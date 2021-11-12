РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11403 посетителя онлайн
Новости
17 918 34

Палач "Изоляции" Куликовский сотрудничал с украинскими спецслужбами, - Асеев

Палач

Журналисты-расследователи узнали, что Куликовский живет в Киеве, и пытались организовать его задержание Нацполицией, но их опередила СБУ.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал непосредственный участник событий, бывший пленник "Изоляции" Станислав Асеев, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Асеева, три недели назад он получил информацию о том, что Куликовский с 2019-го года живет в Киеве. После этого журналист-расследователь Христо Грозев помог ему связаться с бывшим сотрудником спецслужб, "который имел отношение к спецоперации по "Палычу" в 2019-м году".

"В данном случае к Службе безопасности обращаться было... В данном случае это конфликт интересов. Мы пошли с этим человеком к руководству МВД и попросили оперативное сопровождение. Мы понимали, что в течение двух дней нам его могут передать - то есть, информатор точно скажет, где он живет в городе Киеве, но мы не можем его задерживать, мы гражданские люди", - утверждает Асеев.

Смотрите: СБУ опубликовала показания палача "Изоляции" Куликовского. ВИДЕО

По его словам, информация о том, что МВД готовит задержание Куликовского, попала в СБУ.

"И буквально это было в понедельник вечером - мы еще сидели в ресторане, ждали эту спецоперацию, готовы были уже деньги передать, но этот человек отказывается, потому что он сказал, что если я его сейчас отдам Нацполиции, то Служба безопасности - сами понимаете, как она будет выглядеть. И мне прямо сказали, что я сяду рядом с ним. Поэтому мне не нужны никакие деньги, я его отдаю СБУ. И ночью во вторник его арестовывают", - подытожил Асеев.

Также читайте: Палачей из "Изоляции" курирует ФСБ, - Грозев

Он добавил, что старается быть осторожным в формулировках. И ждет официальную позицию СБУ по этому вопросу. Но уверен "стопроцентно", что Куликовского какое-то время использовали украинские спецслужбы.

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего наемника террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы "Изоляция" во временно оккупированной части Донецкой области.

10 ноября суд отправил Куликовского под стражу.

Автор: 

МВД (9318) СБУ (19874) шоу Шустера (315) Асеев Станислав (60) Куликовский Денис (19)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
А скільки ще падлоти прикрива Бакланов, лейтенант младшой?
Я вже не кажу про Бубочкині крадені у українців разом з Бенею гроші.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:55
+14
Така "спецуха" під керівництвом Баканова??? Після зливу "вагнерівців" і відсутності розслідування того самого СБУ з цього приводу в мене є дуже велики сумніви...

Може й є в цьому частина правди (коли Куліковського взяли, то він заспівав соловейком), але в решту я, чомусь, не маю віри...

Ну і зовсім не додає віри фраза "...Куліковський з 2019 року живе в Києві"...
показать весь комментарий
12.11.2021 22:49
+11
Потому и жил спокойно два года в Киеве.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потому и жил спокойно два года в Киеве.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:41 Ответить
Что, задержали невиновного? Может это диссидент на самом деле?
показать весь комментарий
12.11.2021 22:45 Ответить
Задержали тогда, когда жареным запахло.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:48 Ответить
Ну в общем невиновного. Я Вас правильно понимаю?
показать весь комментарий
12.11.2021 22:55 Ответить
Дурацкие у вас манеры - приписывать другим свои домыслы.
Задержали преступника.
показать весь комментарий
12.11.2021 23:59 Ответить
Задачи и методы СБУ практически ничем не отличаются от задач и методов КГБ.
Это Вы написали?
показать весь комментарий
13.11.2021 00:10 Ответить
Да, я.
А ты написал:
"Ну в общем невиновного."
показать весь комментарий
13.11.2021 00:14 Ответить
Задачи и методы СБУ практически ничем не отличаются от задач и методов КГБ.
Не забыл?
А теперь по делу.
Задержали палача, практически патологического маньяка, который калечил и убивал наших граждан.
А ты пишешь хню всякую. Здуй в военкомат. Задолбали диванные АНАЛитеки.
показать весь комментарий
13.11.2021 00:19 Ответить
который жил в Киеве под прикрытием сбу два года ?
показать весь комментарий
13.11.2021 04:24 Ответить
Который приехал как только зеленые у власти оказались. Избрание клована президентом многие твари решили что это их амнистия.
показать весь комментарий
13.11.2021 08:19 Ответить
При всей моей нелюбви к КГБ вы определенно ошибаетесь....
показать весь комментарий
12.11.2021 23:37 Ответить
Обидно за фирму?
показать весь комментарий
12.11.2021 23:59 Ответить
СБУ це стадо тупих ******...ів, яким окрім бабла більше нічого не цікаво. Асєєва треба на місце Бакланова.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:43 Ответить
а также - Лероса , Бигуса , Вискаса , Юстаса и Алекса
показать весь комментарий
12.11.2021 23:11 Ответить
Схоже що вся наволоч перебуває під зажистом і "кураторством" нинішньої СБУ-КГБ-НКВС!
показать весь комментарий
12.11.2021 22:47 Ответить
Така "спецуха" під керівництвом Баканова??? Після зливу "вагнерівців" і відсутності розслідування того самого СБУ з цього приводу в мене є дуже велики сумніви...

Може й є в цьому частина правди (коли Куліковського взяли, то він заспівав соловейком), але в решту я, чомусь, не маю віри...

Ну і зовсім не додає віри фраза "...Куліковський з 2019 року живе в Києві"...
показать весь комментарий
12.11.2021 22:49 Ответить
А скільки ще падлоти прикрива Бакланов, лейтенант младшой?
Я вже не кажу про Бубочкині крадені у українців разом з Бенею гроші.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:55 Ответить
Припливли. Далі їхати нікуди.
показать весь комментарий
12.11.2021 22:55 Ответить
Ну да. Разработка вагнеровцев то же смешной дебилам казалась.
показать весь комментарий
12.11.2021 23:50 Ответить
ойц! ойц! шо ж придумать ?!! вечером на цензор нужно шо то подкинуть жеж ...
показать весь комментарий
12.11.2021 23:50 Ответить
Шото както не складно
показать весь комментарий
12.11.2021 23:58 Ответить
Т.е это мудило калечило людей по заказу бакановского сбу. Я ничего не перепутал?
показать весь комментарий
13.11.2021 05:37 Ответить
Тобто баклан того маньяка ще й нагородить, так?
показать весь комментарий
13.11.2021 06:57 Ответить
здається це СеБУ потрібно реорганізувати, тільки не при бакланові
показать весь комментарий
13.11.2021 08:07 Ответить
Та що тут ще говорити? Те, що СБУ завжди була філією ФСБ - давній секрет Плоішинеля.
показать весь комментарий
13.11.2021 08:38 Ответить
Наші спецслужби уявляють себе новітніми Бетменами Все вони * можуть*..От тільки не можуть звільнити тих кого сепари тримають в полоні та знущаються над ними, вбивають А так - можуть все Сепар тероризував, вбивав наших громадян , а служби - Давайте обміняємо його. Чомусь всі наші служби разом з президентом весь час забувають запитати у тих чиї родичі були катовані чи вбиті цими покидьками Чому не запитають думку родичів що робити з такими покидьками...А тому що їм байдуже Не їх родичів катували. вбивали))) От і виходить Кожен сепар знає що якщо і потрапить в полон то йому не буде нічого Обміняють його на тих кого утримують сепари. Таких як цей *Кулик* в Київі живе не один Не думаю що служби не знають цього Але не чіпають Дають їм змогу вільно жити, проводити свою роботу.. Вони ж не просто так переїхали в Київ....Мета їх дестабілізація України.
показать весь комментарий
13.11.2021 08:58 Ответить
Теперь все агенты поняли, что их в любой момент кинут.
показать весь комментарий
13.11.2021 13:12 Ответить
....ми.....готові були вже гроші передати?????????????????????????????????????????????/
показать весь комментарий
13.11.2021 19:32 Ответить
Ухты вот те на! Так молодцы. В разработку взяли, вели, пасли, глаз не сводили. явки, пароли, связные, радистки кудрявые---чин чинарём чинариком всё. Одно не учли---он садюга, псих! За угол завели---в затылок и закопать.
показать весь комментарий
13.11.2021 20:12 Ответить
 
 