Визнання Ростовським судом присутності російських військових на окупованому Донбасі спричинило скандал у РФ
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У низці російських ЗМІ з'явилися повідомлення про вирок Кіровського районного суду Ростова-на-Дону з інформацією про військових РФ на Донбасі: у тексті вироку була теза про постачання продовольства для відправлення "до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР". У Кремлі це назвали помилкою укладачів тексту вироку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік немає. Не було і немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації", - повідомив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
У четвер об'єднана пресслужба судів Ростовської області спробувала дезавуювати інформацію про російських військових у "ЛНР/ДНР", заявивши, що така інформація була виключно у свідченнях підсудного, в цій частині їх суд не перевіряв, оскільки це не було предметом судового розгляду.
"Будь-яких висновків щодо зазначеної обставини суд не викладав. Інформація, оприлюднена журналістами, була виключно у свідченнях підсудного… Перевірку свідчень у цій частині суд не здійснював і не міг здійснювати", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідно до законодавства підсудному надано право захищатися будь-якими способами, що не суперечать закону, і, відповідно, "давати будь-які свідчення, які підсудний вважає за потрібні для власного захисту".
Наразі текст вироку, в якому фігурувала ця інформація, на сайті Кіровського районного суду Ростова-на-Дону відсутній.
Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.
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изьік ворога, потрібно знати?
- У нього рухаються губи.
прошёл какой-то депутат" (С)
Peinlich für Putin! - Russen-Gericht erwähnt Soldaten in der Ukraine
КАКУЮ?! это треш
Замполіти казали: "єслі б ми нє ввілі вайска, нас апіріділі би амєріканци і размістілі здєсь ракєти".
Чувака відпустити за відсутністю складу злочину, нехай й надалі краде. Дати йому медаль від СБУ.
ОПЗЖ - реальна пята колона путлера . Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , Курвалевську та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також. За заперечення факту агресії путлера.Та ще додати в купу москальський патріархат.
А от кого абсолютно не жалко - так це позивача.
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
город Ростов-на-Дону 10 ноября 2021 года
Выдержки из 7, 8 и 9 страниц:
"Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР."
"Поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада…"
"…занимался проверкой качества продовольствия, отправляемого со склада ООО «Технология» в ЛНР и ДНР."
"…военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР…"