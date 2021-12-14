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Рада сегодня планирует разблокировать подписание "ресурсного закона" и установить новый праздник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня планирует разблокировать подписание "ресурсного закона" и установить новый праздник

Верховная Рада на заседании во вторник планирует завершить рассмотрение проектов постановлений, предлагающих отменить принятие закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений".

В начале заседания парламентарии завершат рассмотрение постановлений об отмене решения Верховной Рады от 30.11.2021 о принятии во втором чтении и в целом проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600 ). На прошедшем пленарном заседании депутаты успели отклонить 14 постановлений из 24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После отклонения всех проектов, председатель ВР сможет подписать закон №5600 и передать его на подпись Президенту.

Во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона №5630 об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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Парламентарии также рассмотрят проекты законов №4220 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по урегулированию отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19" и №4409 "О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства".

Для включения в повестку дня и принятия решения предусмотрен президентский законопроект №6359 "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 году для участия в многонациональных учениях".

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект №5465 "О внесении изменений в закон Украины "Об образовании" по усовершенствованию научно-методического обеспечения образования и качеству учебной литературы".

Депутаты также намерены рассмотреть ряд законопроектов по медицинской сфере: №6306 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию предоставления медицинской помощи", №5831 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку", №5873 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения", "О лекарственных средствах".

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В повестке дня - президентский законопроект №5864 "О внесении изменения в статью 73 Кодекса законов о труде Украины по установлению праздничного дня - День Украинской Государственности".

Парламентарии также должны рассмотреть законопроекты №6104 "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей" и №5694 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введения электронного удостоверения ветерана".

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Топ комментарии
+11
Ти, гівно, в курсі скільки люди отримують за пай? В мене батьки за 4 гектари отримали 12 тис.грн. І якщо твоє зелене обдовбане гімно з них витягне ще 6 тис., то звісно вони "офігенно" будуть жити
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14.12.2021 09:28
+7
Могу точно сказать, кому он точно ничего не подрежет - Коломойскому.

Самому полезному и патриотичному неолигарху, который столько всего хорошего сделал для Украины по мнению ботов Подоляка.
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14.12.2021 09:25
+5
С 2019 года день зеленого наркомана в Украине 365 дней в году.
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14.12.2021 09:23
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А шо, всех зебобиков пустят на "анатомічні матеріали"? Вот это будет праздник, со слезами...Или нет, слез не будет, будет праздничный салют.
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14.12.2021 09:05 Ответить
І будуть бабці-пенсіонерки платити щороку по 1500 гривень з своєї мінімальної пенсії за кожен гектар свого паю. Правільно. Нєхрен курочок тримати. Краще на кроголами віддати. Нехай і вони побудуть в шкурі алігархів.
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14.12.2021 09:15 Ответить
друг мой, давай посмотрим на вещи трезво! есть пай у колхозника! он его чаще всего сдает в аренду фермеру. паи от 2 до 8 гектар! имеют ориентировочно 1 тыс долларов в год с пая! это не доход? с него не надо платить налог подоходный? странная у тебя экономическая политика
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14.12.2021 09:19 Ответить
Ти, гівно, в курсі скільки люди отримують за пай? В мене батьки за 4 гектари отримали 12 тис.грн. І якщо твоє зелене обдовбане гімно з них витягне ще 6 тис., то звісно вони "офігенно" будуть жити
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14.12.2021 09:28 Ответить
А що ви хотіли від тупого подоляцкого бота
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14.12.2021 09:32 Ответить
в Запорожской обл платят больше
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14.12.2021 09:52 Ответить
ВІРИМО 😆 тільки вот халепа що ти балабол , давай адресу фермера підем паї переоформлювати 🙂
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14.12.2021 09:55 Ответить
В Біленьківській ОТГ фермери на пай, незалежно від розміру, дали по 1,5 тони пшениці! Де мільйони платять, я переоформлю до дого фермера свій пай 2,5га?
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14.12.2021 10:47 Ответить
🤬🤬🤬🤬🤬
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14.12.2021 10:48 Ответить
А в мене пай 6,7 га отримую 12 000 грн , то зелене гівно пише по заказу подоляка. Вспомнил колхозников, методичка такая у него, он далекий
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14.12.2021 10:57 Ответить
А де за пай платять 1к долярів , підскажу своїм щоб переоформили і хай платять тих 1,5к гривень - проінформуйте будь ласка або ви звичайний балабол ? Тільки кацапе "колхозники" у нас в 91 закінчилися , а фермер плате селянам за паї гроші вже з вичитом за них податків
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14.12.2021 09:29 Ответить
И мне адресок .Переоформлю с удовольствием
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14.12.2021 09:48 Ответить
Якщо дивитися "на вєщі трєзво" то "подоходний налог" вже сплачується власником паю , із суми, яку орендар платить за користування гектарами. Що ж пропонують слуги наріду таким "мудрим як ти? За що людина буде сплачувати додатково?
І де тільки вас таких " трєзвомислящіх" понабирали?...
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14.12.2021 09:35 Ответить
А там в мєтодічкі про це нічого не пишуть
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14.12.2021 09:36 Ответить
А там її і читають через абзац...
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14.12.2021 09:38 Ответить
😆
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14.12.2021 09:39 Ответить
ты идиот наверное! подоходный платится с дохода лица, получившего доход
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14.12.2021 09:54 Ответить
А гроші з пая це не дохід ? Даю лікбез Андрюша , колхозникам як ти їх любиш називати володарів паїв фермер плате за пай за вичетом податку , щоб зручніше було
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14.12.2021 09:59 Ответить
Сережечка, то что ты пишешь - бред! владелец пая получил доход, он не уплатил налог! НИКАКОЙ! так что сережечка, тупее тебя тут никого нет
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14.12.2021 10:07 Ответить
🤣 Ну ти і телепень!!!
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14.12.2021 10:23 Ответить
Він Вам не телепень, він підерас.
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14.12.2021 13:45 Ответить
Ти дійсно з головою не товаришуєш
Ти для початку вивчи питання , фермер плате тобі пай за вичетом податку , ну це як ти зарплату получаєш , коли за тебе податок перечисляє підприємство , ти ж сам з зарплати потім не ходиш в податкову перечислення не робиш
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14.12.2021 10:30 Ответить
І по друге з твоєї логіки по цьому закону єдиним олігархом стане "калхозник" так як буде платити більше 50%податку з доходу , а ти телепень тут за гудка розповідаєш
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14.12.2021 10:34 Ответить
Короче був ти дурнєм - дурнєм і помреш
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14.12.2021 10:36 Ответить
Для тебе, дебіла, поясню- людина, яка здає пай в оренду і отримує за це гроші, має два варіанти сплати "подох одного" 1. Заповнює декларацію і сама платить відсоток. 2. За неї це робить орендар, сплачуючи суму за аренду з вирахуваним звідти податком. Найчастіше люди користуються варіантом #2. Варіантів уникнути оподаткування у звичайного власника паю -0! Так Ясній, довбню!?
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14.12.2021 10:19 Ответить
Перелонгся на Андрей Тупой і тоді ти будеш як і твої коменти
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14.12.2021 09:42 Ответить
Ми отримали на паї по 1,5 тони зерна, незалежно від розміру!!! Модете перевірити, запитавши у групі Біленьківської ОТГ. З чого я маю платити 15 т??? Все робиться для того, щоб ми попродавали землю за безцінь місцевим царькам фермерам!
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14.12.2021 10:41 Ответить
А коли буде день зеленого наркомана?
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14.12.2021 09:05 Ответить
С 2019 года день зеленого наркомана в Украине 365 дней в году.
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14.12.2021 09:23 Ответить
Когда траву утвердят, тогда и будет
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14.12.2021 09:34 Ответить
Забориста трава у бабок. Аж очі заплющили від задоволення.
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14.12.2021 09:40 Ответить
Да цена тебе 5 коп. Нажаль они сняты с оборота. Я бы тебе их переслала.
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14.12.2021 09:58 Ответить
Тут вєе були такі оцінювачі як ти, та хутко зникли.
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14.12.2021 10:09 Ответить
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14.12.2021 09:05 Ответить
ИНТРЕСНО - этот закон тоже содрали с законов московии ?

замечаю уже не раз , что депутаты инициируют принятие законов схожих с московитами . Может это политика фсб сблизить законы , чтобы легче было сделать АНШЛЮЗ?

короче, законами ЕС никто не интересуется и не инициирует похожие - потому что языка не знают 😀
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14.12.2021 09:12 Ответить
если этот закон подрежет сверх прибыли Ахметки, то это правильно! они уже совсем оборзели! 55 млрд грн дивидендов с двух ГОКов!!!! а на армию типа денег нет в бюджете!!! 2 млрд долларов! сколько можно байракатаров и ПРО купить?
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14.12.2021 09:18 Ответить
Могу точно сказать, кому он точно ничего не подрежет - Коломойскому.

Самому полезному и патриотичному неолигарху, который столько всего хорошего сделал для Украины по мнению ботов Подоляка.
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14.12.2021 09:25 Ответить
время покажет! но я что то не вижу новостей про 55 ярдов грн дивидендов коломойше
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14.12.2021 09:27 Ответить
Щось в цьому закону не взяли ренту за марганцеву руду , совпадєніє ?
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14.12.2021 09:34 Ответить
Благодарю Ахметова,что он два ГОКа не порезал на металолом.
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14.12.2021 09:53 Ответить
Почему?
Почему, законы "Как содрать побольше денег с граждан" - рассматриваются каждую пленарную неделю.
А "Закон повышения благосостояния народа Украины" - ни разу?
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14.12.2021 09:38 Ответить
А кто тебе заплатит 1000 дол за пай у нас 8000 в Хмельницкой обл за 3 га. Где тут доход у бабушки ???
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14.12.2021 09:45 Ответить
Скотный двор будет, по закону, один день государством.
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14.12.2021 09:47 Ответить
Бизнес получает от власти повышение налогов вместо эффективных реформ, - руководитель Ernst&Young в Украине

https://dozor.com.ua/news/society/1231709.html
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14.12.2021 09:56 Ответить
 
 