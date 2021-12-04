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Надання Росії гарантії щодо нерозширення НАТО означатиме кінець Альянсу, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Надання Росії гарантії щодо нерозширення НАТО означатиме кінець Альянсу, - Порошенко

НАТО не може надавати Росії жодних гарантій щодо не розширення НАТО, бо це буде кінцем Альянсу і вільної Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив у прямому ефірі італійського телеканалу Sky TG24.

"Росії просто не можна надавати будь-які юридичні гарантії щодо нерозширення НАТО, тому що це був би кінець. Надання згоди на таку пропозицію було б кінцем і для НАТО, і для Вільного світу, і Європи. У цій ситуації ми повинні розуміти, що Путін завжди піде настільки далеко, наскільки йому дозволяє Західний вільний світ", – зазначив Порошенко.

Він також наголосив, що це небезпека не лише для України, але й для демократії і свободи, це загроза для Європи і світової глобальної безпеки.

"За 5 років мого президентства я маю дуже позитивний досвід ефективної співпраці з президентом Байденом та ефективної співпраці з НАТО. У нинішній ситуації я абсолютно довіряю президентові Байдену, якого я дуже добре знаю. І я абсолютно довіряю НАТО", – сказав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Питання про нових членів НАТО вирішують країни, що входять до альянсу, а не Росія", - Білий дім

"Стратегічною метою Путіна є захоплення України. Ми не повинні дозволити йому використовувати всі ці інструменти впливу на Європу. Адже це не тільки війна щодо України, яка відбувається з 2014 року з прямою агресією Росії проти України та спробою анексії Криму. Це також криза на кордоні Литви, Латвії, Естонії. Це також небезпечна ситуація в Польщі, Боснії та Герцеговині", – зазначає лідер "ЄС".

П'ятий президент вважає заяви Путіна спробою дестабілізувати Європу та весь світ, зламати єдність Європейського Союзу та Трансатлантичної спільноти.

"Наш спільний інтерес – не дозволити йому цього зробити. І в цій ситуації надзвичайно важливо для всього світу, зокрема для Європейського Союзу та НАТО, бути разом з Україною", – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, можливий наступ Росії на Україну – ключова тема зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Ризі. Глава Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв: Росія дорого заплатить, якщо вдереться в Україну.

Також читайте: НАТО відкрило Україні лише вікна для співпраці, а двері для приєднання поки що зачинені, - Кулеба

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+39
нам нужен Порох !

особенно сейчас
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04.12.2021 14:21
+26
Поки НАТО "трещало",а ЄС "загнивал" ,СРСР та Варшавський договір зникли з світового обрія !!)))
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04.12.2021 14:11
+19
Мета Росії ,це знищення України ,як держави і українців ,як нації !!!)))
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04.12.2021 14:09
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А як же НАТО зараз живе без України?
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04.12.2021 23:04 Відповісти
Плехо, очень плехо
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05.12.2021 04:32 Відповісти
Украину может спасти только демонтаж олигархии и демократизация. Но олигархи и олигархические политики уперлись своими мерзкими рогами и ни в какую. Воруют и больше ни о чем не думают. Маньяки какие-то.
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05.12.2021 00:05 Відповісти
В финском языке есть поговорка, которая «пришла из истории», «казак берет все, что плохо лежит», - рассказал президент Финляндии Саули Ниинистё
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05.12.2021 08:02 Відповісти
Президент Порошенко сказал очень хорошо:
"России просто нельзя оказывать любые юридические гарантии нерасширения НАТО, потому что это был бы конец. Предоставление согласия на такое предложение было бы концом и для НАТО, и для свободного мира, и Европы. В этой ситуации мы должны понимать, что Путин всегда пойдет настолько далеко, насколько ему позволяет Западный свободный мир"

А затем все сказанное перечеркнул:
"За 5 лет моего президентства я имею очень положительный опыт эффективного сотрудничества с президентом Байденом и эффективного сотрудничества с НАТО. В нынешней ситуации я абсолютно доверяю президенту Байдену, которого я очень хорошо знаю. И я абсолютно доверяю НАТО", - сказал Порошенко.

Потому что это абсолютное враньё, нет ни единого факта военной помощи полученного Порошенко от Байдена/Обамы, наоборот было ЭМБАРГО на оружие для Украины со стороны США и стран НАТО.
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05.12.2021 08:10 Відповісти
ембарго на поставки зброї було введене ще задовго до обрання Порошенка.
Але тут Порошенко веде мову про дипломатичну допомогу від Обами/Байдена.
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05.12.2021 11:02 Відповісти
ембарго на поставки зброї НЕ було введене ще задовго до обрання Порошенка, это ложь
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09.12.2021 12:32 Відповісти
Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. Сидя в шкафу для хранения "отставной козы барабанщиков"© из-под толстого слоя нафталина лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко спасает Украину. Даже из шкафа спасает! От прямо из шкафа берёт и спасает. Никто не спасает, а он спасает. Причём, из шкафа! ...

А вот сербы и системный администратор Google-переводчика - сволочи. Подумать только, в такое неспокойное время слово "ПОРОШЕНКА" переводят с сербского на украинский как "ПОРОСЯ".
Сволочуги! ...

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05.12.2021 13:47 Відповісти
Вот если бы он не сказал ,я бы и не знал..Спасибо!!!
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05.12.2021 14:27 Відповісти
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