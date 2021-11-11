На польско-белорусской границе назревает гуманитарный кризис, - Financial Times

На белорусско-польской границе может начаться гуманитарный кризис. Белорусский диктатор Александр Лукашенко ужесточил свою пренебрежительную тактику "инструментализации" мигрантов, чтобы давить на ЕС, чтобы блок смягчил санкции против его режима.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

На видеозаписях видно, как белорусские силовики сопровождают колонны людей с Ближнего Востока на польскую границу.

Варшава обвинила Минск в выталкивании мигрантов через границу и отказывается принимать их, Беларусь также не примет их к себе.

Тысячи незащищенных людей сейчас оказались в ловушке. А из-за резкого падения температуры и похолодания много жизней под угрозой.

Более широкие цели Лукашенко понятны и рассчитаны: расширить трещины в ЕС.

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Польша была одной из нескольких стран ЕС, отклонивших "квоты" мигрантов во время массового наплыва из Сирии и Ближнего Востока в 2015 году. Варшава также "заперта" в конфликте с ЕС за верховенство права.

Польское правительство отказалось от помощи пограничных сил ЕС Frontex в преодолении кризиса. Бывший министр иностранных дел Польши обвинил ЕС в "давлении на контроль над польской границей".

Однако важнейшими приоритетами являются недопущение катастрофы в приграничной зоне и сохранение единства ЕС. Одна цель может усилить другую.

Брюссель через государственные и частные каналы должен четко продемонстрировать, что он готов оказать поддержку в получении убежища для мигрантов, в переселении тех, кто квалифицируется как искатель убежища или помочь вернуть людей домой.

И Брюссель и Варшава не хотят показывать, что ведутся на шантаж Лукашенко.

В то же время правительство Варшавы, рекламирующее свои ценности, может сделать защиту жизни людей руководящим принципом, а также принять помощь ЕС во время этого кризисного периода.

Однако следующая важная задача состоит в том, чтобы столицы ЕС как можно быстрее остановили поток уязвимых людей, которых под фальшивыми предлогами заманивают в Беларусь.

Остановить поток мигрантов в страну, не имеющую выхода к морю, в центральной Европе не должно быть сложно, но на сегодняшний день все меры явно оказались неэффективными.

Дипломаты ЕС должны давить на страны, из которых движутся мигранты, такие как Ирак, чтобы они остановили торговцев людьми и рейсы с мигрантами в Минск, указывая на то, что безопасность этих людей не может быть гарантирована, и многих в конечном итоге могут вернуть домой.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет "давить" на "авиакомпании третьих стран", которые помогают переправлять мигрантов в Беларусь.

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В западных столицах также растет обеспокоенность, что встречи между высокопоставленными представителями Беларуси и Центральной Азии могут свидетельствовать о том, что Минск пытается открыть новый фронт, привлекая людей, спасающихся от гуманитарной катастрофы в Афганистане.

Поэтому для ЕС еще важнее быть готовым принять определенное количество афганских беженцев и избегать того, чтобы они были направлены в Беларусь, которая настроена эксплуатировать их.

ЕС также должен продемонстрировать, что подобные "махинации" Лукашенко приведут не к ослаблению санкций из-за его нападений на демократию в Беларуси, а к их усилению.

Блок уже нацелен на чиновников режима Лукашенко и национального перевозчика "Белавиа". ЕС также должен быть готов усилить ограничения на прибыльный белорусский экспорт, такой как нефтепродукты и калий, даже если это нанесет частичный ущерб экономическим интересам Европы.

Прежде всего, страны ЕС должны защищать собственные ценности, не опускаясь к тому же уровню безразличия к человеческим страданиям на своих границах, который демонстрирует режим в Минске, резюмирует издание.