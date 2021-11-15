Журналіст Плинський про затримання рекордної партії героїну у ПП "Ужгород": Митник Тищенка Костіна та інші "правильні пацани" так і залишилися на своєму місці
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Минув тиждень з моменту затримання словаками рекордної партії героїну в пункті пропуску "Ужгород". Того самого героїну, який, проганяючи через сканер, так і не побачили наші митники.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.
"Ну, і що сталося за цей тиждень? А нічого.ДМСУ видала пост у ФБ про те, що "обов'язково в усьому розберуться", але за тиждень так і не розібралися", - написав він.
Також Плинський зазначив, що у п'ятницю новий голова митниці Демченко відвідав "Ужгород", де провів низку традиційно важливих зустрічей з міжнародними партнерами, але про обговорення цього "зальоту" взагалі не йшлося, як і про усунення хоч когось за такий "заліт".
"Весь ланцюжок "управління по боротьбі з контрабандою", який сформував Олександр Костіна, разом із ним залишилися на своїх місцях і продовжують займатися "важливими" для команди Миколи Тищенка темами.
Хто сидів на сканері? Куди зникли собаки? Скільки людей Костіна призначив на відповідальні пости, перевівши за собою з Волині? Та "п*х" на це все. Навіщо все це ворушити, якщо біля керма свої правильні пацани", - зазначив журналіст.
"Ситуація, після якої вся вертикаль управління боротьби з контрабандою мала бути розформована, закінчилася традиційним для цієї влади результатом. Мовчанням. Назвемо це "ТрухінСтайл"", - резюмував Плинський.
Нагадаємо, 33 кг героїну виявили митники вночі 7 листопада на українсько-словацькому кордоні.
"Наркотики знайшли в вантажівці-рефрижераторі, яка до того подолала український кордон без жодних підозр. Крім того, вантажівка була на словацькій реєстрації із пропискою у місті Міхаловце", - повідомляв журналіст Віталій Галога.
За його словами, фура, у якій словаки знайшли 33 кілограми героїну, була оформлена українськими митниками 6 листопада о 04.00.
"Рефрижератор був на сканері, але таємний сховок із наркотиками там не виявили. Орієнтувань щодо перевізника та фірми відправника вантажу не було. Фура везла сульфат заліза. Наркотики були в днищі рефрижератора", - написав він.
8 листопада на сторінці Державної митної служби України у фейсбуці з'явилася публікація з коментарем, щодо події 7 листопада.
"У медіасередовищі поширюється новина про можливе "сприяння" посадових осіб Державної митної служби України у перетині українського кордону фурою із імовірно забороненою до переміщення речовиною.
Державна митна служба України завжди в межах компетенції вживає заходи для встановлення причетності посадових осіб митниці до протиправної діяльності та, у разі підтвердження фактів порушення, притягнення таких посадових осіб до відповідальності, передбаченої законом", - зазначалося у повідомленні відомства.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, "слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, призначив свого начальника митниці на Закарпатті Олександра Костіну.
Будь ласка, зачекайте...
ЗЕ восстановил схемы Яныка и рыгов бо ничего лучше придумать не в состоянии.
Що ще не ясно ?
Не те саме ?
Мені здається, Жуля вже така ж застаріла як і Кучма.
Та що казати - за її прем'єрства я ще в школу ходила.
Нафіга вона зараз ? Лише дурних дідків окучує, помішаних на її вроді )) .
Тільки почали з того всього випарпуватись, тільки з`явилась хоч якась надія, але ж ні, той проклятий народ мусить сам собі все пересрати, мусить сам собі в черговий раз ярмо на шию натягнути. Тупе семидесятитрьохпроцентне бидло...
---- Як ??!
- Віз п'ять...
Словаки наверно по наводке стукачей ждали груз на своей стороне.