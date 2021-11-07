ЄБРР інвестує $75 млн у "зелені" єврооблігації "Укренерго"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестує $75 млн у облігації НЕК "Укренерго" із прив’язкою до сталого розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у пресрелізі фінансової інституції.

"Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує $75 млн в облігації на $825 млн, пов’язані зі стійким розвитком і випущені НЕК "Укренерго" у спробі вирішити платіжну кризу, яка охопила сектор відновлюваної енергетики країни", – йдеться у повідомленні.

При цьому в ЄБРР зазначили, що це перші облігації з прив’язкою до сталого розвитку, випущені українською компанією, і його участь як основного інвестора забезпечила комфорт іншим інституційним інвесторам, ще більше розширивши участь на ринку.

Згідно з повідомленням, надходження від розміщення облігацій покриють усю заборгованість із платежів перед виробниками відновлюваної енергії.

"Ці інвестиції допоможуть відновити довіру до українського сектору відновлюваних джерел енергії та підвищать довіру приватних інвесторів та фінансистів, проклавши шлях таким необхідним інвестиціям для підтримки переходу країни до зеленої економіки", – наголосив ЄБРР.

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Зазначається, що українська відновлювана енергетика має 8,5 ГВт потужностей, а інвестиції місцевих та іноземних компаній у сектор становлять 11 млрд євро. Утім, керівний директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне сказав, що для досягнення цілей декарбонізації Україна потребує більше потужностей відновлюваних джерел енергії.





"Ця угода дасть країні змогу продовжити розвиток галузі відновлюваної генерації. ЄБРР пишається тим, що відіграє ключову роль у розв'язанні складної ситуації в секторі та допомозі Україні продемонструвати стійкість, стабільність і передбачуваність свого інвестиційного клімату", – заявив Патроне.



Водночас директор ЄБРР, голова Energy Europe Гжегож Зелінські вважає, що це знакові облігації.



"Вони прокладають шлях для розвитку більшої кількості поновних джерел енергії за допомогою конкурентних аукціонів або інших інноваційних комерційних механізмів, що зрештою забезпечить значно дешевшу та чистішу електроенергію для України в майбутньому", – сказав Зелінські.





Згідно з повідомленням, ЄБРР є провідним інституційним інвестором України. До цього часу банк інвестував понад EUR15 млрд у 505 проектів, приділяючи особливу увагу наданню допомоги у стабілізації, закріпленні реформ, підвищенні енергоефективності та зміцненні енергетичної безпеки, підтримці сільськогосподарських та промислових проектів, а також малих підприємств.

За останніми даними ДП "Гарантований покупець", який отримує від "Укренерго" компенсацію різниці між "зеленим" тарифом та ринковою ціною е/е в рамках ПСО, станом на 25 жовтня 2021 року рівень розрахунків з ВІЕ-генерацією за минулий рік становить середньому 69%, зокрема, за січень-березень та серпень-грудень – 100% оплата, квітень – 96%, травень – 8,7%, червень – 6%, липень – 5%, За "зелену" е/е 2020 року всього сплачено З4 млрд грн, борг за 2020 рік становить близько 15 млрд грн.

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Рівень розрахунків за 2021 рік наступний: січень-квітень – 93%, травень – 73%, червень – 70%, липень – 67%, серпень – 72%, вересень – 41%, жовтень (20 днів) – 46%.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" 3 листопада оголосило про успішне розміщення 5-річних єврооблігацій на суму $825 млн із прибутковістю 6,875%.

Організаторами розміщення виступають BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs та "Укрексімбанк".

"Укренерго" планувало випуск облігацій на суму EUR500 млн із п'ятирічним терміном погашення для розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії за 2020 рік восени поточного року.

Пізніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький припустив, що обсяг випуску облігацій для розрахунків із ВІЕ-генерацією може бути збільшений, наприклад, до EUR600 млн, якщо спецзобов'язання щодо оплати "зеленої" електроенергії не будуть збалансовані цього року.

Представники галузі наголошували, що було б доцільно передбачити обсяг випуску облігацій на рівні 22-24 млрд грн з огляду на борги поточного року.

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