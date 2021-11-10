Чумак відкликав апеляційну скаргу у справі "Роттердам+": "Я попереджав з місяць про це. Там залишились лише заводи Коломойського"

Віктор Чумак відкликав апеляційну скаргу у справі "Роттердам+".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Колишній заступник Генпрокурора Віктор Чумак відкликав свою скаргу в Апеляцйній палаті Вищого антикорупційного суду та розірвав договір зі своєю адвокаткою Агією Загребельською.

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Для Цензор.НЕТ Чумак прокоментував, що повідомляв про свої наміри відкликати апеляційну скаргу у справі.

"Я попереджав з місяць про це. Там залишились лише заводи Коломойського. Тут ти або активіст, або прокурор. Закривав справу прокурор Денис Демків. Але Демків працював і зі справою Киви по жомовій ямі. Треба дивитись усе в комплексі. Справу "Роттердам+" вже стільки разів закривали. Я ж усе розумію", - пояснив він.

У Центрі протидії корупції уточнили, що саме за заявою Чумака у 2017 році НАБУ відкрило справу "Роттердам+", а відмова від оскардення його закриття означає згоду з рішенням судді ВАКС та прокурора САП щодо законності закриття цієї справи.

Сам Віктор Чумак підтвердив, що відмовився від спроб оскаржувати рішення ВАКС щодо закриття справи. Він пояснив це небажанням співпрацювати з Ігорем Коломойським, котрий намагається відновити цю справу у власних інтересах.

"Там змагаються два олігарха. Хай змагаються без мене. Я не хочу бути поруч", - пояснив Віктор Чумак.

Чумак був єдиним законним заявником у справі "Роттердам+", що підтверджено рішенням суду першої інстанції. Таким чином, після відкликання Чумаком свого позову, заявників у цьому процесі більше не залишилося.

Оскаржувати закриття справи продовжують два заводи Коломойського, які вважають себе потерпілими від формули. Вони є великими споживачами електроенергії і систематично домагаються зниження для себе закупівельних цін на електрику.

Нагадаємо, розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 роки. Було проведено понад десять експертиз, жодна з яких не встановила збиток від дії формули. Загалом державні експертні інститути підтвердили юридичну та економічну обґрунтованість формули "Роттердам+", що випливає з рішення суду.

20 травня 2021 року САП закрила цю справу через відсутність складу злочину. 13 жовтня 2021 року суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка закрила справу НАБУ про так звану формулу "Роттердам+". Разом з тим, заводи Коломойського, які єдині в країні вважають себе потерпілими від формули Роттердам+, вимагають скасувати рішення ВАКС від 13 жовтня, яким суд підтвердив позицію прокуратури щодо закриття цієї справи.

Провадження щодо "Роттердам+" зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань ще 24 березня 2017 року. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема, колишньому голові НКРЕКП Дмитру Вовку, а також Володимиру Євдокимову, керівнику відділу НКРЕКП, заступнику керівника відділу НКРЕКП і двом представникам менеджменту ДТЕК Ріната Ахметова. Співробітникам комісії слідчі інкримінували використання службового становища з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, вчинене за попередньою змовою, а працівникам "ДТЕК" - пособництво у зловживанні посадовими особами НКРЕКП службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення в ціну вугілля, за якою розраховувалася вартість електроенергії, вартості доставки вугілля від хабів Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен. Формулу скасували 1 липня 2019 р.

За версією слідства, представники групи приватних теплогенеруючих компаній вступили в змову з керівництвом НКРЕКП для включення в тариф на електроенергію, яку виробляли ТЕС цієї групи, витрат, які насправді не проводилися, а саме - витрат на доставку і перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. Це своєю чергою призвело до зростання вартості всієї електроенергії і, як наслідок, зростання тарифів для суб'єктів господарювання, які зазнали фінансового тягаря щодо оплати необґрунтованого тарифу. У результаті таких дій споживачам електроенергії протягом 2016-2017 років завдано збитків у розмірі 18,87 млрд грн.

20 травня 2021 р САП вже четверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину. Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року. Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.