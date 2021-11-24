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Новини Політика України
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Ахметов (789) Зеленський (17467) олігарх (688) телебачення (732) Загребельська (102) Слуга народу (2545)

Зеленський не хоче, щоб канали перестали бути олігархічними. Він хоче повернутися у "теплу ванну", - Загребельська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський не хоче, щоб канали перестали бути олігархічними. Він хоче повернутися у

Президент та його команда останні два роки відвідували здебільшого олігархічні канали. Вони не прагнуть змінити правила гри на телевізійному ринку - вони хочуть знитизи "плату" за "олігархічну любов".

Про це пише у фейсбуці колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що інтереси олігархів відстоюють не лише телеканали "Україна 24" та "ТРК України", які вирішили бойкотувати "слуги народу", а й інші телеканали Коломойського, Фірташа та Пінчука. І телевізійний ринок вони, за словами Загребельської, контролюють завдяки "узгодженій ринковій поведінці, що має всі ознаки порушення антимонопольного законодавства". "І саме керівництво АМКУ, призначене президентом та монобільшістю, не просто ігнорує ці порушення, а й прямо зараз доводить в суді своє право їх не розслідувати", - додала Загребельська.

На її думку, заяви "слуг народу" про бойкот телеканалів Ахметова не мають на меті змінити ситуацію.

Читайте: "Слуга народу" ігноруватиме телеканали "Україна 24" та "Україна". Вони перетворилися на пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх", - Шуляк

"Їх ціль проста - повернути "теплу ванну". Без зміни правил. Без зміни укладу. Без розвитку конкуренції, як на телеринку, так і на інших важливих для України ринках. Просто, щоб все було як раніше, хіба що "плата" за "олігархічну любов" знизилася. А за їх повальну некомпетентність розраховувалися не вони, а ті самі олігархи, інші бізнесмени та населення. І, щоб, не доведи Господи, з телеекранів ніхто цим не обурювався", - пише Загребельська.

Нагадаємо, раніше депутати "Слуги народа" заявили, що ігноруватимуть телеканали "Україна 24" та "Україна", що належать Рінату Ахметову.

Також читайте: Заява частини "слуг народу" щодо каналів "Україна" та "Україна 24" стала відповіддю на запитання про "вагнергейт", – Бєлянський

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
У зеленой вонючки, вполне себе шариковское мышление.
Олигархический канал, это канал, где имеют наглость критиковать зеленского и его подельников.
Вот и все.
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24.11.2021 19:03
+13
Але ж уявіть, в нас був реальний шанс у 2019 році. І до чого ми дожились...
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24.11.2021 19:26
+11
А Віслючку крім коксу нічого не потрібно !!! Обдовбатися та між сосен корабельних ,обдовбаним ,поблукати !!!))
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24.11.2021 19:09
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У зеленой вонючки, вполне себе шариковское мышление.
Олигархический канал, это канал, где имеют наглость критиковать зеленского и его подельников.
Вот и все.
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24.11.2021 19:03 Відповісти
Ага) Канал Г+Г не олигархический, туда можна ходить)
А телеканал "НАШ" где бобики практически прописались те вообще няшки.
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24.11.2021 19:35 Відповісти
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24.11.2021 19:48 Відповісти
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24.11.2021 20:10 Відповісти
ВОПРОС-- ЧТО НЕТ 40 ЛИТРОВ ДЛЯ ВОВЫ ЗЕЛЕНСКОГО-- СЕРНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ МРАМОРНОЙ ЕГО ЛЮБИМОЙ ВАННЫ???в Украине??!! НЕ ВЕРЮ!!!!!!
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24.11.2021 20:52 Відповісти
За даними «Детектора медіа», 74% людей беруть новини саме з телебачення, і хоч ця цифра з року в рік меншає, не варто її недооцінювати.
73% виборців, які голосували за Зеленського, - це наслідок роботи телебачення, серіалу «Слуга народу».
Тобто якщо серіал змусив народ проголосувати на телевізійного персонажа Голобородька, уявіть собі, як можна було б у позитивний спосіб міняти свідомість людей - десовітизувати, робити освітні, культурні проєкти - якби власники мали інший горизонт мислення. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/
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24.11.2021 19:08 Відповісти
Так, але власникам каналів потрібні тупі раби.
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24.11.2021 20:20 Відповісти
А Віслючку крім коксу нічого не потрібно !!! Обдовбатися та між сосен корабельних ,обдовбаним ,поблукати !!!))
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24.11.2021 19:09 Відповісти
Жалко що не можна поставити зазу сотню лайків на цей пост бо шо правда то правда
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24.11.2021 19:30 Відповісти
не довіряю оцій Загребельській. Взагалі - шалава: і по вигляду, і по діям (в публічній сфері, звісно)
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24.11.2021 19:15 Відповісти
Підбором спікерів для озвучування таких от прописних істин займається цензор. По суті цей месидж очевидний і міг бути оприлюднений любою публічною особою. Але цензор обрав цю.
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24.11.2021 19:38 Відповісти
Хай вже голову у пісок запхає свою...
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24.11.2021 19:17 Відповісти
Зеленський не хоче, щоб канали перестали бути олігархічними. Він хоче повернутися у "теплу ванну", - Загребельська Джерело: https://censor.net/ua/n3301413

Бінго !! І додати нічого . .
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24.11.2021 19:17 Відповісти
...Я знаю, що багато хто мріє про зміну влади під тиском чергового Майдану. Але давайте будемо реалістами, добре? Нам все одно доведеться пройти через наступні президентські вибори, чергові чи позачергові, не суть. І зробити це максимально відповідально, чітко і зосереджено. Навіть якщо виборчі дільниці відкриють у бомбосховищах. - https://t.me/nuts_roses/393
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24.11.2021 19:19 Відповісти
Але ж уявіть, в нас був реальний шанс у 2019 році. І до чого ми дожились...
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24.11.2021 19:26 Відповісти
Поки не контролюємо свого інформаційного простору і не маємо спільного для всієї України смислового горизонту - говорити про якісь шанси марно.
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24.11.2021 19:34 Відповісти
Вибори 1991 р. Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!! Минуло понад 30 років Незалежності ,а "мудрий нарід",як Чахлик Невмирущий ,без жодних змін ,як в якісному так і кількісному сенсі !!!!)))
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24.11.2021 20:12 Відповісти
Ну в 2004 і 2014 щось же клюнуло мудрий нарід...
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24.11.2021 20:31 Відповісти
Після революцій завжди наступає час контрреволюцій !!! І будь-яка перемога надихає не лише переможців,але і реваншистів!!!Тож слід бути обережнішими з ейфорією від перемоги,кремлівські реваншисти працюють і від власної мети не відмовляться ніколи ,доки існує московська орда !!!)))
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24.11.2021 20:40 Відповісти
Сказала, что Вова хочет в тёплую ванную с Ермаком.
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24.11.2021 19:35 Відповісти
Будет ему и ванная будет и какава.
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24.11.2021 19:40 Відповісти
как ермак скажет - так зеленский и хочет
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24.11.2021 19:46 Відповісти
Мне кажется олигархи хотят свергнуть Зеленского.
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24.11.2021 19:52 Відповісти
Не только они,но и Запад тоже -и снесут сто пудов)
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24.11.2021 21:00 Відповісти
А мені б хотілося втопити це зелене чморидло в тій теплій ванні. Але дивитись на оте голе...з бульбашками... Бррр! Я не занадто жорстока?
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24.11.2021 19:52 Відповісти
А що ж ця пані мовчала з 15 до 19 року? Невже нічого не бачила?
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24.11.2021 19:53 Відповісти
Зебил, не скыглы
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24.11.2021 20:35 Відповісти
Слуга який царює, дає він клятву легко, брехня йому не гріх, розтопчує довіру, боїться і своїх, міняє обіцянки, котрі так жде юрба, СЛУГА ЯКИЙ ЦАРЮЄ, ВІН ГІРШЕ ЗА РАБА.

Редьярд Киплинг
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24.11.2021 20:31 Відповісти
Если он любит тёплую ванну, пусть устроит её себе в штанах.
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24.11.2021 20:35 Відповісти
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24.11.2021 21:34 Відповісти
Типу в Україні є НЕОЛЕРГАХІЧНІ телеканали.
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24.11.2021 22:19 Відповісти
Так продажный и гнилой здесь ты, или полезный идиот--выбирай!
Это счастье будет, если Порох вернется! Хоть шанс у страны появится на лучшее будущее ,без воров-предателей- наркоманов и постоянного стыда за страну и полшестого со всей его кодлой.
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24.11.2021 23:59 Відповісти
Ботяра, пшел прочь---вали к ********** своей!
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25.11.2021 00:00 Відповісти
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25.11.2021 00:01 Відповісти
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25.11.2021 00:01 Відповісти
 
 