Визнання Ростовським судом присутності російських військових на окупованому Донбасі спричинило скандал у РФ

У низці російських ЗМІ з'явилися повідомлення про вирок Кіровського районного суду Ростова-на-Дону з інформацією про військових РФ на Донбасі: у тексті вироку була теза про постачання продовольства для відправлення "до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР". У Кремлі це назвали помилкою укладачів тексту вироку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік немає. Не було і немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації", - повідомив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У четвер об'єднана пресслужба судів Ростовської області спробувала дезавуювати інформацію про російських військових у "ЛНР/ДНР", заявивши, що така інформація була виключно у свідченнях підсудного, в цій частині їх суд не перевіряв, оскільки це не було предметом судового розгляду.

"Будь-яких висновків щодо зазначеної обставини суд не викладав. Інформація, оприлюднена журналістами, була виключно у свідченнях підсудного… Перевірку свідчень у цій частині суд не здійснював і не міг здійснювати", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що відповідно до законодавства підсудному надано право захищатися будь-якими способами, що не суперечать закону, і, відповідно, "давати будь-які свідчення, які підсудний вважає за потрібні для власного захисту".

Наразі текст вироку, в якому фігурувала ця інформація, на сайті Кіровського районного суду Ростова-на-Дону відсутній.

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Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.