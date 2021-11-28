З УДО звільнили співробітників, які не збили наш дрон над "Синьогорою", - журналіст Ткач

За інформацією журналіста "Української правди" Михайла Ткача, з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його офісу Андрія Єрмак.

Про це журналіст Михайло Ткач повідомив з посиланням на джерела у подкасті на "Українській правді", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ця історія (таємних польотів у Гуту – ред.) матиме продовження. Я знаю, що зараз в Управлінні державної охорони йде розслідування: вони шукають мої джерела. Вони вважають, що у мене ціла мережа джерел. І зараз ідуть розслідування й перевірки.

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Я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми взлітали над "Синьогорою", над цією державною дачею – про що президент казав, що ми порушили закон. Вони мали його збити, але не ввімкнули якісь радари, не помітили й не збили", - говорить журналіст.

За словами Ткача, дрону достатньо було злетіти і показати майданчик, на який сіли гвинтокрили ДСНС.

Співробітники УДО одразу підійшли і заборонили знімати, але дрон встиг злетіти.

"Українська правда" звернулася до УДО по коментар щодо цієї інформації.

Ткач також має інформацію, що в МВС тепер думають, як далі комунікувати цю історію.

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Офіс президента нібито писав запит, щоб надали гвинтокрил, хоча Володимир Зеленський казав на пресмарафоні, що йому запропонували скористатися авіацією ДСНС ті, хто летів із президентом у Гуту, що може вказувати на те, що гвинтокрили використали з подачі міністра Дениса Монастирського.

За словами Ткача, про плани святкувати день народження Єрмака у Гуті знало широке коло людей, проте подробиці святкування мало хто хотів розкривати, а сам захід був законспірований.

За даними Ткача, людей у резиденції було небагато.

Відомо, що партнер Ігоря Коломойського Тимур Міндіч із родиною прилетів у п'ятницю, за два дні до дня народження Андрія Єрмака. Міністр розвитку громад та територій Україн Олексій Чернишов також був із родиною. Був там і заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Сам президент також був із родиною.

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Журналіст наголосив, що використання відомчих гвинтокрилів у приватних цілях, а не з державною метою – викликає запитання.