"Зеленский с Коломойским ведут межолигархическую войну против Ахметова", - Гриценко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вместо втягивания людей в свои межолигархические войны, президент Владимир Зеленский должен твердо и последовательно, как он и обещал, искоренять олигархат и монополизм всюду, во всех сферах, и независимо от фамилий.
Об этом экс-министр обороны Анатолий Гриценко пишет в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Ты за кого: за Зеленского или за Ахметова? Такой выбор теперь нам всем навязывает и активно распространяет ботофермами и придворными коммуникаторами Банковая. Только скажешь/напишешь что-то критическое в адрес Зеленского, как сразу налетают сотнями, с одинаковыми под копирку комментами: ты продался Ахметову, подстилка Ахметова, на зарплате у Ахметова...", - отмечает Гриценко.
Но на самом деле, по его мнению, правильнее и честнее было бы задавать вопросы как есть: ты за Зеленского (с Коломойским) или за Ахметова?
"Но альянс с "правильным" олигархом Зеленский не афиширует и, как показал тот же пресс-марафон, стыдливо умалчивает.
А теперь мои вопросы к Вам:
1) А если мне по барабану, кто из олигархов для Зеленского сегодня правильный или завтра неправильный?
2) А если я считаю олигархию, со всеми ее фамилиями без исключений, – злом и угрозой существованию нашей страны?
3) А если я против любого диктата, любого из олигархов-монополистов – в энергетике, в нефти, в химии или в распределении газа?
4) А если я против всех многомиллиардных сделок олигархата – и Ротердама+, и Укрнефти, и Привата, и облгазов?
5) А если такую позицию имел и держал всегда, еще и тогда, когда Зеленский с олигархами вместе зарабатывал миллионами, и когда веселил их, тоже за немалые деньги, творческими выступлениями на корпоративах, и когда они обменивались платежами по оффшорным счетам, недоплачивая своему государству и своей армии?
6) А если на выборах я всем Вам публично обещал, в случае избрания Президентом, "уничтожить олигархат как класс", независимо от фамилий?
7) Почему теперь от меня кто-то требует занять сторону: мне ближе Коломойский (потому что он сейчас союзник Зеленского) или Ахметов (потому что Зеленский с ним только что поссорился)?" - пишет экс-министр обороны.
По словам Гриценко, вместо "втягивания людей в свои межолигархические войны, президент Владимир Зеленский должен был бы твердо и последовательно, как он тоже нам с вами обещал, искоренять олигархат и монополизм всюду, во всех сферах и независимо от фамилий - тогда это будет на пользу страны".
"Все остальное, в том числе нынешние игрища в госперевороты, - это неискренне, несистемно, ангажировано, и приведет лишь к ослаблению страны и экономики, и сработает в пользу только врага", - резюмировал Гриценко.
Пожалуйста, подождите...
- Чи буде Зеленський діяти на користь Росії. Я вважаю, що ні.
- Чи буде Зеленський провадити антиукраїнську політику. Я думаю, що ні.
..................
Вчадіти треба, щоб не бачити в молодій зеленій морді ЗЛО.
Онотоле, з'їбися у те болото, де сіділо.
жаль, что ахметка тогда долго подсчитывал свои риски и выжидал чем кончится эта заваруха... в сотый раз повторяю - в 2014 году если б у ахметки тогда совпало так, как совпало у каламойши, то одной его охраны хватило бы чтоб подавить те волнения и гиркиным-********* засунуть триколор в жо***....но не совпало или перемудрил рыжий (хотя по большому счету...материально он не пострадал... ни тогда ни сейчас...)
ну если только у ***** нет на него чего-то такого-эдакого...чтоб держать на коротком поводке...
бандюковичи одним словом...
Вивчай краще "линяючих куріпок" і виробництво Іл-76 не заводах "Антонова"...
грицько, шабунька, аваков, гройсман, сеня, гордон...
все те кто привел зе к власти, кто топил за него.... уроды
Толян правду рубануллл наверно Юлия Мостовая журналистка его жена надоумила..
Но, Вова их послал в пешее путешествие, вот Годона и Полуполковника рвет..
- отсутствие сакральной жертвы;
- удельный вес негатива политической экзистенции предыдущего хозяина Банковой значительно перевешивает в сознании населения искренность его побуждений;
- прибытие нескольких барж с углем в украинские порты;
- невозможность достоверно установить направление полета снаряда пушки, из которой стрелял Бутусов;
- подспудное ощущение народом того, что иглу смерти кремлевского кащея можно переломить только, если источник применения силы будет максимально консолидирован.
смотрите,не захлебнитесь этим дерьмом, чудики недалекие!