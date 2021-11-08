Саакашвілі, по суті, перебуває в ув'язненні у Путіна, - Деканоідзе
Нинішня грузинська влада робить все для інфільтрації Росії у Грузію.
Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ один із керівників партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоідзе.
Вона зазначила, що Міхеіл Саакашвілі і створена ним партія "Єдиний національний рух" мають прихильників: "Подивіться результати (виборів. - Ред.): ми отримали десь половину голосів наших громадян".
"Найголовніше – щоб він (Саакашвілі. - Ред.) мав право брати участь у політичних процесах у Грузії. Нині в нього такого права немає. Чому? Тому що проти нього порушено політично мотивовані кримінальні справи; у Грузії діє політичне правосуддя, і Міхеіл, по суті, перебуває в ув'язненні у Путіна. Я сприймаю грузинську владу як проросійську. Вони реально роблять все для інфільтрації Росії у Грузію", - акцентувала Деканоідзе.
"Так от, я думаю, що сам грузинський народ має вирішити, кому і скільки голосів він хоче віддати. А для цього Міша має бути на свободі та брати участь у політичних процесах. Але я вважаю, що наше майбутнє - це коаліційний уряд, коли правління не зосереджене в руках однієї партії. І Міша теж за це. І зрозуміло, що якщо відбудуться чесні вибори, то альтернативи коаліційному уряду немає", додала вона.
"Для мене головне ось що: щоб Україна досягла того рівня проведення реформ, який потрібен для вступу до ЄС та НАТО. І щоб Грузія та Україна разом перемогли нашого спільного агресора. Я, звичайно, говорю про Росію", - підсумувала вона.
Детальніше читайте в інтерв'ю Хатії Деканоідзе Цензор.НЕТ: "Миша вернулся, потому что его цель – спасти Грузию от Иванишвили. Не думаю, что он согласится на вариант с помилованием".
Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
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Слишком возбужден и ему кругом мерещатся "барыги" где их нет, а там где они есть он их в упор не видит.
Она - бывший глава Нацполиции в двух странах и не знает, что такое закон?
Что Саакашвили проиграл все апелляции у себя на родине? что хотел устроить госпереворот в Украине во время войны?
Уважал ее. Уже нет.
То якого дідька ваш притрушений Мішико відмовився від громадянства Грузії?Чи цому закон не писаний?Шлятись нелегалом через кордони,влазити в справи країн.Якщо таке зробить будь хто,то де він буде?У в'язниці.От і Мішико не виняток.А що до "ув'язнення у пуйла",так хто йому лікар-сам поперся,тепер нехай сидить і не скиглить.
Чи це заразне ? Од Мішутки тобі передалося ?
Чё он хотел то???
Шо такого Михо *****, собственно, сделал? Сдал часть Грузии? Так за такое премию дают.
Саакашвилевцы такие же патологиеские вруны, как и ЗЕ-власть (и Тимошенко). Потому что вранье - это единственное, что есть в активе популистов.