"Зеленський з Коломойським ведуть міжолігархічну війну проти Ахметова", - Гриценко
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Замість втягування людей у свої міжолігархічні війни, президент Володимир Зеленський мав би твердо і послідовно, як він і обіцяв, викорінювати олігархат і монополізм усюди, в усіх сферах, і незалежно від прізвищ.
Про це ексміністр оборони Анатолій Гриценко пише у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ти за кого: за Зеленського чи за Ахметова? Такий вибір відтепер нам усім нав'язує і активно поширює ботофермами і придворними комунікаторами Банкова. Тільки-но скажеш/напишеш щось критичне на адресу Зеленського, як одразу налітають сотнями, з однаковими під копірку коментами: ти продався Ахметову, підстілка Ахметова, на зарплаті у Ахметова...", - відмічає Гриценко.
Та насправді, на його думку, правильніше і чесніше було б ставити питання як є: ти за Зеленського (з Коломойським) чи за Ахметова?
"Але ж альянс із "правильним" олігархом Зеленський не афішує і, як показав той же пресмарафон, сором'язливо замовчує.
А тепер мої питання до Вас:
1) А якщо мені по барабану, хто з олігархів для Зеленського сьогодні правильний чи завтра неправильний?
2) А якщо я вважаю олігархію, з усіма її прізвищами без виключень, - злом і загрозою існуванню нашої країни?
3) А якщо я проти будь-якого диктату, будь-кого з олігархів-монополістів - у енергетиці, в нафті, в хімії, чи в розподілі газу?
4) А якщо я проти всіх багатомільярдних оборудок олігархату - і Ротердаму+, і Укрнафти, і Привату, і облгазів?
5) А якщо таку позицію мав і тримав завжди, ще й тоді, коли Зеленський з олігархами разом заробляв мільйонами, і коли тішив їх, теж за немалі гроші, творчими виступами на корпоративах, і коли вони обмінювалися платежами по офшорних рахунках, недоплачуючи своїй державі й своїй армії?
6) А якщо на виборах я усім Вам публічно обіцяв, в разі обрання Президентом, "знищити олігархат як клас", незалежно від прізвищ?
7) Чому тепер від мене хтось вимагає зайняти сторону: мені ближчий Коломойський (бо він зараз союзник Зеленського), чи Ахметов (бо Зеленський з ним щойно посварився)?", - пише ексміністр оборони.
За словами Гриценка, замість "втягування людей у свої міжолігархічні війни, президент Володимир Зеленський мав би твердо і послідовно, як він теж нам з вами обіцяв, викорінювати олігархат і монополізм усюди, в усіх сферах і незалежно від прізвищ, - тоді це буде на користь країни".
"Все решта, в тому числі нинішні ігрища в держперевороти - то нещиро, несистемно, ангажовано, і призведе лише до послаблення країни й економіки, і спрацює на користь лише ворога", - резюмував Гриценко.
Будь ласка, зачекайте...
- Чи буде Зеленський діяти на користь Росії. Я вважаю, що ні.
- Чи буде Зеленський провадити антиукраїнську політику. Я думаю, що ні.
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Вчадіти треба, щоб не бачити в молодій зеленій морді ЗЛО.
Онотоле, з'їбися у те болото, де сіділо.
жаль, что ахметка тогда долго подсчитывал свои риски и выжидал чем кончится эта заваруха... в сотый раз повторяю - в 2014 году если б у ахметки тогда совпало так, как совпало у каламойши, то одной его охраны хватило бы чтоб подавить те волнения и гиркиным-********* засунуть триколор в жо***....но не совпало или перемудрил рыжий (хотя по большому счету...материально он не пострадал... ни тогда ни сейчас...)
ну если только у ***** нет на него чего-то такого-эдакого...чтоб держать на коротком поводке...
бандюковичи одним словом...
Вивчай краще "линяючих куріпок" і виробництво Іл-76 не заводах "Антонова"...
грицько, шабунька, аваков, гройсман, сеня, гордон...
все те кто привел зе к власти, кто топил за него.... уроды
Толян правду рубануллл наверно Юлия Мостовая журналистка его жена надоумила..
Но, Вова их послал в пешее путешествие, вот Годона и Полуполковника рвет..
- отсутствие сакральной жертвы;
- удельный вес негатива политической экзистенции предыдущего хозяина Банковой значительно перевешивает в сознании населения искренность его побуждений;
- прибытие нескольких барж с углем в украинские порты;
- невозможность достоверно установить направление полета снаряда пушки, из которой стрелял Бутусов;
- подспудное ощущение народом того, что иглу смерти кремлевского кащея можно переломить только, если источник применения силы будет максимально консолидирован.
смотрите,не захлебнитесь этим дерьмом, чудики недалекие!