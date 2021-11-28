УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3849 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
24 137 134
журналістика (1607) Зеленський (17371) звільнення (1511) УДО (85) Ткач Михайло (118) Єрмак Андрій (1226) дрони (2455)

З УДО звільнили співробітників, які не збили наш дрон над "Синьогорою", - журналіст Ткач

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З УДО звільнили співробітників, які не збили наш дрон над

За інформацією журналіста "Української правди" Михайла Ткача, з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрія Єрмак.

Про це журналіст Михайло Ткач повідомив з посиланням на джерела у подкасті на "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ця історія (таємних польотів у Гуту – ред.) матиме продовження. Я знаю, що зараз в Управлінні державної охорони йде розслідування: вони шукають мої джерела. Вони вважають, що у мене ціла мережа джерел. І зараз ідуть розслідування й перевірки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": День народження Єрмака: святкували на держдачі, гостей возили гелікоптером ДСНС, - ЗМІ. ВIДЕО

Я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми взлітали над "Синьогорою", над цією державною дачею – про що президент казав, що ми порушили закон. Вони мали його збити, але не ввімкнули якісь радари, не помітили й не збили", - говорить журналіст.

За словами Ткача, дрону достатньо було злетіти і показати майданчик, на який сіли гвинтокрили ДСНС.

Співробітники УДО одразу підійшли і заборонили знімати, але дрон встиг злетіти.

"Українська правда" звернулася до УДО по коментар щодо цієї інформації.

Ткач також має інформацію, що в МВС тепер думають, як далі комунікувати цю історію.

Також дивіться: Зеленський про день народження Єрмака: Циган не викликав, ведмедів не викликав, був там зі сім'єю в свій законний вихідний. ВIДЕО

Офіс президента нібито писав запит, щоб надали гвинтокрил, хоча Володимир Зеленський казав на пресмарафоні, що йому запропонували скористатися авіацією ДСНС ті, хто летів із президентом у Гуту, що може вказувати на те, що гвинтокрили використали з подачі міністра Дениса Монастирського.

За словами Ткача, про плани святкувати день народження Єрмака у Гуті знало широке коло людей, проте подробиці святкування мало хто хотів розкривати, а сам захід був законспірований.

За даними Ткача, людей у резиденції було небагато.

Відомо, що партнер Ігоря Коломойського Тимур Міндіч із родиною прилетів у п'ятницю, за два дні до дня народження Андрія Єрмака. Міністр розвитку громад та територій Україн Олексій Чернишов також був із родиною. Був там і заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Сам президент також був із родиною.

Також читайте: Єрмак про день народження: Не було жодного 4-денного святкування, гвинтокрилами ДСНС ніяких гостей не перевозили

Журналіст наголосив, що використання відомчих гвинтокрилів у приватних цілях, а не з державною метою – викликає запитання.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+91
Правильно!
Сегодня они дрон не сбили, завтра пропустят журналиста к зеленскому, а послезавтра, вообще откажутся стрелять по людям, которые вышли на протест!
показати весь коментар
28.11.2021 15:19
+79
Правильно. Война идет, а побухать на госдаче - по расписанию.
показати весь коментар
28.11.2021 15:20
+38
надо было не дрон а Байрактар туда запустить
показати весь коментар
28.11.2021 15:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Эх, помню тоже пышно праздновал свои 50 лет. Помню, сосед приперся без приглашения, получил по морде.
показати весь коментар
28.11.2021 16:18 Відповісти
А кого интересует юбилей зебильного прихвостня? Марш в загон, лукашенковский недоделок.
показати весь коментар
28.11.2021 16:23 Відповісти
Сегодня дрон не сбитым был,
А завтра Порох Дерьмака убил.
Не будет знать сцыкло теперь
Что делать и куда бежать, на Тверь?
показати весь коментар
28.11.2021 16:21 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2021 16:23 Відповісти
Да если мне не изменяет память то Гута являеться собственностью Медведчука.
показати весь коментар
28.11.2021 16:22 Відповісти
Ох уж этот Андрея. Андрея по фамилии Ермак.
показати весь коментар
28.11.2021 16:23 Відповісти
да,,,, пора УДЛЮДКОВ гнять к ****-й матери. Да так СЛУГИ НАРОДА НЕ ЖИВУТ
показати весь коментар
28.11.2021 16:45 Відповісти
Зе-влада свідомо провокує хаос в Україні з подачі Кремля.
показати весь коментар
28.11.2021 16:49 Відповісти
правильно - дЕрьмак
показати весь коментар
28.11.2021 19:13 Відповісти
Украинское быдло и батраки,офис президента хочет вам напомнить что любые антиправительственные действия народа в сторону ЗЕ и его команды будут разценивться как подстрекательство к Государственному перевороту в Украине.
показати весь коментар
28.11.2021 16:27 Відповісти
Ми щось пишемо в чомусь звинувачуємо шльомів які прийшли до влади будучи завербовані в Кремлі, ми самі винуваті в цьому і я нікого не звинувачую крім себе. І ми щось пишемо , вдаючи свою обізнаність в політиці , в обороні України, в приватному житті від безхатченка до недозрілого президента а смислу від цього, кому воно треба , даже ті блогери які вставляють свої пости не дуже рахуються з нашими кометами. Ми просто вбиваємо свій час , а не лучше знайти друге заняття спорт, кіно, театр, концерт, мітинг в підтримку чогось, і просто здруз'ями випити пива дивлячись футбол, а ми пишемо і через декілька хвилин забули , що про що писали і починаємо писати вже на другу тему.
показати весь коментар
28.11.2021 16:33 Відповісти
Как бы не оказалось что Ткач тоже любит уличный метадон запивать водкой в багажнике у таксиста-рецедивиста.
показати весь коментар
28.11.2021 16:36 Відповісти
Ну, Ткач все же не парламентарий. Он попроще. Поэтому обойдется ингридиентами купленными у цыган.
показати весь коментар
28.11.2021 16:38 Відповісти
Навеяло. Сиводня ты дронОм леташ, а завтра родину прадаш.
показати весь коментар
28.11.2021 16:36 Відповісти
Навеяло:
1. Сиводня парень водку пьет, а завтра планы выдает родного, блин, советского завода!
2. Сиводня парень в бороде, а завтра где? В НКВД.
показати весь коментар
28.11.2021 17:56 Відповісти
Мы не вместе в дружинниках космы и клеша стилягам резали?
показати весь коментар
28.11.2021 18:03 Відповісти
Не. Нас за год до распада ВЛКСМ выгнали из стройных рядов.
показати весь коментар
28.11.2021 20:06 Відповісти
Ё!
показати весь коментар
04.12.2021 22:37 Відповісти
уволили , потому что ложили они на всех ...и дальше как пользоволись государственным в личных целях , так и будут , нет последствий - нет и раскаяния
показати весь коментар
28.11.2021 16:36 Відповісти
Подумаєш, не на Мальдіви вони "літали відпочивати". Інша справа якби на їх місті був товариш Петро!
показати весь коментар
28.11.2021 16:53 Відповісти
І то правда. Це ж не один раз за 5 років на 5 днів на Мальдіви за свої гроші. А всього, як сказав Бубочка, 4 рази, а це вже 5-й за 2,5 роки і в Гуту на державну дачу за гроші платників податків.
показати весь коментар
28.11.2021 17:10 Відповісти
а что вообще гласит законодательство? у меня соседи тоже купили дрон и запустили над нашим участком...Это законно?
показати весь коментар
28.11.2021 16:53 Відповісти
Купив участок вы автоматически владеете и его проекцией на небесный свод. Это правда из списка хотелок.
показати весь коментар
28.11.2021 17:01 Відповісти
ну так и зеленский не владеет небесным сводом?
показати весь коментар
28.11.2021 17:04 Відповісти
У цих дівчаток Женя та Женя крайня ступінь дебілізму, вони через вікно психлікарні плутають птахів з дронами.
показати весь коментар
28.11.2021 17:13 Відповісти
Почему Байрактары не подняли? Уволить всех на)(ер!!!😁
показати весь коментар
28.11.2021 17:21 Відповісти
Але ж, чи потрібне нам, платникам податків УДО , що сидить на режимному об'єкті , а над цим всім бардаком тупо кружляють дрони ? Ми за це їм платимо ?
показати весь коментар
28.11.2021 17:46 Відповісти
Журналисты не кидали дерьмо в президента. Они отбрасывали ту срань которую президент на весь украинский народ набрасывает.
показати весь коментар
28.11.2021 18:06 Відповісти
Так поцелуй ещё и херло в зад ,а на стенку повесь портрет полпота. Зескот все можно, это же по приколу.
показати весь коментар
28.11.2021 18:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 