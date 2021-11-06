Коста-Ріка першою у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від COVID-19

Коста-Ріка першою у світі зробила вакцинацію неповнолітніх проти коронавірусу обов'язковою. Проте там вже зараз 73% людей віком від 12 до 19 років зробили хоча б одне щеплення.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Коста-Ріки, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

Уряд країни вирішив віднести вакцинацію проти коронавірусу до офіційної програми базової вакцинації, яка вже містить щеплення проти поліомієліту та вітрянки.

У Коста-Ріці вакцинація проти коронавірусу підлітків від 12 років загальнодоступна з 25 жовтня. За вчасне щеплення дітей відповідають батьки, проте вже з 15-річного віку неповнолітні можуть вакцинуватися і без їхнього супроводу.

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Схоже, що до програми обов'язкової вакцинації згодом залучать і дітей від 5 до 11 років. Як пише BBC, уряд країни вже підписав угоду з Pfizer про постачання необхідної кількості доз для щеплення усіх дітей цієї вікової групи.

За даними Bloomberg, уже майже 74% костаріканців отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу. А 55% уже завершили вакцинацію.

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