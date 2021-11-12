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Кат "Ізоляції" Куликовський співпрацював з українськими спецслужбами, - Асєєв

Кат

Журналісти-розслідувачі дізналися, що Куликовський живе у Києві, і намагалися організувати його затримання Нацполіцією, але їх випередила СБУ.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савика Шустера" розповів безпосередній учасник подій, колишній бранець "Ізоляції" Станіслав Асєєв, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Асєєва, три тижні тому він отримав інформацію про те, що Куликовський з 2019 року живе в Києві. Після цього журналіст-розслідувач Христо Грозєв допоміг йому зв'язатися з колишнім співробітником спецслужб, "який мав стосунок до спецоперації з "Паличем" у 2019-му році".

"У даному випадку до Служби безпеки звертатись було... У даному випадку це конфлікт інтересів. Ми пішли з цією людиною до керівництва МВС і попросили оперативний супровід. Ми розуміли, що впродовж двох днів нам його можуть передати - тобто, інформатор точно скаже, де він мешкає у місті Києві, але ми не можемо його затримувати, ми цивільні особи", - стверджує Асєєв.

За його словами, інформація про те, що МВС готує затримання Куликовського, потрапила до СБУ.

"І буквально це було в понеділок увечері - ми ще сиділи в ресторані, чекали на цю спецоперацію, готові були вже гроші передати, але ця людина відмовляється, тому що вона сказала, що якщо я її зараз віддам Нацполіції, то Служба безпеки - самі розумієте, який вона матиме вигляд. І мені прямо сказали, що я сяду разом з ним. Тому мені не потрібні ніякі гроші, я його віддаю СБУ. І вночі у вівторок його заарештовують", - підсумував Асеєв.

Він додав, що намагається бути обережним у формулюваннях. І чекає на офіційну позицію СБУ з цього питання. Але впевнений "стовідсотково", що Куликовського певний час використали українські спецслужби.

Нагадаємо, 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього найманця терористичної організації "ДНР", керівника незаконної в'язниці "Ізоляція" у тимчасово окупованій частині Донецької області.

10 листопада суд відправив Куликовського під варту.

Автор: 

МВС (3501) СБУ (12793) шоу Шустера (309) Асєєв Станіслав (59) Куликовський Денис (22)


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Топ коментарі
+20
А скільки ще падлоти прикрива Бакланов, лейтенант младшой?
Я вже не кажу про Бубочкині крадені у українців разом з Бенею гроші.
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12.11.2021 22:55
+14
Така "спецуха" під керівництвом Баканова??? Після зливу "вагнерівців" і відсутності розслідування того самого СБУ з цього приводу в мене є дуже велики сумніви...

Може й є в цьому частина правди (коли Куліковського взяли, то він заспівав соловейком), але в решту я, чомусь, не маю віри...

Ну і зовсім не додає віри фраза "...Куліковський з 2019 року живе в Києві"...
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12.11.2021 22:49
+11
Потому и жил спокойно два года в Киеве.
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12.11.2021 22:41
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Потому и жил спокойно два года в Киеве.
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12.11.2021 22:41 Відповісти
Что, задержали невиновного? Может это диссидент на самом деле?
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12.11.2021 22:45 Відповісти
Задержали тогда, когда жареным запахло.
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12.11.2021 22:48 Відповісти
Ну в общем невиновного. Я Вас правильно понимаю?
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12.11.2021 22:55 Відповісти
Дурацкие у вас манеры - приписывать другим свои домыслы.
Задержали преступника.
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12.11.2021 23:59 Відповісти
Задачи и методы СБУ практически ничем не отличаются от задач и методов КГБ.
Это Вы написали?
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13.11.2021 00:10 Відповісти
Да, я.
А ты написал:
"Ну в общем невиновного."
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13.11.2021 00:14 Відповісти
Задачи и методы СБУ практически ничем не отличаются от задач и методов КГБ.
Не забыл?
А теперь по делу.
Задержали палача, практически патологического маньяка, который калечил и убивал наших граждан.
А ты пишешь хню всякую. Здуй в военкомат. Задолбали диванные АНАЛитеки.
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13.11.2021 00:19 Відповісти
который жил в Киеве под прикрытием сбу два года ?
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13.11.2021 04:24 Відповісти
Который приехал как только зеленые у власти оказались. Избрание клована президентом многие твари решили что это их амнистия.
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13.11.2021 08:19 Відповісти
При всей моей нелюбви к КГБ вы определенно ошибаетесь....
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12.11.2021 23:37 Відповісти
Обидно за фирму?
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12.11.2021 23:59 Відповісти
СБУ це стадо тупих ******...ів, яким окрім бабла більше нічого не цікаво. Асєєва треба на місце Бакланова.
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12.11.2021 22:43 Відповісти
а также - Лероса , Бигуса , Вискаса , Юстаса и Алекса
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12.11.2021 23:11 Відповісти
Схоже що вся наволоч перебуває під зажистом і "кураторством" нинішньої СБУ-КГБ-НКВС!
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12.11.2021 22:47 Відповісти
Така "спецуха" під керівництвом Баканова??? Після зливу "вагнерівців" і відсутності розслідування того самого СБУ з цього приводу в мене є дуже велики сумніви...

Може й є в цьому частина правди (коли Куліковського взяли, то він заспівав соловейком), але в решту я, чомусь, не маю віри...

Ну і зовсім не додає віри фраза "...Куліковський з 2019 року живе в Києві"...
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12.11.2021 22:49 Відповісти
А скільки ще падлоти прикрива Бакланов, лейтенант младшой?
Я вже не кажу про Бубочкині крадені у українців разом з Бенею гроші.
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12.11.2021 22:55 Відповісти
Припливли. Далі їхати нікуди.
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12.11.2021 22:55 Відповісти
Ну да. Разработка вагнеровцев то же смешной дебилам казалась.
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12.11.2021 23:50 Відповісти
ойц! ойц! шо ж придумать ?!! вечером на цензор нужно шо то подкинуть жеж ...
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12.11.2021 23:50 Відповісти
Шото както не складно
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12.11.2021 23:58 Відповісти
Т.е это мудило калечило людей по заказу бакановского сбу. Я ничего не перепутал?
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13.11.2021 05:37 Відповісти
Тобто баклан того маньяка ще й нагородить, так?
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13.11.2021 06:57 Відповісти
здається це СеБУ потрібно реорганізувати, тільки не при бакланові
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13.11.2021 08:07 Відповісти
Та що тут ще говорити? Те, що СБУ завжди була філією ФСБ - давній секрет Плоішинеля.
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13.11.2021 08:38 Відповісти
Наші спецслужби уявляють себе новітніми Бетменами Все вони * можуть*..От тільки не можуть звільнити тих кого сепари тримають в полоні та знущаються над ними, вбивають А так - можуть все Сепар тероризував, вбивав наших громадян , а служби - Давайте обміняємо його. Чомусь всі наші служби разом з президентом весь час забувають запитати у тих чиї родичі були катовані чи вбиті цими покидьками Чому не запитають думку родичів що робити з такими покидьками...А тому що їм байдуже Не їх родичів катували. вбивали))) От і виходить Кожен сепар знає що якщо і потрапить в полон то йому не буде нічого Обміняють його на тих кого утримують сепари. Таких як цей *Кулик* в Київі живе не один Не думаю що служби не знають цього Але не чіпають Дають їм змогу вільно жити, проводити свою роботу.. Вони ж не просто так переїхали в Київ....Мета їх дестабілізація України.
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13.11.2021 08:58 Відповісти
Теперь все агенты поняли, что их в любой момент кинут.
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13.11.2021 13:12 Відповісти
....ми.....готові були вже гроші передати?????????????????????????????????????????????/
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13.11.2021 19:32 Відповісти
Ухты вот те на! Так молодцы. В разработку взяли, вели, пасли, глаз не сводили. явки, пароли, связные, радистки кудрявые---чин чинарём чинариком всё. Одно не учли---он садюга, псих! За угол завели---в затылок и закопать.
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13.11.2021 20:12 Відповісти
 
 