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Кипр (227) Коломойский (1762) Приватбанк (823)

Кипрский суд пригласил Коломойского к рассмотрению иска от государственного "Приватбанка"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кипрский суд пригласил Коломойского к рассмотрению иска от государственного

Окружной суд Лимассола (Кипр) приглашает Игоря Коломойского к рассмотрению иска государственного "Приватбанка" на $5,5 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующее объявление в газете "Голос Украины" опубликовали адвокаты "Приватбанка" Scordis, Papapetrou&Co.

"Согласно приказу суда от 15 июня 2021 года, если сообщение об участии в деле не будет подано на протяжении 30 дней с момента публикации этого сообщения, рассмотрение дела будет происходить в отсутствие ответчика 1 (Игоря Коломойского. – Ред.)", – говорится в объявлении.

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Как сообщалось, 3 апреля 2020 года "Приватбанк" подал новый иск в кипрские суды, в частности в Окружной суд Лимасола, требуя возмещения убытков в размере $5,5 млрд в отношении схем, несущих все признаки мошенничества и отмывания денег, которые, как утверждает банк, были совершены его бывшими акционерами Коломойским и Геннадием Боголюбовым, экс-первым заместителем председателя правления Тимуром Новиковым и двумя кипрскими компаниями: PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited.

Иск в Окружной суд Лимасола касается двух наборов операций, которые, по утверждению банка, были незаконно осуществлены в период с 2013 года  по 2016 год по указанию его бывших владельцев при содействии других ответчиков и включали в себя значительные суммы, выплаченные компаниям, принадлежащим и/или контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Банк утверждает, что они были фиктивными кредитными соглашениями, ни одно из которых не было погашено.

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В частности, эти операции предусматривали схему, согласно которой $2,34 млрд были направлены кипрской компании Duxton Holdings Limited, связанной с бывшими акционерами банка, почти ежедневными траншами по $30 млн в течение четырехмесячного периода в 2013 году, отмечается в сообщении финучреждения.

После этого иска общая сумма претензий, заявленная "Приватбанком" против Коломойского и Боголюбова в Англии, на Кипре, в США и Израиле, превысила $10 млрд.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" Коломойского и Боголюбова, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, вследствие которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

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Топ комментарии
+23
Суд запросив Коломойського прибути з речами?
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20.11.2021 14:25
+17
Засцыт Коломой ехать.
Кипр - британская юрисдикция.
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20.11.2021 14:25
+5
ось там його пиндосы и сластают...
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20.11.2021 14:38
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Суд запросив Коломойського прибути з речами?
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20.11.2021 14:25 Ответить
с мешками, чтоб бабла навалить
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20.11.2021 15:10 Ответить
Три смены нижнего белья.
Безопасная бритва, мыло и помазок.
Сухой паек на сутки.
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20.11.2021 16:39 Ответить
Засцыт Коломой ехать.
Кипр - британская юрисдикция.
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20.11.2021 14:25 Ответить
Кіпрський суд-самий чесний суд в світі...
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20.11.2021 14:26 Ответить
ось там його пиндосы и сластают...
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20.11.2021 14:38 Ответить
та лано, "кровожідних" тут нема - стул елекрічний, то чіста фізика...
беня давай вже к нам - заждалися.....
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20.11.2021 15:11 Ответить
Счас. Поки Бубочка буде сидіти в кріслі гетьмана Беня і не подума нікуди їхати. Він же не зовсім дурний. Я б сказав, що навіть геній фізико-математичних наук в порівнянні з тими хто обрав його до влади.
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20.11.2021 14:41 Ответить
Когда уже это сурло посадят ?
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20.11.2021 15:01 Ответить
Клоун-наркоман его в кресло министра финансов посадит или в кресло председателя НБУ! Не даром он подарил бородатой бабушке 10 миллиардов кубов газа!
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20.11.2021 15:07 Ответить
Там на Кипре Коломойского и арестует американское правосудие
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20.11.2021 15:02 Ответить
Нет. рассмотрение дела будет происходить в отсутствие ответчика Источник: https://censor.net/ru/n3300650

Список договоров США об экстрадиции
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20.11.2021 15:25 Ответить
Значит спецоперация будет в Украине
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20.11.2021 15:26 Ответить
Разве что Зеля и Дермак о ней знать не будут
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20.11.2021 15:35 Ответить
Разве "Приват" государственный? С месяц назад некая "судья" с бандитской фамилией джарты (дочь того самого) вернула его в собственность коломойского.
https://c ensoru.net/2021/11/12/zelenskij-11-j-den-molchit-ob-otmene-nacionalizacii-privatbanka.html
Уберите пробел, этот сайт не пропускает ссылки на тот.
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20.11.2021 15:05 Ответить
А почему на Кипре знаете? Потому что отсутствует договор об экстрадиции преступников между США и Кипром . Но даже так, все равно Беня боится из Украины и нос высунуть. Уже и в Израиле не спрячется
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20.11.2021 15:22 Ответить
Разве что в Биробиджане, хотя там проживает основное население китайцы, а он китайским языком не владеет
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20.11.2021 15:29 Ответить
ай-я-я-яй !

неужели бизнеспартнер ЗЕ-лички сврровал у украинцев 5 миллиардов зелени ?

так выбирали ведь не-барыгу, вроде как, бы....
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20.11.2021 15:33 Ответить
Так он же Зелени 40 лямов зелени отстегнул, продолжение следует.
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08.01.2022 13:51 Ответить
Буратина начал сливать Карабаса-Барабаса, бо вкурил, шо тот на нем давно поставил крест....
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20.11.2021 15:49 Ответить
Буде ще він їздити на суди якихось "іноземних олігархів".
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20.11.2021 15:54 Ответить
Не переживайте привезут... Судя по всему, уже и амерам остогид со своим буратиной в Украине. главное , шо никакого толку , все шо-та хочет доказать Порошенко.
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20.11.2021 16:02 Ответить
Та це не переживання, - натяк на "верхівку" і причину її неявки на ефір Шустера.
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20.11.2021 16:08 Ответить
В приходе к власти зеленой плесени виноваты все предыдущие власти и политики. Они за 30 лет проложили им путь.
Необходимо незамедлительно снизить проходной барьер в парламент до 2%. Имеющиеся большие проценты, загоняют избирателей голосовать за тех, которым мошеннические соцопросы рисуют, что они проходные. То есть за олигархичнские партии, которые десятилетиями воруют и издеваются над народом.
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20.11.2021 16:11 Ответить
Сам принцип висування в кандидати має бути не майновий ценз (застава), а по заслугах перед державою, по рівню інтелекту і по заслуженій шані перед виборцями. Не повинні потрапляти на виборні посади тільки ті, хто має гроші (свої, вкрадені чи кошти спонсорів), як це відбувається зараз.
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20.11.2021 18:08 Ответить
Ви неправі,тоді 73% будуть в шоці,та за притулу проголосують,або Ківу,аби не Порох.
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08.01.2022 13:54 Ответить
Ты прав, нужно снизить до 2%
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20.11.2021 20:24 Ответить
Беня,это жидовский бздун и ехать на Кипр,очко сжалось.
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20.11.2021 16:13 Ответить
Коломойша, шо, дурак из Украины уезжать. Пока у него в кармане ручной ЗЕ!, Коломойша - царь и бог. Зачем ему куда-то ехать?
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20.11.2021 21:49 Ответить
Та не в кишені,а на тому чим воно на роялі грало.
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08.01.2022 13:55 Ответить
 
 