Ми вислали з країни 2 тисячі мігрантів, - МЗС Білорусі

З Білорусі було вислано 2 тис. мігрантів із проблемними документами, заявив на брифінгу 12 листопада міністр закордонних справ країни Володимир Макей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Белта".

"Буквально місяць тому ми позбавили права запрошення мігрантів з інших країн 30 туристичних фірм. Затримали на кордоні близько 700 порушників. Близько 2 тис. громадян, які прибули до Білорусі з інших країн і не мають оформлених документів, відправили назад. А відправлення кожного громадянина пов'язане також із фінансовими витратами", - розповів дипломат.

За його словами, Білорусь із квітня пропонувала Європейському Союзу обговорювати питання мігрантів.

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"Жодної відповіді на наші пропозиції ми не отримали. Більше того, саме Євросоюз став ініціатором розриву низки положень угоди про реадмісію, яка дозволяла нам взаємодіяти з питань міграції. Вони припинили фінансування проєктів, пов'язаних із будівництвом притулків для мігрантів на території Білорусі, низки проєктів щодо зміцнення прикордонної інфраструктури", – пояснив Макей.

Він заявив, що до Євросоюзу намагаються потрапити люди, "чиї держави були свого часу зруйновані за участю того ж таки ЄС та його союзників".

Глава МЗС Білорусі також спростував звинувачення в організованій доставці мігрантів. "Це абсолютно нахабна і безпідставна брехня. Немає жодного доказу", - вважає Макей.

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