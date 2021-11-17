Розстріли на Майдані: Завершено розслідування щодо Януковича та дев'яти колишніх високопосадовців

Завершено досудове розслідування стосовно президента-втікача Віктора Януковича та 9 високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офіса Генпрокурора.

Зазначається, що оскільки ексвисокопосадовці з 2014 року переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою. Наразі стороні захисту повідомлено про завершення та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Після ознайомлення захисників з матеріалами справи, обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про розгляд справи in absentia.

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"Розслідуванням встановлено, що колишні Президент України (Віктор Янукович. - Ред.), Голова Служби безпеки (Олександр Якименко. - Ред.), Міністр внутрішніх справ (Віталій Захарченко. - Ред.), керівник ГУ МВС України в м. Києві (Валерій Коряк. - Ред.) та їх заступники, командувач внутрішніх військ МВС України (Станіслав Шуляк. - Ред.), Міністр оборони України (Павло Лєбєдєв. - Ред.), командир столичного полку міліції особливого призначення "Беркут" хотіли припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу перебування при владі експрезидента. Перевищуючи владу і службові повноваження та без законних підстав, вони організували застосування працівниками правоохоронних органів і війсковослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що членами злочинної групи на чолі з експрезидентом в першій половині дня 18 лютого 2014 року організовано силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради України на підтримку голосуванню за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень Президента України. Окрім того, після обіду 18 лютого 2014 року було організовано штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції". А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками "чорної роти" Беркуту та озброєння "тітушок" вогнепальною зброєю.

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Такі дії колишнього Президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині м. Києва, в тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Всього постраждали 887 цивільних осіб та 132 правоохоронця. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень.

Підозрюваним інкриміновано організацію вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України).

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