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Держприкордонслужба (4315) Закарпаття (1575) наркотики (1346) Тищенко Микола (290) Плинський Євген (31)

Журналіст Плинський про затримання рекордної партії героїну у ПП "Ужгород": Митник Тищенка Костіна та інші "правильні пацани" так і залишилися на своєму місці

Новини Цензор.НЕТ Події

Журналіст Плинський про затримання рекордної партії героїну у ПП

Минув тиждень з моменту затримання словаками рекордної партії героїну в пункті пропуску "Ужгород". Того самого героїну, який, проганяючи через сканер, так і не побачили наші митники.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

"Ну, і що сталося за цей тиждень? А нічого.ДМСУ видала пост у ФБ про те, що "обов'язково в усьому розберуться", але за тиждень так і не розібралися", - написав він.

Також Плинський зазначив, що у п'ятницю новий голова митниці Демченко відвідав "Ужгород", де провів низку традиційно важливих зустрічей з міжнародними партнерами, але про обговорення цього "зальоту" взагалі не йшлося, як і про усунення хоч когось за такий "заліт".

"Весь ланцюжок "управління по боротьбі з контрабандою", який сформував Олександр Костіна, разом із ним залишилися на своїх місцях і продовжують займатися "важливими" для команди Миколи Тищенка темами.

Хто сидів на сканері? Куди зникли собаки? Скільки людей Костіна призначив на відповідальні пости, перевівши за собою з Волині? Та "п*х" на це все. Навіщо все це ворушити, якщо біля керма свої правильні пацани", - зазначив журналіст.

"Ситуація, після якої вся вертикаль управління боротьби з контрабандою мала бути розформована, закінчилася традиційним для цієї влади результатом. Мовчанням. Назвемо це "ТрухінСтайл"", - резюмував Плинський.

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Нагадаємо, 33 кг героїну виявили митники вночі 7 листопада на українсько-словацькому кордоні. 

"Наркотики знайшли в вантажівці-рефрижераторі, яка до того подолала український кордон без жодних підозр. Крім того, вантажівка була на словацькій реєстрації із пропискою у місті Міхаловце", - повідомляв журналіст Віталій Галога.

За його словами, фура, у якій словаки знайшли 33 кілограми героїну, була оформлена українськими митниками 6 листопада о 04.00.

"Рефрижератор був на сканері, але таємний сховок із наркотиками там не виявили. Орієнтувань щодо перевізника та фірми відправника вантажу не було. Фура везла сульфат заліза. Наркотики були в днищі рефрижератора", - написав він.

8 листопада на сторінці Державної митної служби України у фейсбуці з'явилася публікація з коментарем, щодо події 7 листопада.

"У медіасередовищі поширюється новина про можливе "сприяння" посадових осіб Державної митної служби України у перетині українського кордону фурою із імовірно забороненою до переміщення речовиною.

Державна митна служба України завжди в межах компетенції вживає заходи для встановлення причетності посадових осіб митниці до протиправної діяльності та, у разі підтвердження фактів порушення, притягнення таких посадових осіб до відповідальності, передбаченої законом", - зазначалося у повідомленні відомства.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, "слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, призначив свого начальника митниці на Закарпатті Олександра Костіну.
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Топ коментарі
+19
Читала, що митники у приватних розмовах говорять - повернулись януковицькі часи і ті самі люди, вимагають нагору оброк.
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15.11.2021 09:16
+16
Было бы странно, если бы было иначе.

ЗЕ восстановил схемы Яныка и рыгов бо ничего лучше придумать не в состоянии.
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15.11.2021 09:19
+13
Торгівля наркотою, побори на митницях це державна політика зеленського.
Що ще не ясно ?
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15.11.2021 09:15
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Т.е. словаки теперь знают, что наша граница и таможня - пустое место.
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15.11.2021 09:14 Відповісти
Читала, що митники у приватних розмовах говорять - повернулись януковицькі часи і ті самі люди, вимагають нагору оброк.
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15.11.2021 09:16 Відповісти
Было бы странно, если бы было иначе.

ЗЕ восстановил схемы Яныка и рыгов бо ничего лучше придумать не в состоянии.
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15.11.2021 09:19 Відповісти
контрабанда тютюну набагато плодючіша ніж при яніку
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15.11.2021 09:25 Відповісти
А до цього випадку хіба не знали? Я так вважаю, що не тільки словаки про це знають, а і португальці на Азорських островах.
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15.11.2021 09:23 Відповісти
"Правительство на другой планете живёт, родной"
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15.11.2021 09:31 Відповісти
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15.11.2021 09:47 Відповісти
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15.11.2021 09:48 Відповісти
Они это давно знают
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15.11.2021 10:58 Відповісти
Торгівля наркотою, побори на митницях це державна політика зеленського.
Що ще не ясно ?
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15.11.2021 09:15 Відповісти
От тільки не треба про одного ЗЕлупу. При всіх припіздентах на митниці діяло особливе злодійське кодло при ксивах і в формах. Був тільки один короткий період, коли вони притихли, очікуючи, що буде далі - це десь перших півроку в 2005. Але швидко зрозуміли, що боятись нічого і вже при прем*єрі Бурятіно Євнухурові понеслось, поїхало з прискоренням.
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15.11.2021 09:28 Відповісти
А що було, коли митницею керувала баба Юля ?
Не те саме ?
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15.11.2021 09:31 Відповісти
А коли вона керувала? Прем*єром КОАЛІЦІЙНОГО уряду була, а щоб "таможнєй" барижила ... Пам*ятаю, що при її прем*єрстві в 2008 році головмитником був ставленик Юща-Дрища якийсь Хорошковський, відомий метросексуал, якого потім Ющ-Дрищ посадив в кабінет головчикіста СБУ та нагородив чином генерала армії.
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15.11.2021 09:44 Відповісти
ти б заглянув у Вікіпедію перед тим як писати. З 2007 року влада президента була сильно обмежена, а премєр-міністра - посилена (була парламентсько-президентська республіка). Митна служба це відповідальність КМУ (Тимошенко- прем'єр 2007-2010, Хорошковський -голова митниці ). Головою СБУ Хорошковський став з 2010 року - у Януковоща.
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15.11.2021 12:11 Відповісти
Бабо Ксеніє, ти відповіддю задоволена?
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15.11.2021 09:46 Відповісти
Ой, та якої відповіді - адекватної можна очікувати від багаторічної юлькіної прокладки ?
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15.11.2021 09:59 Відповісти
Я так і знав, що старпониха Пеці не буде вдоволена.
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15.11.2021 10:25 Відповісти
Ой, хто б іще говорив, але тільки не страпон юльчин.
Мені здається, Жуля вже така ж застаріла як і Кучма.
Та що казати - за її прем'єрства я ще в школу ходила.
Нафіга вона зараз ? Лише дурних дідків окучує, помішаних на її вроді )) .
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15.11.2021 10:36 Відповісти
колин, наверное герыч был..., поэтому и молчат все, переживают..., в следующий раз спрячут получше...
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15.11.2021 09:16 Відповісти
Зебуїни, а ну пригадайте, як там було: новіє літца, чєстний парєнь, абинебарига...?
Тільки почали з того всього випарпуватись, тільки з`явилась хоч якась надія, але ж ні, той проклятий народ мусить сам собі все пересрати, мусить сам собі в черговий раз ярмо на шию натягнути. Тупе семидесятитрьохпроцентне бидло...
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15.11.2021 09:22 Відповісти
Мовчить зелене бидло. Набрало в морди зеленого гімна, румиґає і мовчить, ніби то його ну зовсім не стосується.
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15.11.2021 11:01 Відповісти
а должны быть отстранены даже если нет состава преступления. за халатность и служ. несоответствие
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15.11.2021 09:28 Відповісти
Це відбувається тому-що вся ДОРІЖКА веде на самий верх...
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15.11.2021 09:28 Відповісти
Хм... Плинський каже "Минув тиждень з моменту затримання словаками рекордної партії героїну в пункті пропуску "Ужгород"." Можливо для Словаків це рекорд. Можливо рекорд для пункта пропуску "Ужгород".. наприклад 1035 кг героїну було затримано в Львові, в січні 2021 року.
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15.11.2021 09:30 Відповісти
Так ещё же не кончился.
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15.11.2021 09:33 Відповісти
І що, навіть матеріально не покарані "кришою" за такий "прокол"?
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15.11.2021 09:35 Відповісти
Ничего удивительного, если в Раде половина наркоманов, а Сам даже анализы побоялся сдать.
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15.11.2021 09:40 Відповісти
Я вже писав про постачання афганської наркоти ще з часів совка. Сировину везуть з Афгану до мааскви. Там з неї роблять наркотик і переправляють далі на Захід своїми каналами. Один з каналів проходив і через Україну (привіт Гепі ).
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15.11.2021 09:43 Відповісти
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15.11.2021 09:47 Відповісти
Пути наркоты неисповедимы.НО то, что словаки обнаружили после наших таможенников,навевает грусть от двуличия.Вот такие мы украинцы.Не любим жить по закону!
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15.11.2021 09:47 Відповісти
Це брехня та нкалеп, бубачка ще два роки тому рапортував, що на митниці більше корупції немає!
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15.11.2021 09:48 Відповісти
А шо їм на митниці робити, вони всі навколо величніішого, туман з заморьскоі пудри пускають.
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15.11.2021 10:03 Відповісти
А Зяма через миницю чотири лями бакінськими провіз....
---- Як ??!
- Віз п'ять...
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15.11.2021 09:52 Відповісти
супер зоркие с цензора идите работать сканерами на таможню. Сэкономите денег в бюджете. Как увидеть 30 кг спрятанных на фуре? Если они идут потоком и в 4 утра. А для собачек можно и посыпать чем чтоб нюх перебить.
Словаки наверно по наводке стукачей ждали груз на своей стороне.
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15.11.2021 09:58 Відповісти
Конкуренты сдали.
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15.11.2021 10:01 Відповісти
Все будет шито-крыто. Бабла подняли за эту фуру немало и конечно львиная доля ушла наверх. Как и положено во все времена. Ну а народ-рабы повоняет немного и замолкнет...
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15.11.2021 10:01 Відповісти
Для будь кого, хто в темі експорту хімічної сировини одразу зрозуміло -- сульфат заліза не їде фурами, то нонсенс, товар дуже дешевий, та возити його фурами з Сумської області дуже дорого із логістичної точки зору. Й ні в кого на митниці не постало питання -- чого так?
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15.11.2021 10:24 Відповісти
а які зміни відбулися на одеській митниці, через яку провезли тону герича рік тому? Думаю ніяких не відбулося.
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15.11.2021 10:45 Відповісти
Ну отлично, вообще красота)) Кто еще сомневается в том, что зе-клоун - троянский конь россии? Уже и часть героинового наркотрафика россии в Европу восстановлена. Очередное днище пробито.
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15.11.2021 10:52 Відповісти
залишається писати журналістам офіційно заяви керівнику Ужгородської митниці в сприянні провозу в Європу наркотиків через зміну, яка пропустила наркотики, посилаючись на цей факт
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15.11.2021 10:54 Відповісти
президент - наркоман. ну шо вы от него хочите?
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15.11.2021 11:29 Відповісти
Костина регулярно заносит бывшему рекетиру из банды Савлохова Коле Оболонскому (нардепу Тищенко) дипломат с деньгами. Поэтому он непотопляем. Пусть даже атомную бомбу через границу пустит.
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15.11.2021 12:17 Відповісти
да это же агар-агар. в конфетах используется.
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15.11.2021 16:35 Відповісти
 
 