Верховний Суд залишив у силі вирок Януковичу у справі про держзраду
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Верховний Суд залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду експрезидента Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.
Таке рішення Верховний Суд ухвалив у понеділок, розглянувши скарги захисту Януковича по суті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Суд визначив вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року щодо Януковича Віктора Федоровича залишити без змін, а касаційні скарги... без задоволення", - йдеться у постанові суду.
Суд оголосив лише резолютивну частину ухвали.
Постанова колегії суддів Касаційного кримінального суду є остаточною та оскарженню не підлягає, повний текст буде оголошено 13 грудня 2021 року о 15.30.
Раніше на засіданні у понеділок Верховний Суд відмовив адвокатам екс-президента у відводі захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат.
Нагадуємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та допомогу у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав Януковича невинним за звинуваченням у пособництві зазіханні на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.
Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду. Янукович та його захист оскаржили у Верховному Суді рішення Київського апеляційного суду.
Крім того, 17 листопада 2021 року в Офісі генпрокурора повідомили про завершення досудового розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича та 9 колишніх високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі Києва.
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И вот типичный детский вопрос - а как наказали Януковича и его товарищей?
А никак не наказали .
Потому что все боятся взять на себя ответственность в этом наказании . Ни Порошенко вопрос не закрыл , ни Зеленский вопрос не закрывает
А ВЕДЬ 100 ЧЕЛОВЕК НА МАЙДАНЕ ПОГИБЛО .
Где ей наказание?
ТАК РУМЫНИЯ СЕЙЧАС В ЕС И НАТО И ДОРОГИ ПРЕКРАСНЫЕ.
А в Украине вернулись регионалы во власть и Вы ещё их защищаете .
Нам просто не о чем с Вами говорить .
Вы достойная ученица Полиграфа Полиграфовича .
Теперь по судах.
1. Все предатели бежали в Россию.
2. Если подозреваемый в бегах, то по тогдашним законам его нельзя было судить, пока не поймают и не доставят в суд. Если помрет - то мертвого тоже судить нельзя.
3. Изменили процессуальный закон, ввели заочное осуждение. На это нужно было время.
4. Стали судить Януковича. Он менял адвокатов, тянул время, то видео хотел, то черта лысого. Суд по мере возможности это удовлетворял. Это все время.
5. "24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та допомогу у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації." ПРИ ПОРОШЕНКО ЕЩЕ!!!!
6. Адвокаты подсудимого обжаловали решение суда в апеляции, потом в кассации. Имели право, как и все подсудимые. И вот теперь свое слово сказала кассация.
7. Долго? Да. Зато все процессуальные нормы выполнены и никакой ЕСПЧ не сможет ни к чему придраться и отменить приговор.
Финиш. Теперь понятно?
Почему не арестовали Лукаш ?
Лукаш была слишком умна, чтобы лично совершать преступления, а за политические взгляды не судят. Тем не менее, при Порошенко она сидела тихо, а при Зеленском вернулась и стала опять вякать.
Потому что такие патриоты, как ВЫ выступили против Порошенко за Зеленского и убрали того, кого та же Лукаш боялась.
И, наконец, почему вы за про%бы Зеленского виноватым делаете Порошенко?
https://24tv.ua/ru/kak_prispeshniki_janukovicha_vosstanavlivajut_svoe_vlijanie_v_ukraine_n1289519
Я за ЗЕне голосовала . Не надо с больной головы валить все на здоровую ( мою) , и толпой я ходить на выборы не привыкла,
То, что на памяти.
Топаз отсидел. Из Куликовцев многие отсидели. Это при Порохе. Мало? Так это спасибо Наде Савченко, в которую вдруг влюбились все белые польты из секты "Порох-барыга-липецкаяфабрика", и ее закону "день в КПЗ за два на зоне". Много посадили за сепаратизм. А вот беркутовцев Майдана, которых уже судили, по приказу Зе освободили под личное обязательство в феврале 2020 и обменяли на донецких таксистов, которые вернулись обратно. Правда, двое из пяти беркутовцев тоже вернулись. А кто виноват?
"ненаказанное зло порождает еще большее зло". "Я посадив двох друзів"... Ведь не про Зеленского Вы это . От Зели никто не ждет преследования шутников про шерстяные свитера и эбонитовые палочки... Значит, вольно или невольно, но надевая белое пальто вы обвиняете Порошенко в том, что сделал Зеленский.
Я знаю , когда хотят - делают . А когда не хотят - посылают суд по большому кругу. И Вы ,явно человек не наивный , эту истину знаете тоже, раз так долго и упорно пытаетесь оправдать НЕ СДЕЛАННОЕ ,
Но в чистом остатке - рыги не наказаны ( якобы из-за судей), аресты в ЕС на их имущество сняты ( якобы из-за не спешащих украинских прокуроров ) и т д . И причём тут Топаз ? Без верхушки власти , организовавшей привоз титушек и Топаза бы не было. А та власть ни дня в тюрьме не провела.
суддя-Вовк сейчас все отменит и восстановит в презах.