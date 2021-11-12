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Україна на Генасамблеї ООН: З нетерпінням чекаємо початку розслідування Міжнародного кримінального суду злочинів Росії

Україна на Генасамблеї ООН: З нетерпінням чекаємо початку розслідування Міжнародного кримінального суду злочинів Росії

Україна чекає від прокурора Міжнародного кримінального суду звернення щодо отримання від МКС дозволу на початок розслідування злочинів, скоєних Російською Федерацією в окупованих Криму, Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться в заяві української делегації щодо звіту МКС за 2020-2021 роки, яку виголосив на засіданні Генасамблеї ООН заступник постпреда України при ООН Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Оскільки Канцелярія прокурора визнала, що ситуація в Україні відповідає критеріям Римського статуту для початку розслідування, ми з нетерпінням чекаємо наступного кроку – звернення по судовий дозвіл на початок такого розслідування", - сказав Вітренко.

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За його словами, протягом звітного періоду Канцелярія прокурора продовжувала аналізувати злочини в Криму та на сході України з метою визначення потенційних кримінальних справ.

У доповіді прокурора вказано на достатні підстави вважати, що злочини, вчинені як у Криму, так і в ОРДЛО, підпадають під юрисдикцію Суду, зазначив дипломат, уточнивши, що йдеться про військові злочини та злочини проти людяності, вчинені, зокрема, проти цивільного населення.

Вітренко нагадав, що рішення прокурора МКС про завершення попереднього вивчення ситуації в Україні, було ухвалено ще 11 грудня 2020 року.

За його словами, Україна була однією з перших держав, які підтримали ідею створення постійного міжнародного трибуналу на основі договорів, брала активну участь у роботі підготовчого комітету зі створення МКС і у 2000 році підписала Римський статут, який регламентує діяльність МКС.

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17 квітня 2014 року український уряд подав заяву про визнання юрисдикції МКС щодо злочинів, вчинених на її території з 21 листопада 2013-го по 22 лютого 2014 року. 8 вересня 2015 року Україна подала другу заяву – стосовно юрисдикції МКС щодо злочинів, скоєних РФ починаючи з 20 лютого 2014 року – від початку російської воєнної агресії.

Автор: 

агресія (1194) ООН (3342) розслідування (2269) росія (65010) Міжнародний суд ООН (166)


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Топ коментарі
+2
Він і читати не вміє або розуміти прочитаного. Там же чітко написано:
"Оскільки Канцелярія прокурора визнала, що ситуація в Україні відповідає критеріям Римського статуту для початку розслідування..." Джерело:

Чи може в нього вже й суд по МН17 закінчився? Або він впевнений, що найвеличніший має на Канцелярію прокурора ООН такий саме вплив, як на бєнядіктову. Коротше - не звертайте уваги
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12.11.2021 11:07
+1
Ты кацап шоле?

https://www.svoboda.org/a/28186081.html ООН признала Россию государством-оккупантом за аннексию Крыма
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12.11.2021 11:02
+1
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/26/7288036/ 47 стран ООН заявили, что Россия - агрессор, а не посредник конфликта на Донбассе
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12.11.2021 11:03
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эти поцы ожидают... за 7 лет агрессии расии против Украины эта мерзотная украинская делегация даже не поставила вопрос о том, чтобы признать расию страной-агрессором... а сейчас они ожидают...
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12.11.2021 10:52 Відповісти
Ты кацап шоле?

https://www.svoboda.org/a/28186081.html ООН признала Россию государством-оккупантом за аннексию Крыма
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12.11.2021 11:02 Відповісти
Він і читати не вміє або розуміти прочитаного. Там же чітко написано:
"Оскільки Канцелярія прокурора визнала, що ситуація в Україні відповідає критеріям Римського статуту для початку розслідування..." Джерело:

Чи може в нього вже й суд по МН17 закінчився? Або він впевнений, що найвеличніший має на Канцелярію прокурора ООН такий саме вплив, як на бєнядіктову. Коротше - не звертайте уваги
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12.11.2021 11:07 Відповісти
Кацапских провокаторишек надо мочить. Однозначно.
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12.11.2021 11:11 Відповісти
да он на Кремль работает не видно что ли? Все комменты как под копирку какашек на вентилятор накидать.
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17.02.2022 22:03 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/26/7288036/ 47 стран ООН заявили, что Россия - агрессор, а не посредник конфликта на Донбассе
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12.11.2021 11:03 Відповісти
Так ни мы ни ***** не имплементировали Римский устав.
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12.11.2021 11:29 Відповісти
Ще раз..: Читайте уважніше, а не вигадуйте.. "Оскільки Канцелярія прокурора визнала, що ситуація в Україні відповідає критеріям Римського статуту для початку розслідування..."
У нас в Конституції прописан напрямок розвитку країни.. Також інші угоди підписані за весь час..
Юридично .. це наше сприйняття права Римського статуту.. І навіть імплементування.. не потрібно, щоб дозвіл на розслідування і суд.. був прийнятий
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12.11.2021 12:28 Відповісти
 
 