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Кіпр (109) Коломойський (1420) Приватбанк (691)

Кіпрський суд запросив Коломойського до розгляду позову від державного Приватбанку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кіпрський суд запросив Коломойського до розгляду позову від державного Приватбанку

Окружний суд Лімассола (Кіпр) запрошує Ігоря Коломойського до розгляду позову державного "ПриватБанку" на $5,5 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна,  відповідне оголошення в газеті "Голос України" опублікували адвокати "ПриватБанку" Scordis, Papapetrou&Co.

"Згідно з наказом суду від 15 червня 2021 року, якщо повідомлення про участь у справі не буде подано протягом 30 днів з моменту публікації цього повідомлення, розгляд справи відбуватиметься за відсутності відповідача 1 (Ігоря Коломойського – ред)", – йдеться в оголошенні.

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Як повідомлялося, 3 квітня 2020 року "ПриватБанк" подав новий позов до кіпрських судів, зокрема до Окружного суду Лімасола, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі $5,5 млрд щодо схем, що несуть всі ознаки шахрайства і відмивання грошей, які, як стверджує банк, були здійснені його колишніми акціонерами Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, екс-першим заступником голови правління Тимуром Новіковим і двома кіпрськими компаніями: PrimeCap (Cyprus) Limited і Duxton Holdings Limited.

Позов до Окружного суду Лімасола позов стосується двох наборів операцій, які, за твердженням банку, були незаконно здійснені в період з 2013 до 2016 року за вказівкою його колишніх власників за сприяння інших відповідачів і містили в собі значні суми, виплачувані компаніям, що належать та/або контрольовані Коломойським і Боголюбовим. Банк стверджує, що вони були фіктивними кредитними угодами, жодна з яких не була погашена.

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Зокрема, ці операції передбачали схему, згідно з якою $2,34 млрд було спрямовано кіпрській компанії Duxton Holdings Limited, пов'язаній з колишніми акціонерами банку, майже щоденними траншами в $30 млн упродовж чотиримісячного періоду в 2013 році, зазначається в повідомленні фінустанови.

Після цього позову загальна сума претензій, заявлена "ПриватБанком" проти Коломойського і Боголюбова в Англії, на Кіпрі, в США та Ізраїлі, перевищила $ 10 млрд.

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "ПриватБанку" Коломойського і Боголюбова, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як "ПриватБанк" і держава вимагають від них відшкодування збитку. Наразі сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

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Топ коментарі
+23
Суд запросив Коломойського прибути з речами?
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20.11.2021 14:25
+17
Засцыт Коломой ехать.
Кипр - британская юрисдикция.
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20.11.2021 14:25
+5
ось там його пиндосы и сластают...
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20.11.2021 14:38
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Суд запросив Коломойського прибути з речами?
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20.11.2021 14:25 Відповісти
с мешками, чтоб бабла навалить
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20.11.2021 15:10 Відповісти
Три смены нижнего белья.
Безопасная бритва, мыло и помазок.
Сухой паек на сутки.
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20.11.2021 16:39 Відповісти
Засцыт Коломой ехать.
Кипр - британская юрисдикция.
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20.11.2021 14:25 Відповісти
Кіпрський суд-самий чесний суд в світі...
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20.11.2021 14:26 Відповісти
ось там його пиндосы и сластают...
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20.11.2021 14:38 Відповісти
та лано, "кровожідних" тут нема - стул елекрічний, то чіста фізика...
беня давай вже к нам - заждалися.....
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20.11.2021 15:11 Відповісти
Счас. Поки Бубочка буде сидіти в кріслі гетьмана Беня і не подума нікуди їхати. Він же не зовсім дурний. Я б сказав, що навіть геній фізико-математичних наук в порівнянні з тими хто обрав його до влади.
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20.11.2021 14:41 Відповісти
Когда уже это сурло посадят ?
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20.11.2021 15:01 Відповісти
Клоун-наркоман его в кресло министра финансов посадит или в кресло председателя НБУ! Не даром он подарил бородатой бабушке 10 миллиардов кубов газа!
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20.11.2021 15:07 Відповісти
Там на Кипре Коломойского и арестует американское правосудие
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20.11.2021 15:02 Відповісти
Нет. рассмотрение дела будет происходить в отсутствие ответчика Источник: https://censor.net/ru/n3300650

Список договоров США об экстрадиции
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20.11.2021 15:25 Відповісти
Значит спецоперация будет в Украине
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20.11.2021 15:26 Відповісти
Разве что Зеля и Дермак о ней знать не будут
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20.11.2021 15:35 Відповісти
Разве "Приват" государственный? С месяц назад некая "судья" с бандитской фамилией джарты (дочь того самого) вернула его в собственность коломойского.
https://c ensoru.net/2021/11/12/zelenskij-11-j-den-molchit-ob-otmene-nacionalizacii-privatbanka.html
Уберите пробел, этот сайт не пропускает ссылки на тот.
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20.11.2021 15:05 Відповісти
А почему на Кипре знаете? Потому что отсутствует договор об экстрадиции преступников между США и Кипром . Но даже так, все равно Беня боится из Украины и нос высунуть. Уже и в Израиле не спрячется
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20.11.2021 15:22 Відповісти
Разве что в Биробиджане, хотя там проживает основное население китайцы, а он китайским языком не владеет
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20.11.2021 15:29 Відповісти
ай-я-я-яй !

неужели бизнеспартнер ЗЕ-лички сврровал у украинцев 5 миллиардов зелени ?

так выбирали ведь не-барыгу, вроде как, бы....
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20.11.2021 15:33 Відповісти
Так он же Зелени 40 лямов зелени отстегнул, продолжение следует.
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08.01.2022 13:51 Відповісти
Буратина начал сливать Карабаса-Барабаса, бо вкурил, шо тот на нем давно поставил крест....
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20.11.2021 15:49 Відповісти
Буде ще він їздити на суди якихось "іноземних олігархів".
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20.11.2021 15:54 Відповісти
Не переживайте привезут... Судя по всему, уже и амерам остогид со своим буратиной в Украине. главное , шо никакого толку , все шо-та хочет доказать Порошенко.
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20.11.2021 16:02 Відповісти
Та це не переживання, - натяк на "верхівку" і причину її неявки на ефір Шустера.
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20.11.2021 16:08 Відповісти
В приходе к власти зеленой плесени виноваты все предыдущие власти и политики. Они за 30 лет проложили им путь.
Необходимо незамедлительно снизить проходной барьер в парламент до 2%. Имеющиеся большие проценты, загоняют избирателей голосовать за тех, которым мошеннические соцопросы рисуют, что они проходные. То есть за олигархичнские партии, которые десятилетиями воруют и издеваются над народом.
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20.11.2021 16:11 Відповісти
Сам принцип висування в кандидати має бути не майновий ценз (застава), а по заслугах перед державою, по рівню інтелекту і по заслуженій шані перед виборцями. Не повинні потрапляти на виборні посади тільки ті, хто має гроші (свої, вкрадені чи кошти спонсорів), як це відбувається зараз.
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20.11.2021 18:08 Відповісти
Ви неправі,тоді 73% будуть в шоці,та за притулу проголосують,або Ківу,аби не Порох.
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08.01.2022 13:54 Відповісти
Ты прав, нужно снизить до 2%
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20.11.2021 20:24 Відповісти
Беня,это жидовский бздун и ехать на Кипр,очко сжалось.
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20.11.2021 16:13 Відповісти
Коломойша, шо, дурак из Украины уезжать. Пока у него в кармане ручной ЗЕ!, Коломойша - царь и бог. Зачем ему куда-то ехать?
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20.11.2021 21:49 Відповісти
Та не в кишені,а на тому чим воно на роялі грало.
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08.01.2022 13:55 Відповісти
 
 