Зеленский подписал закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский неотложно подписал закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ был разработан для выполнения ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", – отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук подписал закон об олигархах и направил на подпись Зеленскому

Антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины.

Устанавливаются четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным собственником субъекта, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года поддерживает или усугубляет такое положение;

4) подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах не имеет права на существование, - нардеп

Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

Закон дает крупному бизнесу достаточное время для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

"Большой бизнес есть в любом демократическом государстве. Но как бы ни был бизнесмен, он должен работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами. Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым", – подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада устранила противоречия в законе об олигархах и поручила Стефанчуку неотложно подписать его

Глава государства напомнил, что принятию антиолигархического закона сопротивлялись десятки влиятельных лиц, зависящих от олигархов.

"Сопротивление было. Дальше будет еще больше сопротивления тем, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта кроме демонтажа олигархической системы быть не может. Без этого просто невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу", – отметил Владимир Зеленский.

Закон, получивший № 1780-ІХ направлен для официального опубликования.

Также читайте: Нардеп "Голоса" Железняк об исправлении закона об олигархах: Сегодня символический 40-й день после его принятия, но это вряд ли произойдет - голосование перенесут на завтра