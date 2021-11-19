Первые таблетки от COVID-19 одобрили в ЕС
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Агентство ЕС по лекарственным средствам (EMA) предоставило экстренное разрешение на коронавирусный препарат "Молнупиравир" от американского фармацевтического гиганта MSD.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
Комитет EMA по лекарственным средствам (CHMP) издал рекомендации по использованию Lagevrio (также известного как молнупиравир или MK 4482) для лечения COVID-19. Лекарства, которые не зарегистрированы в ЕС, можно использовать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы коронавируса", - говорится в заявлении агентства.
Отмечается, что таблетки следует вводить в курс лечения как можно скорее после диагноза COVID-19 и в течение 5 дней от начала симптомов. Лекарство, выпускаемое в виде капсул, следует принимать дважды в день в течение 5 дней.
В начале ноября Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат "Молнупиравир".
По информации производителя, средство снижает способность коронавируса размножаться в клетках организма и, таким образом, замедляет дальнейшее развитие COVID-19.
EMA также объявила о начале процедуры проверки таблеток от коронавируса Paxlovid от американского фармацевтического гиганта Pfizer.
По словам производителя, препарат снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у пациентов с высоким риском после коронавирусной инфекции.
Пожалуйста, подождите...
то таблетки бл...ть глотай!
на киносики,
треносики,
гундосики,
дебилы, бл..ть !
Як розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL головний лікар Київської 4-ї міської клінічної лікарні Тетяна Мостепан, у цю хвилю коронавірусної інфекції загалом медики продовжують використовувати той же протокол лікування, який був у ході в ранні хвилі коронавірусу. Вона ж зазначила, що досі лікарі не мають препаратів, які б боролися з самим вірусом COVID-19.
"Необхідна масова вакцинація для вироблення колективного імунітету. Іншого шляху немає", - сказала вона.
Джерело: https://censor.net/ua/n3300592
Це не панацея. Краще вакцинації нічого не вигадали.
принимается один раз, можно не запивать....
НИСМАТРИТЕ НАКАРТИНКО ОНОВСТРОИЦО ВВАШ МОСК
ШОК ШОК МОКСЕМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ1111!!!
)))
В Латвии 80% госпитализированных с ковидом - русскоязычные, составляющие всего 25% населения. Причиной называют то, что они находятся в инфополе российских СМИ.
так же не указан перечень противопоказаний и побочных эффектов...
и еще... экстренное разрешение... это настораживает (т.е. фаза испытаний на людях (больных), исследований и наблюдений во времени... сокращена (если не отсутствует совсем)... )
По секрету (спеціалісти вірусологи порівнюють корону зі свинячим грипом, там було багато шуму, багато виготовили вакцин, але щось пішло не так і люди не повелись, багато мільонів доз знищили на звалищах, але висновки були зроблені і зараз маємо ПАНДЕМІЮ ) Остання воля помираючего - не вважайте мене кацапом ))))
Стартувала міжнародна слідча комісія Нюрнберг 2.0 щодо коронавірусної афери (відео)
"Щодо ПЛР-тестів: вони нічого не визначають. Оскільки тести ПЛР є єдиним засобом визначення коронавірусної інфекції, то в нас пандемія ПЛР-тестів."
Передайте тим недоумкам, що досить давно існують і ІФА тести.
не, не соупадение - их тестом заражают! антиваксеры, как вам такая версия? подхватывайте, смелее!
Польський депутат Гжегож Браун разом з іншими польськими державними діячами та німецькими адвокатами дав пресконференцію щодо створення парламентської комісії з розслідування зловживань та порушень законодавства у зв'язку з Covid-19. Комісія складатиметься з депутатів. Підніматимуть також тему вакцинації від Covid-19.
Ти фахівець з вірусних захворювань і фармакії? Тож не пиши свій треш.
Бачив я таких вірусологів, за бабки калінку малінку станцюють на любому корпоративі.
Лови вірусолов х*ров
Не подобається - проходь мимо.
Давай до свіданія троляка.
20.11.2021 18:24
Що, почуття непоправно сплюндрованої власної величі не дає тобі спокою?
Ти справляєш враження ще жалюгідніше, ніж раніше.
до сих пір пише "до свіданія" замість "до побачення".
Не спиняйся на досягнутому, там може і вважати станеш що Бандера це герой
України і смерть Московії. Так як і Шухевич - обидва Герої України.
цифры-цифры-пропаганда-паника-страх-насильная вакцинация