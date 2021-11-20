Начал работу сайт, позволяющий совершить виртуальную экскурсию в зону отчуждения ЧАЭС
Новости Цензор.НЕТ Технологии
В Украине начал работу сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает онлайн-проект "Чернобыль. Путешествие".
"Образовательный проект и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие" - продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-летию трагедии на Чернобыльской АЭС", - говорится на сайте.
Попадая на сайт, посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю. Среди них:
- погружение в контекст сложного "1986" года;
- исследование анатомии "катастрофы" и ее последствий;
- научный взгляд на аварию в блоке "Атом";
- истории людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года;
- изучение зоны отчуждения;
- обсуждение судьбы Чернобыля.
Посетителям предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зоны отчуждения.
Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья.
Сайт создан на технологии скролителлинга – непрерывного рассказа с мультимедийными элементами. Они активируются при пролистывании и нажатии.
Напомним, что в этом году исполнилось 35 лет с момента Чернобыльской трагедии.
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