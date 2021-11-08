Саакашвілі, по суті, перебуває в ув'язненні у Путіна, - Деканоідзе

Нинішня грузинська влада робить все для інфільтрації Росії у Грузію.

Про це заявила в інтерв'ю Цензор.НЕТ один із керівників партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоідзе.

Вона зазначила, що Міхеіл Саакашвілі і створена ним партія "Єдиний національний рух" мають прихильників: "Подивіться результати (виборів. - Ред.): ми отримали десь половину голосів наших громадян".

"Найголовніше – щоб він (Саакашвілі. - Ред.) мав право брати участь у політичних процесах у Грузії. Нині в нього такого права немає. Чому? Тому що проти нього порушено політично мотивовані кримінальні справи; у Грузії діє політичне правосуддя, і Міхеіл, по суті, перебуває в ув'язненні у Путіна. Я сприймаю грузинську владу як проросійську. Вони реально роблять все для інфільтрації Росії у Грузію", - акцентувала Деканоідзе.

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"Так от, я думаю, що сам грузинський народ має вирішити, кому і скільки голосів він хоче віддати. А для цього Міша має бути на свободі та брати участь у політичних процесах. Але я вважаю, що наше майбутнє - це коаліційний уряд, коли правління не зосереджене в руках однієї партії. І Міша теж за це. І зрозуміло, що якщо відбудуться чесні вибори, то альтернативи коаліційному уряду немає", додала вона.

"Для мене головне ось що: щоб Україна досягла того рівня проведення реформ, який потрібен для вступу до ЄС та НАТО. І щоб Грузія та Україна разом перемогли нашого спільного агресора. Я, звичайно, говорю про Росію", - підсумувала вона.

Детальніше читайте в інтерв'ю Хатії Деканоідзе Цензор.НЕТ: "Миша вернулся, потому что его цель – спасти Грузию от Иванишвили. Не думаю, что он согласится на вариант с помилованием".

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.