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Зеленский подписал закон об олигархах

Зеленский подписал закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский неотложно подписал закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ был разработан для выполнения ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", – отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук подписал закон об олигархах и направил на подпись Зеленскому

Антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины.

Устанавливаются четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным собственником субъекта, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года поддерживает или усугубляет такое положение;

4) подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах не имеет права на существование, - нардеп

Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

Закон дает крупному бизнесу достаточное время для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

"Большой бизнес есть в любом демократическом государстве. Но как бы ни был бизнесмен, он должен работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами. Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым", – подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада устранила противоречия в законе об олигархах и поручила Стефанчуку неотложно подписать его

Глава государства напомнил, что принятию антиолигархического закона сопротивлялись десятки влиятельных лиц, зависящих от олигархов.

"Сопротивление было. Дальше будет еще больше сопротивления тем, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта кроме демонтажа олигархической системы быть не может. Без этого просто невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу", – отметил Владимир Зеленский.

Закон, получивший № 1780-ІХ направлен для официального опубликования.

Также читайте: Нардеп "Голоса" Железняк об исправлении закона об олигархах: Сегодня символический 40-й день после его принятия, но это вряд ли произойдет - голосование перенесут на завтра

Зеленский Владимир (21108) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+22
Главное что зелебобики спокойны. Коломойский жеж не олигарх
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05.11.2021 15:59 Ответить
+17
Спешит, аж трусы спадают!
Зе-тыпилы, вы где, аууу - будете кричать:
Ура! пАбароли всех олигархов!" ?
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05.11.2021 15:55 Ответить
+12
За все отвечать придется. в копилочку нарушений Конституции Украины. Зе ублюдки лживые воровитые.
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05.11.2021 15:56 Ответить
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Не олигарх РАБссии и миллиардер №2 в Украине Вадим Новинский стал Попом кремлевского Попа полковника КГБ Гундяя...,сам Новинский почему то до сих пор майор ФСБ...странно...обычно Путлер кидает погоны быдлу без проблем..
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05.11.2021 16:45 Ответить
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05.11.2021 16:47 Ответить
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05.11.2021 16:46 Ответить
Вадим Нвинский типа Иеромонах РАБссии в Киеве... дожили...
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05.11.2021 16:50 Ответить
Ну все. Теперь заживем. Ермак теперь будет Беню посылать к Бениной маме. И пилевать на Фирташа.
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05.11.2021 16:50 Ответить
И ничего им не будет! Просто хочет рейтинг набить
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05.11.2021 16:52 Ответить
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05.11.2021 16:53 Ответить
Нее,тут Фишка в другом...Бенямойский и Фирташ с Ведмедчуком поделили Украину на троих...по нефти газу и прочему дерьму...,но они не Олегархи... Главный олигарх Ляшко с лопатой и вилами...
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05.11.2021 16:54 Ответить
Сергей Стерненко каже что Ведмедчук купил новый телеканал... Витя маладец...обул Зелемойских за 1 доллар...
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05.11.2021 17:00 Ответить
5. Пункт. Олігарх - це той, чиє прізвище починається на "По" і закінчується на "рошенко", правда, зелебобіки?
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05.11.2021 17:08 Ответить
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4548015918569508&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVqEu3RIKdLIkWqhns0ZDEtyDdnxj7dcTDpmLJmCkTeAgX4ekOSaU_UtdrSPXfsY8ybws_cyWCUwAxEWX4Lt5HDU4etNSI9lRdPJ-*****************************&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Зеленський підписав так званий «закон про деолігархізацію».

Смішно? Мені теж. Навіть дуже.
Чекаю рішення РНБО по самому Зеленському, який отримував на свої офшори десятки мільйонів доларів від «шефа» Коломойського.

Чи такого рішення не буде?
Можливо воно буде по улюбленому олігарху Коломойському? Ой сумніваюсь. Як же без Мосійчук та 1+1.

Вже мовчу про інших олігархів, яким нічого боятись. У них, у влади - єдиний олігархічний консенсус: свій уряд, придворні ЗМІ, своя монобільшість.

Хто ж може постраждати від цього закону?
- ЗМІ. Журналістам намагатимуться закрити рота, а будь яка опозиційність розглядатиметься як «злобний олігархізм».
- опозиційні політики. Навіщо щоб в країні була інша точка зору ніж в Тищенка чи Брагара? Всі повинні прославляти ОП, Зеленського і Квартал.
- прості громадяни, яких позбавлятимуть вибору та демократії в нашій країні.

Коротше, вітаю всіх з підписаними «тріками» імені РНБО.
Смішно за «боротьбу» з олігархами.
Соромно в що перетворили країну.
Сумно за майбутнє, яке будуть тут зелені.
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05.11.2021 17:10 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXW73Ekil-BG5UH9g59_GXaDuuVvajd8e-vHXZGy_2mWM67GLb36oyCAuLmrxhY8RNotwCri7ynOnDHbWoclJwTNcbY9i7k_C6Hbj7dc60ywotIkUlMDa__9402sNUY84U&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXW73Ekil-BG5UH9g59_GXaDuuVvajd8e-vHXZGy_2mWM67GLb36oyCAuLmrxhY8RNotwCri7ynOnDHbWoclJwTNcbY9i7k_C6Hbj7dc60ywotIkUlMDa__9402sNUY84U&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 29 мин. ·



Зеленский подписал закон об олигархах
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05.11.2021 17:11 Ответить
Видно призабута доля одного керманича-біженця і наслідки приняття "диктаторських законів".
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05.11.2021 17:12 Ответить
Кучмисты, из вас плохие артисты цирка Шапито.... вас не спасет и 20 поездок в Трускавец...Як кажуть в Одесі,якщо тьотя Роза баче дебіла за 100 км..то це капздець...,зразу час на пенсію...бігти
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05.11.2021 17:19 Ответить
Зюзя всеравно не станет Порохом.

А Порох всеравно будет Гетьманом, а не ваЗЄлином
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05.11.2021 17:32 Ответить
Та пусть подписывает, причем если западные партнеры еще и поддержат, то будет вобще супер.
Потому, что создается такой международный юридический прецедент, что потом мелкой правкой этом законе меняется одно слово, даже можно "критерии" не трогать, и вот оно - окончательное решение давно наболевшего вопроса
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05.11.2021 17:41 Ответить
Закон направлен, только, против Порошенко .... какова будет ответка Порошенко ...
Узурпация власти в руках Президента Зеленского - копия автократии России и Белоруссии.
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05.11.2021 18:22 Ответить
https://www.facebook.com/leros.geo?__cft__[0]=AZXOioN87p6J-znNKNXH1X1Bxiu7I2yf02M165FrAQZip0Z9LYjwJ5HPh-YLM9JMlHnvDrHpuKrFlNFoDJd6QjEVyAh7R7Mz4JxaFt4hyMvZmuXBpI-11AQyk2t-ca4Cm7A&__tn__=-UC%2CP-R Geo Leros

https://www.facebook.com/leros.geo 1 ч ·



Можно обвинить тебя в проституции, дешевая подстилка!
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05.11.2021 19:40 Ответить
Еще одна ступенька вниз
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05.11.2021 21:43 Ответить
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує ВЕНЕЦІАНКА ЗАРУБАЄ такий варіант . А чом Цензор не пояснив суті поправок ???? Посилання : https://www.ostro.org/general/society/news/621711/
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05.11.2021 20:04 Ответить
Посмотрите на руки Ермака - все в браслетах - боится сглаза и проклятий? Наверное, чувствует, как его "любят и уважают"!
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05.11.2021 20:18 Ответить
Гавно что-то «подписало»???…
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05.11.2021 20:53 Ответить
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