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Закарпаття (964) облрада (180)

Закарпатську облраду очолив представник місцевої партії Чубірко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закарпатську облраду очолив представник місцевої партії Чубірко

Володимир Чубірко вже був головою Закарпатської облради у 2014-2015 роках. Тепер на цій посаді він замінив "слугу народу" Олексія Петрова.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської облради, інформує Цензор.НЕТ.

Чубірко, представник партії "Рідне Закарпаття", був єдиним кандидатом на цю посаду. За його кандидатуру проголосували 37 депутатів.

Володимир Чубірко народився 12 жовтня 1976 року у місті Ужгороді. У 2000 році закінчив економічний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю "Фінанси та кредит", у 2008 році в УжНУ здобув кваліфікацію магістра права. Працював директором комерційних підприємств області. Був депутатом обласної ради V та VI скликань.

З 31 жовтня 2014 року по 1 грудня 2015 року Чубірко вже був головою Закарпатської облради.

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Нагадаємо, що на місцевих виборах 2020 року "Рідне Закарпаття" отримало 12 мандатів в обласній раді, тоді як "Слуга народу" - 11. Після виборів cтавленик "Рідного Закарпаття" Анатолій Полосков отримав посаду голови ОДА, а представник "Слуги народу" Олексій Петров очолив Закарпатську облраду.

15 листопада Петров облишив свою посаду, 18 листопада це зробив Полосков.

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По ходу чужаки там не приживаються )
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25.11.2021 17:02 Відповісти
Так.Балогівські повертаються.
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25.11.2021 17:07 Відповісти
Добро, гнать из страны зеленую мусорную погань.
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25.11.2021 17:06 Відповісти
коментар відмічено як спам
левый чувак, чубарку надо было, там бы он и свой татарстан устроил
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25.11.2021 18:33 Відповісти
шановна редакція виправте помилку, Закарпатську обл раду може очолити тільки Чупакабра
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25.11.2021 19:03 Відповісти
Ставленнику Коли Оболонского закарпатцы дали под зад.
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26.11.2021 06:06 Відповісти
 
 