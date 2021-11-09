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Новини Коронавірус і карантин
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Пункти підтримки COVID-сертифікатів будуть відкриті цього тижня по всій країні, - Мінцифри

Пункти підтримки COVID-сертифікатів будуть відкриті цього тижня по всій країні, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації запускає офлайн-пункти підтримки COVID-сертифікатів у Дії в кожній області України.

Про це Мінцифри повідомляє у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб українці могли отримати офлайн-допомогу від наших менеджерів служби підтримки та згенерувати COVID-сертифікат одразу в центрі масової вакцинації в кожній області України", - ідеться у повідомленні.

У Міністерстві нагадали, що минулого тижня вони відкрили 5 офлайн-пунктів у Києві. Тепер планується до кінця цього тижня відкрити понад 100 пунктів у 20 областях країни.

В офлайн-пунктах можна проконсультуватися з таких питань: дізнатися про види СOVID-сертифікатів та як їх отримати, подати заявку на отримання СOVID-сертифіката на порталі та в застосунку Дія, визначити помилку генерування сертифіката тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Довідки про ПЛР-тест і одужання від COVID-19 з'являться в "Дії" вже цього тижня, - Федоров

Автор: 

сертифікат (426) Мінцифри (1180) Дія (1118)


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Не пройшло і трьох років....
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09.11.2021 00:25 Відповісти
А коли літаки, які летять з Заходу, перестануть різну мерзоту на нас сипати? Вже ж майже всі укололися, то може час і зупинити присипку з небес сипати?
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09.11.2021 00:37 Відповісти
Шо за трава?
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09.11.2021 00:40 Відповісти
То їм у кацапській церкві розповідають про нібито хімічну природу ковід-пневмонії. І що вакционуватися не треба. Цей кацап трохи не дослухав і тому не зрозумів коли там сипати перестануть. Але питання навіщо тоді в параші вакцинуються він не задає. Знає тільки, що непорібно. Бо він сам непотріб.
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09.11.2021 06:19 Відповісти
Це добре . Бо цифрова грамотність в більшості людей слабенька. 90% людей не читають книжок. Досі можна зустріти динозавра з кнопочним телефоном.
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09.11.2021 06:42 Відповісти
а смартфон по -твоему это показатель грамотности В цивилизованных странах большинство здравомыслящих людей уже давно отказались от смартфонов в пользу кнопочных...
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09.11.2021 09:57 Відповісти
будут бабулькам смартфоны раздавать?
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09.11.2021 07:39 Відповісти
Бабульці внучка свій старий віддасть , бо їй Св.Миколай - новий приніс.
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09.11.2021 14:11 Відповісти
 
 