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К межфракционному объединению "Розумна політика" готовы присоединиться уже 25 нардепов, - Разумков

К межфракционному объединению

Членами межфракционного депутатского объединения "Розумна політика" станут 25 парламентариев, которые, в частности, не голосовали за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Об этом Разумков сообщил в эфире телеканала "Наш" в пятницу вечером, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодняшний день это 25 коллег (народных депутатов - ред). Действительно, это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел, и люди будут присоединяться, люди будут понимать, куда нужно двигаться и выполнять наконец-то те обещания и придерживаться тех принципов, с которыми мы все шли", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-спикер Разумков создает межфракционное объединение "Розумна політика"

Он подтвердил, что речь идет, в частности, о таких народных депутатах, как Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько (все из фракции "Слуга народа"), внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую недавно исключили из рядов "Слуги народа" и член фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко.

"Какие-то фамилии уже появились в телеграмм-каналах, и это не ложь, это правда. Да, это Андрей Николаенко, еще есть коллеги из "Батькивщины", есть внефракционные и есть "слуги народа": Мокан, Яковлева... Много коллег, я могу всех назвать, но скоро появится в публичной плоскости все... Это также (Оксана) Дмитриева (замглавы комитета ВР по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования - ред.), (Роман) Соха (член комитета по вопросам цифровой трансформации - ред.), (Михаил) Крячко (руководитель комитета по вопросам цифровой трансформации - ред.), - уточнил Разумков.

Также читайте: Если нардепы уйдут из "СН" в группу Разумкова, пусть сдают мандат, - Мотовиловец

Ранее стало известно, что бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Розумна політика".

ВР (29226) депутат (3306) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+69
Просто лепят новую куклу для быдла. Старая уже поистрепалась, а новой нужен ореол борцуна за правое дело.
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05.11.2021 19:13
+38
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05.11.2021 19:16
+33
Хе-хе. Пипец моносброду.
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05.11.2021 19:09
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Дмитрук - православнутый одесский титухан, Соха - бывшее дворовое хамло из Запорожья. хорошая компания. эталонный жабогадюкинг
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06.11.2021 12:50 Ответить
Ця компаха під "патронатом" Ахметова, їх швидше за все тільки на медіному рівні підтримає клан Кучми (Пінчук).
Тепер, помітне перетікання не тілки від Зє а й від юлі, вілкулів та інших смішних...
НА екранах і ЗМІ зє-вялічайший побачить про себе те, що він сам ваяв пороху!

Запасаємся і спостерігаєм!!!
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06.11.2021 13:02 Ответить
********? Якої "Юлі"? Й досі користуєшся методичками від Карлика Волохатого і сиціліста Вітюші Уколова?
Як я розумію, сиволапий гептьман Барига, колишній міністр економіки і економічного розвитку в уряді Микіли Козлянича Азірова, вже настрополився знову опанувати Олімп, щоб дограбувати нарешті те, що Блазень зі своєю шоблою не встигне дограбувати.
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07.11.2021 09:03 Ответить
Після того знаменного дня коли сцарь Ху І Ло опублікував на своєму офсайті черговий сон маразматика "неіснуючою мовою", який дружно штудіював весь скрєпостан, стало трендом писати так же і в такому ж стилі. Скрєпостні дружньо набивають щось подібне, але біда, у більшості випадків навіть не розуміють самі того що наваяли.
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07.11.2021 13:02 Ответить
Дурень завжди вступить у якусь організацію на кшталт "розумна політика" щоб "самоствердитись" і відвернути від себе звинувачення в дурості. (Навіть назва розрахована на мобілізацію дурнів!)
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06.11.2021 19:04 Ответить
діпутати і діпутаткі приєднаються до будьчого-аби красти. на те вони й народні діпутати.
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06.11.2021 20:04 Ответить
обжиревшие морды сбиваются в стаи
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07.11.2021 07:12 Ответить
Розумна корупція.
и один бородатый путиносос.
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07.11.2021 07:20 Ответить
Знакомая, разведенная дама выше средних лет, бывшая ярая фанатка нелоха, теперь готова отдаться голосом Разумкову. Это у одиноких самок материнский инстинкт? Или просто дура?
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07.11.2021 07:24 Ответить
Зелёные начали разбегаться, как крысы с корабля.
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07.11.2021 07:52 Ответить
Краще б тієї зимової ночі його папік - комсомольський функціонер скористався якісним протизаплідним засобом №2 виробництва баковського комбінату гумотехнічних виробів, щоб зараз не було його синочка зеленого дебілкова, ані партії таких дебілкових.
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07.11.2021 08:54 Ответить
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