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Новини Політика України
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Зеленський (10456) Бутусов Юрій (2015) Рябошапка Руслан (276) Богдан Андрій (296) Бурба (80)

Богдан звинуватив Зеленського в брехні, зокрема про Бутусова, Рябошапку та Бурбу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Богдан звинуватив Зеленського в брехні, зокрема про Бутусова, Рябошапку та Бурбу

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 26 листопада неодноразово говорив неправду.

Таку заяву у фейсбуці зробив ексглава Офісу Президента Андрій Богдан, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене вчора згадав у дуже негативному контексті Найвеличніший Лідер нації, який протягом інтерв'ю 74 рази нагадав суспільству, що саме Він Верховний Головнокомандувач та Президент України !!!

Проте, таке високе звання не дозволяє Вам, вельмиповажний Володимир Олександрович, брехати, тому що те, що Вам можна було у "95 Кварталі", не личить Верховному Головнокомандовичу Президенту України, якого обрав народ України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Зеленського про "державний переворот" - це продовження серіалу "Слуга народу" в реальному житті, тобто банальний обман, - Семенченко

Тому змушений відповісти:

- Ви збрехали, що я приводив до Вас Юрія Бутусова (його привів до Вас Покійний Сергій Нижній);

- Ви збрехали що Рябошапка Руслан був адвокатом Коломойського (Руслан взагалі ніколи не був адвокатом, в цьому випадку адвокатом був я);

- Ви збрехали що генерал Бурба відповідав за транспорт Майдану (повірте я перевірив і він не відповідав ні за транспорт Майдану ні за транспорт проти Майдану);

Крім цього Ви збрехали ще 100500 разів", - вказав Богдан.

Також читайте: "Президент визнав фактично свою брехню проти мене", - Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп

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Топ коментарі
+81
бубочка так завзято вимагав від друзів ще більш "теплої ванни" що вони вирішили що простіше його в ній втопити.
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27.11.2021 23:09
+75
щось топлять найвелічнішого всі старі друзяки
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27.11.2021 23:04
+62
Як зазначив хтось з блогерів,
- На фоні найлевличніВшивого і гордон- журналіст, і "гудок"- націоналіст.
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27.11.2021 23:16
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28.11.2021 01:02 Відповісти
на колени , насекомое, и ноги мне целуй...
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28.11.2021 01:23 Відповісти
Теперь даже интересно, сколько раз тогда Зелик сказал правду. Сомнительные утверждения "я президент Украины" не считаем. Все мы знаем, кто на самом деле президент.
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28.11.2021 02:19 Відповісти
Все влучно. Справжній Презедент.
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28.11.2021 03:34 Відповісти
Бог одного клоуна из ДАУНбасса уже наказал,сбежал со своей шоблой не олигархов камарильей на РАБссию ...
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28.11.2021 05:02 Відповісти
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Народ не может ошибаться. 73%это не хухры мухры.
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28.11.2021 05:22 Відповісти
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Веде себе як покинута коханка )))
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28.11.2021 06:03 Відповісти
У Николае Чаушеску был рейтинг в Румынии 98% за трое суток до расстрела...
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28.11.2021 06:03 Відповісти
У Гитлера на внеочередных выборах в Германии в марте 1933 года был реальный рейтинг всго 43,7%...
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28.11.2021 06:05 Відповісти
Голобородько панически боится потерять сей сраный рейтинг... :D талантливый Чарли Чаплин,это совсем не значит,что талантливый политик...
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28.11.2021 06:11 Відповісти
А вот мне интересно, почему и с какого перепугу, этого лживого, воровитого и трусливого шибздика-утырка, без какого либо артистического и вообще без высшего образования, сравнивают то с великим Чарли Чаплиным то с Рони Рейганом?
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28.11.2021 09:20 Відповісти
Їдьмо, бабо, в чуже село, то будемо знати, що в нашому робиться.
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28.11.2021 10:07 Відповісти
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28.11.2021 14:08 Відповісти
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А тим часом, генерал-полковник Бурба виїхав за кордон України.
Навіщо???
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28.11.2021 06:22 Відповісти
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Получать очередное звание.
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28.11.2021 06:45 Відповісти
Тебе ефрейтора уже дали?
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28.11.2021 07:00 Відповісти
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Шо, угадал?
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28.11.2021 07:07 Відповісти
Не не не, он на ефрейтора не тянет, он пока в звании "дочь-проститутка".
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28.11.2021 09:22 Відповісти
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28.11.2021 07:38 Відповісти
Ага. Вот только вряд ли "умные" смогут объяснить, почему именно Бурба настаивал на полиграфе всех, кто знал об операции.
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28.11.2021 08:39 Відповісти
А чого не валодьку нелоха?))
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28.11.2021 09:20 Відповісти
Пока что, кроме ФБ Мосийчука, никто эту информацию не подтвердил. А Мосийчук тот еще "инсайдер"))) Рекомендую дождаться информации из официальных источников
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28.11.2021 08:08 Відповісти
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Почитал-почитал и пришел у выводу. Не обольщайтесь господа комментаторы, оно, конечно, смешно, но это вы из себя посмешище сделали.
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28.11.2021 06:40 Відповісти
Пока за клоуна ты один здесь
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28.11.2021 06:59 Відповісти
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См. выше.
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28.11.2021 07:05 Відповісти
То ,что амеры вывезли Бурбу это Гут ,пока твоя зекрыса корчится в агонии -лучше ему быть подальше...так что клоун,носящийся с полудохлым наркоманом -это ты)
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28.11.2021 07:30 Відповісти
в пентагоновскую разведку на должность?
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28.11.2021 08:37 Відповісти
Подальше от твоей зекрысы-убийцы...убийства Полякова всем хватило выше крыши,чтоб понять какое твоя зеля чмо
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28.11.2021 08:54 Відповісти
И не только Полякова .Мер и два его брата
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28.11.2021 09:33 Відповісти
смеются над бедой только идиЁты и чумнобарачные с соседского Северного Мордора. нормальные стараются всегда помочь , когда кто то попал в беду а не чистить в это время попавшего в беду карманы и сделать из него раба.
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28.11.2021 07:32 Відповісти
Скоро Голобородька скаже что во всем Виноваты Степан Бандера и Рузвельт с Черчиллем... развязавшие 2 Мировую ...
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28.11.2021 07:14 Відповісти
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28.11.2021 08:29 Відповісти
На свете нет ужаснее напасти, чем идиот дорвавшийся до власти"

-Леонид Филатов то же был актером,как и Рональд Рейган, которого сегодня признают как одного из лучших президентов США за всю историю
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28.11.2021 07:25 Відповісти
Скоро от твоей зекрысы останется дохлая тушка -поэтому что интересы и безопасность Украины таки превыше всего)
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28.11.2021 08:06 Відповісти
Ага, скоро))) Скоро Новый Год! Ты игрушки елочные уже купил?
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28.11.2021 08:13 Відповісти
классные у вас на елке будут украшения!
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28.11.2021 08:40 Відповісти
І брати не хоче, і кинути жаль.
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28.11.2021 10:11 Відповісти
Угу, прийшов на допит і став на лижі....
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28.11.2021 10:30 Відповісти
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28.11.2021 08:02 Відповісти
Чему вы удивляетесь?
Все дело в том что клоун таким был всегда.
Просто на выборах его прятали за людьми, которые были в так называемой команде зеленского и говорили за него, создавая ореол таинственности для кандидата в президенты.

Когда дело было сделано, он всех кинул за ненадобностью (вероятно, такой план был изначально).

И теперь, чем больше он будет открывать рот, тем хуже для него, прикрывать теперь некому.

Больше чем уверен, когда рейтинг станет позорным или перед выборами, выбросят доказательства его наркотической зависимости.
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28.11.2021 08:06 Відповісти
Я тоже не пойму, все такие возмущенные, так неожиданно, а когда его выбирали, куда смотрели? Он таким и был, я заметил и 25% тоже, а остальные смотрели Слугу народа и квартал. Ни одного разу он не пришел на ТВ, чтобы доказать, что достоин должности президента, все видосики, *********, стадион. А как он свою команду представлял, он там был, как тамада на свадьбе-дуже дякую, дуже дякую, а сами кандидаты на должности рассказывали свою программу, а воно ни слова, кроме упомянутых два. Нарот всё проглотил. Кровь так и не сдал, хотя поведение его, как наркомана. На стадионе во время предвыборных дебатов Кошевой напялил шарфик POHUY, так это полное оборзение и плевательство на общественность. У нас в городе Энергодар, где крупнейшая в мире АЭС, где градообразующее предприятие города Запорожская АЭС, большинство жителей имеет высшее образование-так 87% проголосовало за блазня. Сначала был в шоке, а потом как-то страшно стало, ведь эти люди работают на ЗАЭС и управляют реактором и там ошибка чревата, но автоматика, предохранительные устройства не дадут ошибке развиться далее. А как нам дальше выбрать президента не идиота...
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28.11.2021 09:19 Відповісти
Може в них на атомці інженер з техніки безпеки має прізвище POHUY? Грьобаний совок
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28.11.2021 10:14 Відповісти
Цікаво, адже Пороошенко ідіотом не був, якраз навпаки, і завдяки його зусиллям як зовнішнім, так і внутрішнім, ворог не захопив усю Україну.
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28.11.2021 16:08 Відповісти
Ідіоти ті, хто вибрав блазня президентом, а Порошенко і зараз працює на Україну, шана йому.
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28.11.2021 17:13 Відповісти
Первое: включать мозги, а не эмоции.
Второе: создавать эти самые предохранители, - Парламент (не филиал 95 квартала), Судебную систему, Независимые СМИ.
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15.12.2021 09:32 Відповісти
А блазень так і не хоче назначати очільника САП, вже рік. Зараз до гідранта не підпускають канали Порошенка, бо щось не те можуть спитати. Що не день, то новий зашквар від зелених.

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15.12.2021 20:45 Відповісти
А хто на початку каденції вчив його брехати, все на вушко нашіптував?
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28.11.2021 08:14 Відповісти
😹Нашёптывал ,потому ,что 🤡🤢🎹 совсем неадекват ,Сейчас Ермак на поводке тягает ,как балонку !
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28.11.2021 08:28 Відповісти
Воно і видно, що "не доріс" до управління державою, регента потребує.
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28.11.2021 08:47 Відповісти
"болонку" по-вашому.
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28.11.2021 10:03 Відповісти
Бывшие очень мстительны.
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28.11.2021 08:19 Відповісти
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28.11.2021 08:28 Відповісти
4 августа 2019 года

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28.11.2021 08:29 Відповісти
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28.11.2021 08:29 Відповісти
І ворона вважає себе жар-птицею
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28.11.2021 10:29 Відповісти
браво, браво, браво ... Чекалкин про отвратительного и трусливого шмарклю и его брехню

https://www.youtube.com/watch?v=mitwU-V6YIQ
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28.11.2021 09:00 Відповісти
100500++
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28.11.2021 09:31 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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28.11.2021 10:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7XI0Pt9qbOc&list=PL4_j-XFrEVq6XWgKvgtKPdog6711yvzhp
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28.11.2021 10:46 Відповісти
А хто привів його до влади.
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28.11.2021 09:30 Відповісти
А хто це зробив? АУУУУУУУ!
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28.11.2021 10:32 Відповісти
Від мовчання голова не болить.
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28.11.2021 10:37 Відповісти
А зачем приводили то? А по поводу того, с какими словами его привели и как представили президенту никто не спорит?
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28.11.2021 09:54 Відповісти
ВРАЖАЄ ТЕ , як багато лохів73 ,не дивлячись на кричущі антидержавні дії блазня все ще підтримують його , а ПОРОХУ з подачі путлеровської пропаганди закидають надумані обвинувачення . ЗАШКВАР!! ЗЕБІЛИ !!! А борцуни Лещенко , Наєм , та всі свободівці мовчать собі в тряпочку.
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28.11.2021 10:04 Відповісти
свободівці (верхівка) лижуть очко в ФСБ
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28.11.2021 10:33 Відповісти
Цитати сонцесйного:


"я президент України не просто так"
"я руководил операцієй.."
"ви маєте знати як акцептується операція ."
"я готовий акцептувати любу операцію"
"мені сказали, що тут будуть друзі, а я бачу Шустера"
"мій головний союзник - народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не ворьйо какоє-то"
"ми зробили так, щоб людям було не больно"
"У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине"
"сам Ахметов не готує державний переворот", але деякі товарищі з України хочуть, щоб він включився"
Погрожуєте? Навіщо Ви мені зараз нагадуєте Захарченка? Це різні речі, головнокомандувач і верховний головнокомандувач…"
"Я не тримаю таких складних стратегій у голові"
"я не Янукович, втікати не буду"
"я на державній дачі тимчасово живу"
"я договорился с США о кораблях"
"це велика гра - проводити реформи"
"нецелесообразно терять такого человека лишь потому, что он не нравится Петру Порошенко"
"я десь читав про ДТП Трухіна, але його там за кермом не було"
"суспільство мені дало можливості приймати свої рішення"
"Чи вірю я статистиці? Є Ляшко, є міністр МОЗ. Він гарний міністр. Я довіряю йому. Але помилки в статистиці можуть бути. Бо є ще лікарі. ... От помирає людина. Лікарям вигідно написати, що від ковіду, бо це ж додаткові оплати".
"не корректно сравнивать конфети с медиа ринком, конфеты в РФ это другое, это вам не медиа пространство"
"я знаю всі гроші..."
"покази ви будете давати, а я - президент"
"я не виправдовуюся, але таке є."
"ну, стіна - це умовні речі, ми зараз почали будувати кордон.. ну, фізично стали будувати. Десь це стіна, десь ми закриваємо дірки.., а десь бачимо .. це втручання.. це гібридна історія".
"дуже складно найти професійних людей.. Шурма - дуже потужна людина"
"призначення замів - це питання до керівника офісу, це його питання.."
"я працюю і на вихідних і можу десь залишитися.. я маю дуже багато питань.. а зустрічатися з журналістами я не зобов'язаний"
"я маю аудіосвідоцтво і знаю, що цю людину втягують."
"я задоволений результатами.
"я був продюсером кампании, которая не ложилась под Януковича"
"ми повинні отримати з вами нову реальність"
"не всі представники людей люди, є серед них особі"
"дякую за типічне запитання для нашого суспільства"
"раніше ніхто не знав про рішення РНБО, бо це був пасивний орган, а зараз це потужний орган"
«Завдяки вам це теж відбувається - ось це розхитування постійне ситуації всередині нашої країни»
"всі речі опрацьовуються, но не прямо в лоб. ці питання фундаментально опрацьовуються, але теоретично.."
"я би пішов на те, щоб відчути ризики..."
"відбудеться масовий перехід мислення людей... це має бути такий хайп.. і людина почує стабільність"
"доверіє - моя главная ошибка. Я не думав, що це така спокуса. Оцей доступ до влади.."
"риба гнійот с голови. я стал больше любіть своіх собак."
"мне надо било бистро покупать дом, два дома. Ето било ошибкой"
"завдяки вам мої не можуть ходити без охорони"
"я можу їздити туди, де хочу. Да, Єрмак був зі мною.."
"так постраждала наша держава, що я один день відпочив.."
"літак президента не працює, він ремонтується. Директор ДУС боїться.."
"я по сути чєловек такой, я непоправимих ошибок не допускаю"
"голова офісу повинен воювати і має мати своє військо"
"ето ваше панібратство, я - президент України і по щелчку не відповідаю"
"я ж не знав, що пану Татарову повернули повноваження, але я хочу бути у курсі всього.."
"з бутербротами і Єрмаком я полетів в Гуту. Маю право. Циган не викликав і вас не викликав"
"достатньо з мене тягнути кров, сокі і всю енергію"
"мене поважає армія.."
"Гордон із штанов вибрасиваєтся"
"Медійна політика Рената Леонідовича перейшла в нездорову фазу"
"Я - вибір людей і частково їм належу"
"я захищаю посаду - президент України"
"це не свобода слова, це дестабілізація держави"

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28.11.2021 10:37 Відповісти
соцесяйного
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28.11.2021 10:38 Відповісти
Если вы сожрете этого президента, как сожрали Януковича, то Украине конец. Нужно терпеть до конца каденции или импичмент по реальным серьезным основаниям, а не по надуманным. Срыв спецоперации из-за неясных причин (возможные: неопытность президента на тот момент, госизмена руководителя ОП, неблагоприятный политический фон и так далее, все неподтверждены) не является основанием для импичмента. Сорванных спецопераций спецслужб тысячи, особенно во время войны, ни одна из них не привела к отставке президента, даже Иран-контрас-гейт.
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28.11.2021 11:29 Відповісти
Тем-более, что срыва никого не было. Был перенос на четыре дня из-за перемирия. Который необходимо было утвердить из-за участия в договоренностях стран Запада(ключевых союзникоы Украины). А всё остальное фейки, спровоцированные внутриполитической борьбой в Украине. О чём и сообщил Грозев в своём интервью Латыниной. Но на ЦН, понятное дело, такое не напишут (невыгодно ).
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28.11.2021 11:59 Відповісти
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Та все дело в том. что если Бубочке удастся довести до конца судебную реформу, а ВСП уже почти сформировали, то очень многим не поздоровится и на следующих выборах он свободно всех обойдет. От того и такая истерия вокруг него, даже Бурят объявился из ниоткуда и посчитал сколько раз Зеля назвал себя Верховным.
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28.11.2021 11:45 Відповісти
А он ведь доведёт.
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28.11.2021 12:00 Відповісти
Уже не важно кто президент, в рамках нынешнего законодательства и любого института власти (президент, Рады) реформировать это ГОСУДАРСТВО невозможно! Только революцией и жесткой военной ДИКТАТУРОЙ можно попытаться создать новое за 9-12 лет!
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28.11.2021 12:23 Відповісти
Издалека кажется, что Зеленский ворвался во власть именно с целью воплотить в жизнь вышеперечисленные благородные задачи. Беда в том, что этот человек совершенно не подходит для этого. У него нет для этого ни знаний, ни навыков, ни желания учиться, ни ума, чтобы прислушиваться к советам людей знающих. О чисто человеческих качествах лучше промолчу. Ну "не бывать вороне коровою, не летать лягушатам под облаком" .
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15.12.2021 09:59 Відповісти
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