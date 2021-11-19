Перші таблетки від COVID-19 схвалили в ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
Агентство ЄС з лікарських засобів (EMA) надало екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" від американського фармацевтичного гіганта MSD.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
"Комітет EMA з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання Lagevrio (також відомого як молнупіравір або MK 4482) для лікування COVID-19. Ліки, які наразі не зареєстровані в ЄС, можна використовувати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу", - йдеться у заяві агентства.
Зазначається, що таблетки слід вводити в курс лікування якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.
На початку листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат "Молнупіравір".
За інформацією виробника, засіб знижує здатність коронавірусу розмножуватися в клітинах організму і таким чином уповільнює подальший розвиток COVID-19.
EMA також оголосила про початок процедури перевірки таблеток від коронавірусу Paxlovid від американського фармацевтичного гіганта Pfizer.
За словами виробника, препарат знижує ймовірність госпіталізації або смерті на 89% у пацієнтів з високим ризиком після коронавірусної інфекції.
Будь ласка, зачекайте...
то таблетки бл...ть глотай!
на киносики,
треносики,
гундосики,
дебилы, бл..ть !
Як розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL головний лікар Київської 4-ї міської клінічної лікарні Тетяна Мостепан, у цю хвилю коронавірусної інфекції загалом медики продовжують використовувати той же протокол лікування, який був у ході в ранні хвилі коронавірусу. Вона ж зазначила, що досі лікарі не мають препаратів, які б боролися з самим вірусом COVID-19.
"Необхідна масова вакцинація для вироблення колективного імунітету. Іншого шляху немає", - сказала вона.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300592
Це не панацея. Краще вакцинації нічого не вигадали.
принимается один раз, можно не запивать....
НИСМАТРИТЕ НАКАРТИНКО ОНОВСТРОИЦО ВВАШ МОСК
ШОК ШОК МОКСЕМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ1111!!!
)))
В Латвии 80% госпитализированных с ковидом - русскоязычные, составляющие всего 25% населения. Причиной называют то, что они находятся в инфополе российских СМИ.
так же не указан перечень противопоказаний и побочных эффектов...
и еще... экстренное разрешение... это настораживает (т.е. фаза испытаний на людях (больных), исследований и наблюдений во времени... сокращена (если не отсутствует совсем)... )
По секрету (спеціалісти вірусологи порівнюють корону зі свинячим грипом, там було багато шуму, багато виготовили вакцин, але щось пішло не так і люди не повелись, багато мільонів доз знищили на звалищах, але висновки були зроблені і зараз маємо ПАНДЕМІЮ ) Остання воля помираючего - не вважайте мене кацапом ))))
Стартувала міжнародна слідча комісія Нюрнберг 2.0 щодо коронавірусної афери (відео)
"Щодо ПЛР-тестів: вони нічого не визначають. Оскільки тести ПЛР є єдиним засобом визначення коронавірусної інфекції, то в нас пандемія ПЛР-тестів."
Передайте тим недоумкам, що досить давно існують і ІФА тести.
не, не соупадение - их тестом заражают! антиваксеры, как вам такая версия? подхватывайте, смелее!
Польський депутат Гжегож Браун разом з іншими польськими державними діячами та німецькими адвокатами дав пресконференцію щодо створення парламентської комісії з розслідування зловживань та порушень законодавства у зв'язку з Covid-19. Комісія складатиметься з депутатів. Підніматимуть також тему вакцинації від Covid-19.
Ти фахівець з вірусних захворювань і фармакії? Тож не пиши свій треш.
Бачив я таких вірусологів, за бабки калінку малінку станцюють на любому корпоративі.
Лови вірусолов х*ров
Не подобається - проходь мимо.
Давай до свіданія троляка.
20.11.2021 18:24
Що, почуття непоправно сплюндрованої власної величі не дає тобі спокою?
Ти справляєш враження ще жалюгідніше, ніж раніше.
до сих пір пише "до свіданія" замість "до побачення".
Не спиняйся на досягнутому, там може і вважати станеш що Бандера це герой
України і смерть Московії. Так як і Шухевич - обидва Герої України.
цифры-цифры-пропаганда-паника-страх-насильная вакцинация