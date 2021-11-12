Кат "Ізоляції" Куликовський співпрацював з українськими спецслужбами, - Асєєв
Журналісти-розслідувачі дізналися, що Куликовський живе у Києві, і намагалися організувати його затримання Нацполіцією, але їх випередила СБУ.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" розповів безпосередній учасник подій, колишній бранець "Ізоляції" Станіслав Асєєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Асєєва, три тижні тому він отримав інформацію про те, що Куликовський з 2019 року живе в Києві. Після цього журналіст-розслідувач Христо Грозєв допоміг йому зв'язатися з колишнім співробітником спецслужб, "який мав стосунок до спецоперації з "Паличем" у 2019-му році".
"У даному випадку до Служби безпеки звертатись було... У даному випадку це конфлікт інтересів. Ми пішли з цією людиною до керівництва МВС і попросили оперативний супровід. Ми розуміли, що впродовж двох днів нам його можуть передати - тобто, інформатор точно скаже, де він мешкає у місті Києві, але ми не можемо його затримувати, ми цивільні особи", - стверджує Асєєв.
За його словами, інформація про те, що МВС готує затримання Куликовського, потрапила до СБУ.
"І буквально це було в понеділок увечері - ми ще сиділи в ресторані, чекали на цю спецоперацію, готові були вже гроші передати, але ця людина відмовляється, тому що вона сказала, що якщо я її зараз віддам Нацполіції, то Служба безпеки - самі розумієте, який вона матиме вигляд. І мені прямо сказали, що я сяду разом з ним. Тому мені не потрібні ніякі гроші, я його віддаю СБУ. І вночі у вівторок його заарештовують", - підсумував Асеєв.
Він додав, що намагається бути обережним у формулюваннях. І чекає на офіційну позицію СБУ з цього питання. Але впевнений "стовідсотково", що Куликовського певний час використали українські спецслужби.
Нагадаємо, 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", керівника незаконної в'язниці "Ізоляція" у тимчасово окупованій частині Донецької області.
10 листопада суд відправив Куликовського під варту.
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Задержали преступника.
Это Вы написали?
А ты написал:
"Ну в общем невиновного."
Не забыл?
А теперь по делу.
Задержали палача, практически патологического маньяка, который калечил и убивал наших граждан.
А ты пишешь хню всякую. Здуй в военкомат. Задолбали диванные АНАЛитеки.
Може й є в цьому частина правди (коли Куліковського взяли, то він заспівав соловейком), але в решту я, чомусь, не маю віри...
Ну і зовсім не додає віри фраза "...Куліковський з 2019 року живе в Києві"...
Я вже не кажу про Бубочкині крадені у українців разом з Бенею гроші.