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Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов оприлюднив інформацію про те, що Росія готує напад на Україну взимку 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів у суботу головному редактору американського видання "Military Times" Говарду Олтмену.

"Повномасштабна атака Росії проти України запланована на кінець січня або початок лютого 2022 року. Вона, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, десантно-штурмові операції на сході, висадки десанту в Одесі та Маріуполі та вторгнення меншого масштабу з боку Білорусі", - заявив генерал Кирило Буданов.

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Росія планує напад на Україну наприкінці січня - початку лютого 2022 року, - керівник ГУР Міноборони Буданов 01

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Топ коментарі
+35
это не офицер,это предатель
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21.11.2021 09:47
+33
Вторжение кацапских войск - это единственный шанс кремлефашистов удержать в кресле преза Украины своего холуя - зеленского. Потому как скоро его и его шоблу сепаров вынесут на вилах граждане Украины.
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21.11.2021 10:01
+33
Нічого дивного. Завдання засрати медіапростір хоч лайном через вагнер/г.
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21.11.2021 10:04
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да и ещё космодесант высадится и спутники будут бить лазерами по туалетам где будут прятаться зелебобы.

это случайно не тот генералисимус 86 года рождения который сразу как только всплыл вагнергейт побежал давать интервью Люсе? о том, что это всё выдумка и вообще абсурд и вместе насмехались даже с мысли подобной, ведь это невозможно итд итп.

p.s. Опасность вторжения никуда не девается и война с РФ уже давно идет, сейчас перед очередной зимой - очередное обострение для торга и самое время для пугалок да ещё и поводы какие... самое время сместить акценты.
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21.11.2021 12:06 Відповісти
Пересування техніки і людей паРаша проводить вже зараз, вони вже не так далеко від кордону, про що американці зеленим клоунам останні тижні натякають.
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21.11.2021 15:21 Відповісти
Але Путін дав команду армії бути на всяк випадок готовими для вторження. Їх Генштаб підготував плани та довів їх до війскових командирів, бо інакше Буданов про них нічого б не визнав.
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21.11.2021 15:28 Відповісти
Чистим пулеметы,и храним спокойствие. Мы с Казахстана подсобим
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21.11.2021 12:16 Відповісти
🤝
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21.11.2021 12:53 Відповісти
На Україну вже давно напав Зеля зі своєю 95-ю бандою.
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21.11.2021 12:22 Відповісти
напала тупость на наших людей)))
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21.11.2021 12:52 Відповісти
На початку лютого? Та його орки собі яйця відморозять!

Треба пустити чутки, що нащі бандерівці Північний кровоток - 2 підірвуть. Нехай теж сидять чекають.
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21.11.2021 12:39 Відповісти
Треба писати - у разі вторгнення
І навіщо лізти у воду, коли у одної кацапської річки, до купи сходяться всі їх чотири газогіна!!! Ось туда наш спезназ і може нанести декілька ударів. А ось тоді не буде газа у Москві, у Пітері, Новгородах, Смоленську, Рязані...

Літаками своїми, вони гніди, нас пугають!!! У разі прямого вторгнення дії наших ДРГ на території самої Московії, мають повне правове поле.

Хай краще мудаки згадають, як їх декілька років чеченци кошмарили.
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21.11.2021 15:35 Відповісти
Прикинь як співпало))
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09.12.2022 18:43 Відповісти
То что рашисты готовятся напасть секрет только для зебилов. Они как шакалы ждут удачный момент, чтобы ударить со спины...И Зеленский своей тупостью им в этом может помочь. Собственно только ради этого они за него и топили болваня наше стадо в 19 году..
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21.11.2021 12:41 Відповісти
Ну то, что они топили именно за него, это притянуто не слабее, чем натянуть гандон на глобус.
Можно подумать, что Зеленский подписывал Минские договорённости, выгодные Кремлю и не выгодные Украине.
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21.11.2021 15:37 Відповісти
***** готовится к войне и будет в режиме ожидания:
1. Нестабильной политической ситуации в Украине (отсутствия власти).
2. Смерти президента США (пока передача власти будет проходить).
3. Дестабилизации в Европе (Ковид, мигранты).
4. Ждет еще других потрясений, сам пока не зная каких.

Если сбудется второй пункт, уже можно будет ***** действовать. Европа в страхе будет только наблюдать.

Главное, что он будет готов действовать немедленно. Украинским генералам, офицерам-патриотам, которые отстранены от власти Дерьмаком должны быть готовы немедленно взять власть в свои руки и дать решительный отпор. Мобилизация всех, кто в состоянии взять оружие в руки. ***** захлебнется в крови. Это вам не Грузия и даже не Афганистан. Гореть земля под ногами у кацапов будет!
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21.11.2021 13:16 Відповісти
2. Там передача власти мгновенная, на днях уже опробовали временную передачу. Так что это не вариант. Да и именно Байден разрешил достроить СП-2.
А вот вместо вашего второго пункта, вставить вариант нападения Китая на Тайвань, вот это реально оттянет внимание США от Украины, потому что там именно Китай сейчас считают противником номер один. Не даром недавно создан союз США, ВБ и Австралии.
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21.11.2021 15:40 Відповісти
Для того щоб замазати сморід від вагнер-гейт лайна зе-шобла зараз буде розповідати про неймовірні плани кремлівського ***** та лякати широкомасштабним вторгненням по усіх фронтах. В той же час впевнений, що в умовах такого галасу про зраду зелені суки зацікавлені в гіршому сценарії взаємовідносин з рфією та вже проробляють маршрути та варіанти втечі за порєбрік, якщо таке справдиться.
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21.11.2021 13:18 Відповісти
а х..ло в курсе ?
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21.11.2021 13:22 Відповісти
Я тут смотрел в Ютубе, канал, "Украина 24". Так там на вкладке "Сообщество" проводятся разные опросы и видны результаты тех опросов. На вопрос, кто виноват в бедах Украины? 89% выбрали вариант, внутренние враги. Я думаю это оттого, что люди не верят государственной пропаганде. Люди видят, что их постоянно обманывают во всех сферах. Обманывают и сейчас со сроками начала войны, как ранее обманывали в отношении Крыма, моста, воды, уровня жизни и т.д. газопровода который поперёк Украины
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21.11.2021 13:38 Відповісти
Верить информации, пришедшей от врага - это быть очень наивным и глупым человеком. Можно сказать точно, что именно в указанный временной промежуток нападения точно не будет. Оно может произойти совсем в другие сроки. Например...завтра
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21.11.2021 13:46 Відповісти
захиталось крісло під зеленим зрадником, рейтинг падає, навіть зелений лохторат подекуди щось починає розуміти, якщо зеленого зрадника народ вижене геть, то останні сподівання ху@ла про повернення України під вплив московії накриються пілоткою Кабаєвой...
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21.11.2021 13:51 Відповісти
По власним відчуттям, то складається таке враженя, що Зеля зараз знаходиться в такому ж положенні як і Яник перед разгоном Майдану... Рейтинг Зелі стрімко падає, але він відчув "смак влади", наполеонівські замажки, всю ту кіношну "атмосферу", весь той "95 квартал", всю ту показуху, завдяки якому та одурманненню людей був обраний 73% люд...довб...

Звісно, що Зелі не хочеться втрачати владу, він відчув смак "авторитаризму" .

Ось ця вся показушність вже просто дістала людей. Ця влада зае***!

Тому погоджуся з коментом вище "Вторжение кацапских войск - это единственный шанс кремлефашистов удержать в кресле преза Украины своего холуя - зеленского. Потому как скоро его и его шоблу сепаров вынесут на вилах граждане Украины."

Також в найближчий час будуть збори резервістів. Так що думайте, хто залишиться захищати Україну, а хто втече в цей важкий для Украіїни час!

Слава Україні! І чекаємо сьогодні всіх на Майдані в 17:00
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21.11.2021 14:29 Відповісти
А вот интересно, когда дым от взрывающихся ядерных реакторов с Украины накроет всю Европу, кому-то будет ещё нужен Северный поток 2?😁😁
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21.11.2021 14:39 Відповісти
После взрыва на ЧАЭС, основную массу радиоактивного облака потянуло прямиком на город Москва. Просто в тульской области это облако расстреляли геодезическими ракетами, и в том месте третья зона аварии на ЧАЭС.
Роза ветров, так сказать, такая ))))
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21.11.2021 15:42 Відповісти
саме так, в основному вiтри з заходу, все знесло на Полiсся, на пiвдень Бiлорусi та на прикордоннi регiони паРашi, особливо Брянськ.
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21.11.2021 21:24 Відповісти
У Покровську наприклад було 6,99 кюрі в місцевій газеті (бо 7 кюрі треба було відселяти населення).
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22.11.2021 08:18 Відповісти
У газеті ))))

Навчання офіцерів. Виступає начальник хімічної служби, розповідає про аварію, про наслідки, про рівень зараженності з газеті "Красная звезда" і тут йому хтось з нас задав питання - "а що, у наших підручниках "для службового використання" невірна інформація? Бо пожежні втрачали свідомість за 15 хвилин, а це як що рівень радіації більше 600 рентген, по підручнику".

Як начхім не втратив на трибуні свідомість, не розумію, бо його обліччя стало білим, білим. Він не відповів, бо йому треба було сказати, що радяньска війскова газета, як і "Правда", нагло брешуть. Но ми все зрозуміли.
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22.11.2021 16:46 Відповісти
Если это так,то нужно уже зачищать самыми жесткими методами пятую колону в Украине-все эти ОПЗЖ и прочую прокацапскую шоблу.Именно их русня планирует сделать "легитимными" проксивластями в случае оккупации Востока и Юга Украины,как это делал Ленин в 1920-х
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21.11.2021 14:48 Відповісти
Звичайно ,це перше, що треба зробити, щоб не получити удар в спину.., але чи це реально ...?
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21.11.2021 15:09 Відповісти
А що робить Україна, як готується ?… невже знову не буде помічати російські танки
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21.11.2021 15:07 Відповісти
Під час війни вибрати людину ,лідера,який навіть не служив в армії...))? Це шизофренія..
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21.11.2021 15:12 Відповісти
Росія не така сильна, головне не боятися протистояти ..
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21.11.2021 15:15 Відповісти
Ты то с Америки бояться не будешь )))
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21.11.2021 22:26 Відповісти
Страх , і продажність...дозволив Рашці захватити Крим I частину Донбасу..
Фінляндія колись виграла в ссрашці .. , а що говорити про Рашку..))
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24.11.2021 04:48 Відповісти
"Командующий" увольняет офицеров и распускает отделы по борьбе с врагами россиянами.
Будет нападения, а в руководстве предатели засели, ермаки, демченки, подаляки и т.д.
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21.11.2021 15:21 Відповісти
Скажи мне, кто твой друг... А там зібралися всі любі друзі, і не сумнівайтеся, що вони готують квіти до зустрічі ворога.
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22.11.2021 08:23 Відповісти
Сейчас в ГУР МО Украины пытаются ликвидировать отдел, который "работал" по нашему врагу - москалям/кацапам. Враг через свою агентуру в Украине продолжает активно работать. По состоянию на сегодня, наиболее ценные агенты московии задействованы в Офисе Президента, РНБОУ, Минобороны и СБУ.
Товарищ Зеленский - вам и вашему окружению нужно готовиться к судебному процессу за предательство и государственную измену.
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21.11.2021 15:22 Відповісти
По Вагнейргейту на Президента натянуть статью 111 ККУ достаточно проблематично. Зато на его окружение она ляжет хорошо.

Но я не переживаю за Зеленского. Экс-генпрокурор, он же экс-голова Верховного суда Украины, он же экс-член Конституционного суда Украины Виктор Шишкин, еще за лично и ночью протянутый Зеленским закон о рыке земли, подготовил обвинение, по одинадцати нарушений, совершенным Зеленским, по статье 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада". Так що треба лише дочекатися, коли Зеленський складе повноваження Президента.

Ну як що до нього прийдуть генерали, та як сто років тому, запропонували Миколі Другому добровільно відриктися від престолу і Зеленський, вобмін на вільний виліт собі та родині, без судового процесу і особисто віднесе свою заяву до ВР, а Рада підтримує...
Але тоді треба буде негайно зняти Стефанчука та призначити, наприклад, генерала Забродського, або полковника Костенко, або Налівайченко...
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21.11.2021 15:54 Відповісти
Як це, "... прийдуть до нього генерали"? Якщо він, як Єльцин оточить раду і ОП танками та пару разів вистрілить по них -- отоді прийдуть до президента і виведуть під білі рученьки, або злапають його на дачі.
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22.11.2021 08:31 Відповісти
Тільки не наливайченко.
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22.11.2021 08:36 Відповісти
Я назвав призвіща трьох можливих. Ну а як що враховувати їх державний досвід, то як раз Налівайченко найбільш готовий, та найбільш підходить.
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22.11.2021 16:56 Відповісти
Ні. Як у Могільові, у лютому 1917-го. В обмін на гарантування життя йому, та його родині. Тоді було так. Зараз може бути десь по іншому.

А як тоді всесильного Берію, у 1954-му брали? На засіданні Політбюро заарештован тоді ще генералом Батіцьким, та його бойовими офіцерами, по команді Хрущова та Жукова. Ну а зараз, наприклад, таку команду даст Секретар РНБО Данілов...

А як заарештувала охорона Хрущова, в його літаку, у 1964-му? Чому зараз це не зробить Держохорона, як що якась група вирішить, що Зеленський вже довів Україну до грані...
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22.11.2021 16:53 Відповісти
Наша армия настолько слабее российской, что я бы не строил иллюзий по поводу мощной защиты - ее попросту нет. Есть очень скромная передовая,которую попросту не заметят если попрут.А доехав за 2-3 суток до Киева все будет покончено.
Европа вздохнет с облегчением - конфликту конец.
Спуститесь с небес господа - кроме нас самих мы никому не нужны.
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21.11.2021 17:39 Відповісти
"ВАША",сударь,армия возможно и СЛАБА,а украинская-НОРМ!-И не ТАКОЕ в 2014 ВЫДЕРЖИВАЛА!..И это-при том,что ее фактически в 2014 и НЕ БЫЛО!Так что можете ЗАСУНУТЬ себе в одно место СВОИ влажные мечты про Киев за 2-3 суток...Бо ОТДАЧА ПОТОМ замучает 😀
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21.11.2021 18:11 Відповісти
Він має рацію, як що уся та група піде що біля кордону а перед, вони своїми ракетами спрацюють по нашім військовим частинам та авіацією. Шансів нема. То не 2014, коли їм довелося маскуватися під місцевих з дуже обмеженим арсеналом.
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21.11.2021 22:20 Відповісти
У вас мордва тупорылая никогда шансов и не было, и ***** ваше это прекрасно понимает
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22.11.2021 03:19 Відповісти
Ваша мати, мордва? Татко свого, навіщо ви такими словами...
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22.11.2021 07:47 Відповісти
Сам ти лайно раз не бачиш наскільки небезпечніше ніж у 2014 році.
Із за таких дурнів як ти ми не готуемося до відсічі бо телепні тільки язиком геройськи ляпають - вони ж нічого не бояться бо дурні.
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21.11.2021 18:40 Відповісти
Этому говну скоро прийдется новую работу искать
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21.11.2021 19:10 Відповісти
Как эта продажная тварь занимает такую должность?
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21.11.2021 19:14 Відповісти
тест
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21.11.2021 23:21 Відповісти
***** якась. Є купа ризиків отримать по їбалу. Так що не більше, ніж фейк.
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22.11.2021 05:36 Відповісти
Російськи шпигуни - блаЗЕнь, Демченко, та Єрмак, підтверджують цю інформацію?
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22.11.2021 08:10 Відповісти
Нічого, хай нападають. Будеме утілізувати
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22.11.2021 09:01 Відповісти
Ватнік пішов ***** в Барнаул. Чи в мурманск
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23.11.2021 08:50 Відповісти
Тогда, до января , надо отправить Зеленского , на Новогодние корпаротивы , и заменить его на Украинца
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22.11.2021 09:34 Відповісти
Ні чарта ви тут не розумієте！ тут велика тактика！От наприклад ми робимо жаяву, що Путін нападе в січні！....Путін чахаючи рєру думає, － От, чорт не вийде зненацька) Перенесу я цю операцію на лютий！....А ми наприкінці січня заявляємо, －Путін нападе в лютому！....Путін думає, －От хитрі хохли, підготувалися. Нє, нападу, я краще в березні！)...Ну, далі послідовність зрозуміла....Геніально, знімаю капелюха перед нашими стратегами！ Реально круто....
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22.11.2021 12:40 Відповісти
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