Рада сегодня планирует разблокировать подписание "ресурсного закона" и установить новый праздник

Верховная Рада на заседании во вторник планирует завершить рассмотрение проектов постановлений, предлагающих отменить принятие закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

В начале заседания парламентарии завершат рассмотрение постановлений об отмене решения Верховной Рады от 30.11.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600 ). На прошедшем пленарном заседании депутаты успели отклонить 14 постановлений из 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После отклонения всех проектов, председатель ВР сможет подписать закон №5600 и передать его на подпись Президенту.

Во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона №5630 об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Парламентарии также рассмотрят проекты законов №4220 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по урегулированию отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19" и №4409 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства".

Для включения в повестку дня и принятия решения предусмотрен президентский законопроект №6359 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях".

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект №5465 "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" по усовершенствованию научно-методического обеспечения образования и качеству учебной литературы".

Депутаты также намерены рассмотреть ряд законопроектов по медицинской сфере: №6306 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию предоставления медицинской помощи", №5831 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку", №5873 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения", "О лекарственных средствах".

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В повестке дня - президентский законопроект №5864 "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины по установлению праздничного дня - День Украинской Государственности".

Парламентарии также должны рассмотреть законопроекты №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" и №5694 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введения электронного удостоверения ветерана".