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Сенат закликав Байдена дати негайну відповідь на ескалацію з боку Росії

Сенат закликав Байдена дати негайну відповідь на ескалацію з боку Росії

Ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з ЄС, зосередження російських військ біля України, агресивне просування газопроводу в обхід України – це все ознаки суттєвої ескалації з боку Путіна, на які уряд США має відреагувати адекватно.

Із такою заявою виступив співголова Українського кокусу в верхній палаті Конгресу США сенатор Роб Портман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Розвиток ситуації вздовж білорусько-польського кордону, а також подальше нарощування російських військ біля кордону з Україною є серйозною ескалацією з боку Путіна", - наголосив впливовий американський законодавець.

Він підкреслив, що адміністрація Байдена "має стримувати Росію від військових дій проти України та європейських союзників, включно з негайним введенням санкцій щодо Nord Stream 2".

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Як відомо, сенатор Портман разом із п’ятьма колегами-республіканцями ініціював поправку до сенатської версії оборонного бюджету США NDAA-2022 щодо обов’язкового введення санкцій, у тому числі проти компанії-оператора Nord Stream 2. Текст поправки повторює аналогічну норму, запроваджену Палатою представників у цьому законопроєкті.

Відповідно до вимог законодавців, президент США повинен упродовж 15 днів від набуття чинності закону NDAA-2022 ввести санкції проти всіх організацій, які займаються плануванням, будівництвом або експлуатацією Nord Stream 2.

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Автор: 

Сенат США (600) Портман Роберт (28)


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Топ коментарі
+9
Байден, давай, полгода уже прошло, которые кто-то давал ***** на размышления...
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12.11.2021 22:21
+7
Отключите РФ Swift и полное эмбарго на нефть! Ведите еще санкции на экономику РФ. И арест всех счетов олигархов и друзей путина. на Западе и в США . И Рашке будет полные лапти.
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13.11.2021 02:11
+6
Браво антикремлёвским сенаторам! Кремлёвскую нечисть надо давить всеми способами и средствами...
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12.11.2021 22:36
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12.11.2021 22:20 Відповісти
А бабайден ещё помнит собственное имя? Ну призывают какого-то байдена, ну и что?
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12.11.2021 22:20 Відповісти
Байден, давай, полгода уже прошло, которые кто-то давал ***** на размышления...
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12.11.2021 22:21 Відповісти
Не раскачивайте лодку, а то Байден упадет.
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12.11.2021 22:24 Відповісти
эй не спи Джо !
надавай фуйло звездов
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12.11.2021 22:36 Відповісти
Браво антикремлёвским сенаторам! Кремлёвскую нечисть надо давить всеми способами и средствами...
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12.11.2021 22:36 Відповісти
Ви про що?? Українська розвідка доповілі ,що в "Багдаде все спокойно" і неякої ескалаціі з боку "русских братьев" нема !!!)))
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12.11.2021 22:37 Відповісти
А що ти пропонуєш?Панікувати?..
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12.11.2021 22:50 Відповісти
не панікувати... а готуватись і бути більш уважними... (попереджений - значить насторожі )
довіряти очам тих хто трошки далі бачить...а не тим хто не хоче бачити загроз... стомився ...
(я так зрозумів той коммент)
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12.11.2021 22:54 Відповісти
Ні !! Робити висновки з помилок минулого і жити далі !!!)))
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12.11.2021 23:09 Відповісти
Ха, там дед совсем в деменции, нашли кого просить, скоро уйдет по 25ой поправке, он стал очень токсичен даже для такой убюлюдочной демократической партии.
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12.11.2021 22:53 Відповісти
дед совсем в деменции в бункере сидит
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12.11.2021 23:03 Відповісти
Проявят очередную озабоченность и обеспокоенность
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13.11.2021 00:01 Відповісти
Отключите РФ Swift и полное эмбарго на нефть! Ведите еще санкции на экономику РФ. И арест всех счетов олигархов и друзей путина. на Западе и в США . И Рашке будет полные лапти.
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13.11.2021 02:11 Відповісти
Начни с себя, не грей воду газом и не заправляй машину бензином, не пользуйся электричеством.
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13.11.2021 13:11 Відповісти
В нас все добре, сказало Зелене шобло. Кордон захищений як ніколи.
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13.11.2021 06:20 Відповісти
І патрулювання проводить бригада бойових диких кабанів, яка пройшла спецпідготовку і мутацію в чорнобильській зоні.
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13.11.2021 08:33 Відповісти
жаль что Джона Маккейна нет в живых а, был бы он в президентах...
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27.02.2022 18:55 Відповісти
 
 