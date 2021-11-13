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Новости
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Мы выслали из страны 2 тысячи мигрантов, - МИД Беларуси

Мы выслали из страны 2 тысячи мигрантов, - МИД Беларуси

Из Беларуси выслали 2 тыс. мигрантов с проблемными документами, заявил на брифинге 12 ноября министр иностранных дел страны Владимир Макей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Белта".

"Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм. Задержали на границе около 700 нарушителей. Около 2 тыс. граждан, прибывших в Беларусь из других стран и не имеющих оформленных документов, отправили обратно. А отправка каждого гражданина связана также с финансовыми затратами", - рассказал дипломат.

По его словам, Беларусь с апреля предлагала Европейскому Союзу обсуждать вопросы мигрантов.

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"Никакого ответа на наши предложения мы не получили. Более того, именно Евросоюз стал инициатором разрыва ряда положений соглашения о реадмиссии, которая позволяла нам взаимодействовать по миграции. Они прекратили финансирование проектов, связанных со строительством приютов для мигрантов на территории Беларуси, ряд проектов по укреплению пограничной инфраструктуры", – объяснил Макей.

Он заявил, что в Евросоюз пытаются попасть люди, "чьи государства были в свое время разрушены с участием того же ЕС и его союзников".

Глава МИД Беларуси также опроверг обвинения в организованной доставке мигрантов. "Это абсолютно наглая и безосновательная ложь. Нет никакого доказательства", - считает Макей.

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Беларусь (7886) мигранты (979) Макей (47)


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Топ комментарии
+20
Лука нелегалів запросив, Лука хай з ними і панькається.
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13.11.2021 00:31
+16
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13.11.2021 00:24
+12
"Признайте диктатора Лукашенко президентом, запустите СП-2, дайте денег, и мы порешаем "ваши" проблемы с мигрантами..."
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13.11.2021 00:14
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"Признайте диктатора Лукашенко президентом, запустите СП-2, дайте денег, и мы порешаем "ваши" проблемы с мигрантами..."
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13.11.2021 00:14 Ответить
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13.11.2021 00:24 Ответить
Лука нелегалів запросив, Лука хай з ними і панькається.
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13.11.2021 00:31 Ответить
С каждого туриста араба они берут 3000 долларов -страховка от невозврата , если он не выезжает то это деньги на депортацию идут. Какие такие затраты , наоборот бизнес по Лукашенко , кстати местные пишут денег у этих беженцев - с Минска на такси еду себе возят не считая того что перелёт семьи обходится в 15-16 тыщ долларов, половина белорусов столько денег не имеют сколько у этих беженцев , ну и как уже обычно основная часть среднего возраста крепкого телосложения
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13.11.2021 02:03 Ответить
Ну це вже проблеми арабів що повелися. Хай Лука їх депортує якщо вже гроші взяв.
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13.11.2021 07:29 Ответить
К тому же еще и исламской сволочи.
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13.11.2021 08:19 Ответить
Ты арабохай варжапетян или карапетян?
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13.11.2021 11:20 Ответить
Начали включать заднюю скорость ? Доказательств нет , говорят . Ох , и подльіе людишки служат Луке Хитоозачесанному !
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13.11.2021 00:32 Ответить
Стесняюсь спросить, а через какую границу они просочились к границе с Польшей?
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13.11.2021 00:42 Ответить
через Мінський аеропорт - всім велкам.
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13.11.2021 01:52 Ответить
выслали 2 тысячи ... но впустили 15 тысяч ....
мощная геополитика обиженного Таракана изза того что посадил самолёт с одним блогером ...))) не удивительно что такой лох нужен ***** .... изнасилует Беларусь ... и потом кинет как использованный гандон .... сори ...как братский гандон ...ибо они два гандона на один постсавецкий континент.
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13.11.2021 01:02 Ответить
Шкода, що це створіння як і його господарь Лукашенко зовсім не має совісті і намагається довести що земля пласка. Абсурд. На кого розраховані такі тези? ЄС постійно грає від оборони, так можна тільки програти. Холодає, бронсбойти допоможуть. Думаю поляки в сраці мали німців, французів і інших сєрдобольних.
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13.11.2021 01:45 Ответить
Нажаль, брандспойти не допоможуть. Згідно Европейського законодавства, застосування водометної техніки, при температурах 12 градусів по Цельсию та нижче, визнане як катування і небезпечним для здоров'я людини. Німецький МЗС вже попереджав про це Польщу, коли висловлював свою чергову стурбованність. А я вважаю, що якщо заборонено охолоджувати, то дозволено гріти. Так і зробив СРСР, застосувавши проти китайських хунвейнбінів РСЗВ БМ-21 "Град" з термобарічними зарядами на острові Даманський. Одразу усі провокації припинились і долю спірної землі вирішили дипломатичним шляхом.
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13.11.2021 11:19 Ответить
Сволочи Януковича на Майдане при - 20, в крещенский мороз 19 января водометами майдановцевполивали. Проэто почемузабыли? Где уголовные дела против Попова и Ко за это?
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22.11.2021 21:49 Ответить
та падлы вы приказапленые...
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13.11.2021 04:16 Ответить
названия вам нету...
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13.11.2021 04:18 Ответить
Дурачка включил.
Все как обычно. "Нас там нет" и "Какие ваши доказательства"... Этому все ещё кто- то верит?
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13.11.2021 07:35 Ответить
ну так, нас тамі і тута немає, купляйте нашу бульбу
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13.11.2021 07:46 Ответить
Треба вирубати СВІФТ всій комуні.
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13.11.2021 08:23 Ответить
Простой вопрос! Какого черта вся эта исламская толпа, совершенно чуждая европейскому образу жизни, так упорно прется в ЕС? Почему, чтоб туда добраться, тратить ТАКИЕ деньжищи? А потому, что знает от уже пробравшихся туда родственников, что придурошные европоцы обеспечат им НА ХАЛЯВУ более-менее благополучную жизнь. При этом вместе с прочими исламскими корешами можно будет организовывать криминальные структуры и заниматься всякой нелегальной хней. И, само собой, под руководством мулл и аятолл осуществлять главную задачу ислама, записанную в Коране, - исподволь превращать Европу в часть исламского мира.
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13.11.2021 08:31 Ответить
Начинают включать заднюю, Лука обос₽ался...😁
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13.11.2021 08:56 Ответить
ИХТАМНЕТ!!!
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13.11.2021 09:16 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.11.2021 09:54 Ответить
А кто верит МИД Беларусии?
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13.11.2021 11:21 Ответить
финансовые затраты... а что этот болотный прихвостень на черных хотел еще и заработать?
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13.11.2021 11:22 Ответить
чьи государства были в свое время разрушены с участием того же ЕС и его союзников", Алеппо кто бомбил напомните пожалуста
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13.11.2021 11:25 Ответить
Снимают нехилое бабло за перелет, еще и требуют бабло с ЕС, писец каккие офигевшие)
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13.11.2021 11:30 Ответить
Белорусы видимо от евреев произошли, хитрые очень! Фюрер накапливал этих мигрантов у себя (кстати в странах где они живут давно нет войны) чтобы набздеть Европе. Конечно он не ожидал такого яростного сопротивления прибалтов и поляков… ну а теперь шо ж придётся этих курдов кормить поить размещать или везти самолётами назад. Все это дорого и не по карману пересичным белорусам. А ещё Европа обещает за такой бздежь белораше новую порцию санкций и ограничений. При этом рашка подговорившую на это дело усатого дурака резко сдала назад приговаривая - «а мы шо, мы ничего.., мы не при делах!». Вот поэтому ************ и нервничает.
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13.11.2021 12:44 Ответить
 
 