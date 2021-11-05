Зеленський підписав закон про олігархів

Президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу у суспільному житті (олігархів)".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Закон, який отримав № 1780-ІХ, направлений для офіційного опублікування.

Документ був розроблений на виконання ключового завдання державної політики, а саме: забезпечення реальної трансформації держави в інтересах усього суспільства та реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

"В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році", – зазначив Володимир Зеленський.

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Антиолігархічний закон забезпечує правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу привілейованих (олігархічних) інтересів на економічне життя України.

Встановлюються чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Зокрема, особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

4) підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

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Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.

Закон дає великому бізнесу достатній час для адаптації та відмови від практик старої олігархічної системи. Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.

"Великий бізнес є в будь-якій демократичній державі. Але яким би великим не був бізнесмен, він має працювати за законом та нарівні з іншими економічними суб’єктами. Якщо хтось звик купувати політиків, щоб вони дозволяли обійти закон, то доведеться прощатися з такою звичкою навіть найбагатшим", – наголосив Президент.

Глава держави нагадав, що ухваленню антиолігархічного закону чинили спротив десятки впливових осіб, які залежать від олігархів.

"Спротив був. Далі буде ще більше спротиву від тих, хто заробив мільярди на державі. Але іншого варіанту, крім демонтажу олігархічної системи, бути не може. Без цього просто неможливо перемогти бідність в Україні та повноцінно приєднатися до європейської спільноти", – зазначив Володимир Зеленський.

Закон, який отримав № 1780-ІХ, направлений для офіційного опублікування.