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Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд грн, - Загребельська

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд грн, - Загребельська

Бізнесменові Ігорю Коломойському за рішенням суду дозволили не платити до бюджету штраф 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин.

Про це повідомила колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Пропоную 23 листопада в календарі назвати днем олігарха та зробити державним вихідним. Адже тільки за сьогодні вони вже отримали другий щедрий подарунок від "державників". Великий - всім. Та додатковий "маленький" на 4,7 млрд грн - персонально Коломойському. Розповідаю. Пам’ятаєте, Володимир Зеленський вніс законопроект про ліквідацію ОАСК? Тоді його на це спонукало рішення ОАСКу, яким той заборонив АМКУ штрафувати паливний картель "Укрнафти" і Коломойського на 4,7 млрд грн та використовувати у своїх розслідуваннях здобуті НАБУ докази. Тепер ми маємо привід привітати олігархів взагалі та Коломойського, зокрема. Бо апеляційний суд залишив це рішення ОАСКу в силі. Коломойському не треба платити 4,7 млрд грн до бюджету. Олігархам можна розслабитися, бо без допомоги правоохоронців навряд чи АМКУ бодай якесь їх порушення зможе довести. А ОАСКу далі "чудити". З днем олігарха нас", – написала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кіпрський суд запросив Коломойського до розгляду позову від державного Приватбанку

За даними Бізнес.Цензор, роздрібна мережа "Привату" складається з 1540 заправок, які працюють під 11 брендами, це найбільша консолідована мережа у країні. У низці регіонів вони займають понад 40% від загальної кількості АЗС.

У березні цього року Антимонопольний комітет визнав дії компаній групи "Приват" Ігоря Коломойського антиконкурентними погодженими діями та наклав штраф у розмірі 4,7 млрд грн. Санкція стосується ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС, зокрема ПАТ "Укрнафта".
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Топ коментарі
+57
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24.11.2021 11:05
+53
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24.11.2021 11:07
+44
Зеленский коррумпированная МРАЗЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.11.2021 11:06
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Борются с олигархами
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24.11.2021 12:47 Відповісти
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24.11.2021 12:48 Відповісти
Еще 5 ярдов гривен подарили Коломою.

Ну какой еще борьбы ЗЕ с олигархами вам не хватает?
Коломою дарят, а у МВФ клянчат деньги.

ЗЕбилы, а ведь это и ваши в том числе, деньги.
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24.11.2021 12:53 Відповісти
Беня під санкціями США, тому його треба зрозуміти і пробачити, а бюджет України під нинішнім ************ компенсує всі "незручності" бідному єврею)
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24.11.2021 12:56 Відповісти
Це лядство колись закінчиться? Га, зелені? Щось мовчать... поснули чи може соромно?
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24.11.2021 13:00 Відповісти
Черговий рішучий крок нєлоха офшорного в його героїчній боротьбі з олігархами! Зебуїни аплодують стоячи з відкритими ротами і просять добавки!
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24.11.2021 13:21 Відповісти
Вот вам и верховенство права.
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24.11.2021 13:22 Відповісти
Може дебільний суд І на заправках дозволить водіям не платити?
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24.11.2021 13:35 Відповісти
Один очень бедный еврей Зеля решил немножко помочь еще более бедному еврею Бене...
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24.11.2021 13:39 Відповісти
якийсь попередній нелох кричав криком - підвищимо зплату суддям , щоб не брали хабарів.підвищили _ а вони стали брати більше , щоб перекрити велику зарплату от і вся рехформа. гайда далі по граблях ...
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24.11.2021 13:41 Відповісти
ЗЕ-суки !
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24.11.2021 13:55 Відповісти
Ни дня без зашквара!
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24.11.2021 14:10 Відповісти
О каких ценах речь? Розничных, тех, к-рые на АЗС? Так на Укрнафте, Авиасе, вроде, цены всегда ниже, чем на разных окко, шелах и прочих сокарах. Правда, и качество всегда хуже.
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24.11.2021 14:36 Відповісти
Дуже цікаво було б ознайомитись з підставами для нарахування цього штрафу.
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24.11.2021 14:37 Відповісти
тебе же пишут, оленю зеленому, завышение стоимости нефтепродуктов))))))
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24.11.2021 15:07 Відповісти
Не можна вірити всьому тому, що пишуть, треба перевіряти інформацію. А ціни на заправках Коломойського дійсно були завжди нижчі, ніж на інших заправках. Я коли їздив на "Жигулях" на них заправлявся, тому і знаю це напевне. І зараз вони нижчі - https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/tm/
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24.11.2021 23:18 Відповісти
откуда ты взял что речь о заправках? может в армию поставляли
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25.11.2021 10:30 Відповісти
Ето другоє (с) зеленський
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24.11.2021 15:07 Відповісти
В цю ненависну беню-морду хочеться тупо плювати, плювати, плювати. Поки що тільки плювати...
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24.11.2021 15:19 Відповісти
Я пропоную віддати Бені з бюджету зразу 10 млрд.доларів І депортувати його в США. Хай докаже, що єврею всюди жити добре...
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24.11.2021 15:24 Відповісти
Але при цьому самим дивним є "мудрість" нашого населення, яке не зважаючи на зраду, повне прикриття Зе-командою кримінально-олігархічних кланів-хижаків і повне обдирання і зневагу до людей продовжують вперто підтримувати Зеленського і його команду ! 25% цього "мудрого" населення до сих пір готові голосувати за цю ганьбу і лицемірство ... Це що клініка, чи просто мазохізм ?
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24.11.2021 15:35 Відповісти
Тут немає нічого дивного. Просто українському народу весь час підсовують задачу, "Обери Васю із такого списку {Коля, Петя, Юра, Маша, Даша і Степан}" . А вам слабо?
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24.11.2021 20:43 Відповісти
Антиолігархічний закон - кошерний розводняк малорозвинених шанувальників містечкового пройдисвіта.
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24.11.2021 16:19 Відповісти
Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд грн Джерело: https://censor.net/ua/n3301279

ЯКА ДОБРА ВЛАДА

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24.11.2021 20:07 Відповісти
Все правильно. Лучше еще один кредит у МВФ взять
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24.11.2021 20:10 Відповісти
В Украине правит каганат. И зачем им платить налоги?
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24.11.2021 20:16 Відповісти
интересно, сколько беня за это зеленскому ещё в офшор закинул отката
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24.11.2021 20:27 Відповісти
Чего там, у нас богатая страна, всех кормим.
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24.11.2021 20:31 Відповісти
А моему другу не простили,.... Газ весной отключили....
Верно говорит американская поговорка, - "Украдешь доллар - попадешь в тюрьму, а украдешь миллион - попадешь в Сенат"
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24.11.2021 20:38 Відповісти
То табачной компании простили штраф 5 млрд. гривен, теперь Коломойскому 4,5 млрд.
А 1 млрд. гривен на увеличение добычи собственного угля найти не могут.
Министерство ходит по кабинетам с протянутой рукой...
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24.11.2021 20:46 Відповісти
Ну бєня ш патріот, он танкі заправлял в 14-м... вайну в днєпр нє пустіл...
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24.11.2021 20:46 Відповісти
А чи є борги у бізнесмена Порошенка перед державою? скаже нам якась зелена шмаркля?
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24.11.2021 20:52 Відповісти
беня, моня і ермак, так війшли в смак, що як би було як, взяти за яйця пороха, то вони б йому, їх вже відірвали б. особливо коломойша з боголюбовим.
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24.11.2021 22:22 Відповісти
Клоуни чи мавпи з гранатою? | ПолітФанКлуб
https://www.youtube.com/watch?v=v8_myDirxIg
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24.11.2021 21:06 Відповісти
КАКОВА Х@Я????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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24.11.2021 23:57 Відповісти
Окружний суд Вовка Зеля так и не распустил, как обещал - за это суд простил долги Бене. А Беня расплатится с Зелей.
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24.11.2021 23:57 Відповісти
Барыга явно не дорабатывал в своё время.
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25.11.2021 07:27 Відповісти
Так, так кремлівському шоблу в Україні все а народу,лохам-локдаун,військовий стан,воїни хай мруть за УКРАЇНУ і зберігають їх багатства,а Штати,Европа-гроші,озброєння-оце пристроїлись кровосісі....
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25.11.2021 08:46 Відповісти
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