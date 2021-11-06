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Новини Коронавірус і карантин
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Коста-Ріка першою у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від COVID-19

Коста-Ріка першою у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від COVID-19

Коста-Ріка першою у світі зробила вакцинацію неповнолітніх проти коронавірусу обов'язковою. Проте там вже зараз 73% людей віком від 12 до 19 років зробили хоча б одне щеплення.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Коста-Ріки, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

Уряд країни вирішив віднести вакцинацію проти коронавірусу до офіційної програми базової вакцинації, яка вже містить щеплення проти поліомієліту та вітрянки.

У Коста-Ріці вакцинація проти коронавірусу підлітків від 12 років загальнодоступна з 25 жовтня. За вчасне щеплення дітей відповідають батьки, проте вже з 15-річного віку неповнолітні можуть вакцинуватися і без їхнього супроводу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 174 дитини вакциновані від COVID-19 у Харкові, - мерія

Схоже, що до програми обов'язкової вакцинації згодом залучать і дітей від 5 до 11 років. Як пише BBC, уряд країни вже підписав угоду з Pfizer про постачання необхідної кількості доз для щеплення усіх дітей цієї вікової групи.

За даними Bloomberg, уже майже 74% костаріканців отримали щонайменше одну дозу вакцини проти коронавірусу. А 55% уже завершили вакцинацію.

Також читайте: Мінцифри запускає дитячий COVID-сертифікат у "Дії": Отримати його можуть особи віком від 12 років

вакцина (4418) діти (5038) Коста-Ріка (7) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
Да чего уж, давайте грудничков колоть. Прям по появлению на свет.
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06.11.2021 17:18
+10
Ну а вот комментарии под этой новостью с сайта Міністерство охорони здоров'я Коста-Ріки ....
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/746-noticias-2021/2199-vacunacion-contra-covid-19-es-obligatoria-para-personas-menores-de-18-anos

Переведено переводчиком с испанского...но смысл понятен...
Джозеф Франк Грамулья
Как вы могли наказывать детей под угрозой ареста родителей? Это преступно, нет никаких долгосрочных отчетов о том, как это повлияет на всю их жизнь. Страх диктует, а не наука
Нравится · Ответить · 17 · 21 ч

Люси Кото Бланко
Испанский, пожалуйста
Нравится · Ответить · 21:00 {{ 1}}
Адриана Арсе
Как вы могли отдать приказ об аресте детей, которым угрожали родители? Это преступно, нет долгосрочных отчетов о том, как это отразится на всей их жизни. Страх подсказывает нет, так говорит джентльмен ...
Мне нравится · Ответить · 11 · 20 ч

Кристина Б. Автор
Адриана Арсе Исправление ... .Как заставить детей пройти вакцинацию под угрозой родительского ареста? ...
Нравится · Ответить · 1 · 18 ч
Показать еще 1 ответ в этом разговоре
{ {1}} Наталья Лопес М
Ничего более безответственного я не видела за всю свою жизнь. Это жесточайший поступок, продиктовать такую ​​меру может только бездушный человек. Такое нападение на ребенка невозможно
Нравится · Ответить · 12 · 16ч

B.J. Дерфи
Выступает бывший сотрудник ООН Клэр Эдвардс. Тебе нужно слушать. https://newtube.app/TrueTube/2ocfxrR? Дёрфи
осведомитель Pfizer .. https://rumble.com/vnr5qf-melissa-strickler-lsntv.html
Нравится · Ответить · 1 · 16ч

Виктор Эрнандес
Детям не следует делать прививки. Во-первых, потому что заболеваемость тяжелым гриппом среди этой популяции составляет менее 1%. Во-вторых, поскольку эти вакцины не иммунизируют, не предотвращают и не лечат, они - фикция. В-третьих, поскольку эти вакцины находятся на экспериментальной стадии, вакцинация в сообществе без прохождения контролируемого фильтра в группах является незаконной. Я считаю, что принуждение к вакцинации детей и взрослых является преступлением против человечности, и виновные должны предстать перед международным судом. Не вакцинируйте своего ребенка, сообщается о тысячах побочных эффектов, в сотни раз больше, чем у предыдущих вакцин, соответствующих стандартам качества. См. Международный VAERS.
Нравится · Ответить · 11 · 15 ч

Armonia Nahual
Если нет достаточных научных оснований для определения долгосрочных побочных эффектов Дети, как это возможно, чтобы они заставляли своих родителей делать прививки своим детям? Это не только НЕОТВЕТСТВЕННО, но и нарушает право наименьшего на защиту. #EsUnaLocura #HumanosRatasLaboratorio
Нравится · Ответить · 2 · 13 ч.

Эрик Ачио
Пусть съедят серот. Скажите, когда и мы сделаем то, что нужно сделать. У меня нет детей в этом возрасте, но я тоже не собираюсь молчать
Мне нравится · Ответить · 2 · 10 ч.
{ {1}} Эрик Ачио
Пусть съедят серот. Скажите, когда, и мы сделаем то, что нужно сделать. У меня нет детей в этом возрасте, но я тоже не собираюсь молчать
Нравится · Ответить · 10 ч.
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06.11.2021 17:20
+9
До вашого відому, це щирий ********. І тут я з ним цілком погоджуюсь. Випробовування вакцини серед дітей, де показник смертності набагато нижче за статистичну похибку - щонайменше дурість.
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06.11.2021 17:34
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Вы слышите эти взрывы?! Это у антиваксов полыхают днища от этой новости
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06.11.2021 17:00 Відповісти
Тому що купа народу впевнена у тому, що світові гіганти фарміндустрії хочуть випробовувати свою продукцію виключно на Васі Пупкіні з Нижньої Хнєновіловки Задрипайлівської обл України
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06.11.2021 17:04 Відповісти
А "по ітогам" ЄС та США вже вакцінували більшу частину свого населення, США збираються вакцінувати дітей, а Вася Пупкін все ховається під ковдрою...
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06.11.2021 18:47 Відповісти
Мабуть тому сша чемпіони по смертності і кількості хворих,Вся безпупкін?
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06.11.2021 19:40 Відповісти
Статистику per capita коли в останній раз дивились?
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06.11.2021 19:53 Відповісти
Може США займає третє місце по кількості населення у світі? (матеріал географії 10 класу).
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06.11.2021 19:53 Відповісти
Тому що Вася, який раніше хотів срати на Конституцію, в тирнетиках прочитав про конституційні права. Правда, зрозумів він їх специфічно - "у всьому світі існую виключно Я, хароший і красівий, і виключно МОЇ інтереси".
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06.11.2021 19:52 Відповісти
Забули додати :-"Васе фсе дАлжнЫ, у Васи єсть на фсьо прАвА" * то есть даже на вАлшЭбнАй пєндюль.
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06.11.2021 20:36 Відповісти
Ща галопом примчать "Пророки" з воплями та Ором - " АНІ УБІВАЮТ НАШИХ ДЄТЕЙ! Чужих ДетЄй не біваєт"!!!
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06.11.2021 17:15 Відповісти
Да чего уж, давайте грудничков колоть. Прям по появлению на свет.
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06.11.2021 17:18 Відповісти
Ну а вот комментарии под этой новостью с сайта Міністерство охорони здоров'я Коста-Ріки ....
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/746-noticias-2021/2199-vacunacion-contra-covid-19-es-obligatoria-para-personas-menores-de-18-anos

Переведено переводчиком с испанского...но смысл понятен...
Джозеф Франк Грамулья
Как вы могли наказывать детей под угрозой ареста родителей? Это преступно, нет никаких долгосрочных отчетов о том, как это повлияет на всю их жизнь. Страх диктует, а не наука
Нравится · Ответить · 17 · 21 ч

Люси Кото Бланко
Испанский, пожалуйста
Нравится · Ответить · 21:00 {{ 1}}
Адриана Арсе
Как вы могли отдать приказ об аресте детей, которым угрожали родители? Это преступно, нет долгосрочных отчетов о том, как это отразится на всей их жизни. Страх подсказывает нет, так говорит джентльмен ...
Мне нравится · Ответить · 11 · 20 ч

Кристина Б. Автор
Адриана Арсе Исправление ... .Как заставить детей пройти вакцинацию под угрозой родительского ареста? ...
Нравится · Ответить · 1 · 18 ч
Показать еще 1 ответ в этом разговоре
{ {1}} Наталья Лопес М
Ничего более безответственного я не видела за всю свою жизнь. Это жесточайший поступок, продиктовать такую ​​меру может только бездушный человек. Такое нападение на ребенка невозможно
Нравится · Ответить · 12 · 16ч

B.J. Дерфи
Выступает бывший сотрудник ООН Клэр Эдвардс. Тебе нужно слушать. https://newtube.app/TrueTube/2ocfxrR? Дёрфи
осведомитель Pfizer .. https://rumble.com/vnr5qf-melissa-strickler-lsntv.html
Нравится · Ответить · 1 · 16ч

Виктор Эрнандес
Детям не следует делать прививки. Во-первых, потому что заболеваемость тяжелым гриппом среди этой популяции составляет менее 1%. Во-вторых, поскольку эти вакцины не иммунизируют, не предотвращают и не лечат, они - фикция. В-третьих, поскольку эти вакцины находятся на экспериментальной стадии, вакцинация в сообществе без прохождения контролируемого фильтра в группах является незаконной. Я считаю, что принуждение к вакцинации детей и взрослых является преступлением против человечности, и виновные должны предстать перед международным судом. Не вакцинируйте своего ребенка, сообщается о тысячах побочных эффектов, в сотни раз больше, чем у предыдущих вакцин, соответствующих стандартам качества. См. Международный VAERS.
Нравится · Ответить · 11 · 15 ч

Armonia Nahual
Если нет достаточных научных оснований для определения долгосрочных побочных эффектов Дети, как это возможно, чтобы они заставляли своих родителей делать прививки своим детям? Это не только НЕОТВЕТСТВЕННО, но и нарушает право наименьшего на защиту. #EsUnaLocura #HumanosRatasLaboratorio
Нравится · Ответить · 2 · 13 ч.

Эрик Ачио
Пусть съедят серот. Скажите, когда и мы сделаем то, что нужно сделать. У меня нет детей в этом возрасте, но я тоже не собираюсь молчать
Мне нравится · Ответить · 2 · 10 ч.
{ {1}} Эрик Ачио
Пусть съедят серот. Скажите, когда, и мы сделаем то, что нужно сделать. У меня нет детей в этом возрасте, но я тоже не собираюсь молчать
Нравится · Ответить · 10 ч.
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06.11.2021 17:20 Відповісти
ого. лахта и до сайта мин здрава Коста-Рики добралась) надеюсь за иностранные языки доплачивают?) или, как обычно, гугловый переводчик?)
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06.11.2021 17:27 Відповісти
А чем ты не доволен болезный??
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06.11.2021 17:29 Відповісти
пока, лахтинский бот)
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06.11.2021 17:30 Відповісти
И тебе не хворать...
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06.11.2021 17:31 Відповісти
До вашого відому, це щирий ********. І тут я з ним цілком погоджуюсь. Випробовування вакцини серед дітей, де показник смертності набагато нижче за статистичну похибку - щонайменше дурість.
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06.11.2021 17:34 Відповісти
Діти розносять корону аж гай гуде.
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06.11.2021 18:49 Відповісти
І ті, хто пройшов уколи розносять і хворіють так само, як ті які не пройшли уколи. Не хочеш хворіти сиди в бункері.
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06.11.2021 18:52 Відповісти
Ні, не так само. Вакцина скорочує час, впродовж котрого людина є заразною та, звісно, зменшує вірогідність важкого перебігу.
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06.11.2021 18:59 Відповісти
В офіційних жаних немає, що скорочує. Щоправда там немає і про можливість заразитись після уколів. І про те, що уколи треба буде робити щопівроку мімімум. І також про те, що тест на коронавірус непотрібний тим, хто має уколи. Також там ннемає, що продукт генної інженерії залишається в організмі назавжди. І багато яких там білих плям. Одне обнадіює, що людина настільки складна система, що ніякі генетичні продукти її повністю знищити не зможуть.
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06.11.2021 20:31 Відповісти
Ви забули додати важніе всємізвєстие сікрєтыя данные про чіп 5G від Білогейца, який контролює вакцінованих зі свого смартфона.
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06.11.2021 22:05 Відповісти
Дивно , що Біл Гейтс, людина яка завжди казала необхідність зменшення населення Землі, якимсь чином стала запобігати смертності своїми чудо уколами.
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06.11.2021 23:08 Відповісти
Я вже давно дививсь, но добре пам'ятаю, що Гейст зовсім інше сказав. Ну а журнашюлкі, як завжди, зробили іспорчєнний тєлєфон. Я не фанат БГ, якщо що.
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07.11.2021 00:05 Відповісти
Не інше. Зміст однозначний, а що там він мав на увазі невідомо, потім журналісти вже трактували. Яка різниця ? Щепленим вже треба захищати свій вибір. Вони так поводяться ,, ніби щось зробили геройське. Щоправда в Ізраілі вже щеплені не всі. Якщо пройшло пів року, то треба робити третій укол. А є вже такі, які мають чотири уколи. Купі людей засрали мозги. Я перехворів і нічого колоти не буду. Бо то реальна дурня. Хвороба не настільки небезпечною видається, як то розпіарили в пресі. Фармбізнес я знаю. Будуть продавати гівно, яке шкодить, але будуть продавати. І нічого не скажуть про шкоду.
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07.11.2021 03:01 Відповісти
Так і вакциновані будуть розносити. Вакцина не запобігає розповсюдженню вірусу. А от наслідки для самих дітей, поки що не відомі. Щось ні разу, ні де не прививали дітей від сезоних грипів. Тим паче примусово.
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06.11.2021 19:22 Відповісти
> "Вакцина не запобігає розповсюдженню вірусу."

Запобігає, блін, скільки вже можна це казати...
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06.11.2021 22:10 Відповісти
а це Няшу в Коста-Ріку сплавив ПУТЕН? Щоб не посадили в Україні?? Длинная рука СКРЄПНИХ відчувається й там)
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06.11.2021 18:45 Відповісти
В Кабо- Верде
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06.11.2021 19:50 Відповісти
Дякую що поправили!
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06.11.2021 20:31 Відповісти
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06.11.2021 17:30 Відповісти
стыдно сказать, я понятия не имею, где та коста-рика да и знать не хочу. К чему тут новости про какую-то коста-рику и какая дурь им пришла в голову 🤷‍♂️
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06.11.2021 18:53 Відповісти
Скількі ж відкатують фармгіганти цим жадібним чиновникам? А може там інший розрахунок? Може вони цих чиновників чимось іншим за яйця тримають!?
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06.11.2021 18:56 Відповісти
З Ізраїлем угоду засекречено на 30 років.
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07.11.2021 05:37 Відповісти
Цікаво. Я не знав. Але це незаконно. Думаю там невдовзі і почнеться зворотній процес.
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07.11.2021 15:04 Відповісти
Цифри ... % ... і ще є наука цифрологія
І у нас 73% ... по іншому поводу ...
Де + , де - ?
Проте там вже зараз 73% людей віком від 12 до 19 років зробили хоча б одне щеплення. Джерело:
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06.11.2021 19:25 Відповісти
В страшні часи живемо, брате…
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06.11.2021 21:34 Відповісти
Так не надо давать себя запугать.
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06.11.2021 21:42 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/ukr/news/sud-ssha-priostanovil-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-1636224919.html/amp
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06.11.2021 21:46 Відповісти
Коста продалася за косточку.....
І наші уроди, уже з кісточкою в зубах....
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08.11.2021 00:21 Відповісти
 
 