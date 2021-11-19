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Перші таблетки від COVID-19 схвалили в ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Перші таблетки від COVID-19 схвалили в ЄС

Агентство ЄС з лікарських засобів (EMA) надало екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" від американського фармацевтичного гіганта MSD.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Комітет EMA з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання Lagevrio (також відомого як молнупіравір або MK 4482) для лікування COVID-19. Ліки, які наразі не зареєстровані в ЄС, можна використовувати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу", - йдеться у заяві агентства.

Зазначається, що таблетки слід вводити в курс лікування якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.

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На початку листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупіравір".

За інформацією виробника, засіб знижує здатність коронавірусу розмножуватися в клітинах організму і таким чином уповільнює подальший розвиток COVID-19.

EMA також оголосила про початок процедури перевірки таблеток від коронавірусу Paxlovid від американського фармацевтичного гіганта Pfizer.

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За словами виробника, препарат знижує ймовірність госпіталізації або смерті на 89% у пацієнтів з високим ризиком після коронавірусної інфекції.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Если они реально дают лечебный еффект, а не просто симптоматический, то это реально прорыв в лечении вирусных инфекций
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19.11.2021 20:26
+6
а потім печіночку лікуй.
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19.11.2021 20:28
+6
У известного писателя о казачестве М.Шолохова есть знаменитое выражение - Быстро робиться, слепые родяться!!! Навыпускали вакцины-скороспелки, эффективность которых так и остается под большим вопросом - привитые люди продолжают заражаться и даже не однократно после 2-3 кратного вакцинирования(???) До сих пор нет конкретных рекомендаций о конкретных вакцинах для вакцинации людей с накопленными своими житейскими заболеваниями или запретах. У людей нет информации о периодах вакцинации разными вакцинами и их противодействиях при смешанном вакцинировании, т.е. набор вопросов не уменьшается. о на этом зарабатывают большие бабки. Теперь появилась новая очень не дешевая тема борьбы с Короной такими же таблетками-скороспелками (примерно $700 за штуку!? - 18000 грн.) без официальных результатов клинических исследований. Как говорят опытные врачи - а создание и внедрение в лечение самых простых мед.препаратов от температуры или поноса требуется не менее 1,5-2 года, но никак не 0.5-1 год для такого сложного препарата, как вакцина или таблетка от серьезного вирусного заболевания.
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19.11.2021 20:50
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Если они реально дают лечебный еффект, а не просто симптоматический, то это реально прорыв в лечении вирусных инфекций
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19.11.2021 20:26 Відповісти
Что бы крупнейшие фармкоорпорации выбрасывали на рынки препараты,которые полностью излечивают? Я конечно в детстве много фантастики читал, и тогда верил, что если возникает эпидемия, ученые всего мира будут спасать человечество, сейчас в альтруизм транснациональных коорпораций я не верю. Учитывая то колличество лекарств, которые продаються в аптеках, мы вообще не должны ничем болеть. Но лекарств очень мало, подавляющее большинство просто облегчает симптомы, и вызывают привыкание. Тоже и с вакцинацией. Ширнулся первые два раза бесплатно, и всю жизнь на колесах, то иммунитет будешь повышать, то неблагоприятные последствия вакцинаций...
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20.11.2021 14:49 Відповісти
раз колоться не хотел-

то таблетки бл...ть глотай!
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19.11.2021 20:27 Відповісти
а потім печіночку лікуй.
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19.11.2021 20:28 Відповісти
...бл..ть Вовки тысчу получай!

на киносики,
треносики,
гундосики,
дебилы, бл..ть !
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19.11.2021 20:32 Відповісти
ТАБЛЕТКИ!! КОМУ ТАБЛЕТКИ!?.... налетаем.... налетаем.....

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19.11.2021 21:11 Відповісти
Дуст,а хотілося б на пляшку, "травичку",чи карооке? Та ні,на благодійність би взяв і поніс,як прапор в притулок?Чи не так???
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20.11.2021 08:24 Відповісти
Вірус COVID-19 постійно мутує, а тому передбачити, як він поводитиметься у чергову хвилю пандемії - дуже складно. Цього разу багато пацієнтів, інфікованих ним, опиняються у стаціонарі і їм потрібна киснева підтримка.

Як розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL головний лікар Київської 4-ї міської клінічної лікарні Тетяна Мостепан, у цю хвилю коронавірусної інфекції загалом медики продовжують використовувати той же протокол лікування, який був у ході в ранні хвилі коронавірусу. Вона ж зазначила, що досі лікарі не мають препаратів, які б боролися з самим вірусом COVID-19.

"Необхідна масова вакцинація для вироблення колективного імунітету. Іншого шляху немає", - сказала вона.
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20.11.2021 09:14 Відповісти
Зазначається, що таблетки слід вводити в курс лікування якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300592
Це не панацея. Краще вакцинації нічого не вигадали.
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19.11.2021 20:27 Відповісти
Можно и то и другое и возможно в больницу никто попадать не будет
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19.11.2021 20:29 Відповісти
Ще можна варіант під номером 3 здоровий образ життя не хто не пробує пропагандувати розробляти різні програми від їжі до зарядок з різними віковими категоріями розказувати це важко і для чого.Проще сожрав уколовся завалився на дівані і все.Але це не панацея.
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19.11.2021 21:41 Відповісти
Навіть не уявляю що буде далі.

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19.11.2021 20:28 Відповісти
пропонуєте випускати ліки у формі поп-корну?
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19.11.2021 21:59 Відповісти
А можно добавлять вакцину в попкорн тайно. Для более взрослых можно в бухло. Таким образом всё население Земли быстро и без шума будет вакцинировано. Это мой гениальный план. Но, тсссс...никому не говорите.)))
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20.11.2021 08:09 Відповісти
Я только одного не понял. Препарат навсегда избавит от вируса в организме, или будет действовать как противовирусные препараты против герпеса, вылечить не вылечат, но симптомы снимут.
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19.11.2021 20:29 Відповісти
Вот это главный вопрос. Если избавит от вируса это революция
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19.11.2021 20:30 Відповісти
Коліться раз на пів року, приймайте пігулки пів року кожен рік. Невже досі не зрозуміло...? Це вже надовго.
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19.11.2021 20:31 Відповісти
навсегда избавляет от короны только морг

принимается один раз, можно не запивать....
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19.11.2021 20:34 Відповісти
достаточно одной таблэтки...
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19.11.2021 20:40 Відповісти
. Та ну що ж тут - незрозумілого .?? Де ти бачив пігулки , однократний прийом яких , вилікує від якоїсь хвороби - назавжди .?
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19.11.2021 20:55 Відповісти
Кажуть, що, пігулки ціаніду калію мають такий ефект, але я не радив би їх вживати.
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19.11.2021 21:29 Відповісти
От глістов є така таблетка
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19.11.2021 22:27 Відповісти
Головне, що склад ціх таблеток засекречено. Підозра є що це той самий івермектин, під новим брендом.
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19.11.2021 20:31 Відповісти
Склад елементарно розкривається рутинними аналітичними методами, тому засекречувати склад нема сенсу.
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19.11.2021 20:37 Відповісти
Засекречено так, шо капець...
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19.11.2021 21:31 Відповісти
ОБОЖЕМОЙ ВИРАБОТАЕТЕ НАФАЙЗЕР УСЬОКУПЛЕНО АНИСРЕДИНаССС
НИСМАТРИТЕ НАКАРТИНКО ОНОВСТРОИЦО ВВАШ МОСК
ШОК ШОК МОКСЕМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ1111!!!

)))
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19.11.2021 21:34 Відповісти
Вот это уже что то!
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19.11.2021 20:37 Відповісти
У известного писателя о казачестве М.Шолохова есть знаменитое выражение - Быстро робиться, слепые родяться!!! Навыпускали вакцины-скороспелки, эффективность которых так и остается под большим вопросом - привитые люди продолжают заражаться и даже не однократно после 2-3 кратного вакцинирования(???) До сих пор нет конкретных рекомендаций о конкретных вакцинах для вакцинации людей с накопленными своими житейскими заболеваниями или запретах. У людей нет информации о периодах вакцинации разными вакцинами и их противодействиях при смешанном вакцинировании, т.е. набор вопросов не уменьшается. о на этом зарабатывают большие бабки. Теперь появилась новая очень не дешевая тема борьбы с Короной такими же таблетками-скороспелками (примерно $700 за штуку!? - 18000 грн.) без официальных результатов клинических исследований. Как говорят опытные врачи - а создание и внедрение в лечение самых простых мед.препаратов от температуры или поноса требуется не менее 1,5-2 года, но никак не 0.5-1 год для такого сложного препарата, как вакцина или таблетка от серьезного вирусного заболевания.
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19.11.2021 20:50 Відповісти
krtmn79



В Латвии 80% госпитализированных с ковидом - русскоязычные, составляющие всего 25% населения. Причиной называют то, что они находятся в инфополе российских СМИ.
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19.11.2021 21:29 Відповісти
Место на цвынтаре уже забил?
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20.11.2021 01:39 Відповісти
Но тем, кто сделал хоть один укол их есть запрешено! Мы будем на таблетках в случае необходимости, а любители колоться каждые пол года ширяться.
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19.11.2021 21:04 Відповісти
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19.11.2021 21:09 Відповісти
не увидел статистики применения - помогло/не помогло...
так же не указан перечень противопоказаний и побочных эффектов...
и еще... экстренное разрешение... это настораживает (т.е. фаза испытаний на людях (больных), исследований и наблюдений во времени... сокращена (если не отсутствует совсем)... )
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19.11.2021 21:16 Відповісти
Да пустяковые побочные эффекты - накопление мутаций в ДНК клеток человека, которого лечат.
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19.11.2021 21:39 Відповісти
скорее всего очередной фуфломицин
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19.11.2021 21:38 Відповісти
Люди вакцинуйтесь, максимально багато,щоб ця пєса під назвою "Чума 21 сторіччя" вже нарешті закінчилась. Скоро буде два роки від появи короновіруса і я ще не здох. Диву даюсь який я тупий і упоротий що не побіг вакцинуватись, мабуть здохну від придуманого сценарістами фармкомпаній нового виду короновіруса Лямбда
По секрету (спеціалісти вірусологи порівнюють корону зі свинячим грипом, там було багато шуму, багато виготовили вакцин, але щось пішло не так і люди не повелись, багато мільонів доз знищили на звалищах, але висновки були зроблені і зараз маємо ПАНДЕМІЮ ) Остання воля помираючего - не вважайте мене кацапом ))))

Стартувала міжнародна слідча комісія Нюрнберг 2.0 щодо коронавірусної афери (відео)
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19.11.2021 21:46 Відповісти
За Вашим посиланням
"Щодо ПЛР-тестів: вони нічого не визначають. Оскільки тести ПЛР є єдиним засобом визначення коронавірусної інфекції, то в нас пандемія ПЛР-тестів."
Передайте тим недоумкам, що досить давно існують і ІФА тести.
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20.11.2021 00:20 Відповісти
ну а то шо после теста часть ложится под кислород, а то и в ящик, то усё соупадение.

не, не соупадение - их тестом заражают! антиваксеры, как вам такая версия? подхватывайте, смелее!
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20.11.2021 01:56 Відповісти
Так передайте тим полудуркам зя Всісвітньої Організації Охорони здоров я що вони не ті тести затвердили для всього світу, а мені мозок не парьте свома хатєлкамі
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20.11.2021 16:45 Відповісти
Все вони правильно затвердили, а полудурки в Польщі довбаний цирк утнули. Так їм і передайте.
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20.11.2021 16:58 Відповісти
Тут бачу єдиний гваделупець на форумі - це ти
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20.11.2021 18:12 Відповісти
Що, ти обісрався, бо ти сам той ролик, на який ти сам посилався, не дивився, а тепер валиш з хворої голови на здорову? Ти жалюгідний.
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20.11.2021 18:16 Відповісти
Все правильно зробили? На слух як радянська пропаганда.
Ти фахівець з вірусних захворювань і фармакії? Тож не пиши свій треш.
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20.11.2021 18:09 Відповісти
Я фахівець з молекулярної біології і вірусологію теж вивчав. Так що твої закидони мимо каси. А ти фахівець в якій галузі?
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20.11.2021 18:12 Відповісти
А ще ти мабуть брав участь у "Полі чудєс" і "Давай пожєнімся".
Бачив я таких вірусологів, за бабки калінку малінку станцюють на любому корпоративі.
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20.11.2021 18:14 Відповісти
Який зсув рамки зчитування не є критичним для зчитування геному?
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20.11.2021 18:17 Відповісти
Бистріше з Гугла читай, а то ніхто не повірить )
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20.11.2021 18:19 Відповісти
Ну так прочитай відповідь з гугла. Час пішов.
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20.11.2021 18:20 Відповісти
Давай до свіданія молекулярний біолог і вірусолог.
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20.11.2021 18:23 Відповісти
Ссиш коли страшно? І то не дивно.
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20.11.2021 18:24 Відповісти
Тебе боятись, мєчтатєль?

Лови вірусолов х*ров

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20.11.2021 19:08 Відповісти
В якому туалеті ти це фото зробив?
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20.11.2021 19:42 Відповісти
Хто ж винен що тебе до туалетів тягне ?
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21.11.2021 15:50 Відповісти

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20.11.2021 18:17 Відповісти
Так шуруй банки мий, і не полощи людям мізки.
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20.11.2021 18:19 Відповісти
Хто ж тебе змушував відповідати на мій пост, чи правда очі колить ?
Не подобається - проходь мимо.
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20.11.2021 18:20 Відповісти
Мені правда про твою спеціальність нічого не колить.
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20.11.2021 18:23 Відповісти
Давай до свіданія троляка.
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20.11.2021 18:24 Відповісти
Швиденько ти свій попередній пост прибрав, де ти епічно зафейлив...
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20.11.2021 18:14 Відповісти
Мені дуже жаль

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20.11.2021 19:13 Відповісти
BanderaVbyv Moscoviyu

Давай до свіданія троляка.

20.11.2021 18:24

Що, почуття непоправно сплюндрованої власної величі не дає тобі спокою?
Ти справляєш враження ще жалюгідніше, ніж раніше.
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20.11.2021 19:49 Відповісти
Мені імпонує що Лахта навчилась друкувати українською.
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21.11.2021 15:48 Відповісти
Не поспішай радіти. Лахтинський прихвостень BanderaVbyv Moscoviyu

до сих пір пише "до свіданія" замість "до побачення".
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21.11.2021 16:09 Відповісти
То я Лахта для тебе пишу, щоб було зрозуміло.
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21.11.2021 16:11 Відповісти
Ти жалюгідний в своїй брехні.
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21.11.2021 16:31 Відповісти
Перейшов на українську, це прогрес.
Не спиняйся на досягнутому, там може і вважати станеш що Бандера це герой
України і смерть Московії. Так як і Шухевич - обидва Герої України.
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21.11.2021 18:02 Відповісти
Не ломися у відкриті двері. Я давно вважаю, що Бандера і Шухевич - Герої України.
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21.11.2021 18:56 Відповісти
Та ну
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22.11.2021 12:47 Відповісти
на нынешний момент до реанимации нет лечения СОВСЕМ. система за 2 года настроена таким образом, что бы лечить по-меньше, а в реанимацию по-больше.
цифры-цифры-пропаганда-паника-страх-насильная вакцинация
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20.11.2021 05:50 Відповісти
 
 