УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
22004 відвідувача онлайн
Новини Політика України
930 6
Міністерство культури (302) відставка (813) Ткаченко Олександр (294)

Міністр культури Ткаченко про свою відставку: "Обговорення триває"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр культури Ткаченко про свою відставку: "Обговорення триває"

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що його рішення щодо відставки залишається актуальним.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

 "Я очікував на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою. Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом, керівниками партії та фракції, колегами. Паралельно – розмови зі спікером, прем’єром, Президентом. Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", - розповів Ткаченко.

Також читайте: "Слуга народу" Арахамія про відставку Ткаченка: Не думаю, що у нього є шанси на звільнення. Ми просто не будемо голосувати

Нагадуємо, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що написав заяву про відставку. Причиною свого вчинку він назвав рішення уряду про передання з Мінкультури до управління Кабінету Міністрів Державного агентства з питань кіно.

29 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відставки Ткаченка не буде, оскільки міністр знайшов "точки порозуміння" з прем'єром Шмигалем.

Читайте: Виділення Держкіно зі структури Мінкультуру пов'язане з необхідністю посилити цей напрям, - Шмигаль

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неужто ему надоел привкус зеленого члена во рту?
показати весь коментар
29.11.2021 22:03 Відповісти
Квартал73% Зеленського розпадається.... Він стає токсичним... Таким самим, як і всі інші... От і стало ясно що неЛОХ таки ЛОХ
показати весь коментар
29.11.2021 22:05 Відповісти
Що страшно це те що Арестович вже відкрито погрожує вбивством Бутусову і використовує термінологію Ботекса "сакральная жертва"
показати весь коментар
29.11.2021 22:03 Відповісти
То тепер буде сєпар бужанський? чи коля-каклєта?

показати весь коментар
29.11.2021 22:04 Відповісти
Єврей з гомосексуалістом знайшли точки порозуміння.
показати весь коментар
29.11.2021 22:33 Відповісти
Доручили нову постановку підготувати. Типу тієї, що ткаеченко зрежесував у Луцьку, відразу після свого призначення (липень 2020-го). Вангую, що то буде щось на кшталт "сакральної жертви". Але навряд, що з Бутусовим. Щось за участі колі-котлєти або когось з "сосен".
показати весь коментар
30.11.2021 08:58 Відповісти
 
 