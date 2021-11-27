Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху у будинку на Миколаївщині

За фактом вибуху у п’ятиповерховому житловому будинку в Новій Одесі поліція відкрила кримінальне провадження.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.

Нагадаємо, зранку 27 листопада у місті Нова Одеса (Миколаївська область) у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух, за попередніми даними, побутового газу. Частково зруйновано 4 та 5 поверхи. Виявлено п’ятьох постраждалих, двоє з них померли.

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