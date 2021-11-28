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Новини Політика України
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Зеленський (17376) резиденція (29) звільнення (1511) УДО (85) Ткач Михайло (118) Єрмак Андрій (1226)

В УДО спростували звільнення співробітників через дрон журналістів над резиденцією Зеленського на Прикарпатті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В УДО спростували звільнення співробітників через дрон журналістів над резиденцією Зеленського на Прикарпатті

Управління державної охорони спростовує інформацію журналіста Михайла Ткача про звільнення військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над державною резиденцією "Синьогора" на Прикарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління.

"Нещодавно журналіст інтернет-видання "Українська правда" Михайло Ткач повідомив чергову непідтверджену "інсайдерську" інформацію, що в Управлінні державної охорони України було звільнено військовослужбовців нібито за те, що вони не збили дрон, який літав над Гутою... Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона", - йдеться в повідомленні.

Окремо в Управлінні держохорони заявили про "намір звернутися до суду з цього приводу".

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Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач повідомив, що з Управління державної охорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією "Синьогора" у карпатському селі Гута, коли там були президент Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак. Вони перебували там з нагоди дня народження останнього.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+13
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28.11.2021 19:39
+12
Нет.. Альтернативы не было, так как все нормальные люди голосовали за Порошенко. Это было без альтернативно. А зебыдло, шариковы, люмпены и идиоты голосовали за зеленского.
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28.11.2021 20:14
+12
Саме тому ти обрав наркомана малороса?
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28.11.2021 20:28
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Т.е. рашкованские сбивать нельзя, а журналистские необходимо?)
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28.11.2021 19:33 Відповісти
підкажу ЗЕленим ідіотам - АХМЄТОВ ПІДКУПИВ ПРЕССЕКРЕТАРЯ - він дав Бутусову сказати УСЕ!!! Він не закрив йому рота , він був дуже неактивний в протистоянні Юрія з вовою .
у ОПУщених кругом усі перевзуваються
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28.11.2021 20:54 Відповісти
ще пілоти вєртальотиків скажуть своє слово - ось ось коли путч вспучиться ...
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28.11.2021 20:55 Відповісти
Уже поверили
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28.11.2021 19:34 Відповісти
Бо швиденько поновили.
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28.11.2021 19:37 Відповісти
Сумніваюся. 😊
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28.11.2021 20:14 Відповісти
Ну не успели просто, от увольняйся и рапорта до приказа об увольнения месяц минимум.
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28.11.2021 20:46 Відповісти
Ткач поспішив, "вспугнул".
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28.11.2021 20:58 Відповісти
Ранее уволились?
Или вообще никогда там не работали?
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28.11.2021 19:37 Відповісти
А не спростували б звільнення, і цих теж би звільнили, тобто перевели б у статус "ніколи не працювали в УДО".
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28.11.2021 20:29 Відповісти
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28.11.2021 19:39 Відповісти
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28.11.2021 20:37 Відповісти
Если их уволят , охранные структуры Ахметки с удовольствие возьмут их к себе .
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28.11.2021 19:40 Відповісти
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28.11.2021 19:42 Відповісти
сам не хочу, но надо...

Ринат Леонидович уже миллиард небось перевел, деньги пропасть могут
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28.11.2021 20:39 Відповісти
Зара Ткача за дрона посадить, Гордона за пірамідкі, а Шустера вигоне з України. Якого ж болвана обрала оскотинена біомаса 73%
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28.11.2021 19:45 Відповісти
Ткач и ко активно помогали. Все логично.
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28.11.2021 19:53 Відповісти
Була альтернатива?
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28.11.2021 20:03 Відповісти
Нет.. Альтернативы не было, так как все нормальные люди голосовали за Порошенко. Это было без альтернативно. А зебыдло, шариковы, люмпены и идиоты голосовали за зеленского.
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28.11.2021 20:14 Відповісти
І хто ж вам завадив нормальним *********** обрати однотурового? Може ви сплутали країну і не там обирали? А коли його обрали 54% в один тур,то мабуть були завезені з місяця?
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28.11.2021 20:27 Відповісти
Саме тому ти обрав наркомана малороса?
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28.11.2021 20:28 Відповісти
Перед жодним цапом не звітував і навіть перед таким рогатим і свинорилим як ти теж не збираюсь. https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8
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28.11.2021 20:32 Відповісти
Це твій малорос Зеленський в Москві "помирає за Крим", поки Порошенко "втрачає Донбас". Запамятовал малорос?
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28.11.2021 20:36 Відповісти
Скажи, а зебіли покладають надії на краще майбутнє України в зв'язку з розумом Зеленського, його досвідом в політиці чи патріотизмом?
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28.11.2021 20:36 Відповісти
Я не збираюсь тут нікого переконувати і агітувати.Зустрінемось на виборах.https://www.youtube.com/watch?v=h4y2e3PQ6q8
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28.11.2021 20:42 Відповісти
Погано працюєш. Сєруня премії не дасть.
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28.11.2021 20:44 Відповісти
Ти мені не цікавий.
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28.11.2021 20:45 Відповісти
Мені цікаво,обзиваючи виборців,які голосували за Зеленського,на яку їхню реакцію розраховують ці коментатори? Розкаяння,посипаня попелом голови, чи всеосяжного плачу? Крім агресії,бажання вчепитися в горло, розбити джерело бруду і не поваги до їх вибору, нічого іншого не буде....І ніяк потім 5 не стане 7.
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29.11.2021 06:57 Відповісти
Чхал я на их реакцию. Я и в офисе им в глаза говорю все, что о них думаю. Я в 2019 году убеждал, уговаривал, аргументировал, просил, но эти **** дебилы, желудки на ножках только ржали и снисходительно ухмылялись, мол *****, *****, мы лучше тебя знаем жизнь .. Так что теперь получают отдачу сполна и по полной.
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29.11.2021 09:30 Відповісти
У зебілів - ні. Тому вони несуть як мінімум моральну відповідальність. Хоча... 🤔Якщо Господь хоче когось покарати, то відбирає здоровий глузд. Все решту людина робить власноруч.
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28.11.2021 20:16 Відповісти
Мораль цієї басні така - якщо взяв зеленого прутня в рота - то смокчи мовчки і не виймай ))) Немає в мене ні граму співчуття до зелених клавіш. Я його випалюю в собі розплавленим свинцем і розкаленим залізом.
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28.11.2021 20:27 Відповісти
Мораль така що смокчи якщо взяв,бо я не з твого блакитного свинарника і у твоїх гей парадах участі не приймаю.
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28.11.2021 20:29 Відповісти
За роки Незалежності я щось не пам'ятаю ні одного політичного гасла, крім "Армія, Мова, Віра", яке б стало практично національним.
А яке гасло зараз, у вас виборців Зенаркомана, чи наухя воно вам баранам?
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28.11.2021 20:33 Відповісти
Я буй поклав на твій свинарник ,на тебе і на ваші брехливі смердючі гасла котрі лише гаслами і лишались.Де були дії окрім тих що до влади прийшли кононенки,грановські,свинарчуки,мудачуки,розенблати і інша погань така смердюча і зрадницька як їх лохторат.Чому за п"ять років небув притягнгутий жоден риг,корупціонер,зрадник хабарник,а лише крали і грабували? Не бачу різниці між всіма минулими.
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28.11.2021 20:39 Відповісти
Все правельно . Ублюдків що вибрали Зелупу ніхто і ніколи так не принижував як їх обранець.
Чи ті малороси люмпени Виктор Ли ******** і маргинали Виктор Ли ********, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати?
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28.11.2021 20:43 Відповісти
А ти що - не знаєш їхнього? "ЖРАТЬ! СРАТЬ! РЖАТЬ!!!"
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28.11.2021 20:42 Відповісти
Так. Зелойоби,з шлунками замість мізків, це пірдящі все життя у диван істоти. Все що вони можуть, це пирдіти в діван, як той персонаж з "нашой рашкі".
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28.11.2021 20:44 Відповісти
Офшор,а для тебе смоктання шоколадного, чи зеленого дійсно має якусь різницю?
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29.11.2021 06:59 Відповісти
Мабуть їх ще не встигли ознайомити з указом наймогутнішого гетьмана?
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28.11.2021 19:59 Відповісти
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28.11.2021 20:01 Відповісти
А осадочек то остался)
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28.11.2021 19:59 Відповісти
а ответ держать за публичную ложь "журналисты" будут или опять все сойдет с рук?
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28.11.2021 20:15 Відповісти
Зато из СЗРУ увольняют опытных …
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28.11.2021 20:16 Відповісти
шо,позавчера,еще до днюхи и дрона были уволены,а сегодня восстановились?
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28.11.2021 20:25 Відповісти
Якщо спростовують, то точно що звільнили
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28.11.2021 20:26 Відповісти
конечно опровергли, иначе УДО захвачено Зеленским.
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28.11.2021 20:28 Відповісти
Не он это, да и дрона никакого не было. Шум в ушах был, приход был, вертолета не было.
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28.11.2021 20:35 Відповісти
Знаєте, яку "креативну фішку" придумали Сірожа з Люською - побільше перелічувати з сарказмом в лапках "ТИПУ ЗРАДА" дійсно прізивища зрадників, наприклад ...
Люся не дослівно -- ..."у нас те й те й те в досягненнях , а це саме зроблено "ПРИ ЗРАДНИКАХ " ТАТОРОВИХ ТА ДЕМЧЕНКАХ...
Це так креативненько заболтують ці прізвища зрадників ...

Про Єрмака не кажу - його адовкат вова все робить для його дескридитації й підтвердження подвійною -потрійною брехнею правоти сказаного Бутусовим й усіма обізнаними .
ДОВЕДУ . 1.Єрмак не вповноважений своїм службовим положенням курувати розвідниками- вова недослівно.
2.Єрмак це мойо усьо, й усі спецлужби та дипломати заходу на зв"язку з ним у вирішенні прблем України.
ТІЛЬКИ ЦІ ДВІ заперечуючі себе дві БРЕХНІ ЗА 10 ХВИЛИН ВІДПОВІДІ БУТУСОВУ

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28.11.2021 21:16 Відповісти
 
 