Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд грн, - Загребельська

Бізнесменові Ігорю Коломойському за рішенням суду дозволили не платити до бюджету штраф 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин.

Про це повідомила колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

"Пропоную 23 листопада в календарі назвати днем олігарха та зробити державним вихідним. Адже тільки за сьогодні вони вже отримали другий щедрий подарунок від "державників". Великий - всім. Та додатковий "маленький" на 4,7 млрд грн - персонально Коломойському. Розповідаю. Пам’ятаєте, Володимир Зеленський вніс законопроект про ліквідацію ОАСК? Тоді його на це спонукало рішення ОАСКу, яким той заборонив АМКУ штрафувати паливний картель "Укрнафти" і Коломойського на 4,7 млрд грн та використовувати у своїх розслідуваннях здобуті НАБУ докази. Тепер ми маємо привід привітати олігархів взагалі та Коломойського, зокрема. Бо апеляційний суд залишив це рішення ОАСКу в силі. Коломойському не треба платити 4,7 млрд грн до бюджету. Олігархам можна розслабитися, бо без допомоги правоохоронців навряд чи АМКУ бодай якесь їх порушення зможе довести. А ОАСКу далі "чудити". З днем олігарха нас", – написала вона.

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За даними Бізнес.Цензор, роздрібна мережа "Привату" складається з 1540 заправок, які працюють під 11 брендами, це найбільша консолідована мережа у країні. У низці регіонів вони займають понад 40% від загальної кількості АЗС.



У березні цього року Антимонопольний комітет визнав дії компаній групи "Приват" Ігоря Коломойського антиконкурентними погодженими діями та наклав штраф у розмірі 4,7 млрд грн. Санкція стосується ТОВ ВТФ "Авіас", ТОВ "Торговий Дім "Авіас", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Альянс Еволюшн", ПАТ "Укртатнафта" та 169 операторів АЗС, зокрема ПАТ "Укрнафта".