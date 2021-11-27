Вибух у п’ятиповерхівці на Миколаївщині: повідомляється про двох померлих

Виявлено п’ятьох постраждалих у результаті вибуху у п'ятиповерховому житловому будинку у місті Нова Одеса на Миколаївщині. Двоє людей померли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Миколаївської облдержадміністрації, за попередньою інформацією, літній чоловік, якого евакуювали із сусіднього під'їзду, помер від зупинки серцю на фоні серцево-судинної недостатності.

За даними облуправління ДСНС, у ході демонтажу зруйнованих елементів будинку у квартирі на четвертому поверсі рятувальники виявили непритомну жінку. О 16:46 з будинку за допомогою лебідки рятувальники її спустили. Медики констатували смерть. За словами представників поліції, це мешканка квартири, в якій вранці стався вибух.

Як повідомляє Суспільне з посиланням на слова Новоодеського міського голови Олександра Полякова, у будинку мешкали 54 людини.

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На п’ятому поверсі постраждали три людини. Рятувальники передали їх медикам (в однієї людини попередньо перелом руки та пошкодження хребта, у двох інших людей - шоковий стан). Заступниця головного лікаря Новоодеської Центральної районної лікарні Олена Косенчук розповіла кореспондентам, що чоловіка з відкритим переломом руки та його дружину медики відвезли до Миколаєва у лікарню швидкої медичної допомоги.

За словами Олександра Полякова, у будинку повністю зруйновані чотири квартири. Скільки всього пошкоджено помешкань поки не відомо. Постраждалих планують розселити в гуртожитку аграрного ліцею.

Нагадаємо, зранку 27 листопада у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух побутового газу. Станом на 10:50 на 5 поверсі постраждало 3 особи, які врятовані ДСНС та передані медикам (в однієї особи попередньо перелом руки та пошкодження хребта, 2 особи знаходяться у шоковому стані).

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