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Запрацював сайт, що дозволяє здійснити віртуальну екскурсію в Зону відчуження ЧАЕС

Новини Цензор.НЕТ Технології

Запрацював сайт, що дозволяє здійснити віртуальну екскурсію в Зону відчуження ЧАЕС

В Україні запрацював сайт "Чорнобиль. Подорож", що дозволяє здійснити віртуальний тур в зону Відчуження. Інтерактивна подорож дозволяє, зокрема, здійснити політ над Прип'яттю і ознайомитися з хронологією аварії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє онлайн-проект "Чорнобиль. Подорож".

"Освітній проєкт та комунікаційна платформа "Чорнобиль. Подорож "- продовження однойменної виставки, яка відкрилася на ВДНГ до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС", - йдеться на сайті.

Потрапляючи на сайт відвідувач має можливість вибрати точку, з якої можна почати віртуальний тур по Чорнобилю. Серед них:

  • занурення в контекст запаморочливого "1986" року;
  • дослідження анатомії "катастрофи" та її наслідків;
  • науковий погляд НС в блоці "Атом";
  • історії людей, долі яких пов'язані з подіями 26 квітня 1986 року;
  • вивчення зони відчуження;
  • обговорення про долю Чорнобиля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший об'єкт для здачі в оренду в центрі Чорнобиля виставлено на аукціон, - Фонд держмайна

Відвідувачам також пропонують стати учасником проєкту. Для цього потрібно розповісти свою історію про Чорнобиль або поділитися своєю думкою про майбутнє зону відчуження.

Сайт дозволяє здійснити віртуальну подорож в зону Відчуження. Зокрема, платформа дозволяє пролетіти над сучасною Прип'яттю, радіолокаційною станцією "Дуга" та покинутими селами Полісся.

Сайт створений на технології скролітелінгу - безперервної розповіді з мультимедійними елементами. Вони активуються при перегортанні і натисканні.

Нагадаємо, цього року виповнилося 35 років з моменту Чорнобильської трагедії.

Також читайте: Зону відчуження від початку року відвідали 32 тисячі туристів

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Зайшов на той сайт - перше ж - "створено за ініціативи президента...". Перехотілось дивитись далі. Може через 3 роки подивлюсь.
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20.11.2021 08:42
+3
Звісно, бо "створено за ініціативи президента" та під його "особистим контролем".
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20.11.2021 10:01
+2
Тепер можна буде витратити віртуальну "Вовину тищу" на цю віртуальну подорож, при умові, що її отримаєш і сайт запрацює.
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20.11.2021 09:59
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Зайшов на той сайт - перше ж - "створено за ініціативи президента...". Перехотілось дивитись далі. Може через 3 роки подивлюсь.
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20.11.2021 08:42 Відповісти
Спробував......... не працює.
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20.11.2021 09:11 Відповісти
Звісно, бо "створено за ініціативи президента" та під його "особистим контролем".
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20.11.2021 10:01 Відповісти
працює. навiгацiя нeзвична
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20.11.2021 10:49 Відповісти
Ссылкой не поделишься?
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20.11.2021 11:31 Відповісти
у статтi лiнк
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20.11.2021 11:53 Відповісти
Тепер можна буде витратити віртуальну "Вовину тищу" на цю віртуальну подорож, при умові, що її отримаєш і сайт запрацює.
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20.11.2021 09:59 Відповісти
Виртсайт-"зелох,зайди и обосри!"
Скоро в "Дії"...
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20.11.2021 11:00 Відповісти
Интересно понравиться Чернобыль для мигрантов ,которые ушли от границы Польши?
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20.11.2021 10:27 Відповісти
Велике будівництво у наявностi
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20.11.2021 10:37 Відповісти
Сидоровича и монолит показывают?
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20.11.2021 10:46 Відповісти
Теперь можно не выходя из хаты,пройти аномалию"Мусорубка"и загадать желание у Золотого шара-Монолита?Блондинки с желанием"Мир во всём мире"пойдут отмычками
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20.11.2021 11:12 Відповісти
интересно сколько зеленский распилил отката в офшоры за этот примитивный сайт
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20.11.2021 11:26 Відповісти
Сделали сайт про Чернобыль. Нормальные люди зашли посмотрели, вспомнили.....
Соевые ушлепки и здесь все коричневым измазали. Но не шоколадом
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20.11.2021 11:37 Відповісти
Сподівався побачити шось типу гугл мепс, з можливістю походити по різним маршрутам та потицяти на різні об'єкти до яких зроблять вспливачки з поясненнями. Але зробили просто сайт з текстом і парою світлин. Це лайняно. Шо є той сайт шо немає. На вікіпедії і то більше можна дізнатись. Геть не має бажання зайти колись іншим разом і перевірити чи додадуть якісь зміни до вже існуючого концепту.
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20.11.2021 11:54 Відповісти
Сайт полное говно
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20.11.2021 23:01 Відповісти
 
 