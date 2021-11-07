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Новини
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ЄБРР інвестує $75 млн у "зелені" єврооблігації "Укренерго"

ЄБРР інвестує $75 млн у

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестує $75 млн у облігації НЕК "Укренерго" із прив’язкою до сталого розвитку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у пресрелізі фінансової інституції.

"Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує $75 млн в облігації на $825 млн, пов’язані зі стійким розвитком і випущені НЕК "Укренерго" у спробі вирішити платіжну кризу, яка охопила сектор відновлюваної енергетики країни", – йдеться у повідомленні.

При цьому в ЄБРР зазначили, що це перші облігації з прив’язкою до сталого розвитку, випущені українською компанією, і його участь як основного інвестора забезпечила комфорт іншим інституційним інвесторам, ще більше розширивши участь на ринку.

Згідно з повідомленням, надходження від розміщення облігацій покриють усю заборгованість із платежів перед виробниками відновлюваної енергії.

"Ці інвестиції допоможуть відновити довіру до українського сектору відновлюваних джерел енергії та підвищать довіру приватних інвесторів та фінансистів, проклавши шлях таким необхідним інвестиціям для підтримки переходу країни до зеленої економіки", – наголосив ЄБРР.

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Зазначається, що українська відновлювана енергетика має 8,5 ГВт потужностей, а інвестиції місцевих та іноземних компаній у сектор становлять 11 млрд євро. Утім, керівний директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне сказав, що для досягнення цілей декарбонізації Україна потребує більше потужностей відновлюваних джерел енергії.

"Ця угода дасть країні змогу продовжити розвиток галузі відновлюваної генерації. ЄБРР пишається тим, що відіграє ключову роль у розв'язанні складної ситуації в секторі та допомозі Україні продемонструвати стійкість, стабільність і передбачуваність свого інвестиційного клімату", – заявив Патроне.

Водночас директор ЄБРР, голова Energy Europe Гжегож Зелінські вважає, що це знакові облігації.

"Вони прокладають шлях для розвитку більшої кількості поновних джерел енергії за допомогою конкурентних аукціонів або інших інноваційних комерційних механізмів, що зрештою забезпечить значно дешевшу та чистішу електроенергію для України в майбутньому", – сказав Зелінські.

Згідно з повідомленням, ЄБРР є провідним інституційним інвестором України. До цього часу банк інвестував понад EUR15 млрд у 505 проектів, приділяючи особливу увагу наданню допомоги у стабілізації, закріпленні реформ, підвищенні енергоефективності та зміцненні енергетичної безпеки, підтримці сільськогосподарських та промислових проектів, а також малих підприємств.

За останніми даними ДП "Гарантований покупець", який отримує від "Укренерго" компенсацію різниці між "зеленим" тарифом та ринковою ціною е/е в рамках ПСО, станом на 25 жовтня 2021 року рівень розрахунків з ВІЕ-генерацією за минулий рік становить середньому 69%, зокрема, за січень-березень та серпень-грудень – 100% оплата, квітень – 96%, травень – 8,7%, червень – 6%, липень – 5%, За "зелену" е/е 2020 року всього сплачено З4 млрд грн, борг за 2020 рік становить близько 15 млрд грн.

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Рівень розрахунків за 2021 рік наступний: січень-квітень – 93%, травень – 73%, червень – 70%, липень – 67%, серпень – 72%, вересень – 41%, жовтень (20 днів) – 46%.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" 3 листопада оголосило про успішне розміщення 5-річних єврооблігацій на суму $825 млн із прибутковістю 6,875%.

Організаторами розміщення виступають BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs та "Укрексімбанк".

"Укренерго" планувало випуск облігацій на суму EUR500 млн із п'ятирічним терміном погашення для розрахунків із виробниками "зеленої" електроенергії за 2020 рік восени поточного року.

Пізніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький припустив, що обсяг випуску облігацій для розрахунків із ВІЕ-генерацією може бути збільшений, наприклад, до EUR600 млн, якщо спецзобов'язання щодо оплати "зеленої" електроенергії не будуть збалансовані цього року.

Представники галузі наголошували, що було б доцільно передбачити обсяг випуску облігацій на рівні 22-24 млрд грн з огляду на борги поточного року.

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Автор: 

ЄБРР (886) Укренерго (2681) альтернативна енергетика (846)


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Топ коментарі
+3
Другими словами инвестируют в повышение тарифов. Себе свои *зельоные облигации* в ср а ку засуньте. Уже и так докатились до ручки что молитесь на росийский газ
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07.11.2021 11:04
+2
Ще одна криза створена Зе командою балаболів,про яку відверто кажучи замовчують.
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07.11.2021 11:06
+2
Ну поздравляю. Я вас об етом предупреждал последние 7 лет. Вместо того чтобы развивать свои АЕС вы платили миллиарды долларов Ахметову на *зельоную енергию*. Теперь покупайте у врага енергию с тех же АЕС. Ну много екологии вам ето принесло?
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07.11.2021 11:12
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Другими словами инвестируют в повышение тарифов. Себе свои *зельоные облигации* в ср а ку засуньте. Уже и так докатились до ручки что молитесь на росийский газ
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07.11.2021 11:04 Відповісти
Ну поздравляю. Я вас об етом предупреждал последние 7 лет. Вместо того чтобы развивать свои АЕС вы платили миллиарды долларов Ахметову на *зельоную енергию*. Теперь покупайте у врага енергию с тех же АЕС. Ну много екологии вам ето принесло?
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07.11.2021 11:12 Відповісти
в зелёные выгодно вкладываться)) когда то 1квт с солнечных панелей ахметушка дурочкам продавал по 6.5 грн, сейчас стоимость покрыта мраком, но я думаю на второй дворец-замок денег у доверчивых зелебобиков по любому хватит.
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07.11.2021 13:10 Відповісти
Ще одна криза створена Зе командою балаболів,про яку відверто кажучи замовчують.
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07.11.2021 11:06 Відповісти
Одна дрібниця, отримувалися дозволи, проектувалася, будувалася ця зєльона єнєргєтіка на за негідника Зє. Будьмо чесними.
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07.11.2021 12:25 Відповісти
Тех уродов которые пропихивают свою так называемую *зельоную енергию* ( потому что могу привести кучу фактов что в результате ета енергия не такая же и зеленая как нам приподносят), предлогаю отрезать от общей сети и пускай сами сидят и крутят педали чтобы посмотреть телявизор.
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07.11.2021 11:09 Відповісти
я вижу ты тоже прохавал тему)))) мой друган был с хорошими деньгами, в Китае закупил бракованные солнечные батареи за копейки - муляжи суть развода лохов заключалась в том что он брал энергию по 2.25 грн подключал к понижающему трансформатору 380-48 v дальше на инвертор 48 - 380 и назад в сеть)) всё через счётчики всё законно у него солнечные батареи работали не только зимой, они у него даже ночью работают)))))))))))
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07.11.2021 13:18 Відповісти
Только не муляжи (потому что могут проверить) а списанный б/у хлам на мусорке еще дешевле чем вести муляжи из Китая. И кабель от соседа а не от своего счетчика чтобы не вызвать подозрение повышенным потреблением из сети. Но я не об етом. Я о том что конечный потребитель покупая сверхдорогую електроенергию вынуждет затрачивать в несколько раз больше ресурсов и времени чтобы ее оплатить. Тоесть, типо сохраняем окружающую среду в одном месте а в другом засераем еще больше. Единственный выход ето минимизировать затраты и цены в итоге минимизировать человекочасы и тд. Так как если прикинуть сколько человек загрязняет окружающую среду ездя на работу и с работы, а так же на работе и побочные загрязнения, то вся ета *зельоная енергия* превращается в самую грязную. Смотрел даже документальную передачу как Германия и другие европейские промышленные гиганты которые на словах борятся за екологию, а на деле расширяют свои грязные производства в странах третьего мира. У себя же занимаются только чистой сборкой продукции и рассказывают что все екологично.
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07.11.2021 13:41 Відповісти
Саме за такі "інвестиції" розпатякує Шмигаль - наприклад, в інфі ""???
Ну, тоді все зрозуміло...
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07.11.2021 11:40 Відповісти
инвестирует $75 млн в "зеленые" еврооблигации / В прошлом году Шмыгаль пожаловался: папиредники понастроили слишком много ветровых и солнечных электростанций- аж 3,7 % по выработанной электроэнергии. Стоимость электроэнергии ВЭС и СЭС втрое выше и поэтому вся энергетика Украины накрылась медным тазом. Что бы сделал украинец : он растолковал бы инвесторам что в Украине война, эпидемия, президент умственно отсталый , Украиной правит воровская мафия, в казне пусто и поэтому форс-мажор , никаких ВИЭ. Что делает мафия Коломойского, зная что денег для инвесторов нет : мощность ВИЭ в Украине выросла в четыре раза- с 2,1 ГВт в начале 2019 г. до 8,4 ГВт в апреле 2021 г.
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07.11.2021 11:52 Відповісти
Вы бы бред не писали а хоть чуть чуть что то сообразили по фактам. Зелёная энергетика уже накрылась. Высокие тарифы за нее остались только у Ахметова и ко, которые успели присосаться к ним при папередника и уже тогда назревал кризис платежей и Ахметов и ко пытались на законодательном уровне отсечь от зелёного тарифа мелких частников. А теперь тарифы на новые виэ будут гораздо меньше чем у Ахметова и ко, так что если и будет кто то в них влаживать деньги то только для личного пользования и грабить бюджет на зелёном тарифе как видите будет дальше Ахметов и ко. А то что зимой виэ дают меньше энергии чем весной и летом почему этот факт как то для вас не очевиден?
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07.11.2021 13:02 Відповісти
Вы бы бред не писали а хоть чуть чуть что то сообразили по фактам./ Что бы сделал украинец : он растолковал бы инвесторам что в Украине война, эпидемия, президент умственно отсталый , Украиной правит воровская мафия, в казне пусто и поэтому форс-мажор , никаких ВИЭ. Что делает мафия Коломойского, зная что денег для инвесторов нет : мощность ВИЭ в Украине выросла в четыре раза- с 2,1 ГВт в начале 2019 г. до 8,4 ГВт в апреле 2021 г. - Что здесь неправда? Что вы пытаетесь гневно опровергнуть? Собственные фантазии?
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07.11.2021 13:10 Відповісти
А вы читать умеете? Или только писать то что указано? На бис: по вводимым виэ уже нет ахметовского и ко тарифа. Так что "форс-мажор , никаких ВИЭ" уже есть. То что Украиной правят олигархи и грабят страну это знают все, и все это почему-то считаю нормальным. Призывая к выполнению законов оказывают давление что б их не выполняли в Украине, поэтому то что вы пишете "Украине война, эпидемия" этого нет законодательно. Умственное развитие наших, да и не только, президентов у всех одинаковое, просто у нас они помешаны на не выполнение законов собственных законов, а в других странах помешаны на увиливани от своих обязательств перед другими странами. Ну а то что каждый год мощность виэ меньше зимой, а больше весной и летом в разы, то тут прям вопрос вы в школе учились и знаете что такое виэ, о чем вы пишите? Или просто переписывание заданный текст?
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07.11.2021 13:41 Відповісти
А вы читать умеете? Или только писать то что указано?- Что Мощность ВИЭ в Украине выросла в четыре раза- с 2,1 ГВт в начале 2019 г. до 8,4 ГВт в апреле 2021 г.-это факт. Что "форс-мажор , никаких ВИЭ" уже есть -не факт./ поэтому то что вы пишете "Украине война, эпидемия" этого нет законодательно-тоже не факт.
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07.11.2021 14:07 Відповісти
Для тех кому школьное образование оказалось не по силам: есть установленная мощность, попросту говоря то на что максимально возможно для станции и мощность, то что производит станция в данный момент времени. Например вчера в 17.00 мощность виэ 142 мвт из более 18 гвт потребляемых. Начало 2019 года это январь месяц, можете сверить по календарю, из географии в наших широтах это короткий световой день и очень мало солнечных по сравнению с тем же весенним апрелем. Поэтому естественна разница в выработке элэнергии из виэ. А если вы путаете понятия и говорили о установленной мощности, то 1.2019 она для виэ составляла чуть менее 1.8 гвт и с каждым месяцем росла, как и до этой даты. И доросла в 4.2021 до чуть менее 7.1 гвт эти цифры вы можете посмотреть на сайте укрэнерго, кроме данных из календаря и географии, для этого учится надо было в школе. Станции виэ не растут в огороде за короткое время или к примеру на деревьях. Это производство имеет много этапов до ввода в эксплуатацию: всевозможные разрешения, проектная документация, выделение средств и тд а это в некоторых случаях годы. И станции которые ввели в эксплуатацию в 2021 получали разрешения как минимум в 2019 а то и раньше если с привлечением инвесторов. С того же 2019 г велись переговоры с тн зелеными инвесторами и через чуть более полгода в подписали сначала меморандум с урядом, а потом и рада внесла в закон снижение зеленых тарифов для новых виэ. Вот это факт, который проживая в Украине не возможно не помнить, очень мало времени прошло или вы не здесь живете? И вы наверно можете подтвердить что в Украине война законодательно? Введено военное положение и тд что положено по закону? Или в Украине законодательно введено чрезвычайное положение как положено по закону в связи с пандемией? Где подтверждения ваших петляний факт не факт?
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07.11.2021 17:38 Відповісти
Для тех кому школьное образование оказалось не по силам: есть установленная мощность/ Хулиган я, хулиган, хулиган я временный.В статьях о ВИЭ приводится их установленная а не "фактическая" мощность. Её определяют через коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - отношения количества фактически выработанной электроэнергии к тому количеству электроэнергии, которое было бы выработано, если бы электростанция работала с нагрузкой, соответствующей ее установленной мощности. Найдём КИУМ для ВИЭ малой(М) и большой(Б) мощности. В среднем с 1 кВт мощности СЭС в Украине за год производится 1100 кВт*ч электричества[1] . Отсюда КИУМ СЭС М = 1100 кВт*ч /1 квт*8760 часов в году=0,125 ; КИУМ ВЭС М=0,35 [2] Найдём количества э/э выработанные ВЭС и СЭС ЭЭВЭС и ЭЭ СЭС. ВЭС и СЭС в 2020г. суммарно выработали 10,84*.0,96=10,4 млрд кВт*час [4] . . ВЭС Украины за 2020 год произвели в 2 раза меньше э/э, чем СЭС [3] . Тогда ЭЭВЭС+ 2 ЭЭВЭС=10,4 млрд кВт*час .Отсюда ЭЭВЭС=3,47 а ЭЭСЭС=6,94 млрд кВт*час Найдём : КИУМ СЭС Б= ЭЭСЭС/ Nустсэс *8760 . КИУМ ВЭС Б = ЭЭВЭС/ Nуствэс *8760, где Nустсэс , Nуствэс-установленные мощности СЭС и ВЭС, равные 6,094 и 1,314 ГВт[5 ] . КИУМ СЭС Б=6 940 000 000/6 094 000*8760=0,13 . КИУМ ВЭС Б = 3 470 000 000/ 1 314 000*8760=0,3015 .Найдём общий КИУМ СЭС и ВЭС из уравнения : Nустсэс* КИУМ СЭС Б+ Nуствэс* КИУМ ВЭС Б =( Nустсэс+ Nуствэс)* КИУМ СЭС и ВЭС . Отсюда КИУМ СЭС и ВЭС =6 094 000 * 0,13 +1 314 000 * 0,3015/ 6 094 000 +1 314 000 = 0,1604.
Выводы.1. Для "домашних " СЭС и ВЭС коэффициенты использования установленной мощности КИУМ равны соответственно 12,5 % и 35 %. 2.Осреднённые по территории всей Украины, по типам и мощностям КИУМ СЭС и ВЭС равны 13% и 30,15%. 3.Для СЭС и ВЭС Украины , когда 2/3 э/э производится на СЭС, а 1/3 на ВЭС, общий КИУМ равен 16 %. 4.В США 76 ГВт СЭС работают со средним КИУМ 24,5% .В Германии для 50 ГВт СЭС КИУМ составляет 10,5 %. Во Франции средний КИУМ СЭС составил 13,5% .Литература.1.Сроки окупаемости солнечных батарей 2.Мифы о ветрогенераторах и насколько ветряные электростанции выгодны и экологичны 4. Минэнерго считает целесообразным устранить перекос в структуре ВИЭ в Украине путем преимущественного развития ветро- и биоэнергетики.3.Виробництво електроенергії в Україні протягом 2020р знизилось на 3,3% - до 148,8 млрд кВт-год. 5.«Зелена» енергетика в Україні. Як історія міжнародного успіху обернулася черговим провалом.
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07.11.2021 18:39 Відповісти
Рад что вы начали печатать чьи то статью о энергетике. Возможно начали что то понимать? Хоть они и не в тему попали и вообще непонятно что вы этим хотели сказать? Что у вас есть фонарик на батарейках? Все данные о установленой мощности и мощности в любой момент времени, любого источника производства элэнергии в Украине за последние годы вы можете посмотреть на сайте укрэнерго. Смотрите там факты а не выдумывайте что то и не приводите чьи то статьи не к месту. Из приведенной статьи не понятно почему вы не знаете о событиях в энэргосфере в Украине за последние годы, там упоминается и Германия, США, Франция вы конкретно откуда и зачем с темы увиливаете?
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07.11.2021 19:03 Відповісти
Рад что вы начали печатать чью то статью о энергетике. Возможно начали что то понимать? Хоть они и не в тему попали и вообще непонятно что вы этим хотели сказать?/ Предыдущий коммент вы начали словами: Для тех кому школьное образование оказалось не по силам: есть установленная мощность .Ваш коммент размером с статью. Вот Иван Петрович Сидоров и нахулиганил в ответ : перепечатал свою статью на тему установленная мощность . Смотрим
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07.11.2021 19:27 Відповісти
Это вы не нахулиганили, не тешьте себя, это вы свою одну глупость которая противоречит фактам пытаетесь заретушировать не имеющем отношение к теме спамом. И что интересно повторно все пытаетесь противоречить фактам. Вы тогда с зелеными тарифами разобрались? Судя по всему нет, но хоть поняли что они зло, а зеленая энергетика у нас это практически фикция для ограбления бюджета.
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07.11.2021 19:42 Відповісти
Это вы не нахулиганили, не тешьте себя, это вы свою одну глупость.- См .
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07.11.2021 19:53 Відповісти
Что это вы своё глупое противоречие фактам решили зациклить? Вы знаете аргумент что у вас есть фонарик на батарейках более как то в тему был бы.
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07.11.2021 19:57 Відповісти
Хто розуміється на арифметиці -це грабунок бюджету
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07.11.2021 11:53 Відповісти
до кого звертатися, що би сонце в нас світило і в день і вночі? тоді ми ще й Європу запакуємо, як і себе, зеленою енергією...
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07.11.2021 14:29 Відповісти
Черговий грабунок України під виглядом "інвестицій".
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07.11.2021 17:12 Відповісти
опять тарифы вырастут
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07.11.2021 18:38 Відповісти
 
 