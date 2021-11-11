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На польсько-білоруському кордоні назріває гуманітарна криза, - Financial Times

На польсько-білоруському кордоні назріває гуманітарна криза, - Financial Times

На білорусько-польському кордоні може початися гуманітарна криза. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко посилив свою зневажливу тактику "інструменталізації" мігрантів, щоб тиснути на ЄС, аби блок пом’якшив санкції проти його режиму.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".

На відеозаписах видно, як білоруські силовики супроводжують колони людей з Близького Сходу до польського кордону.

Варшава звинуватила Мінськ у виштовхуванні мігрантів через кордон і відмовляється їх приймати, Білорусь також не прийме їх до себе.

Тисячі незахищених людей зараз опинилися у пастці. А через різке зниження температури багато життів під загрозою.

Ширші цілі Лукашенка зрозумілі й розраховані: розширити тріщини в ЄС.

Польща була однією з кількох країн ЄС, які відхилили "квоти" мігрантів під час масового напливу із Сирії та Близького Сходу у 2015 році. Варшава також замкнена у конфлікті з ЄС за верховенство права.

Польський уряд відмовився від допомоги прикордонних сил ЄС Frontex у подоланні кризи. Колишній міністр закордонних справ Польщі звинуватив ЄС у "тиску на контроль над польським кордоном".

Однак наразі найважливішими пріоритетами є недопущення катастрофи в прикордонній зоні та збереження єдності ЄС. Одна мета може посилити іншу.

Читайте також: Мігрантам на кордоні другий день перекидають зброю з Донбасу. А там курди, будь-який автомат - і військовий конфлікт, - Лукашенко

Брюссель через державні та приватні канали має чітко продемонструвати, що він готовий надати підтримку в отриманні притулку для мігрантів, в переселенні тих, хто кваліфікується як шукач притулку або допомогти повернути людей додому.

І Брюссель, і Варшава не хочуть показувати, що ведуться на шантаж Лукашенка.

Водночас уряд Варшави, який рекламує свої цінності, може зробити захист людського життя керівним принципом, а також прийняти допомогу ЄС під час цього кризового періоду.

Однак наступне важливе завдання полягає в тому, щоб інституції та столиці ЄС якнайшвидше зупинили потік вразливих людей, яких під фальшивими приводами заманюють до Білорусі.

Зупинити потік мігрантів у країну, що не має виходу до моря, у центральній Європі не має бути складно, але на сьогодні всі заходи явно виявилися неефективними.

Дипломати ЄС повинні тиснути на країни, з яких рухаються мігранти, такі як Ірак, щоб вони зупинили торговців людьми та рейси з мігрантами до Мінська, вказуючи на те, що безпека цих людей не може бути гарантована, і багато з них в кінцевому підсумку можуть повернути додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ непричетна до міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі, - Пєсков

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС буде "тиснути" на "авіакомпанії третіх країн", які допомагають переправляти мігрантів до Білорусі.

У західних столицях також зростає занепокоєння, що зустрічі між високопоставленими представниками Білорусі та Центральної Азії можуть свідчити про те, що Мінськ намагається відкрити новий фронт, залучаючи людей, які рятуються від гуманітарної катастрофи в Афганістані.

Тому для ЄС ще важливіше бути готовим прийняти певну кількість афганських біженців і уникати того, щоб вони були спрямовані до Білорусі, яка налаштована їх експлуатувати.

ЄС також має продемонструвати, що такі "махінації" Лукашенка призведуть не до послаблення санкцій через його напади на демократію в Білорусі, а до їх посилення.

Блок уже націлений на високопосадовців режиму Лукашенка та національного перевізника "Белавіа". ЄС також має бути готовий посилити обмеження на прибутковий білоруський експорт, такий як нафтопродукти та калій, навіть якщо це завдасть часткової шкоди економічним інтересам Європи.

Перш за все, країни ЄС повинні захищати власні цінності, не опускаючись до того ж рівня байдужості до людських страждань на своїх кордонах, який демонструє режим у Мінську, резюмує видання.

Автор: 

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) мігранти (1108) Польща (8489) санкції (11790) Євросоюз (13358)


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Топ коментарі
+19
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11.11.2021 14:20
+17
якщо Брюсель дасть слабину, Лука із Хлом перевезуть Аерофлотом у Європу весь Близький Схід
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11.11.2021 13:30
+13
Катастрофа повністю сформована діями параші. Бульбаш тупо виконавець.
Європа - сліпа стара коза (за винятком таких країн, як Польща,...)
Європа загралася в демократію для усіх та в зелену революцію. Потакання уподобанням короїдів, ніколи не приводило до процвітання, тільки до загибелі.
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11.11.2021 13:34
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якщо Брюсель дасть слабину, Лука із Хлом перевезуть Аерофлотом у Європу весь Близький Схід
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11.11.2021 13:30 Відповісти
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11.11.2021 14:20 Відповісти
забанить аэрофлот в европе и сказочке конец...
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11.11.2021 13:33 Відповісти
Фігвам. Тварюкам на це пх.
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11.11.2021 13:36 Відповісти
нє всьо так просто - буде "отвєтка" по европейським авиакомпаніям.
але Европа має показати твердість намірів та дій - хай кацапи та європейці які хочуть в рашку пішки ходять або автостопом !

дьошево та сердито !
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11.11.2021 13:37 Відповісти
могут закрыть пролет по раиссии в китай например... а это очень охренительный удар будет по европейским перевозчикам
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11.11.2021 13:38 Відповісти
То й хай собі назріває! Кулеметні черги на ураження швидко промиють мізки незаконним мігрантам. Велика біда початок. Замисляться,перш ніж сідати на літак до Білорусі.
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11.11.2021 13:33 Відповісти
Катастрофа повністю сформована діями параші. Бульбаш тупо виконавець.
Європа - сліпа стара коза (за винятком таких країн, як Польща,...)
Європа загралася в демократію для усіх та в зелену революцію. Потакання уподобанням короїдів, ніколи не приводило до процвітання, тільки до загибелі.
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11.11.2021 13:34 Відповісти
Перечитав уважно і відчув відразу та огиду до тупості цих тлустих котів
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11.11.2021 13:36 Відповісти
И ВСЕ????? ГУМАНИТАРНА ДА ТОЛЕРАНТНОСТЬ ДО ДОБРА НЕ ПРИВЕДУТ
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11.11.2021 13:38 Відповісти
поляків не мають турбувати проблеми індіанців.....
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11.11.2021 13:38 Відповісти
Никаких компромиссов с террористами.Несанкционированный переход границы - смерть или концлагерь.Только это может спасти Европу.Это агрессия и никак иначе.
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11.11.2021 13:40 Відповісти
Яка така криза ? Набої до кулеметів закінчуються ?
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11.11.2021 13:40 Відповісти
Блдь, вони знову за своє, як розподілити мігрантів, повністю не розуміючи того що слідом за цими прийдуть інші, наслідки для європейців будуть дуже важкі.
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11.11.2021 13:41 Відповісти
Там вже проблеми.Європеці старішають,це призводить до більшого податкового навантаження на працюючих,зростає невдоволення,тому що окрім потреб країн необхідно утримувати "біженців".Мігранти такого роду майже не адаптуються,не вчаться,не працюють,створюють криміналітет.Дуже малий% "біженців" адаптується,їм це не потрібно
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11.11.2021 13:54 Відповісти
на уранові рудники цих "мігрантів"
наступного разувже не буде бажаючих через кордон лізти
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11.11.2021 13:43 Відповісти
К чему они клонят??? Что бы Пшики запустили к себе голодранцев, дали им кров и выплачивали им кроны, что бы они сладко пили и ели???
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11.11.2021 13:46 Відповісти
пардоне....злотые
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11.11.2021 13:47 Відповісти
кронами тоже можно.
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11.11.2021 14:07 Відповісти
Криза, ще й гуманітарна??? і яким боком до неї Європа??? самі економічні мігранти(не біженці) з допомогою лукаческу її зробили, то хай самі її хльобають кремлівськими лаптями.
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11.11.2021 13:48 Відповісти
а гумконвой не одидается в ближайшие сутки ?
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11.11.2021 13:49 Відповісти
Какой кризис? Да вы совсем в своих европах ох..ли от жира.
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11.11.2021 14:06 Відповісти
Несколько пулемётов, чтоб не перегревались, вот и кінець кризі.
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11.11.2021 14:09 Відповісти
Или я дурак или что то не понимаю. Группа людей пытается пересечь не легально границу. Надо их всех пустить и в жопу расцеловать ??? Или завалить несколько при попытке проникновения чтоб другие не лезли. Завтра так же соберутся группой и пойдут в банк требовать чтоб им выдали деньги, тоже будут думать сколько им дать чтоб никого не обидеть ? Чтоб европа не беспокоилась?
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11.11.2021 14:16 Відповісти
вы, батенька, чушь постите, пардон. В каждом тезисе про зеленкина - манипуляция. Достаточно того, что оно "поступово перетворюються на патріота" , что само по себе не так! НА ХРЕНА??? было менять патриота на непонятную фигню, которая может перетвориться, а может и нет
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11.11.2021 15:16 Відповісти
Польша идет на попятную?
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11.11.2021 14:21 Відповісти
папашка ублюдка колюньки угрожает ядерным оружием, а дурни про наёмников КГБ БССР переживают
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11.11.2021 14:58 Відповісти
а сьогодні перша ніч за пару тижнів нижче нуля. Далі буде
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11.11.2021 15:01 Відповісти
А ці мігранти не дуже ******* морозець.
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11.11.2021 15:15 Відповісти
смею заметить, что эти беженцы не за бесплатно выдвигались. А Польша должна отдуваться? И они хотят в Германию, а немцы предлагают Украине о них позаботиться - фантастическая хуцпа
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11.11.2021 15:20 Відповісти
"Тисячі незахищених людей зараз опинилися у пастці"
очень своеобразные незащищенные люди, сначала заплатили по несколько тыс. евров чтобы прилететь, потом колонной, с детьми и беременными, приперлись в лес, а потом сразу стали незащищенными
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11.11.2021 15:51 Відповісти
То хай тепер Лукашенко їх захистить.
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11.11.2021 17:24 Відповісти
На території Білорусі, конкретно, а не на якомусь кордоні - там є межа, і всі оті терористи-біженці на території білорусі.
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11.11.2021 16:01 Відповісти
Бацька жжот!
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11.11.2021 19:51 Відповісти
 
 