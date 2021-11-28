Наприкінці січня 27 російських дипломатів виїдуть із США, - посол РФ Антонов

Майже 30 російських дипломатів та їхні родини мають залишити Сполучені Штати Америки 30 січня.

Про це повідомив посол Росії у США Анатолій Антонов у відеоінтерв'ю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Наші дипломати висилаються... Велика група моїх товаришів, 27 людей із сім'ями, покине нас 30 січня... Ми зіштовхнулися із серйозним браком кадрів", - зауважив він.

Нагадаємо, наприкінці жовтня представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що ще 55 російських дипломатів мають залишити США найближчими місяцями.

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