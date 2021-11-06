Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей против COVID-19
Коста-Рика первой в мире сделала вакцинацию несовершеннолетних против коронавируса обязательной. Однако там уже сейчас 73% людей в возрасте от 12 до 19 лет сделали хотя бы одну прививку.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Коста-Рики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Правительство страны решило отнести вакцинацию против коронавируса к официальной программе базовой вакцинации, которая уже содержит прививки против полиомиелита и ветрянки.
В Коста-Рике вакцинация против коронавируса подростков от 12 лет общедоступна с 25 октября. За своевременную прививку детей отвечают родители, однако уже с 15-летнего возраста несовершеннолетние могут вакцинироваться и без их сопровождения.
Похоже, что в программу обязательной вакцинации впоследствии будут привлечены и дети от 5 до 11 лет. Как пишет BBC, правительство страны уже подписало соглашение с Pfizer о поставках необходимого количества доз для прививки всех детей этой возрастной группы.
По данным Bloomberg, почти 74% костариканцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины против коронавируса. А 55% уже завершили вакцинацию
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https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/746-noticias-2021/2199-vacunacion-contra-covid-19-es-obligatoria-para-personas-menores-de-18-anos
Переведено переводчиком с испанского...но смысл понятен...
Джозеф Франк Грамулья
Как вы могли наказывать детей под угрозой ареста родителей? Это преступно, нет никаких долгосрочных отчетов о том, как это повлияет на всю их жизнь. Страх диктует, а не наука
Нравится · Ответить · 17 · 21 ч
Люси Кото Бланко
Испанский, пожалуйста
Нравится · Ответить · 21:00 {{ 1}}
Адриана Арсе
Как вы могли отдать приказ об аресте детей, которым угрожали родители? Это преступно, нет долгосрочных отчетов о том, как это отразится на всей их жизни. Страх подсказывает нет, так говорит джентльмен ...
Мне нравится · Ответить · 11 · 20 ч
Кристина Б. Автор
Адриана Арсе Исправление ... .Как заставить детей пройти вакцинацию под угрозой родительского ареста? ...
Нравится · Ответить · 1 · 18 ч
Показать еще 1 ответ в этом разговоре
{ {1}} Наталья Лопес М
Ничего более безответственного я не видела за всю свою жизнь. Это жесточайший поступок, продиктовать такую меру может только бездушный человек. Такое нападение на ребенка невозможно
Нравится · Ответить · 12 · 16ч
B.J. Дерфи
Выступает бывший сотрудник ООН Клэр Эдвардс. Тебе нужно слушать. https://newtube.app/TrueTube/2ocfxrR? Дёрфи
осведомитель Pfizer .. https://rumble.com/vnr5qf-melissa-strickler-lsntv.html
Нравится · Ответить · 1 · 16ч
Виктор Эрнандес
Детям не следует делать прививки. Во-первых, потому что заболеваемость тяжелым гриппом среди этой популяции составляет менее 1%. Во-вторых, поскольку эти вакцины не иммунизируют, не предотвращают и не лечат, они - фикция. В-третьих, поскольку эти вакцины находятся на экспериментальной стадии, вакцинация в сообществе без прохождения контролируемого фильтра в группах является незаконной. Я считаю, что принуждение к вакцинации детей и взрослых является преступлением против человечности, и виновные должны предстать перед международным судом. Не вакцинируйте своего ребенка, сообщается о тысячах побочных эффектов, в сотни раз больше, чем у предыдущих вакцин, соответствующих стандартам качества. См. Международный VAERS.
Нравится · Ответить · 11 · 15 ч
Armonia Nahual
Если нет достаточных научных оснований для определения долгосрочных побочных эффектов Дети, как это возможно, чтобы они заставляли своих родителей делать прививки своим детям? Это не только НЕОТВЕТСТВЕННО, но и нарушает право наименьшего на защиту. #EsUnaLocura #HumanosRatasLaboratorio
Нравится · Ответить · 2 · 13 ч.
Эрик Ачио
Пусть съедят серот. Скажите, когда и мы сделаем то, что нужно сделать. У меня нет детей в этом возрасте, но я тоже не собираюсь молчать
Мне нравится · Ответить · 2 · 10 ч.
{ {1}} Эрик Ачио
Пусть съедят серот. Скажите, когда, и мы сделаем то, что нужно сделать. У меня нет детей в этом возрасте, но я тоже не собираюсь молчать
Нравится · Ответить · 10 ч.
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Запобігає, блін, скільки вже можна це казати...
І у нас 73% ... по іншому поводу ...
Де + , де - ?
Проте там вже зараз 73% людей віком від 12 до 19 років зробили хоча б одне щеплення. Джерело:
І наші уроди, уже з кісточкою в зубах....