Начал работу сайт, позволяющий совершить виртуальную экскурсию в зону отчуждения ЧАЭС

В Украине начал работу сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает онлайн-проект "Чернобыль. Путешествие".

"Образовательный проект и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие" - продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-летию трагедии на Чернобыльской АЭС", - говорится на сайте.

Попадая на сайт, посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю. Среди них:

погружение в контекст сложного "1986" года;

исследование анатомии "катастрофы" и ее последствий;

научный взгляд на аварию в блоке "Атом";

истории людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года;

изучение зоны отчуждения;

обсуждение судьбы Чернобыля.

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Посетителям предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зоны отчуждения.

Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья.

Сайт создан на технологии скролителлинга – непрерывного рассказа с мультимедийными элементами. Они активируются при пролистывании и нажатии.

Напомним, что в этом году исполнилось 35 лет с момента Чернобыльской трагедии.

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