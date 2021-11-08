Саакашвілі не погоджується на депортацію в Україну, - Деканоідзе

Міхеіл Саакашвілі навряд чи згоден на депортацію в Україну, а також не розглядає варіант з написанням прохання про помилування.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ один із керівників партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоідзе.

Відповідаючи на питання, чи погодиться Саакашвілі на повернення в Україну, вона заявила: "Ну, щиро кажучи, він на це не згоден. Ми з ним розмовляли один раз, і він сказав, що для нього головною метою є врятувати Грузію від Іванішвілі. Це олігарх, який реально узурпував владу. До речі, грузинська влада каже, що жодних таких переговорів з українською владою – не існує. Сама я не знаю, якими будуть подальші дії української влади. Я спілкуюся з нашими друзями-депутатами в Україні – зрозуміло, з тими, хто переймається долею Міши. Все-таки він – громадянин України і при цьому – сильна політична постать. Але що скаже Міша? Він повернувся до Грузії, бо його мета – врятувати Грузію від Іванішвілі. І я не знаю, чи він погодиться на такий варіант".

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"І, щиро кажучи, я не думаю, що він напише прохання про помилування. Тим більше, що і "милувати" нема за що. Тому що, повірте, порушені стосовно нього кримінальні справи, до правосуддя жодного стосунку не мають. Вони політично вмотивовані. Тож не думаю, що самі вони (грузинська влада. - Ред.) всерйоз сприймають ці справи. Інша річ, що, як я сказала, навряд чи Міша погодиться на варіант із помилуванням", - додала Деканоідзе.

Детальніше читайте в інтерв'ю Хатії Деканоідзе Цензор.НЕТ: "Миша вернулся, потому что его цель – спасти Грузию от Иванишвили. Не думаю, что он согласится на вариант с помилованием".

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.