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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі, по суті, перебуває в ув'язненні у Путіна, - Деканоідзе

Саакашвілі, по суті, перебуває в ув'язненні у Путіна, - Деканоідзе

Нинішня грузинська влада робить все для інфільтрації Росії у Грузію.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ один із керівників партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоідзе.

Вона зазначила, що Міхеіл Саакашвілі і створена ним партія "Єдиний національний рух" мають прихильників: "Подивіться результати (виборів. - Ред.): ми отримали десь половину голосів наших громадян".

"Найголовніше – щоб він (Саакашвілі. - Ред.) мав право брати участь у політичних процесах у Грузії. Нині в нього такого права немає. Чому? Тому що проти нього порушено політично мотивовані кримінальні справи; у Грузії діє політичне правосуддя, і Міхеіл, по суті, перебуває в ув'язненні у Путіна. Я сприймаю грузинську владу як проросійську. Вони реально роблять все для інфільтрації Росії у Грузію", - акцентувала Деканоідзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі не погоджується на депортацію в Україну, - Деканоідзе

"Так от, я думаю, що сам грузинський народ має вирішити, кому і скільки голосів він хоче віддати. А для цього Міша має бути на свободі та брати участь у політичних процесах. Але я вважаю, що наше майбутнє - це коаліційний уряд, коли правління не зосереджене в руках однієї партії. І Міша теж за це. І зрозуміло, що якщо відбудуться чесні вибори, то альтернативи коаліційному уряду немає", додала вона.

"Для мене головне ось що: щоб Україна досягла того рівня проведення реформ, який потрібен для вступу до ЄС та НАТО. І щоб Грузія та Україна разом перемогли нашого спільного агресора. Я, звичайно, говорю про Росію", - підсумувала вона.

Детальніше читайте в інтерв'ю Хатії Деканоідзе Цензор.НЕТ: "Миша вернулся, потому что его цель – спасти Грузию от Иванишвили. Не думаю, что он согласится на вариант с помилованием".

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

Грузія (1843) путін володимир (23761) росія (64935) Саакашвілі Міхеіл (2155) Деканоідзе Хатія (226)


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Топ коментарі
+16
Нибирай команду спецназ....и выдвигайся.
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08.11.2021 13:19
+13
Согласен! Ему срочно нужен психиатр и окулист.
Слишком возбужден и ему кругом мерещатся "барыги" где их нет, а там где они есть он их в упор не видит.
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08.11.2021 13:19
+8
Забудьте про це хачапурне лайно! Він нарешті отримав те на що заслужив. Він не підозрюваний, а вже визнаний і засуджений до покарання судом міжнародний злочинець.
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08.11.2021 13:26
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Деканоидзе права , Саакашвили нужно срочно спасать.
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08.11.2021 13:14 Відповісти
Нибирай команду спецназ....и выдвигайся.
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08.11.2021 13:19 Відповісти
Согласен! Ему срочно нужен психиатр и окулист.
Слишком возбужден и ему кругом мерещатся "барыги" где их нет, а там где они есть он их в упор не видит.
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08.11.2021 13:19 Відповісти
нарколомка
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08.11.2021 14:19 Відповісти
Иди спасай. Парабеллум получишь в военторге.
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08.11.2021 13:23 Відповісти
Проблема ожиріння. Розумію...
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08.11.2021 13:23 Відповісти
Ага , и туфли забытые на крыше не забудьте .
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08.11.2021 13:23 Відповісти
Ты вместо читания Цензора беги поднимать всех ваших 🐓, которые кукарекали за этого жирного🐷 Михо. Стройте лодки и плоты, ерапланы и дирижабли и вйо в Грузию, спасать вашего🤡. И шоб не с пустыми руками, а сухарей для него насушите, а то ить околеет Карлсон с голодухи.
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08.11.2021 13:32 Відповісти
Деканоидзе довольно странная.
Она - бывший глава Нацполиции в двух странах и не знает, что такое закон?
Что Саакашвили проиграл все апелляции у себя на родине? что хотел устроить госпереворот в Украине во время войны?
Уважал ее. Уже нет.
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08.11.2021 14:16 Відповісти
Главное, обеспечить хитросделанного грузина-афериста хорошим запасом кокса, это и есть лучшее спасение.
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08.11.2021 14:21 Відповісти
ага, сам в плен сдался
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08.11.2021 13:15 Відповісти
Якщо подивитися на дії Міхо в Україні, то в ув'язненні Путіна перебуває його мозок, а не його тіло.
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08.11.2021 13:17 Відповісти
Что она мелет? Поехал на Родину.....ну вот так как то приняли Михо.
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08.11.2021 13:18 Відповісти
Миша болен ... манией величия . Ему в Украине кто-то запрещал хрень нести ?
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08.11.2021 13:18 Відповісти
Найголовніше - щоб він (Саакашвілі. - Ред.) мав право брати участь у політичних процесах у Грузії. Нині в нього такого права немає.(С)
То якого дідька ваш притрушений Мішико відмовився від громадянства Грузії?Чи цому закон не писаний?Шлятись нелегалом через кордони,влазити в справи країн.Якщо таке зробить будь хто,то де він буде?У в'язниці.От і Мішико не виняток.А що до "ув'язнення у пуйла",так хто йому лікар-сам поперся,тепер нехай сидить і не скиглить.
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08.11.2021 13:20 Відповісти
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08.11.2021 13:23 Відповісти
Та нє,то більше схоже на принцесу в башті,яка чекає на принца...
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08.11.2021 13:23 Відповісти
Командыиз Госдепа.
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08.11.2021 13:24 Відповісти
Забудьте про це хачапурне лайно! Він нарешті отримав те на що заслужив. Він не підозрюваний, а вже визнаний і засуджений до покарання судом міжнародний злочинець.
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08.11.2021 13:26 Відповісти
Чому не летить звідти?
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08.11.2021 13:26 Відповісти
Саакашвілі, по суті, перебуває в наркотичній інтоксикації...
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08.11.2021 13:31 Відповісти
Этому 🐷 не привыкать, он в ней постоянно. Посмотри на улыбку этого идиота, когда его полиционэры арестовали. Он явно под кайфом.
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08.11.2021 13:36 Відповісти
завали свое табло конченная курва.
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08.11.2021 13:35 Відповісти
Міхуіл - це людина, яка дестабілізує ситуацію в любому місці, де він є ... А якщо згадати, що в Україні він є " Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины с 2020 г" і подивитись на ці "реформи" , то не має різниці де він буде сидіти ..... Тому "нагорода" знайшла Героя ...
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08.11.2021 13:41 Відповісти
Заметим, что этого хитросделанного грузина-афериста от этой должности никто не освободил, выходит, аферист по-прежнему руководит реформами из темницы?
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08.11.2021 14:23 Відповісти
А як на мене, то їхав із завданням дестабілізації в країні, як і в Україні, коли під час війни "брав" Жовтневий і розгорнув палаточне містечко. Дали йому цілу Одесу і область і що там зробив Мішко? Зрізав один паркан біля моря, який через місяць відновили, бо щоб його зразати потрібно було взяти рішення в суді. В нас ще порушував кордон і лив бруд на президентапатріота. А преЗЕдента ні слова, який повернув Україну до росії.
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08.11.2021 13:43 Відповісти
Тьотя, ти баняком об бордюр гепнулась ?

Чи це заразне ? Од Мішутки тобі передалося ?
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08.11.2021 13:59 Відповісти
Однозначно, что это очень двузначная ситуация - от сюда его не гнали, там не звали....
Чё он хотел то???
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08.11.2021 14:05 Відповісти
И вот, когда ЗЕ за все свои художества при власти получит вполне закономерный тюремный срок, его ватные подельники будут орать то же самое.

Шо такого Михо *****, собственно, сделал? Сдал часть Грузии? Так за такое премию дают.

Саакашвилевцы такие же патологиеские вруны, как и ЗЕ-власть (и Тимошенко). Потому что вранье - это единственное, что есть в активе популистов.
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08.11.2021 15:51 Відповісти
 
 