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Зеленський підписав закон про олігархів

Зеленський підписав закон про олігархів

Президент України Володимир Зеленський невідкладно підписав закон "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну чи політичну вагу у суспільному житті (олігархів)".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Закон, який отримав № 1780-ІХ, направлений для офіційного опублікування.

Документ був розроблений на виконання ключового завдання державної політики, а саме: забезпечення реальної трансформації держави в інтересах усього суспільства та реалізації стратегічного курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

"В усіх успішних країнах Європи немає такої гілки влади, як олігархи. Держави там працюють в інтересах своїх громадян, а не купки найбагатших. Саме за такі зміни для України проголосували наші громадяни у 2019 році", – зазначив Володимир Зеленський.

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Антиолігархічний закон забезпечує правові рамки для відокремлення великого бізнесу від політичної боротьби та для обмеження деструктивного впливу привілейованих (олігархічних) інтересів на економічне життя України.

Встановлюються чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Зокрема, особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

1) бере участь у політичному житті;

2) має значний вплив на засоби масової інформації;

3) є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

4) підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

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Обов’язок подання декларації про контакти з олігархами або їхніми представниками поширюватиметься на всіх посадових осіб, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.

Закон дає великому бізнесу достатній час для адаптації та відмови від практик старої олігархічної системи. Після публікації документа починається відлік 6-місячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.

"Великий бізнес є в будь-якій демократичній державі. Але яким би великим не був бізнесмен, він має працювати за законом та нарівні з іншими економічними суб’єктами. Якщо хтось звик купувати політиків, щоб вони дозволяли обійти закон, то доведеться прощатися з такою звичкою навіть найбагатшим", – наголосив Президент.

Глава держави нагадав, що ухваленню антиолігархічного закону чинили спротив десятки впливових осіб, які залежать від олігархів.

"Спротив був. Далі буде ще більше спротиву від тих, хто заробив мільярди на державі. Але іншого варіанту, крім демонтажу олігархічної системи, бути не може. Без цього просто неможливо перемогти бідність в Україні та повноцінно приєднатися до європейської спільноти", – зазначив Володимир Зеленський.

Закон, який отримав № 1780-ІХ, направлений для офіційного опублікування.

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+22
Главное что зелебобики спокойны. Коломойский жеж не олигарх
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05.11.2021 15:59 Відповісти
+17
Спешит, аж трусы спадают!
Зе-тыпилы, вы где, аууу - будете кричать:
Ура! пАбароли всех олигархов!" ?
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05.11.2021 15:55 Відповісти
+12
За все отвечать придется. в копилочку нарушений Конституции Украины. Зе ублюдки лживые воровитые.
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05.11.2021 15:56 Відповісти
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Не олигарх РАБссии и миллиардер №2 в Украине Вадим Новинский стал Попом кремлевского Попа полковника КГБ Гундяя...,сам Новинский почему то до сих пор майор ФСБ...странно...обычно Путлер кидает погоны быдлу без проблем..
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05.11.2021 16:45 Відповісти
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05.11.2021 16:47 Відповісти
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05.11.2021 16:46 Відповісти
Вадим Нвинский типа Иеромонах РАБссии в Киеве... дожили...
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05.11.2021 16:50 Відповісти
Ну все. Теперь заживем. Ермак теперь будет Беню посылать к Бениной маме. И пилевать на Фирташа.
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05.11.2021 16:50 Відповісти
И ничего им не будет! Просто хочет рейтинг набить
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05.11.2021 16:52 Відповісти
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05.11.2021 16:53 Відповісти
Нее,тут Фишка в другом...Бенямойский и Фирташ с Ведмедчуком поделили Украину на троих...по нефти газу и прочему дерьму...,но они не Олегархи... Главный олигарх Ляшко с лопатой и вилами...
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05.11.2021 16:54 Відповісти
Сергей Стерненко каже что Ведмедчук купил новый телеканал... Витя маладец...обул Зелемойских за 1 доллар...
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05.11.2021 17:00 Відповісти
5. Пункт. Олігарх - це той, чиє прізвище починається на "По" і закінчується на "рошенко", правда, зелебобіки?
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05.11.2021 17:08 Відповісти
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Зеленський підписав так званий «закон про деолігархізацію».

Смішно? Мені теж. Навіть дуже.
Чекаю рішення РНБО по самому Зеленському, який отримував на свої офшори десятки мільйонів доларів від «шефа» Коломойського.

Чи такого рішення не буде?
Можливо воно буде по улюбленому олігарху Коломойському? Ой сумніваюсь. Як же без Мосійчук та 1+1.

Вже мовчу про інших олігархів, яким нічого боятись. У них, у влади - єдиний олігархічний консенсус: свій уряд, придворні ЗМІ, своя монобільшість.

Хто ж може постраждати від цього закону?
- ЗМІ. Журналістам намагатимуться закрити рота, а будь яка опозиційність розглядатиметься як «злобний олігархізм».
- опозиційні політики. Навіщо щоб в країні була інша точка зору ніж в Тищенка чи Брагара? Всі повинні прославляти ОП, Зеленського і Квартал.
- прості громадяни, яких позбавлятимуть вибору та демократії в нашій країні.

Коротше, вітаю всіх з підписаними «тріками» імені РНБО.
Смішно за «боротьбу» з олігархами.
Соромно в що перетворили країну.
Сумно за майбутнє, яке будуть тут зелені.
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05.11.2021 17:10 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXW73Ekil-BG5UH9g59_GXaDuuVvajd8e-vHXZGy_2mWM67GLb36oyCAuLmrxhY8RNotwCri7ynOnDHbWoclJwTNcbY9i7k_C6Hbj7dc60ywotIkUlMDa__9402sNUY84U&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXW73Ekil-BG5UH9g59_GXaDuuVvajd8e-vHXZGy_2mWM67GLb36oyCAuLmrxhY8RNotwCri7ynOnDHbWoclJwTNcbY9i7k_C6Hbj7dc60ywotIkUlMDa__9402sNUY84U&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 29 мин. ·



Зеленский подписал закон об олигархах
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05.11.2021 17:11 Відповісти
Видно призабута доля одного керманича-біженця і наслідки приняття "диктаторських законів".
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05.11.2021 17:12 Відповісти
Кучмисты, из вас плохие артисты цирка Шапито.... вас не спасет и 20 поездок в Трускавец...Як кажуть в Одесі,якщо тьотя Роза баче дебіла за 100 км..то це капздець...,зразу час на пенсію...бігти
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05.11.2021 17:19 Відповісти
Зюзя всеравно не станет Порохом.

А Порох всеравно будет Гетьманом, а не ваЗЄлином
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05.11.2021 17:32 Відповісти
Та пусть подписывает, причем если западные партнеры еще и поддержат, то будет вобще супер.
Потому, что создается такой международный юридический прецедент, что потом мелкой правкой этом законе меняется одно слово, даже можно "критерии" не трогать, и вот оно - окончательное решение давно наболевшего вопроса
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05.11.2021 17:41 Відповісти
Закон направлен, только, против Порошенко .... какова будет ответка Порошенко ...
Узурпация власти в руках Президента Зеленского - копия автократии России и Белоруссии.
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05.11.2021 18:22 Відповісти
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZXOioN87p6J-znNKNXH1X1Bxiu7I2yf02M165FrAQZip0Z9LYjwJ5HPh-YLM9JMlHnvDrHpuKrFlNFoDJd6QjEVyAh7R7Mz4JxaFt4hyMvZmuXBpI-11AQyk2t-ca4Cm7A&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo 1 ч ·



Можно обвинить тебя в проституции, дешевая подстилка!
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05.11.2021 19:40 Відповісти
Еще одна ступенька вниз
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05.11.2021 21:43 Відповісти
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант . А чом Цензор не пояснив суті поправок ???? Посилання : https://www.ostro.org/general/society/news/621711/
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05.11.2021 20:04 Відповісти
Посмотрите на руки Ермака - все в браслетах - боится сглаза и проклятий? Наверное, чувствует, как его "любят и уважают"!
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05.11.2021 20:18 Відповісти
Гавно что-то «подписало»???…
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05.11.2021 20:53 Відповісти
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