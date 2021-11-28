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Наприкінці січня 27 російських дипломатів виїдуть із США, - посол РФ Антонов
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Майже 30 російських дипломатів та їхні родини мають залишити Сполучені Штати Америки 30 січня.
Про це повідомив посол Росії у США Анатолій Антонов у відеоінтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Наші дипломати висилаються... Велика група моїх товаришів, 27 людей із сім'ями, покине нас 30 січня... Ми зіштовхнулися із серйозним браком кадрів", - зауважив він.
Нагадаємо, наприкінці жовтня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.
Топ коментарі
+19 irenka ko
показати весь коментар28.11.2021 23:21
+17 Грышка Распутный 2
показати весь коментар28.11.2021 23:24
+9 Zelya Vsyo
показати весь коментар28.11.2021 23:08
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Будь ласка, зачекайте...
Скільки цього непотрібу ще є...
Висилають -висилають а їх не зменшується!!
Як таргани плодяться
А тарганів звісно треба давити!!
Набит ими битком снизу доверху, как клопами.
Хотели они лет 10 назад построить еще один, кажется 22 этажа. так местные жители устроили там чуть ли не войну своим властям.
Не дали построить.
Выслали- хорошо, но МАЛО