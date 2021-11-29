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Новости Политика Украины
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"Зеленский с Коломойским ведут межолигархическую войну против Ахметова", - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Зеленский с Коломойским ведут межолигархическую войну против Ахметова", - Гриценко

Вместо втягивания людей в свои межолигархические войны, президент Владимир Зеленский должен твердо и последовательно, как он и обещал, искоренять олигархат и монополизм всюду, во всех сферах, и независимо от фамилий.

Об этом экс-министр обороны Анатолий Гриценко пишет в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ты за кого: за Зеленского или за Ахметова? Такой выбор теперь нам всем навязывает и активно распространяет ботофермами и придворными коммуникаторами Банковая. Только скажешь/напишешь что-то критическое в адрес Зеленского, как сразу налетают сотнями, с одинаковыми под копирку комментами: ты продался Ахметову, подстилка Ахметова, на зарплате у Ахметова...", - отмечает Гриценко.

Также читайте: Государство Украина возбудило дело против журналиста Бутусова "за агрессивную войну", а против Путина - не возбуждало, - Гриценко

Но на самом деле, по его мнению, правильнее и честнее было бы задавать вопросы как есть: ты за Зеленского (с Коломойским) или за Ахметова?

"Но альянс с "правильным" олигархом Зеленский не афиширует и, как показал тот же пресс-марафон, стыдливо умалчивает.

А теперь мои вопросы к Вам:

1) А если мне по барабану, кто из олигархов для Зеленского сегодня правильный или завтра неправильный?

2) А если я считаю олигархию, со всеми ее фамилиями без исключений, – злом и угрозой существованию нашей страны?

3) А если я против любого диктата, любого из олигархов-монополистов – в энергетике, в нефти, в химии или в распределении газа?

4) А если я против всех многомиллиардных сделок олигархата – и Ротердама+, и Укрнефти, и Привата, и облгазов?

5) А если такую ​​позицию имел и держал всегда, еще и тогда, когда Зеленский с олигархами вместе зарабатывал миллионами, и когда веселил их, тоже за немалые деньги, творческими выступлениями на корпоративах, и когда они обменивались платежами по оффшорным счетам, недоплачивая своему государству и своей армии?

6) А если на выборах я всем Вам публично обещал, в случае избрания Президентом, "уничтожить олигархат как класс", независимо от фамилий?

7) Почему теперь от меня кто-то требует занять сторону: мне ближе Коломойский (потому что он сейчас союзник Зеленского) или Ахметов (потому что Зеленский с ним только что поссорился)?" - пишет экс-министр обороны.

Читайте: Зеленский сравнил отношения с Ахметовым с войной: Если кто-то стреляет – стрелять будем

По словам Гриценко, вместо "втягивания людей в свои межолигархические войны, президент Владимир Зеленский должен был бы твердо и последовательно, как он тоже нам с вами обещал, искоренять олигархат и монополизм всюду, во всех сферах и независимо от фамилий - тогда это будет на пользу страны".

"Все остальное, в том числе нынешние игрища в госперевороты, - это неискренне, несистемно, ангажировано, и приведет лишь к ослаблению страны и экономики, и сработает в пользу только врага", - резюмировал Гриценко.

Зеленский с Коломойским ведут межолигархическую войну против Ахметова, - Гриценко 01

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Топ комментарии
+25
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29.11.2021 15:39
+21
Вилізло гівно з жопи.

Онотоле, з'їбися у те болото, де сіділо.
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29.11.2021 15:38
+18
Так покажи пане єфрейтору, як Косоворотці ходити конем. Це ж і ивоя заслуга, що тут таке твориться.
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29.11.2021 15:37
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Ахметова и Коломойского на НАРЫ ,Гриценко туда-же ...
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29.11.2021 15:36 Ответить
А может сразу в топку?
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29.11.2021 15:41 Ответить
В попку это не наш метод ,это ватные дела ...
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29.11.2021 15:42 Ответить
Я имел ввиду в котёл энергоблока ТЭС, шалунишка.
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29.11.2021 15:51 Ответить
Я селаю с Мистерои Иксом то, Сисема Станиславского сделала со своей Содомой.
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29.11.2021 18:19 Ответить
Зеленський блокує кримінальні справи проти Коломойського, - експерт Atlantic Council Джерело: https://censor.net/ua/n3302186
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29.11.2021 15:43 Ответить
Мистер Икс, ты песчинка, куда лезешь, смехота.
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29.11.2021 16:29 Ответить
правильно,а то по мнению гриценки, ахметова в очко целовать нужно
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29.11.2021 16:31 Ответить
Ну Беню ж ваше стадо целует.
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29.11.2021 19:10 Ответить
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29.11.2021 16:39 Ответить
Так покажи пане єфрейтору, як Косоворотці ходити конем. Це ж і ивоя заслуга, що тут таке твориться.
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29.11.2021 15:37 Ответить
Я дивуюся тупизні деяких фігур, що претендують на звання ЛСД (лідер суспільної думки). Колись Гриценко загинав пальці:

- Чи буде Зеленський діяти на користь Росії. Я вважаю, що ні.

- Чи буде Зеленський провадити антиукраїнську політику. Я думаю, що ні.

..................

Вчадіти треба, щоб не бачити в молодій зеленій морді ЗЛО.
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29.11.2021 15:43 Ответить
Вилізло гівно з жопи.

Онотоле, з'їбися у те болото, де сіділо.
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29.11.2021 15:38 Ответить
Про Петра ни слова! Только ахмет и каломой
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29.11.2021 16:16 Ответить
ага, забув про "мародера", лище по-тупому обісрався з ротердамом+....
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29.11.2021 20:02 Ответить
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29.11.2021 15:39 Ответить
Капитан очевидность! Но повод о себе напомнить.
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29.11.2021 15:42 Ответить
Щось забагато Гриценко в останні дні, до виборів ще далеко, щось тут не так.
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29.11.2021 15:42 Ответить
так Онотоль ще після поразки у 1-му турі президентських виборів у 19-му році ображено закипів на наш нарід і публічно заявив на всю країну, що балотуватися на наступних президентських виборах він уже не буде.
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29.11.2021 15:53 Ответить
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29.11.2021 15:45 Ответить
браво!
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29.11.2021 18:00 Ответить
В 2014-м я был бы за Коломойского - тогда он был "своим" олигархом. А сейчас - не знаю.
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29.11.2021 15:46 Ответить
Ну, если сейчас не знаешь, то вряд ли узнаешь вообще. Что-то сильно мешает.
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29.11.2021 16:06 Ответить
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29.11.2021 16:20 Ответить
в 2014 просто так у нас всех совпало... что мы были в одной лодке с Коломойским... и даже радовались что на тот момент штурвал перехватил тот, кто может организовать отпор и дать по зубам ихтамнетам...и не задумывались и знать не хотели что у него в сундуках и карманах...
жаль, что ахметка тогда долго подсчитывал свои риски и выжидал чем кончится эта заваруха... в сотый раз повторяю - в 2014 году если б у ахметки тогда совпало так, как совпало у каламойши, то одной его охраны хватило бы чтоб подавить те волнения и гиркиным-********* засунуть триколор в жо***....но не совпало или перемудрил рыжий (хотя по большому счету...материально он не пострадал... ни тогда ни сейчас...)
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29.11.2021 16:22 Ответить
Ахметов выиграл. Мне почему-то кажется, что он бы выиграл при любом раскладе, очень уж хитрый и ловкий. А вот Беня реально рисковал своим бизнесом, вначале поддерживая Майдан, а потом на свои деньги создавая первые добробаты. Жаль, что дороги разошлись - что с одним, что с другим. Видно, Савва Морозов - явление очень редкое.
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29.11.2021 16:38 Ответить
Ахметов никогда не пойдет против Кремля , он их человек .
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29.11.2021 17:20 Ответить
черт его знает....мне кажется когда ему это будет выгодно - пойдет и против...
ну если только у ***** нет на него чего-то такого-эдакого...чтоб держать на коротком поводке...
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29.11.2021 18:03 Ответить
Есть , и много . В Донецке в 90-х Ахметова открьіто назьівали человеком КГБ .
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29.11.2021 18:07 Ответить
нууу...в 90 так половина была либо палачи либо стукачи...
бандюковичи одним словом...
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29.11.2021 18:16 Ответить
ты почём продал "избыточное имусчество армии" экс мынистр ?
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29.11.2021 15:50 Ответить
А ты у "сивочолого" спроси. Он же У Януковича министром экономики был.
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29.11.2021 16:56 Ответить
А це "нічого" що продажем зброї і військового майна займався "Укрспецекспорт" - структура "зав"язана" МО України а не на міністерство економіки?
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29.11.2021 17:16 Ответить
Замполит Холодньій , вам ли не знать , что министр обороньі , кроме подготовки списков избьіточного военного имущества , не имеет больше никакого отношения к его реальной реализации ? А вот министр єкономики имеет определенньіе рьічаги влияния на условия продажи такого имущества.
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29.11.2021 17:25 Ответить
"Ивашин" - як ти думаєш: юрисконсульт в/ч здатен читать і розуміть накази а також складать юридичні документи (в тому числі і ті що стосуються "движняка" матеріальних цінностей в армії)?
Вивчай краще "линяючих куріпок" і виробництво Іл-76 не заводах "Антонова"...
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29.11.2021 17:34 Ответить
ти ще хочеш щось довести упоротому "авашпорохнелуччий"????
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29.11.2021 20:04 Ответить
"Івашка" - старий лахтинський провокатор У нас з ним "конфронтація" вже давно Він не зі мною полемізує - він ВАС пробує "охмурить" шляхом нівелювання та дискредитації моїх коментарів!
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29.11.2021 20:08 Ответить
Ренат пробует сохранить государство. Но кажется напрасно. Уедет в Лондон...
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29.11.2021 15:50 Ответить
ти дебіл?
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29.11.2021 20:05 Ответить
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Это то, о чем говорят умные люди. какой бы мразью не был Зеля, но выходить против него за деньги Ахметова - это после победы рассказывать о зраде и удивляться, почему опять все не получилось.
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29.11.2021 15:54 Ответить
Я якось за вас голосував...)
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29.11.2021 15:55 Ответить
співаюю твоїм дітям
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29.11.2021 20:05 Ответить
Это только в твоей больной голове. Хотя задача всякого тупого троля, даже там где не идет разговор о Порошенко, приплести его всеми правдами и неправдами к теме и быстренько обсирать. Вали, поносник, на хер, вместе с этим ***...м анатолем. Ваше место на свалке,
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29.11.2021 16:35 Ответить
...туда, где исходит политическими миазмами тело автора "Армавира ".
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29.11.2021 16:50 Ответить
ну чому тролі вавіандра такі тупі????
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29.11.2021 20:06 Ответить
онотоль. успокойся. новой ликвидации надлышкового майна всу для тебя не будет. никто тебя к реформизму опять не подпустит.
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29.11.2021 16:13 Ответить
а как хотца
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29.11.2021 16:32 Ответить
Избавил нашу армию от "лишнего" вооружения.
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29.11.2021 16:37 Ответить
Показово що ботоферма Сєруні Лєщенка тут же обісрала вусату бабу.
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29.11.2021 16:33 Ответить
Меня вполне устраивает ситуация, когда олигарх лупит олигарха. Умение натравить одного на другого, оставшись в стороне, прикинувшись клоуном-неплохое качество.
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29.11.2021 16:36 Ответить
вся плесень повсплывала
грицько, шабунька, аваков, гройсман, сеня, гордон...
все те кто привел зе к власти, кто топил за него.... уроды
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29.11.2021 16:37 Ответить
Война между донецкими и днепровскими идет с 2004 года...Когда уучма назначил преемником дважды не судимого Хмыря из Енакиево...

Толян правду рубануллл наверно Юлия Мостовая журналистка его жена надоумила..
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29.11.2021 16:50 Ответить
Це як - Шахтар і Маріуполь проти Дніпра і Кривбасу.))) Це набагато цікавіше - аніж УПЛ.
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29.11.2021 16:56 Ответить
Грыценко, такой же умник, как Гордон, Аваков, Данилюк , Рябошапко и прочие, считавшие, шо "Вова ничего не смыслит и будет нуждаться во мне, как в "гении"! Вот и выпрыгивали из трусов, топя за "Молодого Галабаротьку".
Но, Вова их послал в пешее путешествие, вот Годона и Полуполковника рвет..
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29.11.2021 16:57 Ответить
Гриценко астанавитесь...
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29.11.2021 17:00 Ответить
засосник и комиссионник ведут межгалактическую войну с аннунаками под пристальным вниманием грицака
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29.11.2021 17:04 Ответить
Известный украинский Астролог Влад Росс каже шо Розумков скинет Голобородьку в марте 2022 года...,когда рейтинг Голобородьки будет 5-7 %...
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29.11.2021 17:05 Ответить
И тогда уже точно Ахметов замочит Беню.
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29.11.2021 17:34 Ответить
Голобородька кинул в бой Короновирусную 1000 гривен,типа козырный Туз..,налетай народец не скупись...
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29.11.2021 17:11 Ответить
Товарищи "порохососы" ! Новый майдан откладывается по следующим обстоятельствам:

- отсутствие сакральной жертвы;
- удельный вес негатива политической экзистенции предыдущего хозяина Банковой значительно перевешивает в сознании населения искренность его побуждений;
- прибытие нескольких барж с углем в украинские порты;
- невозможность достоверно установить направление полета снаряда пушки, из которой стрелял Бутусов;
- подспудное ощущение народом того, что иглу смерти кремлевского кащея можно переломить только, если источник применения силы будет максимально консолидирован.
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29.11.2021 17:49 Ответить
Направвление полёта снаряда вдоль, а не поперек.
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29.11.2021 18:24 Ответить
А шо, анонсированный гнусавой крысой переворот отменяется?
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29.11.2021 19:12 Ответить
то твій вавіандр брехло?
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29.11.2021 20:09 Ответить
Межвидовая борьба - борьба за существование между разными видами. Как правило, межвидовая борьба протекает особенно остро, если у видов сильно перекрываются экологические ниши (часто у представителей одного рода или семейства). (вікіпедійо)
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29.11.2021 18:03 Ответить
Заметил такую закономерность,обсуждение кого-либо из политиков,рождают споры по теме,как только цензор,выкладывает коментрарий А.Гриценко, различные полудурки шоколадные и поклонники хомяка-смешка,переходят на личности,начинают лить дерьмо...
смотрите,не захлебнитесь этим дерьмом, чудики недалекие!
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29.11.2021 18:17 Ответить
Война против Ахметова межгалактическая .
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29.11.2021 18:21 Ответить
тупе вусате чмо.... нице гівняне створіння....
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29.11.2021 20:10 Ответить
нда, аналитик из гриц тот ещё.
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30.11.2021 04:32 Ответить
 
 