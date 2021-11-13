Мы выслали из страны 2 тысячи мигрантов, - МИД Беларуси

Из Беларуси выслали 2 тыс. мигрантов с проблемными документами, заявил на брифинге 12 ноября министр иностранных дел страны Владимир Макей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белта".

"Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе около 700 нарушителей. Около 2 тыс. граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами", - рассказал дипломат.

По его словам, Беларусь с апреля предлагала Европейскому Союзу обсуждать вопросы мигрантов.

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"Никакого ответа на наши предложения мы не получили. Более того, именно Евросоюз стал инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которая позволяла нам взаимодействовать по миграции. Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством приютов для мигрантов на территории Беларуси, ряд проектов по укреплению пограничной инфраструктуры", – объяснил Макей.

Он заявил, что в Евросоюз пытаются попасть люди, "чьи государства были в свое время разрушены с участием того же ЕС и его союзников".

Глава МИД Беларуси также опроверг обвинения в организованной доставке мигрантов. "Это абсолютно наглая и безосновательная ложь. Нет никакого доказательства", - считает Макей.

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