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ЧАЭС (522) Зона отчуждения (276) экскурсия (24)

Начал работу сайт, позволяющий совершить виртуальную экскурсию в зону отчуждения ЧАЭС

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Начал работу сайт, позволяющий совершить виртуальную экскурсию в зону отчуждения ЧАЭС

В Украине начал работу сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает онлайн-проект "Чернобыль. Путешествие".

"Образовательный проект и коммуникационная платформа "Чернобыль. Путешествие" - продолжение одноименной выставки, которая открылась на ВДНХ к 35-летию трагедии на Чернобыльской АЭС", - говорится на сайте.

Попадая на сайт, посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю. Среди них:

  • погружение в контекст сложного "1986" года;
  • исследование анатомии "катастрофы" и ее последствий;
  • научный взгляд на аварию в блоке "Атом";
  • истории людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года;
  • изучение зоны отчуждения;
  • обсуждение судьбы Чернобыля.

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Посетителям предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зоны отчуждения.

Сайт позволяет совершить виртуальное путешествие в зону отчуждения. В частности, платформа позволяет пролететь над современной Припятью, радиолокационной станцией "Дуга" и заброшенными селами Полесья.

Сайт создан на технологии скролителлинга – непрерывного рассказа с мультимедийными элементами. Они активируются при пролистывании и нажатии.

Напомним, что в этом году исполнилось 35 лет с момента Чернобыльской трагедии.

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Топ комментарии
+7
Зайшов на той сайт - перше ж - "створено за ініціативи президента...". Перехотілось дивитись далі. Може через 3 роки подивлюсь.
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20.11.2021 08:42
+3
Звісно, бо "створено за ініціативи президента" та під його "особистим контролем".
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20.11.2021 10:01
+2
Тепер можна буде витратити віртуальну "Вовину тищу" на цю віртуальну подорож, при умові, що її отримаєш і сайт запрацює.
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20.11.2021 09:59
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Правила форума Совет форумчан
Зайшов на той сайт - перше ж - "створено за ініціативи президента...". Перехотілось дивитись далі. Може через 3 роки подивлюсь.
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20.11.2021 08:42 Ответить
Спробував......... не працює.
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20.11.2021 09:11 Ответить
Звісно, бо "створено за ініціативи президента" та під його "особистим контролем".
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20.11.2021 10:01 Ответить
працює. навiгацiя нeзвична
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20.11.2021 10:49 Ответить
Ссылкой не поделишься?
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20.11.2021 11:31 Ответить
у статтi лiнк
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20.11.2021 11:53 Ответить
Тепер можна буде витратити віртуальну "Вовину тищу" на цю віртуальну подорож, при умові, що її отримаєш і сайт запрацює.
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20.11.2021 09:59 Ответить
Виртсайт-"зелох,зайди и обосри!"
Скоро в "Дії"...
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20.11.2021 11:00 Ответить
Интересно понравиться Чернобыль для мигрантов ,которые ушли от границы Польши?
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20.11.2021 10:27 Ответить
Велике будівництво у наявностi
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20.11.2021 10:37 Ответить
Сидоровича и монолит показывают?
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20.11.2021 10:46 Ответить
Теперь можно не выходя из хаты,пройти аномалию"Мусорубка"и загадать желание у Золотого шара-Монолита?Блондинки с желанием"Мир во всём мире"пойдут отмычками
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20.11.2021 11:12 Ответить
интересно сколько зеленский распилил отката в офшоры за этот примитивный сайт
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20.11.2021 11:26 Ответить
Сделали сайт про Чернобыль. Нормальные люди зашли посмотрели, вспомнили.....
Соевые ушлепки и здесь все коричневым измазали. Но не шоколадом
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20.11.2021 11:37 Ответить
Сподівався побачити шось типу гугл мепс, з можливістю походити по різним маршрутам та потицяти на різні об'єкти до яких зроблять вспливачки з поясненнями. Але зробили просто сайт з текстом і парою світлин. Це лайняно. Шо є той сайт шо немає. На вікіпедії і то більше можна дізнатись. Геть не має бажання зайти колись іншим разом і перевірити чи додадуть якісь зміни до вже існуючого концепту.
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20.11.2021 11:54 Ответить
Сайт полное говно
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20.11.2021 23:01 Ответить
 
 