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До міжфракційного об'єднання "Розумна політика" готові приєднатися вже 25 нардепів, - Разумков

До міжфракційного об'єднання

Членами міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" стануть 25 парламентаріїв, які, зокрема, не голосували за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Про це Разумков повідомив в ефірі телеканалу "Наш" у п'ятницю ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Станом на сьогодні це 25 колег (народних депутатів - ред.). Справді, це ті люди, які дотримуються принципів, яких важко було зламати й Офісу президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа, і люди приєднуватимуться, люди розумітимуть, куди потрібно рухатися і виконувати нарешті ті обіцянки й дотримуватися тих принципів, з якими ми всі йшли", - сказав Разумков.

Він підтвердив, що йдеться, зокрема, про таких народних депутатів, як Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (всі з фракції "Слуга народу"), позафракційний депутат Людмила Буймістер, яку нещодавно виключили з лав "Слуги народу" і член фракції "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко.

Читайте також: Ексспікер Разумков створює міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

"Якісь прізвища вже з'явилися в Telegram-каналах, і це не брехня, це правда. Так, це Андрій Ніколаєнко, ще є колеги з "Батьківщини", є позафракційні і є "Слуги народу": Мокан, Яковлєва... Багато колег, я можу всіх назвати, але скоро з'явиться в публічній площині все... Це також (Оксана) Дмитрієва (заступниця голови комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування - ред.), (Роман) Соха (член комітету з питань цифрової трансформації - ред.), (Михайло) Крячко (керівник комітету з питань цифрової трансформації - ред.), - уточнив Разумков.

Раніше стало відомо, що колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков створює в парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

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Автор: 

ВР (14940) депутат (1768) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+69
Просто лепят новую куклу для быдла. Старая уже поистрепалась, а новой нужен ореол борцуна за правое дело.
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05.11.2021 19:13
+38
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05.11.2021 19:16
+33
Хе-хе. Пипец моносброду.
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05.11.2021 19:09
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Дмитрук - православнутый одесский титухан, Соха - бывшее дворовое хамло из Запорожья. хорошая компания. эталонный жабогадюкинг
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06.11.2021 12:50 Відповісти
Ця компаха під "патронатом" Ахметова, їх швидше за все тільки на медіному рівні підтримає клан Кучми (Пінчук).
Тепер, помітне перетікання не тілки від Зє а й від юлі, вілкулів та інших смішних...
НА екранах і ЗМІ зє-вялічайший побачить про себе те, що він сам ваяв пороху!

Запасаємся і спостерігаєм!!!
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06.11.2021 13:02 Відповісти
********? Якої "Юлі"? Й досі користуєшся методичками від Карлика Волохатого і сиціліста Вітюші Уколова?
Як я розумію, сиволапий гептьман Барига, колишній міністр економіки і економічного розвитку в уряді Микіли Козлянича Азірова, вже настрополився знову опанувати Олімп, щоб дограбувати нарешті те, що Блазень зі своєю шоблою не встигне дограбувати.
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07.11.2021 09:03 Відповісти
Після того знаменного дня коли сцарь Ху І Ло опублікував на своєму офсайті черговий сон маразматика "неіснуючою мовою", який дружно штудіював весь скрєпостан, стало трендом писати так же і в такому ж стилі. Скрєпостні дружньо набивають щось подібне, але біда, у більшості випадків навіть не розуміють самі того що наваяли.
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07.11.2021 13:02 Відповісти
Дурень завжди вступить у якусь організацію на кшталт "розумна політика" щоб "самоствердитись" і відвернути від себе звинувачення в дурості. (Навіть назва розрахована на мобілізацію дурнів!)
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06.11.2021 19:04 Відповісти
діпутати і діпутаткі приєднаються до будьчого-аби красти. на те вони й народні діпутати.
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06.11.2021 20:04 Відповісти
обжиревшие морды сбиваются в стаи
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07.11.2021 07:12 Відповісти
Розумна корупція.
и один бородатый путиносос.
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07.11.2021 07:20 Відповісти
Знакомая, разведенная дама выше средних лет, бывшая ярая фанатка нелоха, теперь готова отдаться голосом Разумкову. Это у одиноких самок материнский инстинкт? Или просто дура?
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07.11.2021 07:24 Відповісти
Зелёные начали разбегаться, как крысы с корабля.
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07.11.2021 07:52 Відповісти
Краще б тієї зимової ночі його папік - комсомольський функціонер скористався якісним протизаплідним засобом №2 виробництва баковського комбінату гумотехнічних виробів, щоб зараз не було його синочка зеленого дебілкова, ані партії таких дебілкових.
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07.11.2021 08:54 Відповісти
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