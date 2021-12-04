Надання Росії гарантії щодо нерозширення НАТО означатиме кінець Альянсу, - Порошенко

НАТО не може надавати Росії жодних гарантій щодо не розширення НАТО, бо це буде кінцем Альянсу і вільної Європи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" заявив у прямому ефірі італійського телеканалу Sky TG24.

"Росії просто не можна надавати будь-які юридичні гарантії щодо нерозширення НАТО, тому що це був би кінець. Надання згоди на таку пропозицію було б кінцем і для НАТО, і для Вільного світу, і Європи. У цій ситуації ми повинні розуміти, що Путін завжди піде настільки далеко, наскільки йому дозволяє Західний вільний світ", – зазначив Порошенко.

Він також наголосив, що це небезпека не лише для України, але й для демократії і свободи, це загроза для Європи і світової глобальної безпеки.

"За 5 років мого президентства я маю дуже позитивний досвід ефективної співпраці з президентом Байденом та ефективної співпраці з НАТО. У нинішній ситуації я абсолютно довіряю президентові Байдену, якого я дуже добре знаю. І я абсолютно довіряю НАТО", – сказав Порошенко.

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"Стратегічною метою Путіна є захоплення України. Ми не повинні дозволити йому використовувати всі ці інструменти впливу на Європу. Адже це не тільки війна щодо України, яка відбувається з 2014 року з прямою агресією Росії проти України та спробою анексії Криму. Це також криза на кордоні Литви, Латвії, Естонії. Це також небезпечна ситуація в Польщі, Боснії та Герцеговині", – зазначає лідер "ЄС".

П'ятий президент вважає заяви Путіна спробою дестабілізувати Європу та весь світ, зламати єдність Європейського Союзу та Трансатлантичної спільноти.

"Наш спільний інтерес – не дозволити йому цього зробити. І в цій ситуації надзвичайно важливо для всього світу, зокрема для Європейського Союзу та НАТО, бути разом з Україною", – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, можливий наступ Росії на Україну – ключова тема зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Ризі. Глава Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв: Росія дорого заплатить, якщо вдереться в Україну.

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