До міжфракційного об'єднання "Розумна політика" готові приєднатися вже 25 нардепів, - Разумков
Членами міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" стануть 25 парламентаріїв, які, зокрема, не голосували за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
Про це Разумков повідомив в ефірі телеканалу "Наш" у п'ятницю ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Станом на сьогодні це 25 колег (народних депутатів - ред.). Справді, це ті люди, які дотримуються принципів, яких важко було зламати й Офісу президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа, і люди приєднуватимуться, люди розумітимуть, куди потрібно рухатися і виконувати нарешті ті обіцянки й дотримуватися тих принципів, з якими ми всі йшли", - сказав Разумков.
Він підтвердив, що йдеться, зокрема, про таких народних депутатів, як Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (всі з фракції "Слуга народу"), позафракційний депутат Людмила Буймістер, яку нещодавно виключили з лав "Слуги народу" і член фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко.
"Якісь прізвища вже з'явилися в Telegram-каналах, і це не брехня, це правда. Так, це Андрій Ніколаєнко, ще є колеги з "Батьківщини", є позафракційні і є "Слуги народу": Мокан, Яковлєва... Багато колег, я можу всіх назвати, але скоро з'явиться в публічній площині все... Це також (Оксана) Дмитрієва (заступниця голови комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування - ред.), (Роман) Соха (член комітету з питань цифрової трансформації - ред.), (Михайло) Крячко (керівник комітету з питань цифрової трансформації - ред.), - уточнив Разумков.
Раніше стало відомо, що колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков створює в парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".
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Тепер, помітне перетікання не тілки від Зє а й від юлі, вілкулів та інших смішних...
НА екранах і ЗМІ зє-вялічайший побачить про себе те, що він сам ваяв пороху!
Запасаємся і спостерігаєм!!!
Як я розумію, сиволапий гептьман Барига, колишній міністр економіки і економічного розвитку в уряді Микіли Козлянича Азірова, вже настрополився знову опанувати Олімп, щоб дограбувати нарешті те, що Блазень зі своєю шоблою не встигне дограбувати.
и один бородатый путиносос.