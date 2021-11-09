Пункти підтримки COVID-сертифікатів будуть відкриті цього тижня по всій країні, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації запускає офлайн-пункти підтримки COVID-сертифікатів у Дії в кожній області України.

Про це Мінцифри повідомляє у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб українці могли отримати офлайн-допомогу від наших менеджерів служби підтримки та згенерувати COVID-сертифікат одразу в центрі масової вакцинації в кожній області України", - ідеться у повідомленні.

У Міністерстві нагадали, що минулого тижня вони відкрили 5 офлайн-пунктів у Києві. Тепер планується до кінця цього тижня відкрити понад 100 пунктів у 20 областях країни.

В офлайн-пунктах можна проконсультуватися з таких питань: дізнатися про види СOVID-сертифікатів та як їх отримати, подати заявку на отримання СOVID-сертифіката на порталі та в застосунку Дія, визначити помилку генерування сертифіката тощо.

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