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Ми вислали з країни 2 тисячі мігрантів, - МЗС Білорусі

Ми вислали з країни 2 тисячі мігрантів, - МЗС Білорусі

З Білорусі було вислано 2 тис. мігрантів із проблемними документами, заявив на брифінгу 12 листопада міністр закордонних справ країни Володимир Макей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує "Белта".

"Буквально місяць тому ми позбавили права запрошення мігрантів з інших країн 30 туристичних фірм. Затримали на кордоні близько 700 порушників. Близько 2 тис. громадян, які прибули до Білорусі з інших країн і не мають оформлених документів, відправили назад. А відправлення кожного громадянина пов'язане також із фінансовими витратами", - розповів дипломат.

За його словами, Білорусь із квітня пропонувала Європейському Союзу обговорювати питання мігрантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через наплив біженців і недотримання епідеміологічних норм Білорусь чекає епідеміологічна катастрофа, - Беларуская праўда

"Жодної відповіді на наші пропозиції ми не отримали. Більше того, саме Євросоюз став ініціатором розриву низки положень угоди про реадмісію, яка дозволяла нам взаємодіяти з питань міграції. Вони припинили фінансування проєктів, пов'язаних із будівництвом притулків для мігрантів на території Білорусі, низки проєктів щодо зміцнення прикордонної інфраструктури", – пояснив Макей.

Він заявив, що до Євросоюзу намагаються потрапити люди, "чиї держави були свого часу зруйновані за участю того ж таки ЄС та його союзників".

Глава МЗС Білорусі також спростував звинувачення в організованій доставці мігрантів. "Це абсолютно нахабна і безпідставна брехня. Немає жодного доказу", - вважає Макей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повертатиме мігрантів до Білорусі чи на батьківщину у разі прориву ними кордону, – Держприкордонслужба

Автор: 

Білорусь (7927) мігранти (1109) Макей Володимир (45)


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Топ коментарі
+20
Лука нелегалів запросив, Лука хай з ними і панькається.
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13.11.2021 00:31
+16
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13.11.2021 00:24
+12
"Признайте диктатора Лукашенко президентом, запустите СП-2, дайте денег, и мы порешаем "ваши" проблемы с мигрантами..."
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13.11.2021 00:14
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"Признайте диктатора Лукашенко президентом, запустите СП-2, дайте денег, и мы порешаем "ваши" проблемы с мигрантами..."
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13.11.2021 00:14 Відповісти
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13.11.2021 00:24 Відповісти
Лука нелегалів запросив, Лука хай з ними і панькається.
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13.11.2021 00:31 Відповісти
С каждого туриста араба они берут 3000 долларов -страховка от невозврата , если он не выезжает то это деньги на депортацию идут. Какие такие затраты , наоборот бизнес по Лукашенко , кстати местные пишут денег у этих беженцев - с Минска на такси еду себе возят не считая того что перелёт семьи обходится в 15-16 тыщ долларов, половина белорусов столько денег не имеют сколько у этих беженцев , ну и как уже обычно основная часть среднего возраста крепкого телосложения
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13.11.2021 02:03 Відповісти
Ну це вже проблеми арабів що повелися. Хай Лука їх депортує якщо вже гроші взяв.
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13.11.2021 07:29 Відповісти
К тому же еще и исламской сволочи.
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13.11.2021 08:19 Відповісти
Ты арабохай варжапетян или карапетян?
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13.11.2021 11:20 Відповісти
Начали включать заднюю скорость ? Доказательств нет , говорят . Ох , и подльіе людишки служат Луке Хитоозачесанному !
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13.11.2021 00:32 Відповісти
Стесняюсь спросить, а через какую границу они просочились к границе с Польшей?
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13.11.2021 00:42 Відповісти
через Мінський аеропорт - всім велкам.
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13.11.2021 01:52 Відповісти
выслали 2 тысячи ... но впустили 15 тысяч ....
мощная геополитика обиженного Таракана изза того что посадил самолёт с одним блогером ...))) не удивительно что такой лох нужен ***** .... изнасилует Беларусь ... и потом кинет как использованный гандон .... сори ...как братский гандон ...ибо они два гандона на один постсавецкий континент.
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13.11.2021 01:02 Відповісти
Шкода, що це створіння як і його господарь Лукашенко зовсім не має совісті і намагається довести що земля пласка. Абсурд. На кого розраховані такі тези? ЄС постійно грає від оборони, так можна тільки програти. Холодає, бронсбойти допоможуть. Думаю поляки в сраці мали німців, французів і інших сєрдобольних.
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13.11.2021 01:45 Відповісти
Нажаль, брандспойти не допоможуть. Згідно Европейського законодавства, застосування водометної техніки, при температурах 12 градусів по Цельсию та нижче, визнане як катування і небезпечним для здоров'я людини. Німецький МЗС вже попереджав про це Польщу, коли висловлював свою чергову стурбованність. А я вважаю, що якщо заборонено охолоджувати, то дозволено гріти. Так і зробив СРСР, застосувавши проти китайських хунвейнбінів РСЗВ БМ-21 "Град" з термобарічними зарядами на острові Даманський. Одразу усі провокації припинились і долю спірної землі вирішили дипломатичним шляхом.
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13.11.2021 11:19 Відповісти
Сволочи Януковича на Майдане при - 20, в крещенский мороз 19 января водометами майдановцевполивали. Проэто почемузабыли? Где уголовные дела против Попова и Ко за это?
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22.11.2021 21:49 Відповісти
та падлы вы приказапленые...
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13.11.2021 04:16 Відповісти
названия вам нету...
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13.11.2021 04:18 Відповісти
Дурачка включил.
Все как обычно. "Нас там нет" и "Какие ваши доказательства"... Этому все ещё кто- то верит?
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13.11.2021 07:35 Відповісти
ну так, нас тамі і тута немає, купляйте нашу бульбу
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13.11.2021 07:46 Відповісти
Треба вирубати СВІФТ всій комуні.
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13.11.2021 08:23 Відповісти
Простой вопрос! Какого черта вся эта исламская толпа, совершенно чуждая европейскому образу жизни, так упорно прется в ЕС? Почему, чтоб туда добраться, тратить ТАКИЕ деньжищи? А потому, что знает от уже пробравшихся туда родственников, что придурошные европоцы обеспечат им НА ХАЛЯВУ более-менее благополучную жизнь. При этом вместе с прочими исламскими корешами можно будет организовывать криминальные структуры и заниматься всякой нелегальной хней. И, само собой, под руководством мулл и аятолл осуществлять главную задачу ислама, записанную в Коране, - исподволь превращать Европу в часть исламского мира.
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13.11.2021 08:31 Відповісти
Начинают включать заднюю, Лука обос₽ался...😁
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13.11.2021 08:56 Відповісти
ИХТАМНЕТ!!!
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13.11.2021 09:16 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.11.2021 09:54 Відповісти
А кто верит МИД Беларусии?
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13.11.2021 11:21 Відповісти
финансовые затраты... а что этот болотный прихвостень на черных хотел еще и заработать?
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13.11.2021 11:22 Відповісти
чьи государства были в свое время разрушены с участием того же ЕС и его союзников", Алеппо кто бомбил напомните пожалуста
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13.11.2021 11:25 Відповісти
Снимают нехилое бабло за перелет, еще и требуют бабло с ЕС, писец каккие офигевшие)
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13.11.2021 11:30 Відповісти
Белорусы видимо от евреев произошли, хитрые очень! Фюрер накапливал этих мигрантов у себя (кстати в странах где они живут давно нет войны) чтобы набздеть Европе. Конечно он не ожидал такого яростного сопротивления прибалтов и поляков… ну а теперь шо ж придётся этих курдов кормить поить размещать или везти самолётами назад. Все это дорого и не по карману пересичным белорусам. А ещё Европа обещает за такой бздежь белораше новую порцию санкций и ограничений. При этом рашка подговорившую на это дело усатого дурака резко сдала назад приговаривая - «а мы шо, мы ничего.., мы не при делах!». Вот поэтому ************ и нервничает.
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13.11.2021 12:44 Відповісти
 
 