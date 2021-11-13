Ми вислали з країни 2 тисячі мігрантів, - МЗС Білорусі
З Білорусі було вислано 2 тис. мігрантів із проблемними документами, заявив на брифінгу 12 листопада міністр закордонних справ країни Володимир Макей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Белта".
"Буквально місяць тому ми позбавили права запрошення мігрантів з інших країн 30 туристичних фірм. Затримали на кордоні близько 700 порушників. Близько 2 тис. громадян, які прибули до Білорусі з інших країн і не мають оформлених документів, відправили назад. А відправлення кожного громадянина пов'язане також із фінансовими витратами", - розповів дипломат.
За його словами, Білорусь із квітня пропонувала Європейському Союзу обговорювати питання мігрантів.
"Жодної відповіді на наші пропозиції ми не отримали. Більше того, саме Євросоюз став ініціатором розриву низки положень угоди про реадмісію, яка дозволяла нам взаємодіяти з питань міграції. Вони припинили фінансування проєктів, пов'язаних із будівництвом притулків для мігрантів на території Білорусі, низки проєктів щодо зміцнення прикордонної інфраструктури", – пояснив Макей.
Він заявив, що до Євросоюзу намагаються потрапити люди, "чиї держави були свого часу зруйновані за участю того ж таки ЄС та його союзників".
Глава МЗС Білорусі також спростував звинувачення в організованій доставці мігрантів. "Це абсолютно нахабна і безпідставна брехня. Немає жодного доказу", - вважає Макей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мощная геополитика обиженного Таракана изза того что посадил самолёт с одним блогером ...))) не удивительно что такой лох нужен ***** .... изнасилует Беларусь ... и потом кинет как использованный гандон .... сори ...как братский гандон ...ибо они два гандона на один постсавецкий континент.
Все как обычно. "Нас там нет" и "Какие ваши доказательства"... Этому все ещё кто- то верит?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!