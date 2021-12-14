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Рада сьогодні планує розблокувати підписання "ресурсного закону" та встановити нове свято

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні планує розблокувати підписання

Верховна Рада на засіданні у вівторок планує завершити розгляд проєктів постанов, які пропонують скасувати ухвалення закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

На початку засідання парламентарії завершать розгляд постанов про скасування про скасування рішення Верховної Ради від 30.11.2021 про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600). На минулому пленарному засіданні депутати встигли відхилити 14 постанов із 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після відхилення усіх проєктів Голова ВР зможе підписати закон №5600 та передати його на підпис Президентові.

У другому читанні планується розгляд проєкту закону №5630 щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

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Парламентарії також розглянуть проєкти законів №4220 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19" та №4409 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства".

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення передбачено президентський законопроєкт №6359 "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях".

У другому читанні депутати розглянуть законопроєкт №5465 "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури".

Депутати також мають намір розглянути низку законопроєктів щодо медичної сфери: №6306 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги", №5831 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині", №5873 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення", "Про лікарські засоби".

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На порядку денному також - президентський законопроєкт №5864 "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності".

Парламентарії також мають розглянути законопроєкти №6104 "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей" та №5694 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана".
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Топ коментарі
+11
Ти, гівно, в курсі скільки люди отримують за пай? В мене батьки за 4 гектари отримали 12 тис.грн. І якщо твоє зелене обдовбане гімно з них витягне ще 6 тис., то звісно вони "офігенно" будуть жити
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14.12.2021 09:28
+7
Могу точно сказать, кому он точно ничего не подрежет - Коломойскому.

Самому полезному и патриотичному неолигарху, который столько всего хорошего сделал для Украины по мнению ботов Подоляка.
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14.12.2021 09:25
+5
С 2019 года день зеленого наркомана в Украине 365 дней в году.
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14.12.2021 09:23
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А шо, всех зебобиков пустят на "анатомічні матеріали"? Вот это будет праздник, со слезами...Или нет, слез не будет, будет праздничный салют.
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14.12.2021 09:05 Відповісти
І будуть бабці-пенсіонерки платити щороку по 1500 гривень з своєї мінімальної пенсії за кожен гектар свого паю. Правільно. Нєхрен курочок тримати. Краще на кроголами віддати. Нехай і вони побудуть в шкурі алігархів.
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14.12.2021 09:15 Відповісти
друг мой, давай посмотрим на вещи трезво! есть пай у колхозника! он его чаще всего сдает в аренду фермеру. паи от 2 до 8 гектар! имеют ориентировочно 1 тыс долларов в год с пая! это не доход? с него не надо платить налог подоходный? странная у тебя экономическая политика
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14.12.2021 09:19 Відповісти
Ти, гівно, в курсі скільки люди отримують за пай? В мене батьки за 4 гектари отримали 12 тис.грн. І якщо твоє зелене обдовбане гімно з них витягне ще 6 тис., то звісно вони "офігенно" будуть жити
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14.12.2021 09:28 Відповісти
А що ви хотіли від тупого подоляцкого бота
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14.12.2021 09:32 Відповісти
в Запорожской обл платят больше
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14.12.2021 09:52 Відповісти
ВІРИМО 😆 тільки вот халепа що ти балабол , давай адресу фермера підем паї переоформлювати 🙂
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14.12.2021 09:55 Відповісти
В Біленьківській ОТГ фермери на пай, незалежно від розміру, дали по 1,5 тони пшениці! Де мільйони платять, я переоформлю до дого фермера свій пай 2,5га?
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14.12.2021 10:47 Відповісти
🤬🤬🤬🤬🤬
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14.12.2021 10:48 Відповісти
А в мене пай 6,7 га отримую 12 000 грн , то зелене гівно пише по заказу подоляка. Вспомнил колхозников, методичка такая у него, он далекий
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14.12.2021 10:57 Відповісти
А де за пай платять 1к долярів , підскажу своїм щоб переоформили і хай платять тих 1,5к гривень - проінформуйте будь ласка або ви звичайний балабол ? Тільки кацапе "колхозники" у нас в 91 закінчилися , а фермер плате селянам за паї гроші вже з вичитом за них податків
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14.12.2021 09:29 Відповісти
И мне адресок .Переоформлю с удовольствием
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14.12.2021 09:48 Відповісти
Якщо дивитися "на вєщі трєзво" то "подоходний налог" вже сплачується власником паю , із суми, яку орендар платить за користування гектарами. Що ж пропонують слуги наріду таким "мудрим як ти? За що людина буде сплачувати додатково?
І де тільки вас таких " трєзвомислящіх" понабирали?...
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14.12.2021 09:35 Відповісти
А там в мєтодічкі про це нічого не пишуть
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14.12.2021 09:36 Відповісти
А там її і читають через абзац...
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14.12.2021 09:38 Відповісти
😆
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14.12.2021 09:39 Відповісти
ты идиот наверное! подоходный платится с дохода лица, получившего доход
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14.12.2021 09:54 Відповісти
А гроші з пая це не дохід ? Даю лікбез Андрюша , колхозникам як ти їх любиш називати володарів паїв фермер плате за пай за вичетом податку , щоб зручніше було
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14.12.2021 09:59 Відповісти
Сережечка, то что ты пишешь - бред! владелец пая получил доход, он не уплатил налог! НИКАКОЙ! так что сережечка, тупее тебя тут никого нет
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14.12.2021 10:07 Відповісти
🤣 Ну ти і телепень!!!
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14.12.2021 10:23 Відповісти
Він Вам не телепень, він підерас.
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14.12.2021 13:45 Відповісти
Ти дійсно з головою не товаришуєш
Ти для початку вивчи питання , фермер плате тобі пай за вичетом податку , ну це як ти зарплату получаєш , коли за тебе податок перечисляє підприємство , ти ж сам з зарплати потім не ходиш в податкову перечислення не робиш
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14.12.2021 10:30 Відповісти
І по друге з твоєї логіки по цьому закону єдиним олігархом стане "калхозник" так як буде платити більше 50%податку з доходу , а ти телепень тут за гудка розповідаєш
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14.12.2021 10:34 Відповісти
Короче був ти дурнєм - дурнєм і помреш
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14.12.2021 10:36 Відповісти
Для тебе, дебіла, поясню- людина, яка здає пай в оренду і отримує за це гроші, має два варіанти сплати "подох одного" 1. Заповнює декларацію і сама платить відсоток. 2. За неї це робить орендар, сплачуючи суму за аренду з вирахуваним звідти податком. Найчастіше люди користуються варіантом #2. Варіантів уникнути оподаткування у звичайного власника паю -0! Так Ясній, довбню!?
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14.12.2021 10:19 Відповісти
Перелонгся на Андрей Тупой і тоді ти будеш як і твої коменти
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14.12.2021 09:42 Відповісти
Ми отримали на паї по 1,5 тони зерна, незалежно від розміру!!! Модете перевірити, запитавши у групі Біленьківської ОТГ. З чого я маю платити 15 т??? Все робиться для того, щоб ми попродавали землю за безцінь місцевим царькам фермерам!
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14.12.2021 10:41 Відповісти
А коли буде день зеленого наркомана?
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14.12.2021 09:05 Відповісти
С 2019 года день зеленого наркомана в Украине 365 дней в году.
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14.12.2021 09:23 Відповісти
Когда траву утвердят, тогда и будет
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14.12.2021 09:34 Відповісти
Забориста трава у бабок. Аж очі заплющили від задоволення.
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14.12.2021 09:40 Відповісти
Да цена тебе 5 коп. Нажаль они сняты с оборота. Я бы тебе их переслала.
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14.12.2021 09:58 Відповісти
Тут вєе були такі оцінювачі як ти, та хутко зникли.
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14.12.2021 10:09 Відповісти
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14.12.2021 09:05 Відповісти
ИНТРЕСНО - этот закон тоже содрали с законов московии ?

замечаю уже не раз , что депутаты инициируют принятие законов схожих с московитами . Может это политика фсб сблизить законы , чтобы легче было сделать АНШЛЮЗ?

короче, законами ЕС никто не интересуется и не инициирует похожие - потому что языка не знают 😀
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14.12.2021 09:12 Відповісти
если этот закон подрежет сверх прибыли Ахметки, то это правильно! они уже совсем оборзели! 55 млрд грн дивидендов с двух ГОКов!!!! а на армию типа денег нет в бюджете!!! 2 млрд долларов! сколько можно байракатаров и ПРО купить?
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14.12.2021 09:18 Відповісти
Могу точно сказать, кому он точно ничего не подрежет - Коломойскому.

Самому полезному и патриотичному неолигарху, который столько всего хорошего сделал для Украины по мнению ботов Подоляка.
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14.12.2021 09:25 Відповісти
время покажет! но я что то не вижу новостей про 55 ярдов грн дивидендов коломойше
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14.12.2021 09:27 Відповісти
Щось в цьому закону не взяли ренту за марганцеву руду , совпадєніє ?
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14.12.2021 09:34 Відповісти
Благодарю Ахметова,что он два ГОКа не порезал на металолом.
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14.12.2021 09:53 Відповісти
Почему?
Почему, законы "Как содрать побольше денег с граждан" - рассматриваются каждую пленарную неделю.
А "Закон повышения благосостояния народа Украины" - ни разу?
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14.12.2021 09:38 Відповісти
А кто тебе заплатит 1000 дол за пай у нас 8000 в Хмельницкой обл за 3 га. Где тут доход у бабушки ???
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14.12.2021 09:45 Відповісти
Скотный двор будет, по закону, один день государством.
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14.12.2021 09:47 Відповісти
Бизнес получает от власти повышение налогов вместо эффективных реформ, - руководитель Ernst&Young в Украине

https://dozor.com.ua/news/society/1231709.html
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14.12.2021 09:56 Відповісти
 
 