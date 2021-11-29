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Новини Політика України
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Ахметов (655) Гриценко Анатолій (273) Зеленський (10071) Коломойський (1081)

"Зеленський з Коломойським ведуть міжолігархічну війну проти Ахметова", - Гриценко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Зеленський з Коломойським ведуть міжолігархічну війну проти Ахметова", - Гриценко

Замість втягування людей у свої міжолігархічні війни, президент Володимир Зеленський мав би твердо і послідовно, як він і обіцяв, викорінювати олігархат і монополізм усюди, в усіх сферах, і незалежно від прізвищ.

Про це ексміністр оборони Анатолій Гриценко пише у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти за кого: за Зеленського чи за Ахметова? Такий вибір відтепер нам усім нав'язує і активно поширює ботофермами і придворними комунікаторами Банкова. Тільки-но скажеш/напишеш щось критичне на адресу Зеленського, як одразу налітають сотнями, з однаковими під копірку коментами: ти продався Ахметову, підстілка Ахметова, на зарплаті у Ахметова...", - відмічає Гриценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава Україна порушила справу проти журналіста Бутусова "за агресивну війну", а проти Путіна - не порушувала, - Гриценко

Та насправді, на його думку, правильніше і чесніше було б ставити питання як є: ти за Зеленського (з Коломойським) чи за Ахметова?

"Але ж альянс із "правильним" олігархом Зеленський не афішує і, як показав той же пресмарафон, сором'язливо замовчує.

А тепер мої питання до Вас:

1) А якщо мені по барабану, хто з олігархів для Зеленського сьогодні правильний чи завтра неправильний?

2) А якщо я вважаю олігархію, з усіма її прізвищами без виключень, - злом і загрозою існуванню нашої країни?

3) А якщо я проти будь-якого диктату, будь-кого з олігархів-монополістів - у енергетиці, в нафті, в хімії, чи в розподілі газу?

4) А якщо я проти всіх багатомільярдних оборудок олігархату - і Ротердаму+, і Укрнафти, і Привату, і облгазів?

5) А якщо таку позицію мав і тримав завжди, ще й тоді, коли Зеленський з олігархами разом заробляв мільйонами, і коли тішив їх, теж за немалі гроші, творчими виступами на корпоративах, і коли вони обмінювалися платежами по офшорних рахунках, недоплачуючи своїй державі й своїй армії?

6) А якщо на виборах я усім Вам публічно обіцяв, в разі обрання Президентом, "знищити олігархат як клас", незалежно від прізвищ?

7) Чому тепер від мене хтось вимагає зайняти сторону: мені ближчий Коломойський (бо він зараз союзник Зеленського), чи Ахметов (бо Зеленський з ним щойно посварився)?", - пише ексміністр оборони.

Також читайте: Оточення Ахметова втягує його в держпереворот. Не можна воювати проти свого народу і президента, - Зеленський. ВIДЕО

За словами Гриценка, замість "втягування людей у свої міжолігархічні війни, президент Володимир Зеленський мав би твердо і послідовно, як він теж нам з вами обіцяв, викорінювати олігархат і монополізм усюди, в усіх сферах і незалежно від прізвищ, - тоді це буде на користь країни".

"Все решта, в тому числі нинішні ігрища в держперевороти - то нещиро, несистемно, ангажовано, і призведе лише до послаблення країни й економіки, і спрацює на користь лише ворога", - резюмував Гриценко.

Зеленський з Коломойським ведуть міжолігархічну війну проти Ахметова, - Гриценко 01

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Топ коментарі
+25
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29.11.2021 15:39
+21
Вилізло гівно з жопи.

Онотоле, з'їбися у те болото, де сіділо.
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29.11.2021 15:38
+18
Так покажи пане єфрейтору, як Косоворотці ходити конем. Це ж і ивоя заслуга, що тут таке твориться.
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29.11.2021 15:37
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Ахметова и Коломойского на НАРЫ ,Гриценко туда-же ...
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29.11.2021 15:36 Відповісти
А может сразу в топку?
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29.11.2021 15:41 Відповісти
В попку это не наш метод ,это ватные дела ...
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29.11.2021 15:42 Відповісти
Я имел ввиду в котёл энергоблока ТЭС, шалунишка.
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29.11.2021 15:51 Відповісти
Я селаю с Мистерои Иксом то, Сисема Станиславского сделала со своей Содомой.
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29.11.2021 18:19 Відповісти
Зеленський блокує кримінальні справи проти Коломойського, - експерт Atlantic Council Джерело: https://censor.net/ua/n3302186
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29.11.2021 15:43 Відповісти
Мистер Икс, ты песчинка, куда лезешь, смехота.
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29.11.2021 16:29 Відповісти
правильно,а то по мнению гриценки, ахметова в очко целовать нужно
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29.11.2021 16:31 Відповісти
Ну Беню ж ваше стадо целует.
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29.11.2021 19:10 Відповісти
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29.11.2021 16:39 Відповісти
Так покажи пане єфрейтору, як Косоворотці ходити конем. Це ж і ивоя заслуга, що тут таке твориться.
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29.11.2021 15:37 Відповісти
Я дивуюся тупизні деяких фігур, що претендують на звання ЛСД (лідер суспільної думки). Колись Гриценко загинав пальці:

- Чи буде Зеленський діяти на користь Росії. Я вважаю, що ні.

- Чи буде Зеленський провадити антиукраїнську політику. Я думаю, що ні.

..................

Вчадіти треба, щоб не бачити в молодій зеленій морді ЗЛО.
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29.11.2021 15:43 Відповісти
Вилізло гівно з жопи.

Онотоле, з'їбися у те болото, де сіділо.
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29.11.2021 15:38 Відповісти
Про Петра ни слова! Только ахмет и каломой
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29.11.2021 16:16 Відповісти
ага, забув про "мародера", лище по-тупому обісрався з ротердамом+....
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29.11.2021 20:02 Відповісти
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29.11.2021 15:39 Відповісти
Капитан очевидность! Но повод о себе напомнить.
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29.11.2021 15:42 Відповісти
Щось забагато Гриценко в останні дні, до виборів ще далеко, щось тут не так.
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29.11.2021 15:42 Відповісти
так Онотоль ще після поразки у 1-му турі президентських виборів у 19-му році ображено закипів на наш нарід і публічно заявив на всю країну, що балотуватися на наступних президентських виборах він уже не буде.
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29.11.2021 15:53 Відповісти
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29.11.2021 15:45 Відповісти
браво!
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29.11.2021 18:00 Відповісти
В 2014-м я был бы за Коломойского - тогда он был "своим" олигархом. А сейчас - не знаю.
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29.11.2021 15:46 Відповісти
Ну, если сейчас не знаешь, то вряд ли узнаешь вообще. Что-то сильно мешает.
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29.11.2021 16:06 Відповісти
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29.11.2021 16:20 Відповісти
в 2014 просто так у нас всех совпало... что мы были в одной лодке с Коломойским... и даже радовались что на тот момент штурвал перехватил тот, кто может организовать отпор и дать по зубам ихтамнетам...и не задумывались и знать не хотели что у него в сундуках и карманах...
жаль, что ахметка тогда долго подсчитывал свои риски и выжидал чем кончится эта заваруха... в сотый раз повторяю - в 2014 году если б у ахметки тогда совпало так, как совпало у каламойши, то одной его охраны хватило бы чтоб подавить те волнения и гиркиным-********* засунуть триколор в жо***....но не совпало или перемудрил рыжий (хотя по большому счету...материально он не пострадал... ни тогда ни сейчас...)
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29.11.2021 16:22 Відповісти
Ахметов выиграл. Мне почему-то кажется, что он бы выиграл при любом раскладе, очень уж хитрый и ловкий. А вот Беня реально рисковал своим бизнесом, вначале поддерживая Майдан, а потом на свои деньги создавая первые добробаты. Жаль, что дороги разошлись - что с одним, что с другим. Видно, Савва Морозов - явление очень редкое.
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29.11.2021 16:38 Відповісти
Ахметов никогда не пойдет против Кремля , он их человек .
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29.11.2021 17:20 Відповісти
черт его знает....мне кажется когда ему это будет выгодно - пойдет и против...
ну если только у ***** нет на него чего-то такого-эдакого...чтоб держать на коротком поводке...
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29.11.2021 18:03 Відповісти
Есть , и много . В Донецке в 90-х Ахметова открьіто назьівали человеком КГБ .
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29.11.2021 18:07 Відповісти
нууу...в 90 так половина была либо палачи либо стукачи...
бандюковичи одним словом...
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29.11.2021 18:16 Відповісти
ты почём продал "избыточное имусчество армии" экс мынистр ?
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29.11.2021 15:50 Відповісти
А ты у "сивочолого" спроси. Он же У Януковича министром экономики был.
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29.11.2021 16:56 Відповісти
А це "нічого" що продажем зброї і військового майна займався "Укрспецекспорт" - структура "зав"язана" МО України а не на міністерство економіки?
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29.11.2021 17:16 Відповісти
Замполит Холодньій , вам ли не знать , что министр обороньі , кроме подготовки списков избьіточного военного имущества , не имеет больше никакого отношения к его реальной реализации ? А вот министр єкономики имеет определенньіе рьічаги влияния на условия продажи такого имущества.
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29.11.2021 17:25 Відповісти
"Ивашин" - як ти думаєш: юрисконсульт в/ч здатен читать і розуміть накази а також складать юридичні документи (в тому числі і ті що стосуються "движняка" матеріальних цінностей в армії)?
Вивчай краще "линяючих куріпок" і виробництво Іл-76 не заводах "Антонова"...
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29.11.2021 17:34 Відповісти
ти ще хочеш щось довести упоротому "авашпорохнелуччий"????
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29.11.2021 20:04 Відповісти
"Івашка" - старий лахтинський провокатор У нас з ним "конфронтація" вже давно Він не зі мною полемізує - він ВАС пробує "охмурить" шляхом нівелювання та дискредитації моїх коментарів!
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29.11.2021 20:08 Відповісти
Ренат пробует сохранить государство. Но кажется напрасно. Уедет в Лондон...
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29.11.2021 15:50 Відповісти
ти дебіл?
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29.11.2021 20:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
Это то, о чем говорят умные люди. какой бы мразью не был Зеля, но выходить против него за деньги Ахметова - это после победы рассказывать о зраде и удивляться, почему опять все не получилось.
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29.11.2021 15:54 Відповісти
Я якось за вас голосував...)
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29.11.2021 15:55 Відповісти
співаюю твоїм дітям
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29.11.2021 20:05 Відповісти
Это только в твоей больной голове. Хотя задача всякого тупого троля, даже там где не идет разговор о Порошенко, приплести его всеми правдами и неправдами к теме и быстренько обсирать. Вали, поносник, на хер, вместе с этим ***...м анатолем. Ваше место на свалке,
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29.11.2021 16:35 Відповісти
...туда, где исходит политическими миазмами тело автора "Армавира ".
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29.11.2021 16:50 Відповісти
ну чому тролі вавіандра такі тупі????
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29.11.2021 20:06 Відповісти
онотоль. успокойся. новой ликвидации надлышкового майна всу для тебя не будет. никто тебя к реформизму опять не подпустит.
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29.11.2021 16:13 Відповісти
а как хотца
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29.11.2021 16:32 Відповісти
Избавил нашу армию от "лишнего" вооружения.
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29.11.2021 16:37 Відповісти
Показово що ботоферма Сєруні Лєщенка тут же обісрала вусату бабу.
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29.11.2021 16:33 Відповісти
Меня вполне устраивает ситуация, когда олигарх лупит олигарха. Умение натравить одного на другого, оставшись в стороне, прикинувшись клоуном-неплохое качество.
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29.11.2021 16:36 Відповісти
вся плесень повсплывала
грицько, шабунька, аваков, гройсман, сеня, гордон...
все те кто привел зе к власти, кто топил за него.... уроды
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29.11.2021 16:37 Відповісти
Война между донецкими и днепровскими идет с 2004 года...Когда уучма назначил преемником дважды не судимого Хмыря из Енакиево...

Толян правду рубануллл наверно Юлия Мостовая журналистка его жена надоумила..
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29.11.2021 16:50 Відповісти
Це як - Шахтар і Маріуполь проти Дніпра і Кривбасу.))) Це набагато цікавіше - аніж УПЛ.
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29.11.2021 16:56 Відповісти
Грыценко, такой же умник, как Гордон, Аваков, Данилюк , Рябошапко и прочие, считавшие, шо "Вова ничего не смыслит и будет нуждаться во мне, как в "гении"! Вот и выпрыгивали из трусов, топя за "Молодого Галабаротьку".
Но, Вова их послал в пешее путешествие, вот Годона и Полуполковника рвет..
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29.11.2021 16:57 Відповісти
Гриценко астанавитесь...
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29.11.2021 17:00 Відповісти
засосник и комиссионник ведут межгалактическую войну с аннунаками под пристальным вниманием грицака
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29.11.2021 17:04 Відповісти
Известный украинский Астролог Влад Росс каже шо Розумков скинет Голобородьку в марте 2022 года...,когда рейтинг Голобородьки будет 5-7 %...
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29.11.2021 17:05 Відповісти
И тогда уже точно Ахметов замочит Беню.
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29.11.2021 17:34 Відповісти
Голобородька кинул в бой Короновирусную 1000 гривен,типа козырный Туз..,налетай народец не скупись...
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29.11.2021 17:11 Відповісти
Товарищи "порохососы" ! Новый майдан откладывается по следующим обстоятельствам:

- отсутствие сакральной жертвы;
- удельный вес негатива политической экзистенции предыдущего хозяина Банковой значительно перевешивает в сознании населения искренность его побуждений;
- прибытие нескольких барж с углем в украинские порты;
- невозможность достоверно установить направление полета снаряда пушки, из которой стрелял Бутусов;
- подспудное ощущение народом того, что иглу смерти кремлевского кащея можно переломить только, если источник применения силы будет максимально консолидирован.
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29.11.2021 17:49 Відповісти
Направвление полёта снаряда вдоль, а не поперек.
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29.11.2021 18:24 Відповісти
А шо, анонсированный гнусавой крысой переворот отменяется?
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29.11.2021 19:12 Відповісти
то твій вавіандр брехло?
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29.11.2021 20:09 Відповісти
Межвидовая борьба - борьба за существование между разными видами. Как правило, межвидовая борьба протекает особенно остро, если у видов сильно перекрываются экологические ниши (часто у представителей одного рода или семейства). (вікіпедійо)
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29.11.2021 18:03 Відповісти
Заметил такую закономерность,обсуждение кого-либо из политиков,рождают споры по теме,как только цензор,выкладывает коментрарий А.Гриценко, различные полудурки шоколадные и поклонники хомяка-смешка,переходят на личности,начинают лить дерьмо...
смотрите,не захлебнитесь этим дерьмом, чудики недалекие!
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29.11.2021 18:17 Відповісти
Война против Ахметова межгалактическая .
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29.11.2021 18:21 Відповісти
тупе вусате чмо.... нице гівняне створіння....
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29.11.2021 20:10 Відповісти
нда, аналитик из гриц тот ещё.
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30.11.2021 04:32 Відповісти
 
 