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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі не погоджується на депортацію в Україну, - Деканоідзе

Саакашвілі не погоджується на депортацію в Україну, - Деканоідзе

Міхеіл Саакашвілі навряд чи згоден на депортацію в Україну, а також не розглядає варіант з написанням прохання про помилування.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ один із керівників партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоідзе.

Відповідаючи на питання, чи погодиться Саакашвілі на повернення в Україну, вона заявила: "Ну, щиро кажучи, він на це не згоден. Ми з ним розмовляли один раз, і він сказав, що для нього головною метою є врятувати Грузію від Іванішвілі. Це олігарх, який реально узурпував владу. До речі, грузинська влада каже, що жодних таких переговорів з українською владою – не існує. Сама я не знаю, якими будуть подальші дії української влади. Я спілкуюся з нашими друзями-депутатами в Україні – зрозуміло, з тими, хто переймається долею Міши. Все-таки він – громадянин України і при цьому – сильна політична постать. Але що скаже Міша? Він повернувся до Грузії, бо його мета – врятувати Грузію від Іванішвілі. І я не знаю, чи він погодиться на такий варіант".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лікар Саакашвілі Кіпшидзе закликав скликати консиліум: "Ситуація на цей час критична"

"І, щиро кажучи, я не думаю, що він напише прохання про помилування. Тим більше, що і "милувати" нема за  що. Тому що, повірте, порушені стосовно нього кримінальні справи, до правосуддя жодного стосунку не мають. Вони політично вмотивовані. Тож не думаю, що самі вони (грузинська влада. - Ред.) всерйоз сприймають ці справи. Інша річ, що, як я сказала, навряд чи Міша погодиться на варіант із помилуванням", - додала Деканоідзе.

Детальніше читайте в інтерв'ю Хатії Деканоідзе Цензор.НЕТ: "Миша вернулся, потому что его цель – спасти Грузию от Иванишвили. Не думаю, что он согласится на вариант с помилованием".

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

Грузія (1843) депортація (720) помилування (112) Саакашвілі Міхеіл (2155) Деканоідзе Хатія (226)


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Топ коментарі
+17
І слава Богу!
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08.11.2021 12:05
+10
Видели как Михо "голодает" витаминные пюрешечки со всеми микроэлементами....Диета однако.
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08.11.2021 12:07
+10
Боже, какая хорошая новость!
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08.11.2021 12:12
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Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме...
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08.11.2021 12:05 Відповісти
І слава Богу!
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08.11.2021 12:05 Відповісти
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08.11.2021 12:49 Відповісти
Похоже , Саакашвили суждено стать мученником в борьбе за процветающую демократическую Грузию.
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08.11.2021 12:06 Відповісти
ААААААААААаааааааааа!!!!!!

это шаверма понял что при зеле ему ничего не обломится))
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08.11.2021 12:07 Відповісти
А при ком ему обломится?
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08.11.2021 12:11 Відповісти
от мудрого нарИда зависит))
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08.11.2021 12:31 Відповісти
Видели как Михо "голодает" витаминные пюрешечки со всеми микроэлементами....Диета однако.
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08.11.2021 12:07 Відповісти
Саака з возу - кобилі легше.
Питання закрите.
Крапка.
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08.11.2021 12:09 Відповісти
Штош, давай дасвиданья!
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08.11.2021 12:12 Відповісти
Боже, какая хорошая новость!
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08.11.2021 12:12 Відповісти
Пусть напишет заяву на увольнение по собственному.
Иначе это пустой треп.
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08.11.2021 12:13 Відповісти
...Сама я не знаю, якими будуть подальші дії української влади... А які можуть бути дії коли він сам не хоче?
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08.11.2021 12:13 Відповісти
Міха ще не пройшов повний курс реабілітації від наркозалежності у в'язниці. Зараз його на голодуванні відгодують вітамінними сумішами з Iherb, а потім вже почнеться всесвітня компанія по звільненю революціонера.
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08.11.2021 12:16 Відповісти
кстати, 600 000 зп за ничегонеделание капает на карту революционеру или прогул засчитывают?
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08.11.2021 12:17 Відповісти
Не збираюся судити про інші кримінальні справи, але справа про незаконний перетин кордону, ну ніяк не тягне на політичну.
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08.11.2021 12:19 Відповісти
А те, що громадянин іншої держави, та ще й високопосадовець, прибув агітувати на вибори в іншу державу, це не втручання у внутришні справи іншої держави?
Вибачьте, але це тягне на більш суворе покарання, ніж він покаран у Грузії сьогодні.
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08.11.2021 12:58 Відповісти
Хай пишет письменный отказ. Все как надо: число, дата, подпись. Что бы к нам претензий не было.. в случае чего. А то михо такой парень не предсказуемый.
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08.11.2021 12:35 Відповісти
Хороший план! Сидеть в тюрьме и бороться с олигархами..."успех" очевиден.
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08.11.2021 12:45 Відповісти
Что делает с людьми стремление к власти ? А сколько той жизни ? Больной человек ....
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08.11.2021 12:55 Відповісти
Конечно!! Этот гад саакашвили не согласится на депортацию! Говорит всем , что 45-й день голодует , а сам жрёт всю пайку , что ему дают в тюрьме, плюс витамины , плюс различные фруктовые и овощные пюрэ в баночках!! Так можно не один десяток лет провести в ТАКОЙ "тюрьме".. ЧТО -ТО очень похожее на сидение в тюрьме нашей газовой королевы Капельман -Тимошенко!! только ещё инвалидной коляски не хватает!!.. Оборотень грузинский!!
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08.11.2021 13:22 Відповісти
нехай посидить та відпочине, скільки можна вже бороти корупцію, виморився бідолага.
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08.11.2021 13:37 Відповісти
Який з Міхо "громадянин" будь якої країни? Це космополітичний "врємєнщик" і аферист з маніакальним прагненням влади і визнання власної цінності. Всюди не він зявляється він спричиняє скандал і пустопорожнє словоблуддя.
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08.11.2021 13:49 Відповісти
а против молодцуа и сам овца
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08.11.2021 16:24 Відповісти
 
 