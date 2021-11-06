Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей против COVID-19

Коста-Рика первой в мире сделала вакцинацию несовершеннолетних против коронавируса обязательной. Однако там уже сейчас 73% людей в возрасте от 12 до 19 лет сделали хотя бы одну прививку.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Коста-Рики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Правительство страны решило отнести вакцинацию против коронавируса к официальной программе базовой вакцинации, которая уже содержит прививки против полиомиелита и ветрянки.

В Коста-Рике вакцинация против коронавируса подростков от 12 лет общедоступна с 25 октября. За своевременную прививку детей отвечают родители, однако уже с 15-летнего возраста несовершеннолетние могут вакцинироваться и без их сопровождения.

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Похоже, что в программу обязательной вакцинации впоследствии будут привлечены и дети от 5 до 11 лет. Как пишет BBC, правительство страны уже подписало соглашение с Pfizer о поставках необходимого количества доз для прививки всех детей этой возрастной группы.

По данным Bloomberg, почти 74% костариканцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса. А 55% уже завершили вакцинацию

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