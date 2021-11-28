В УДО спростували звільнення співробітників через дрон журналістів над резиденцією Зеленського на Прикарпатті

Управління державної охорони спростовує інформацію журналіста Михайла Ткача про звільнення військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над державною резиденцією "Синьогора" на Прикарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління.

"Нещодавно журналіст інтернет-видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив чергову непідтверджену "інсайдерську" інформацію, що в Управлінні державної охорони України було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою... Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона", - йдеться в повідомленні.

Окремо в Управлінні держохорони заявили про "намір звернутися до суду з цього приводу".

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Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач повідомив, що з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак. Вони перебували там з нагоди дня народження останнього.