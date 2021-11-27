Богдан звинуватив Зеленського в брехні, зокрема про Бутусова, Рябошапку та Бурбу
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Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 26 листопада неодноразово говорив неправду.
Таку заяву у фейсбуці зробив ексглава Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.
"Мене вчора згадав у дуже негативному контексті Найвеличніший Лідер нації, який протягом інтерв'ю 74 рази нагадав суспільству, що саме Він Верховний Головнокомандувач та Президент України !!!
Проте, таке високе звання не дозволяє Вам, вельмиповажний Володимир Олександрович, брехати, тому що те, що Вам можна було у "95 Кварталі", не личить Верховному Головнокомандовичу Президенту України, якого обрав народ України.
Тому змушений відповісти:
- Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрія Бутусова (його привів до Вас Покійний Сергій Нижній);
- Ви збрехали що Рябошапка Руслан був адвокатом Коломойського (Руслан взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я);
- Ви збрехали що генерал Бурба відповідав за транспорт Майдану (повірте я перевірив і він не відповідав ні за транспорт Майдану ні за транспорт проти Майдану);
Крім цього Ви збрехали ще 100500 разів", - вказав Богдан.
Будь ласка, зачекайте...
Навіщо???
-Леонид Филатов то же был актером,как и Рональд Рейган, которого сегодня признают как одного из лучших президентов США за всю историю
Все дело в том что клоун таким был всегда.
Просто на выборах его прятали за людьми, которые были в так называемой команде зеленского и говорили за него, создавая ореол таинственности для кандидата в президенты.
Когда дело было сделано, он всех кинул за ненадобностью (вероятно, такой план был изначально).
И теперь, чем больше он будет открывать рот, тем хуже для него, прикрывать теперь некому.
Больше чем уверен, когда рейтинг станет позорным или перед выборами, выбросят доказательства его наркотической зависимости.
Второе: создавать эти самые предохранители, - Парламент (не филиал 95 квартала), Судебную систему, Независимые СМИ.
https://www.youtube.com/watch?v=mitwU-V6YIQ
"я президент України не просто так"
"я руководил операцієй.."
"ви маєте знати як акцептується операція ."
"я готовий акцептувати любу операцію"
"мені сказали, що тут будуть друзі, а я бачу Шустера"
"мій головний союзник - народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворьйо какоє-то"
"ми зробили так, щоб людям було не больно"
"У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине"
"сам Ахметов не готує державний переворот", але деякі товарищі з України хочуть, щоб він включився"
Погрожуєте? Навіщо Ви мені зараз нагадуєте Захарченка? Це різні речі, головнокомандувач і верховний головнокомандувач…"
"Я не тримаю таких складних стратегій у голові"
"я не Янукович, втікати не буду"
"я на державній дачі тимчасово живу"
"я договорился с США о кораблях"
"це велика гра - проводити реформи"
"нецелесообразно терять такого человека лишь потому, что он не нравится Петру Порошенко"
"я десь читав про ДТП Трухіна, але його там за кермом не було"
"суспільство мені дало можливості приймати свої рішення"
"Чи вірю я статистиці? Є Ляшко, є міністр МОЗ. Він гарний міністр. Я довіряю йому. Але помилки в статистиці можуть бути. Бо є ще лікарі. ... От помирає людина. Лікарям вигідно написати, що від ковіду, бо це ж додаткові оплати".
"не корректно сравнивать конфети с медиа ринком, конфеты в РФ это другое, это вам не медиа пространство"
"я знаю всі гроші..."
"покази ви будете давати, а я - президент"
"я не виправдовуюся, але таке є."
"ну, стіна - це умовні речі, ми зараз почали будувати кордон.. ну, фізично стали будувати. Десь це стіна, десь ми закриваємо дірки.., а десь бачимо .. це втручання.. це гібридна історія".
"дуже складно найти професійних людей.. Шурма - дуже потужна людина"
"призначення замів - це питання до керівника офісу, це його питання.."
"я працюю і на вихідних і можу десь залишитися.. я маю дуже багато питань.. а зустрічатися з журналістами я не зобов'язаний"
"я маю аудіосвідоцтво і знаю, що цю людину втягують."
"я задоволений результатами.
"я був продюсером кампании, которая не ложилась под Януковича"
"ми повинні отримати з вами нову реальність"
"не всі представники людей люди, є серед них особі"
"дякую за типічне запитання для нашого суспільства"
"раніше ніхто не знав про рішення РНБО, бо це був пасивний орган, а зараз це потужний орган"
«Завдяки вам це теж відбувається - ось це розхитування постійне ситуації всередині нашої країни»
"всі речі опрацьовуються, но не прямо в лоб. ці питання фундаментально опрацьовуються, але теоретично.."
"я би пішов на те, щоб відчути ризики..."
"відбудеться масовий перехід мислення людей... це має бути такий хайп.. і людина почує стабільність"
"доверіє - моя главная ошибка. Я не думав, що це така спокуса. Оцей доступ до влади.."
"риба гнійот с голови. я стал больше любіть своіх собак."
"мне надо било бистро покупать дом, два дома. Ето било ошибкой"
"завдяки вам мої не можуть ходити без охорони"
"я можу їздити туди, де хочу. Да, Єрмак був зі мною.."
"так постраждала наша держава, що я один день відпочив.."
"літак президента не працює, він ремонтується. Директор ДУС боїться.."
"я по сути чєловек такой, я непоправимих ошибок не допускаю"
"голова офісу повинен воювати і має мати своє військо"
"ето ваше панібратство, я - президент України і по щелчку не відповідаю"
"я ж не знав, що пану Татарову повернули повноваження, але я хочу бути у курсі всього.."
"з бутербротами і Єрмаком я полетів в Гуту. Маю право. Циган не викликав і вас не викликав"
"достатньо з мене тягнути кров, сокі і всю енергію"
"мене поважає армія.."
"Гордон із штанов вибрасиваєтся"
"Медійна політика Рената Леонідовича перейшла в нездорову фазу"
"Я - вибір людей і частково їм належу"
"я захищаю посаду - президент України"
"це не свобода слова, це дестабілізація держави"