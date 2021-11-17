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Розстріли на Майдані: Завершено розслідування щодо Януковича та дев'яти колишніх високопосадовців

Новини Цензор.НЕТ Події

Розстріли на Майдані: Завершено розслідування щодо Януковича та дев'яти колишніх високопосадовців

Завершено досудове розслідування стосовно президента-втікача Віктора Януковича та 9 високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора.

Зазначається, що оскільки ексвисокопосадовці з 2014 року переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою. Наразі стороні захисту повідомлено про завершення та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Після ознайомлення захисників з матеріалами справи, обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про розгляд справи in absentia.

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"Розслідуванням встановлено, що колишні Президент України (Віктор Янукович. - Ред.), Голова Служби безпеки (Олександр Якименко. - Ред.), Міністр внутрішніх справ (Віталій Захарченко. - Ред.), керівник ГУ МВС України в м. Києві (Валерій Коряк. - Ред.) та їх заступники, командувач внутрішніх військ МВС України (Станіслав Шуляк. - Ред.), Міністр оборони України (Павло Лєбєдєв. - Ред.), командир столичного полку міліції особливого призначення "Беркут" хотіли припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу перебування при владі експрезидента. Перевищуючи владу і службові повноваження та без законних підстав, вони організували застосування працівниками правоохоронних органів і війсковослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що членами злочинної групи на чолі з експрезидентом в першій половині дня 18 лютого 2014 року організовано силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради України на підтримку голосуванню за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень Президента України. Окрім того, після обіду 18 лютого 2014 року було організовано штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками "чорної роти" Беркуту та озброєння "тітушок" вогнепальною зброєю.

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Такі дії колишнього Президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині м. Києва, в тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Підозрюваним інкриміновано організацію вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України).

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Читайте на "Цензор.НЕТ": "Справи Майдану": ДБР повідомило про нову підозру дев'ятьом колишнім високопосадовцям часів Януковича

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Одиннадцатым не забудьте добавить Зелю за его подстрекательство к "эбонитовым палочкам".
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17.11.2021 13:46
+9
А Татаров ким тоді був, суд не роз'яснює?
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17.11.2021 14:05
+7
Зеле нужно почитать, что его ждет.
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17.11.2021 13:51
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17.11.2021 13:45 Відповісти
Здається все це було відомо ще сім років тому, і ЩО там стільки часу "розслідували"...
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17.11.2021 13:46 Відповісти
Следы путали. Пытались своих отмазать, чтоб потом универсалы с ними подписывать.
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17.11.2021 14:16 Відповісти
дотримання процедури - довга справа. І з перешкодами. Три роки тому закінчилась процедура заочного розслідування. Хоча і слідство було в основному завершено - але заочно повідомити про підозру злочинцям вже не було змоги.
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17.11.2021 14:23 Відповісти
Одиннадцатым не забудьте добавить Зелю за его подстрекательство к "эбонитовым палочкам".
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17.11.2021 13:46 Відповісти
Зеле нужно почитать, что его ждет.
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17.11.2021 13:51 Відповісти
от якраз яник дерева не зрізав. да він бандіт і засранец. де ті хто дав команду зрізати дерева і загнати в тупік слідство? яника нема а ці тварі живуть в Киеві
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17.11.2021 13:52 Відповісти
дебіл, ти мені скажи, поясни, як провести процедуру експертної ідентифікації куль і зброї, з якої стріляли - якщо не зрізати дерево, в якому ця куля знаходиться?
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17.11.2021 14:19 Відповісти
"Рентгеном"!
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17.11.2021 14:27 Відповісти
а..уєть, це ж дебіли блоху підкували якимись гвозьдями, а дістати кулю з дерева, то ж треба уміще ціле мати............
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17.11.2021 16:29 Відповісти
відповідаю як дебіл, дебілу. щоб вирахувати траекторію кулі, ні в якому разі на можна чіпати вражений об,єкт. треба перевірити напрям з урахуванням погоди (вітер, дощ,град) глибину враження, зафіксувати все документально , згідно з прив,язками до нерухомих предметів (кап будівлі стовпи, бордюри, пам,ятники) і лиш тоді можна прибирати об,єкт, якщо на це є потреба. щоб вирахувати стан (плотність) деревини, не потрібно зрізати все дерево...... якщо прибрати дерево та знищити корінь, справа буде розвалена самим тупим адвокатом.
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17.11.2021 18:21 Відповісти
Юрій Вінгорськи, про спиляні дерева - брешеш, "робота" така?..
Цю мокшанську брехню вже давно спростували:
https://radagor.livejournal.com/17736.html
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17.11.2021 22:00 Відповісти
"ваши доказательства нам не доказательства"
да, касап?..
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19.11.2021 00:05 Відповісти
я Українець!!! а ти чмо (сімдесятитрьохпроцентне) або прохвесор трускавецького університету коловсячеських наук
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19.11.2021 09:25 Відповісти
А Татаров ким тоді був, суд не роз'яснює?
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17.11.2021 14:05 Відповісти
«Крайне угрожающий план Б Путина». Мировые СМИ - о рисках зимнего вторжения РФ в Украину и о линии фронта как «новой Берлинской стене»

НВ пересказывает свежие материалы влиятельных западных СМИ, авторы которых пишут о рисках новой атаки России на Донбассе.

https://nv.ua/world/geopolitics/voyna-na-donbasse-prognozy-mirovyh-smi-novosti-ukrainy-50196431.html
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17.11.2021 14:13 Відповісти
Прочитал, посмотрел в окно, теплее не стало.
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17.11.2021 14:13 Відповісти
Я вже не згадаю, який зебіл, але хтось з них кричав, що справи Майдану не розслідуються...
Просто нагадаю, що це розслідування розпочиналось ще в 2014-му. І затормозилось в 2018-му через те, що в минулій коаліції не вистачало "226 за" продовження заочного розслідування по справам Майдану.
Слава Богу, що в 2020-му стільки знайшлося... До речі, це і про голосування спільно з СН фракцій Європейської Солідарності та Голосу...
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17.11.2021 14:16 Відповісти
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17.11.2021 14:17 Відповісти
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Eliot Higgins


@EliotHiggins

·
3 ч



Our Wagnergate investigation is still on course to be released today, just doing some finishing touches. I won't promise a time as we'll inevitably miss it, but we'll get it out the moment it's ready.















Eliot Higgins


@EliotHiggins

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17.11.2021 14:19 Відповісти
А пан татаров є у цьому списку? Він був самий активний переслідувач майданівців і без суду кпепав обвинувачення і не виключено, що якраз він був генератором ідеї розстрілу. Чи він як і єрмак під крилом Гундоса?
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17.11.2021 14:25 Відповісти
без реального ареста придворного Зели, Татарова, ЭТО шоу - "преследование мертвечука 2", демонстрация активности...
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17.11.2021 15:40 Відповісти
Уже яныку и приговор вынесли (заочно), а тут какое-то ещё расследование...
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17.11.2021 17:08 Відповісти
Перед расследованием Белингкэта нам очи мылят…
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17.11.2021 17:28 Відповісти
Ок... с этими понятно. А как же быть с исполнителями? Куча садистов среди мусорни и титушек. Касательно ментов, так не мало этих уродов и дальше себе спокойно "служат". А те кто из регионов организовывал титушню на Киев? Все норм, все класс? Эту страну уже не спасти... С...ка, 8 лет ялозились, что б в итоге усраться. А по факту, все кто был причастен попросту получили время отмазаться.
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17.11.2021 17:59 Відповісти
На Прямому в ці хвилини розпочинається марафон "Хто злив справу вагнерівців" по матеріалам оприлдненого звіту Белінкета
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17.11.2021 18:03 Відповісти
Самое отвратительное, что он отдал приказ стрелять не только в участников Майдана, но и в милиционеров, чтобы запутать следствие.
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17.11.2021 19:12 Відповісти
Хто віддав?
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17.11.2021 22:38 Відповісти
и шо, и шо ? кого то посадят ,яныка: ? вон скоро уже выходить тем падалям в погонах шо в сизо сидят , (если там еще кто то сидит )
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18.11.2021 02:13 Відповісти
 
 