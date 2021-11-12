Сенат закликав Байдена дати негайну відповідь на ескалацію з боку Росії
Ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з ЄС, зосередження російських військ біля України, агресивне просування газопроводу в обхід України – це все ознаки суттєвої ескалації з боку Путіна, на які уряд США має відреагувати адекватно.
Із такою заявою виступив співголова Українського кокусу в верхній палаті Конгресу США сенатор Роб Портман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Розвиток ситуації вздовж білорусько-польського кордону, а також подальше нарощування російських військ біля кордону з Україною є серйозною ескалацією з боку Путіна", - наголосив впливовий американський законодавець.
Він підкреслив, що адміністрація Байдена "має стримувати Росію від військових дій проти України та європейських союзників, включно з негайним введенням санкцій щодо Nord Stream 2".
Як відомо, сенатор Портман разом із п’ятьма колегами-республіканцями ініціював поправку до сенатської версії оборонного бюджету США NDAA-2022 щодо обов’язкового введення санкцій, у тому числі проти компанії-оператора Nord Stream 2. Текст поправки повторює аналогічну норму, запроваджену Палатою представників у цьому законопроєкті.
Відповідно до вимог законодавців, президент США повинен упродовж 15 днів від набуття чинності закону NDAA-2022 ввести санкції проти всіх організацій, які займаються плануванням, будівництвом або експлуатацією Nord Stream 2.
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надавай фуйло звездов
довіряти очам тих хто трошки далі бачить...а не тим хто не хоче бачити загроз... стомився ...
(я так зрозумів той коммент)