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На польско-белорусской границе назревает гуманитарный кризис, - Financial Times

На польско-белорусской границе назревает гуманитарный кризис, - Financial Times

На белорусско-польской границе может начаться гуманитарный кризис. Белорусский диктатор Александр Лукашенко ужесточил свою пренебрежительную тактику "инструментализации" мигрантов, чтобы давить на ЕС, чтобы блок смягчил санкции против его режима.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

На видеозаписях видно, как белорусские силовики сопровождают колонны людей с Ближнего Востока на польскую границу.

Варшава обвинила Минск в выталкивании мигрантов через границу и отказывается принимать их, Беларусь также не примет их к себе.

Тысячи незащищенных людей сейчас оказались в ловушке. А из-за резкого падения температуры и похолодания много жизней под угрозой.

Более широкие цели Лукашенко понятны и рассчитаны: расширить трещины в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае введения санкций, можем перекрыть транзит газа через Беларусь. Мы обогреваем Европу, а они нам еще угрожают, - Лукашенко

Польша была одной из нескольких стран ЕС, отклонивших "квоты" мигрантов во время массового наплыва из Сирии и Ближнего Востока в 2015 году. Варшава также "заперта" в конфликте с ЕС за верховенство права.

Польское правительство отказалось от помощи пограничных сил ЕС Frontex в преодолении кризиса. Бывший министр иностранных дел Польши обвинил ЕС в "давлении на контроль над польской границей".

Однако важнейшими приоритетами являются недопущение катастрофы в приграничной зоне и сохранение единства ЕС. Одна цель может усилить другую.

Брюссель через государственные и частные каналы должен четко продемонстрировать, что он готов оказать поддержку в получении убежища для мигрантов, в переселении тех, кто квалифицируется как искатель убежища или помочь вернуть людей домой.

И Брюссель и Варшава не хотят показывать, что ведутся на шантаж Лукашенко.

В то же время правительство Варшавы, рекламирующее свои ценности, может сделать защиту жизни людей руководящим принципом, а также принять помощь ЕС во время этого кризисного периода.

Однако следующая важная задача состоит в том, чтобы столицы ЕС как можно быстрее остановили поток уязвимых людей, которых под фальшивыми предлогами заманивают в Беларусь.

Остановить поток мигрантов в страну, не имеющую выхода к морю, в центральной Европе не должно быть сложно, но на сегодняшний день все меры явно оказались неэффективными.

Дипломаты ЕС должны давить на страны, из которых движутся мигранты, такие как Ирак, чтобы они остановили торговцев людьми и рейсы с мигрантами в Минск, указывая на то, что безопасность этих людей не может быть гарантирована, и многих в конечном итоге могут вернуть домой.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет "давить" на "авиакомпании третьих стран", которые помогают переправлять мигрантов в Беларусь.

Читайте: РФ непричастна к миграционному кризису на границе Польши и Беларуси, - Песков

В западных столицах также растет обеспокоенность, что встречи между высокопоставленными представителями Беларуси и Центральной Азии могут свидетельствовать о том, что Минск пытается открыть новый фронт, привлекая людей, спасающихся от гуманитарной катастрофы в Афганистане.

Поэтому для ЕС еще важнее быть готовым принять определенное количество афганских беженцев и избегать того, чтобы они были направлены в Беларусь, которая настроена эксплуатировать их.

ЕС также должен продемонстрировать, что подобные "махинации" Лукашенко приведут не к ослаблению санкций из-за его нападений на демократию в Беларуси, а к их усилению.

Блок уже нацелен на чиновников режима Лукашенко и национального перевозчика "Белавиа". ЕС также должен быть готов усилить ограничения на прибыльный белорусский экспорт, такой как нефтепродукты и калий, даже если это нанесет частичный ущерб экономическим интересам Европы.

Прежде всего, страны ЕС должны защищать собственные ценности, не опускаясь к тому же уровню безразличия к человеческим страданиям на своих границах, который демонстрирует режим в Минске, резюмирует издание.

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) мигранты (980) Польша (8405) санкции (11266) Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+19
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11.11.2021 14:20
+17
якщо Брюсель дасть слабину, Лука із Хлом перевезуть Аерофлотом у Європу весь Близький Схід
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11.11.2021 13:30
+13
Катастрофа повністю сформована діями параші. Бульбаш тупо виконавець.
Європа - сліпа стара коза (за винятком таких країн, як Польща,...)
Європа загралася в демократію для усіх та в зелену революцію. Потакання уподобанням короїдів, ніколи не приводило до процвітання, тільки до загибелі.
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11.11.2021 13:34
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якщо Брюсель дасть слабину, Лука із Хлом перевезуть Аерофлотом у Європу весь Близький Схід
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11.11.2021 13:30 Ответить
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11.11.2021 14:20 Ответить
забанить аэрофлот в европе и сказочке конец...
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11.11.2021 13:33 Ответить
Фігвам. Тварюкам на це пх.
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11.11.2021 13:36 Ответить
нє всьо так просто - буде "отвєтка" по европейським авиакомпаніям.
але Европа має показати твердість намірів та дій - хай кацапи та європейці які хочуть в рашку пішки ходять або автостопом !

дьошево та сердито !
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11.11.2021 13:37 Ответить
могут закрыть пролет по раиссии в китай например... а это очень охренительный удар будет по европейским перевозчикам
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11.11.2021 13:38 Ответить
То й хай собі назріває! Кулеметні черги на ураження швидко промиють мізки незаконним мігрантам. Велика біда початок. Замисляться,перш ніж сідати на літак до Білорусі.
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11.11.2021 13:33 Ответить
Катастрофа повністю сформована діями параші. Бульбаш тупо виконавець.
Європа - сліпа стара коза (за винятком таких країн, як Польща,...)
Європа загралася в демократію для усіх та в зелену революцію. Потакання уподобанням короїдів, ніколи не приводило до процвітання, тільки до загибелі.
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11.11.2021 13:34 Ответить
Перечитав уважно і відчув відразу та огиду до тупості цих тлустих котів
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11.11.2021 13:36 Ответить
И ВСЕ????? ГУМАНИТАРНА ДА ТОЛЕРАНТНОСТЬ ДО ДОБРА НЕ ПРИВЕДУТ
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11.11.2021 13:38 Ответить
поляків не мають турбувати проблеми індіанців.....
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11.11.2021 13:38 Ответить
Никаких компромиссов с террористами.Несанкционированный переход границы - смерть или концлагерь.Только это может спасти Европу.Это агрессия и никак иначе.
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11.11.2021 13:40 Ответить
Яка така криза ? Набої до кулеметів закінчуються ?
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11.11.2021 13:40 Ответить
Блдь, вони знову за своє, як розподілити мігрантів, повністю не розуміючи того що слідом за цими прийдуть інші, наслідки для європейців будуть дуже важкі.
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11.11.2021 13:41 Ответить
Там вже проблеми.Європеці старішають,це призводить до більшого податкового навантаження на працюючих,зростає невдоволення,тому що окрім потреб країн необхідно утримувати "біженців".Мігранти такого роду майже не адаптуються,не вчаться,не працюють,створюють криміналітет.Дуже малий% "біженців" адаптується,їм це не потрібно
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11.11.2021 13:54 Ответить
на уранові рудники цих "мігрантів"
наступного разувже не буде бажаючих через кордон лізти
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11.11.2021 13:43 Ответить
К чему они клонят??? Что бы Пшики запустили к себе голодранцев, дали им кров и выплачивали им кроны, что бы они сладко пили и ели???
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11.11.2021 13:46 Ответить
пардоне....злотые
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11.11.2021 13:47 Ответить
кронами тоже можно.
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11.11.2021 14:07 Ответить
Криза, ще й гуманітарна??? і яким боком до неї Європа??? самі економічні мігранти(не біженці) з допомогою лукаческу її зробили, то хай самі її хльобають кремлівськими лаптями.
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11.11.2021 13:48 Ответить
а гумконвой не одидается в ближайшие сутки ?
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11.11.2021 13:49 Ответить
Какой кризис? Да вы совсем в своих европах ох..ли от жира.
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11.11.2021 14:06 Ответить
Несколько пулемётов, чтоб не перегревались, вот и кінець кризі.
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11.11.2021 14:09 Ответить
Или я дурак или что то не понимаю. Группа людей пытается пересечь не легально границу. Надо их всех пустить и в жопу расцеловать ??? Или завалить несколько при попытке проникновения чтоб другие не лезли. Завтра так же соберутся группой и пойдут в банк требовать чтоб им выдали деньги, тоже будут думать сколько им дать чтоб никого не обидеть ? Чтоб европа не беспокоилась?
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11.11.2021 14:16 Ответить
вы, батенька, чушь постите, пардон. В каждом тезисе про зеленкина - манипуляция. Достаточно того, что оно "поступово перетворюються на патріота" , что само по себе не так! НА ХРЕНА??? было менять патриота на непонятную фигню, которая может перетвориться, а может и нет
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11.11.2021 15:16 Ответить
Польша идет на попятную?
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11.11.2021 14:21 Ответить
папашка ублюдка колюньки угрожает ядерным оружием, а дурни про наёмников КГБ БССР переживают
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11.11.2021 14:58 Ответить
а сьогодні перша ніч за пару тижнів нижче нуля. Далі буде
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11.11.2021 15:01 Ответить
А ці мігранти не дуже ******* морозець.
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11.11.2021 15:15 Ответить
смею заметить, что эти беженцы не за бесплатно выдвигались. А Польша должна отдуваться? И они хотят в Германию, а немцы предлагают Украине о них позаботиться - фантастическая хуцпа
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11.11.2021 15:20 Ответить
"Тисячі незахищених людей зараз опинилися у пастці"
очень своеобразные незащищенные люди, сначала заплатили по несколько тыс. евров чтобы прилететь, потом колонной, с детьми и беременными, приперлись в лес, а потом сразу стали незащищенными
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11.11.2021 15:51 Ответить
То хай тепер Лукашенко їх захистить.
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11.11.2021 17:24 Ответить
На території Білорусі, конкретно, а не на якомусь кордоні - там є межа, і всі оті терористи-біженці на території білорусі.
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11.11.2021 16:01 Ответить
Бацька жжот!
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11.11.2021 19:51 Ответить
 
 