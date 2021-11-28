В УДО спростували звільнення співробітників через дрон журналістів над резиденцією Зеленського на Прикарпатті
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Управління державної охорони спростовує інформацію журналіста Михайла Ткача про звільнення військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над державною резиденцією "Синьогора" на Прикарпатті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління.
"Нещодавно журналіст інтернет-видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив чергову непідтверджену "інсайдерську" інформацію, що в Управлінні державної охорони України було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою... Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона", - йдеться в повідомленні.
Окремо в Управлінні держохорони заявили про "намір звернутися до суду з цього приводу".
Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач повідомив, що з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак. Вони перебували там з нагоди дня народження останнього.
Будь ласка, зачекайте...
у ОПУщених кругом усі перевзуваються
Или вообще никогда там не работали?
Ринат Леонидович уже миллиард небось перевел, деньги пропасть могут
А яке гасло зараз, у вас виборців Зенаркомана, чи наухя воно вам баранам?
Чи ті малороси люмпени Виктор Ли ******** і маргинали Виктор Ли ********, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
Люся не дослівно -- ..."у нас те й те й те в досягненнях , а це саме зроблено "ПРИ ЗРАДНИКАХ " ТАТОРОВИХ ТА ДЕМЧЕНКАХ...
Це так креативненько заболтують ці прізвища зрадників ...
Про Єрмака не кажу - його адовкат вова все робить для його дескридитації й підтвердження подвійною -потрійною брехнею правоти сказаного Бутусовим й усіма обізнаними .
ДОВЕДУ . 1.Єрмак не вповноважений своїм службовим положенням курувати розвідниками- вова недослівно.
2.Єрмак це мойо усьо, й усі спецлужби та дипломати заходу на зв"язку з ним у вирішенні прблем України.
ТІЛЬКИ ЦІ ДВІ заперечуючі себе дві БРЕХНІ ЗА 10 ХВИЛИН ВІДПОВІДІ БУТУСОВУ