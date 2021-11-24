Зеленський не хоче, щоб канали перестали бути олігархічними. Він хоче повернутися у "теплу ванну", - Загребельська
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент та його команда останні два роки відвідували здебільшого олігархічні канали. Вони не прагнуть змінити правила гри на телевізійному ринку - вони хочуть знитизи "плату" за "олігархічну любов".
Про це пише у фейсбуці колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, передає Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що інтереси олігархів відстоюють не лише телеканали "Україна 24" та "ТРК України", які вирішили бойкотувати "слуги народу", а й інші телеканали Коломойського, Фірташа та Пінчука. І телевізійний ринок вони, за словами Загребельської, контролюють завдяки "узгодженій ринковій поведінці, що має всі ознаки порушення антимонопольного законодавства". "І саме керівництво АМКУ, призначене президентом та монобільшістю, не просто ігнорує ці порушення, а й прямо зараз доводить в суді своє право їх не розслідувати", - додала Загребельська.
На її думку, заяви "слуг народу" про бойкот телеканалів Ахметова не мають на меті змінити ситуацію.
"Їх ціль проста - повернути "теплу ванну". Без зміни правил. Без зміни укладу. Без розвитку конкуренції, як на телеринку, так і на інших важливих для України ринках. Просто, щоб все було як раніше, хіба що "плата" за "олігархічну любов" знизилася. А за їх повальну некомпетентність розраховувалися не вони, а ті самі олігархи, інші бізнесмени та населення. І, щоб, не доведи Господи, з телеекранів ніхто цим не обурювався", - пише Загребельська.
Нагадаємо, раніше депутати "Слуги народа" заявили, що ігноруватимуть телеканали "Україна 24" та "Україна", що належать Рінату Ахметову.
Будь ласка, зачекайте...
Олигархический канал, это канал, где имеют наглость критиковать зеленского и его подельников.
Вот и все.
А телеканал "НАШ" где бобики практически прописались те вообще няшки.
73% виборців, які голосували за Зеленського, - це наслідок роботи телебачення, серіалу «Слуга народу».
Тобто якщо серіал змусив народ проголосувати на телевізійного персонажа Голобородька, уявіть собі, як можна було б у позитивний спосіб міняти свідомість людей - десовітизувати, робити освітні, культурні проєкти - якби власники мали інший горизонт мислення. https://theukrainians.org/myroslava-barchuk/
Бінго !! І додати нічого . .
Редьярд Киплинг
Это счастье будет, если Порох вернется! Хоть шанс у страны появится на лучшее будущее ,без воров-предателей- наркоманов и постоянного стыда за страну и полшестого со всей его кодлой.