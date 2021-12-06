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Верховний Суд (786) Янукович (10406) державна зрада (1076)

Верховний Суд залишив у силі вирок Януковичу у справі про держзраду

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Верховний Суд залишив у силі вирок Януковичу у справі про держзраду

Верховний Суд залишив у силі вирок судів першої та апеляційної інстанцій у справі про держзраду експрезидента Віктора Януковича – 13 років позбавлення волі.

Таке рішення Верховний Суд ухвалив у понеділок, розглянувши скарги захисту Януковича по суті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Суд визначив вирок Оболонського районного суду Києва від 24 січня 2019 року та ухвалу Апеляційного суду від 2 жовтня 2020 року щодо Януковича Віктора Федоровича залишити без змін, а касаційні скарги... без задоволення", - йдеться у постанові суду.

Суд оголосив лише резолютивну частину ухвали.

Постанова колегії суддів Касаційного кримінального суду є остаточною та оскарженню не підлягає, повний текст буде оголошено 13 грудня 2021 року о 15.30.

Раніше на засіданні у понеділок Верховний Суд відмовив адвокатам екс-президента у відводі захисників, інтереси Януковича представляв державний адвокат.

Також читайте: Янукович звернувся до ОАСК з позовом до Верховної Ради, - представниця ВР в КСУ Совгиря

Нагадуємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та допомогу у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Водночас суд визнав Януковича невинним за звинуваченням у пособництві зазіханні на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду. Янукович та його захист оскаржили у Верховному Суді рішення Київського апеляційного суду.

Крім того, 17 листопада 2021 року в Офісі генпрокурора повідомили про завершення досудового розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича та 9 колишніх високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі Києва.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
трижды!!! сиделец теперь витюнечка - рецидивист..
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06.12.2021 17:49
+10
а я еще в конце 2013 года писал: "Витя!.. будет тебе третий срок!"
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06.12.2021 17:55
+8
Треба було ще років з 5 додати ,щоб скарги не крапали ,долбодятли !!!)))
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06.12.2021 17:59
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трижды!!! сиделец теперь витюнечка - рецидивист..
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06.12.2021 17:49 Відповісти
Пацан к успеху шёл
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06.12.2021 18:04 Відповісти
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06.12.2021 21:11 Відповісти
колись в КК був такий термін - особливо небезпечний рецидивіст. А скоро Вітя Ростовскій буде мати повний шлейф - мордобой, грабежі, організація убивств, державна зрада.
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06.12.2021 17:54 Відповісти
а я еще в конце 2013 года писал: "Витя!.. будет тебе третий срок!"
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06.12.2021 17:55 Відповісти
Треба було ще років з 5 додати ,щоб скарги не крапали ,долбодятли !!!)))
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06.12.2021 17:59 Відповісти
Мають право...
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06.12.2021 20:11 Відповісти
Само фото енакиевского хряка - уже материал для психиатра. И эта лукаваяфантасмагория считала себя политиком, «крепким хозяйственником»…
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06.12.2021 18:01 Відповісти
ну так не только он оттуда типа крепкий хозяйственник - кого ни возьми из даунбасса - кормилец (из бюджета...)
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06.12.2021 18:05 Відповісти
Третья ходка

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06.12.2021 18:10 Відповісти
Пусть вспоминает, он пахан авторитетный : "Мы училися бить чечёточку между нарами да в охоточку! Все с собаками - на работочку, а мы бацаем свою чечёточку!"
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06.12.2021 22:29 Відповісти
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06.12.2021 18:38 Відповісти
Иногда беседуем с детьми про Майдан, рассказываем как все было.
И вот типичный детский вопрос - а как наказали Януковича и его товарищей?
А никак не наказали .
Потому что все боятся взять на себя ответственность в этом наказании . Ни Порошенко вопрос не закрыл , ни Зеленский вопрос не закрывает
А ВЕДЬ 100 ЧЕЛОВЕК НА МАЙДАНЕ ПОГИБЛО .
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06.12.2021 18:40 Відповісти
Мда, представляю чё вы там детишкам вещаете на политинформации. Каким образом его наказать? Вы поедете в рашку прорываться с боем в его имение? Он по Межигорью в бронированом джипе вышивал, потому что боялся. А там так вообще наверное в бункере сидит.
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06.12.2021 18:45 Відповісти
А Лукаш находится в Украине - она приветствовала действия против Майдана, была вроде в штабе постоянно
Где ей наказание?
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06.12.2021 18:48 Відповісти
Не сворачивайте с темы. Вы заявили "Ни Порошенко вопрос не закрыл". Я, как порохобот, не могу пройти мимо. Каким образом по вашему должен был Порох закрыть этот вопрос?
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06.12.2021 18:50 Відповісти
нормальными судами и судьями . Почему справа Майдана рассматривалась так долго и не пересадили всех навечно ? А
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06.12.2021 19:11 Відповісти
Отлично. Суд приговаривает Овоща к пожизненному. Что дальше?
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06.12.2021 19:35 Відповісти
Почему не осудили Лукаш ?
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06.12.2021 21:16 Відповісти
Вот видите. Вам нечего ответить. Вы уже сами поняли, что ляпнули фигню. Кинули абсолютно незаслуженную какашку в уважаемого человека. И теперь начинаете вилять из стороны в сторону. Признайте это для себя. Извлеките из сложившейся ситуации опыт и больше не повторяйте таких ошибок.
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06.12.2021 23:40 Відповісти
Этот Вы не ответили на мой вопрос 😀😀😀
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06.12.2021 23:42 Відповісти
Вы не задавали вопросов. Вы виляли задом и переводили стрелки
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06.12.2021 23:52 Відповісти
Но если вам таки неймётся, то мы можем и про Лукаш поговорить. Давайте, предъявляйте. За что её должны были осудить? Желательно с указанием статьи.
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06.12.2021 23:42 Відповісти
Судить надо ЗА СОУЧАСТИЕ в преступлениях партии регионов и титушек
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06.12.2021 23:53 Відповісти
Судить за сидение рядом за столом? Вам бы хотелось, чтоб вас судили такие судьи как вы?
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06.12.2021 23:55 Відповісти
Я бы просто на Гиляку отправила без суда и следствия , как Чаушеску,
ТАК РУМЫНИЯ СЕЙЧАС В ЕС И НАТО И ДОРОГИ ПРЕКРАСНЫЕ.
А в Украине вернулись регионалы во власть и Вы ещё их защищаете .
Нам просто не о чем с Вами говорить .
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07.12.2021 00:00 Відповісти
"без суда и следствия" (С)
Вы достойная ученица Полиграфа Полиграфовича .
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07.12.2021 11:24 Відповісти
Суды вообще вещь долгая. Вот через все инстанции приговор и наказание Януковичу пришло. Вы недовольны приговором? Или скоростью? Так быстро только тройки и РНБО работают. Без обвиняемого и адвокатов. А потом массово извиняются и реабилитируют.
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06.12.2021 20:14 Відповісти
Начнём сначала - почему так медленно судили убийц Майдана ? Это же неординарное дело !
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06.12.2021 21:15 Відповісти
Ну, начнем с того, что среди друзей Порошенка не было предателей, а значит некого было и сажать за госизмену в назидание другим. Во-вторых, Янукович совершил свою измену до того, как Порошенко мог вообще кого-то посадить, чтобы Янукович убоялся.
Теперь по судах.
1. Все предатели бежали в Россию.
2. Если подозреваемый в бегах, то по тогдашним законам его нельзя было судить, пока не поймают и не доставят в суд. Если помрет - то мертвого тоже судить нельзя.
3. Изменили процессуальный закон, ввели заочное осуждение. На это нужно было время.
4. Стали судить Януковича. Он менял адвокатов, тянул время, то видео хотел, то черта лысого. Суд по мере возможности это удовлетворял. Это все время.
5. "24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та допомогу у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації." ПРИ ПОРОШЕНКО ЕЩЕ!!!!
6. Адвокаты подсудимого обжаловали решение суда в апеляции, потом в кассации. Имели право, как и все подсудимые. И вот теперь свое слово сказала кассация.
7. Долго? Да. Зато все процессуальные нормы выполнены и никакой ЕСПЧ не сможет ни к чему придраться и отменить приговор.
Финиш. Теперь понятно?
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06.12.2021 23:27 Відповісти
Хорошо , а почему с активов Клименко сняли арест в ЕС? Сроки все прошли - прокуратура работала под Клименко .
Почему не арестовали Лукаш ?
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06.12.2021 23:31 Відповісти
Почему прокуратура Зеленского прозевала санкции с Клименко?
Лукаш была слишком умна, чтобы лично совершать преступления, а за политические взгляды не судят. Тем не менее, при Порошенко она сидела тихо, а при Зеленском вернулась и стала опять вякать.
Потому что такие патриоты, как ВЫ выступили против Порошенко за Зеленского и убрали того, кого та же Лукаш боялась.
И, наконец, почему вы за про%бы Зеленского виноватым делаете Порошенко?
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06.12.2021 23:42 Відповісти
Есть такая народная мудрость: ненаказанное зло порождает еще большее зло. В течение шести лет ни один из соратников Януковича и организаторов антиукраинских акций и расстрелов майдановцев, наказан не был.
https://24tv.ua/ru/kak_prispeshniki_janukovicha_vosstanavlivajut_svoe_vlijanie_v_ukraine_n1289519

Я за ЗЕне голосовала . Не надо с больной головы валить все на здоровую ( мою) , и толпой я ходить на выборы не привыкла,
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06.12.2021 23:56 Відповісти
За дела Майдана...Ладно.
То, что на памяти.
Топаз отсидел. Из Куликовцев многие отсидели. Это при Порохе. Мало? Так это спасибо Наде Савченко, в которую вдруг влюбились все белые польты из секты "Порох-барыга-липецкаяфабрика", и ее закону "день в КПЗ за два на зоне". Много посадили за сепаратизм. А вот беркутовцев Майдана, которых уже судили, по приказу Зе освободили под личное обязательство в феврале 2020 и обменяли на донецких таксистов, которые вернулись обратно. Правда, двое из пяти беркутовцев тоже вернулись. А кто виноват?
"ненаказанное зло порождает еще большее зло". "Я посадив двох друзів"... Ведь не про Зеленского Вы это . От Зели никто не ждет преследования шутников про шерстяные свитера и эбонитовые палочки... Значит, вольно или невольно, но надевая белое пальто вы обвиняете Порошенко в том, что сделал Зеленский.
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07.12.2021 03:08 Відповісти
Мне, лично , начхать КТО именно вопрос с посадкой не решил. Можно найти море оправданий типа суды так работают или прокурор болел.
Я знаю , когда хотят - делают . А когда не хотят - посылают суд по большому кругу. И Вы ,явно человек не наивный , эту истину знаете тоже, раз так долго и упорно пытаетесь оправдать НЕ СДЕЛАННОЕ ,
Но в чистом остатке - рыги не наказаны ( якобы из-за судей), аресты в ЕС на их имущество сняты ( якобы из-за не спешащих украинских прокуроров ) и т д . И причём тут Топаз ? Без верхушки власти , организовавшей привоз титушек и Топаза бы не было. А та власть ни дня в тюрьме не провела.
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07.12.2021 07:01 Відповісти
Их много сидело в СИЗО и ждало приговора. А потом те, кому Порошенко был недостаточно патриот, сделали то, про что теперь говорят "я голосовал не за Зеленского, а против Порошенко", после чего суды были поставлены на паузу, а подсудимые отпущены под домашние аресты.
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07.12.2021 08:31 Відповісти
Путлер Хряку дал убежище,впрочем как и многим ублюдкам со всего Мира..
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06.12.2021 18:53 Відповісти
А він ще позивається, щоб визнали "легітимним". Вот і визнали 13 років носити таке "звання".
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06.12.2021 19:08 Відповісти
яка мерзотна пика...
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06.12.2021 19:11 Відповісти
пох.
суддя-Вовк сейчас все отменит и восстановит в презах.
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06.12.2021 19:59 Відповісти
Хотелось бы, чтобы наши спецслужбы до Вити таки добрались.
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06.12.2021 20:40 Відповісти
Витюне теперь надо постараться сдохнуть раньше, чем на рашке власть поменяется.
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06.12.2021 22:20 Відповісти
Ему надо пробашлять вип-камеру, пока деньги есть. И спокойно жить, зная что в Украине у него есть запасной аэродром.
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07.12.2021 03:12 Відповісти
ти тільки приЇдь, шапкокрад довбаний! Ми тобІ твоЇми пеньками, з мехгір*я, жопу напхаємо!
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07.12.2021 05:25 Відповісти
 
 