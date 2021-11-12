Палач "Изоляции" Куликовский сотрудничал с украинскими спецслужбами, - Асеев

Журналисты-расследователи узнали, что Куликовский живет в Киеве, и пытались организовать его задержание Нацполицией, но их опередила СБУ.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал непосредственный участник событий, бывший пленник "Изоляции" Станислав Асеев, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Асеева, три недели назад он получил информацию о том, что Куликовский с 2019-го года живет в Киеве. После этого журналист-расследователь Христо Грозев помог ему связаться с бывшим сотрудником спецслужб, "который имел отношение к спецоперации по "Палычу" в 2019-м году".

"В данном случае к Службе безопасности обращаться было... В данном случае это конфликт интересов. Мы пошли с этим человеком к руководству МВД и попросили оперативное сопровождение. Мы понимали, что в течение двух дней нам его могут передать - то есть, информатор точно скажет, где он живет в городе Киеве, но мы не можем его задерживать, мы гражданские люди", - утверждает Асеев.

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По его словам, информация о том, что МВД готовит задержание Куликовского, попала в СБУ.

"И буквально это было в понедельник вечером - мы еще сидели в ресторане, ждали эту спецоперацию, готовы были уже деньги передать, но этот человек отказывается, потому что он сказал, что если я его сейчас отдам Нацполиции, то Служба безопасности - сами понимаете, как она будет выглядеть. И мне прямо сказали, что я сяду рядом с ним. Поэтому мне не нужны никакие деньги, я его отдаю СБУ. И ночью во вторник его арестовывают", - подытожил Асеев.

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Он добавил, что старается быть осторожным в формулировках. И ждет официальную позицию СБУ по этому вопросу. Но уверен "стопроцентно", что Куликовского какое-то время использовали украинские спецслужбы.

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.

10 ноября суд отправил Куликовского под стражу.