вже мовчу про інших олігархів, яким нічого боятись. У них, у влади - єдиний олігархічний консенсус: свій уряд, придворні ЗМІ, своя монобільшість.
Хто ж може постраждати від цього закону?
- ЗМІ. Журналістам намагатимуться закрити рота, а будь яка опозиційність розглядатиметься як «злобний олігархізм».
- опозиційні політики. Навіщо щоб в країні була інша точка зору ніж в Тищенка чи Брагара? Всі повинні прославляти ОП, Зеленського і Квартал.
- прості громадяни, яких позбавлятимуть вибору та демократії в нашій країні.
Коротше, вітаю всіх з підписаними «тріками» імені РНБО.
Смішно за «боротьбу» з олігархами.
Соромно в що перетворили країну.
Сумно за майбутнє, яке будуть тут зелені.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 29 мин. ·
Зеленский подписал закон об олигархах
А Порох всеравно будет Гетьманом, а не ваЗЄлином
Потому, что создается такой международный юридический прецедент, что потом мелкой правкой этом законе меняется одно слово, даже можно "критерии" не трогать, и вот оно - окончательное решение давно наболевшего вопроса
Узурпация власти в руках Президента Зеленского - копия автократии России и Белоруссии.
https://www.facebook.com/leros.geo 1 ч ·
Можно обвинить тебя в проституции, дешевая подстилка!