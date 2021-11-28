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Наприкінці січня 27 російських дипломатів виїдуть із США, - посол РФ Антонов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Наприкінці січня 27 російських дипломатів виїдуть із США, - посол РФ Антонов

Майже 30 російських дипломатів та їхні родини мають залишити Сполучені Штати Америки 30 січня.

Про це повідомив посол Росії у США Анатолій Антонов у відеоінтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Наші дипломати висилаються... Велика група моїх товаришів, 27 людей із сім'ями, покине нас 30 січня... Ми зіштовхнулися із серйозним браком кадрів", - зауважив він.

Нагадаємо, наприкінці жовтня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підриває перспективи нормалізації відносин з Альянсом: у Кремлі прокоментували рішення НАТО вислати російських дипломатів

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+19
Назад у рідну говєнь!
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28.11.2021 23:21
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28.11.2021 23:24
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28.11.2021 23:08
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27 шпигунів.
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28.11.2021 23:04 Відповісти
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28.11.2021 23:08 Відповісти
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29.11.2021 09:07 Відповісти
Назад у рідну говєнь!
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28.11.2021 23:21 Відповісти
Дамой, к мамє...
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28.11.2021 23:25 Відповісти
"А я в росию, в говно хочу, я так давно не видел маму..."
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28.11.2021 23:31 Відповісти
Ці "навозники" тепер будуть смакувати свій улюблений гній замість вишуканих страв.
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28.11.2021 23:24 Відповісти
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28.11.2021 23:24 Відповісти
А що ТАК? Сервіс не сподобався чи клімат?
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28.11.2021 23:40 Відповісти
Шо? Апять в срані-рязяні? Їхні Машки і личинки до смерті будуть проклинати своїх Штірліців )))
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28.11.2021 23:43 Відповісти
Двадцать семь лубянских комиссаров. Давно пора Америку от нечести зачищать!
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28.11.2021 23:51 Відповісти
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28.11.2021 23:53 Відповісти
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28.11.2021 23:59 Відповісти
Так, я не понял. По рашка тв всегда говорят, что в сша все очень плохо, а в рашке - все хорошо. Так что за грусть? Поедут туда, где хорошо
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29.11.2021 00:22 Відповісти
пляя!!!!
Скільки цього непотрібу ще є...
Висилають -висилають а їх не зменшується!!
Як таргани плодяться
А тарганів звісно треба давити!!
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29.11.2021 01:00 Відповісти
В Riverdale NY построен здоровенный домище, много этажей
Набит ими битком снизу доверху, как клопами.
Хотели они лет 10 назад построить еще один, кажется 22 этажа. так местные жители устроили там чуть ли не войну своим властям.
Не дали построить.
Выслали- хорошо, но МАЛО
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29.11.2021 01:21 Відповісти
В конце января? Похоже на эвакуацию перед вторжением в Украину.
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29.11.2021 05:45 Відповісти
Лапотні дипломати-це як зімбабвійскі космонавти...
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29.11.2021 05:50 Відповісти
А вот представте каково семьям и самим дипломатам жили в прекрасной стране а теперь им опять в помоечную срань - Рязань ехать!
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29.11.2021 06:17 Відповісти
Багаж нехай уважно перевірять, щоб чого не поцупили, приміром унітазів.
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29.11.2021 06:50 Відповісти
Гниды ФСБшные должно сидеть в своем концлагере Путлера.... развели курятники по всему миру Бошировых Петровых...паскеуды позорные...
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29.11.2021 07:10 Відповісти
 
 