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Визнання Ростовським судом присутності російських військових на окупованому Донбасі спричинило скандал у РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Визнання Ростовським судом присутності російських військових на окупованому Донбасі спричинило скандал у РФ

У низці російських ЗМІ з'явилися повідомлення про вирок Кіровського районного суду Ростова-на-Дону з інформацією про військових РФ на Донбасі: у тексті вироку була теза про постачання продовольства для відправлення "до військових частин Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР". У Кремлі це назвали помилкою укладачів тексту вироку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Жодних Збройних сил РФ на території самопроголошених республік немає. Не було і немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації", - повідомив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У четвер об'єднана пресслужба судів Ростовської області спробувала дезавуювати інформацію про російських військових у "ЛНР/ДНР", заявивши, що така інформація була виключно у свідченнях підсудного, в цій частині їх суд не перевіряв, оскільки це не було предметом судового розгляду.

"Будь-яких висновків щодо зазначеної обставини суд не викладав. Інформація, оприлюднена журналістами, була виключно у свідченнях підсудного… Перевірку свідчень у цій частині суд не здійснював і не міг здійснювати", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський суд визнав присутність на окупованому Донбасі військ РФ

Зазначається, що відповідно до законодавства підсудному надано право захищатися будь-якими способами, що не суперечать закону, і, відповідно, "давати будь-які свідчення, які підсудний вважає за потрібні для власного захисту".

Наразі текст вироку, в якому фігурувала ця інформація, на сайті Кіровського районного суду Ростова-на-Дону відсутній.

Також читайте: Спікер МЗС Ніколенко про визнання російським судом присутності військ РФ на Донбасі: Явка з повинною. Це зміцнить позицію України в міжнародних інстанціях

Як повідомлялося раніше, у Росії суд виніс вирок у справі, в матеріалах якої підтверджується присутність російських військових на Донбасі та дислокація військових частин ЗС РФ на окупованих українських територіях.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+52
в черговий раз обісралися лапотники-
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16.12.2021 18:15
+51
Кацапье самий лживий сброд на земле и ложь у них зовется "хитростью и смекалкой"
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16.12.2021 18:53
+39
Пізно! Я вже скопіював! Усі 105 КБ І розмістив його у папці "Анекдоти" Для родича з Росії - буду дражнить при нагоді Бо він же мені все розказував про "повстанців" (поки я йому не переслав списки жителів його міста що загинули та поховані на їх кладовищах) Потім співав про "добровольців" які "за покликом серця" там воювали - поки я йому не вислав списки убитих військовослужбовців РФ Продовжив розказувать про "відпускників" Тепер вишлю йому вирок суду - хай заткнеться!
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16.12.2021 19:18
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в черговий раз обісралися лапотники-
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16.12.2021 18:15 Відповісти
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16.12.2021 18:22 Відповісти
Кацапье самий лживий сброд на земле и ложь у них зовется "хитростью и смекалкой"
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16.12.2021 18:53 Відповісти
ложь у них зовется- хитростью с мЕкалкой...

изьік ворога, потрібно знати?
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16.12.2021 21:32 Відповісти
- Як зрозуміти, що москаль бреше?

- У нього рухаються губи.
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16.12.2021 23:47 Відповісти
Обісралися кацапи,обісралися)
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16.12.2021 18:16 Відповісти
ошибка перевода) в стране Украине 50% процентов русскоязычных,хотя может в рашке свои правила с написанного на разговорный
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16.12.2021 18:17 Відповісти
В Гааге будете оправдываться.
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16.12.2021 18:18 Відповісти
На вору и шапка горит
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16.12.2021 18:19 Відповісти
"а вон дымя горящей шапкой
прошёл какой-то депутат" (С)
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16.12.2021 18:22 Відповісти
Лапатнікам обсиратись не звикати-бо вони вже обісраними народились,та в лайні й мешкають...
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16.12.2021 18:19 Відповісти
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16.12.2021 18:19 Відповісти
Пізно! Я вже скопіював! Усі 105 КБ І розмістив його у папці "Анекдоти" Для родича з Росії - буду дражнить при нагоді Бо він же мені все розказував про "повстанців" (поки я йому не переслав списки жителів його міста що загинули та поховані на їх кладовищах) Потім співав про "добровольців" які "за покликом серця" там воювали - поки я йому не вислав списки убитих військовослужбовців РФ Продовжив розказувать про "відпускників" Тепер вишлю йому вирок суду - хай заткнеться!
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16.12.2021 19:18 Відповісти
Не заткнеться, схоже він вже невилікований, впевнений, що відповість вам словами Піськова.
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16.12.2021 21:05 Відповісти
пошли еще своему ..родичу.. ***** бурята - ..повстанца.. из улан-удэ --- есть в ютюбе
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17.12.2021 11:45 Відповісти
Ростов наш!
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16.12.2021 18:19 Відповісти
bild.de
Peinlich für Putin! - Russen-Gericht erwähnt Soldaten in der Ukraine
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16.12.2021 18:21 Відповісти
Да какая разница, у нас презик агент кацапский, а то что на бамбасе кацапня воюет и так весь мир знает
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16.12.2021 18:22 Відповісти
Нада було ще фото жареного якута підшить до справи!
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16.12.2021 18:26 Відповісти
Што?
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16.12.2021 18:29 Відповісти
поехали в Сирию Родину защищать

КАКУЮ?! это треш
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16.12.2021 19:34 Відповісти
Ну это как в Афгане. Мы ж там тоже родину защищали.
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16.12.2021 20:00 Відповісти
нет,в Афгане исполняли интернациональный долг
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16.12.2021 20:14 Відповісти
І одночасно "защіщялі южниє рубєжи родіни".
Замполіти казали: "єслі б ми нє ввілі вайска, нас апіріділі би амєріканци і размістілі здєсь ракєти".
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17.12.2021 12:38 Відповісти
Не думай, "залий за копірець", бо ще "валинская резня" привидиться.
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16.12.2021 21:08 Відповісти
"Іхтамнєт"...
Чувака відпустити за відсутністю складу злочину, нехай й надалі краде. Дати йому медаль від СБУ.
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16.12.2021 18:32 Відповісти
Суддю вже знайшли. Чи глибоко закопали?
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16.12.2021 18:38 Відповісти
На Ростові зник суддя, який написав у вироку про російські війська у ЛНР та ДНР.
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16.12.2021 18:55 Відповісти
Навряд чи пішов в одних трусах "стежкою" Чауса.
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16.12.2021 21:11 Відповісти
Весь мир знает про этот секрет Полишинеля и только расеяне знают то о чём им удобно, тоесть бессовестные.
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16.12.2021 18:52 Відповісти
Лаптєногі, ще й дебіли.
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16.12.2021 18:56 Відповісти
Поздно махать лаптями после драки.
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16.12.2021 19:02 Відповісти
А суддів пустять на мило
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16.12.2021 19:05 Відповісти
якщо іхтамнєт, то значить підсудний нікому продукти не поставляв і відповідно нічого не порушував - за що ж його посадили? - тепер мають відпустити
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16.12.2021 19:06 Відповісти
Кацапи можуть вже не зачищати сліди тупості своїх бюрократів.Белінгкатівці вже в роботі. Тут як з ШВІЛЛІ вилізе зараз купа супутньої інформації. Далі буде...
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16.12.2021 19:25 Відповісти
сериал швабра 2019 год....калораши были в курсах

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16.12.2021 19:51 Відповісти
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16.12.2021 19:57 Відповісти
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16.12.2021 19:58 Відповісти
В общем в ходе следствия лапотные неожиданно вышли на самих себя.
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16.12.2021 20:00 Відповісти
Конечно, это секрет полишинеля. Но для совершенно упоротых, проживающих в Украине и упоротых ихтамнетских ихтамнетов, это как бы документирующая деталь для обвинения в будущих судах в Гааге. Здесь уже Зеленский не сможет отдать ТАКИХ свидетелей преступлений.
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16.12.2021 20:07 Відповісти
красно-коричневым людоедам Снежной Нигерии насрать на эти "разаблачения",на пресс-конференции 4го марта 2014 года главарь кровавой Москаль-Орды, Путлер на весь мир заявил , что захватывая Украину российские войска будут прятаться за спинами детей и женщин!!
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16.12.2021 20:08 Відповісти
Тю, а чего стесняться, то....
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16.12.2021 20:17 Відповісти
А опжопники вслід за путлером повторяють як мантру : "іх там нєт" .
ОПЗЖ - реальна пята колона путлера . Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , Курвалевську та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також. За заперечення факту агресії путлера.Та ще додати в купу москальський патріархат.
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16.12.2021 20:18 Відповісти
судді, скоріш за все, ВЖЕ виписали "вовчий білет". На Магадан. Але, можливо, і в крематорій.
А от кого абсолютно не жалко - так це позивача.
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16.12.2021 20:28 Відповісти
https://archive.vn/CWP6m
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
город Ростов-на-Дону 10 ноября 2021 года

Выдержки из 7, 8 и 9 страниц:

"Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР."

"Поставки продовольствия в ДНР и ЛНР осуществлялись со склада…"

"…занимался проверкой качества продовольствия, отправляемого со склада ООО «Технология» в ЛНР и ДНР."

"…военнослужащих РФ, находящихся на боевом дежурстве в ДНР и ЛНР…"
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16.12.2021 21:48 Відповісти
как всегда маша или глаша из фэйзбуця пукнула
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16.12.2021 22:08 Відповісти
охеренная отмазка, лаптеногие-стайл, "ошибка тех, кто писал")))
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17.12.2021 06:22 Відповісти
Ну как бы 8 лет *******жа это вам не валежник собирать. Тайное всегда становится явным!
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17.12.2021 10:55 Відповісти
У меня товарищ, то решение суда, практически полностью дополнил фамилиями, адресами и номерами в/ч. Сидит, от смеха давится. Говорит, что про ихтамнетов в денере - это ещё фигня. Сама суть ВСЕГО дела, со всеми показаниями и деяниями, приводит специалистов в восторг от происходящего там.
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17.12.2021 19:45 Відповісти
 
 